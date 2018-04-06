Как Раис Минниханов девять миллионов в «Татфондбанке» спасал

Незадолго до краха ТФБ житель Сабов оформил заем в 9 миллионов рублей стройкомпании, теперь деньги вернутся на его счет

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд РТ постановил внести в реестр требований кредиторов «Татфондбанка» требования на 9,1 млн рублей от Раиса Минниханова — речь здесь идет либо о полном тезке главы Сабинского района, либо, что более вероятно, о самом главе района и брате президента РТ Рустама Минниханова. Как выяснило «Реальное время», незадолго до краха ТФБ эта сумма ушла в руки к застройщику из Сабинского района, а возвращали ее уже общими усилиями через два суда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Миллионы Минниханова

Арбитражный суд РТ сегодня признал обоснованными возражения Раиса Минниханова из Сабинского района по результатам рассмотрения конкурсным управляющим «Татфондбанка», Агентством по страхованию вкладов (АСВ), его требования о включении в реестр требований кредиторов. Сумма этого требования составила 9,1 млн рублей.

Заявитель — Раис Нургалиевич Минниханов, зарегистрированный в поселке Лесхоз Сабинского района, — полный тезка главы этого района Раиса Минниханова, брата президента РТ Рустама Минниханова. «Реальному времени» не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть то, что речь идет об одном и том же человеке, — никто из фигурирующих в процессе лиц не стал комментировать этот вопрос. В администрации Сабинского района «Реальному времени» также заявили, что им ничего не известно о ситуации с требованиями главы муниципалитета к АСВ, но пояснили, что в любом случае речь идет о частных требованиях гражданина к банку, что не входит в сферу деятельности администрации.

В материалах суда также не указан ИНН кредитора, который мог бы однозначно установить наличие связи. Однако факт подачи возражений в марте этого года освещался в республиканских СМИ, и опровержений этой информации со стороны главы Сабинского районе не поступало.

Как выяснило «Реальное время», у девяти миллионов рублей Минниханова с 2016 года был довольно сложный путь, а возвращать их в конкурсную массу пришлось аж через два разных суда.

Арбитражный суд РТ постановил внести в реестр требований кредиторов «Татфондбанка» требования на 9,1 млн рублей от Раиса Минниханова



Путешествия по долгам

Представитель Раиса Минниханова в суде — Ильдар Хабибуллин рассказал на заседании следующее. 12 декабря 2016 года, то есть за несколько дней до введения моратория на выплату вкладчикам, Минниханов заключил договор займа с ООО «РАФФ» — это одно из юрлиц одноименного застройщика с регистрацией в Сабинском районе. Сумма займа составила те самые 9,1 млн рублей. Их ООО «РАФФ» направило на погашение долга перед «Татфондбанком».

При этом 9,1 млн — это не все средства, которые имелись у Минниханова на тот момент в «Татфондбанке», хотя речь идет о разных счетах. В частности, еще до судебного спора он обратился к АСВ как рядовой кредитор с требованиями на 822 тысячи рублей, и АСВ эти требования включило в реестр наравне с остальными вкладчиками–физлицами.

Далее, 20 ноября 2017 года (к этому моменту реестр кредиторов уже был закрыт), АСВ в арбитраже добилось признания сделки по погашению задолженности «РАФФ» недействительной. Ситуация для АСВ вполне рядовая, да и ООО «РАФФ» отдавало долги не только занятыми у Минниханова деньгами: общая сумма списанных таким образом средств, по сообщению АСВ, составила как минимум 68,7 млн рублей. Таким образом, у застройщика восстановились обязательства перед банком, а на его счет в банке «вернулись» 9,1 млн рублей.

А 11 января 2018 года «РАФФ» обращается уже в Сабинский районный суд, чтобы признать договор займа между Миннихановым и «РАФФ» недействительным. Ответчиком выступал сам Раис Минниханов и «Татфондбанк». Суд иск удовлетворил, и решение уже вступило в законную силу, обжаловать его в установленный срок никто не стал. Таким образом, 9,1 млн рублей по решению суда должны вернуться обратно на счет Минниханова в «Татфондбанке».

Хабибуллин пояснил арбитражному судье, что Сабинский районный суд счел заем «техническими записями» без реального списания средств и поэтому признал его недействительным. При этом Минниханов о характере операций не знал и, выдавая заем, действовал добросовестно.

— Он (Минниханов, — прим. ред.) же не знал и не мог об этом знать! Недобросовестных действий с его стороны нет, — заявил Хабибуллин.

Исполнительный директор застройщика «РАФФ» Рустем Мифтахов отказался объяснить «Реальному времени», как возник договор займа между компанией и Миннихановым.

Представитель АСВ признала, что по решению Сабинского районного суда средства действительно должны будут вернуться на счет Минниханова. Фото asv.org.ru



Деньги вернулись в первую очередь кредиторов



Интересно, что требования о включении 9,1 млн рублей в реестр требований кредиторов к ТФБ Минниханов направил в АСВ уже 12 января 2018 года, то есть на следующий день после поступления иска от «РАФФ». 15 февраля АСВ постановило отказать заявителю, основываясь на том, что таких средств на его счете на тот момент не имелось. Тогда это было вполне логично — решение суда о признании займа недействительным вынесли только 6 марта. Тем не менее 16 марта Минниханов направил возражения в Арбитражный суд РТ.

Представитель АСВ признала, что по решению Сабинского районного суда средства действительно должны будут вернуться на счет Минниханова. Однако попросила отказать в признании возражения обоснованным — опираясь в том числе на то, что решение районного суда было вынесено уже после предъявления требований.

Суд счел возражения Минниханова обоснованными и постановил включить его требования на 9,1 млн рублей в конкурсную массу. Тем не менее теперь Минниханов, глава Сабинского района или же просто его полный тезка, находится в том же положении, что и остальные вкладчики первой очереди, чьи вклады не покрыла страховка АСВ, и имеет ровно те же права на их возмещение. «РАФФ» же, как юридическое лицо, остается в третьей очереди.