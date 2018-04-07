Как османский визирь вернул турок на море и чуть не прорыл Волго-Донской канал

«Их нравы»: «Балканский сокол» Мехмед-паша на службе у трех турецких императоров

Казанский исследователь Булат Ногманов, публикации которого читает Минтимер Шаймиев, продолжает знакомить читателей «Реального времени» со своими заметками о культуре и истории Турции. Сегодняшний его рассказ посвящен визирю-долгожителю, стратегу и афористу Соколлу Мехмеду-паше, с гибелью которого закончилась эпоха расцвета Османской империи.

Визирь-долгожитель. Политический



Мы уже упоминали о том, что одиннадцатый султан Османской империи Селим II уделял делам служебным не так много времени и что основная забота о благополучии государства ложилась на плечи его великого визиря Соколлу Мехмеда-паши, который был к тому же мужем его дочери Эсмехан султан. Мехмед-паша стал великим визирем еще во времена Сулеймана Великолепного и сохранил свой пост при его сыне Селиме II, которого он поддержал в междоусобной борьбе с братом Баязидом, и при его внуке Мураде III. Он занимал пост великого визиря без малого 15 лет и с этой точки зрения его можно назвать политическим долгожителем. Так как времена были лихие, визири на своих постах подолгу не засиживались — кто-то погибал в бою, кого-то казнили в результате политических интриг недоброжелателей. Соколлу Мехмед-паша же был заколот после икинди намаза переодетым в дервиша убийцей. По долготе пребывания на политическом олимпе Османской империи эпохи расцвета Мехмеда-пашу можно сравнить с Коджа Давутом-пашой, который столетием раньше также занимал пост великого визиря в течение 15 лет.

Можно сказать, что Мехмед-паша является ярчайшим примером идеального функционирования социальных лифтов Османской империи. Он родился в Боснии и при крещении получил имя Байо Соколович. Примерно в четырнадцатилетнем возрасте по османской системе перевертышей (девширме) попал сначала в уже знакомую нам Эдирну, где принял ислам и получил турецкое имя Мехмед. Затем был переведен в стамбульский дворец Топкапы, где продолжил обучение и прошел практически все ступени государственной службы, начиная с самых низов. Перевертышей, которые демонстрировали особые достижения на внутригосударственной службе, по османской традиции обычно назначали на должности за пределами страны. Так случилось и с Мехмедом-пашой — он был назначен Сулейманом Великолепным на должность Каптан-ы Дерйа (командующий османским флотом), освободившуюся после ухода в мир иной знаменитого Капитана Барбароссы. Будучи командующим флотом, Мехмед-паша принимал участие в походах на Триполи, а также обновлял и расширял османские судостроительные верфи по всей стране. Затем была должность бейлербейа Румелии, после которой он стал третьим визирем, войдя в состав Дивана (государственного совета), затем вторым визирем и, наконец, главным визирем.

Золотыми буквами в историю Османской империи вписаны два высказывания Соколлу Мехмеда-паши, и оба они касаются событий, связанных с завоеванием Кипра и последующим разгромом османского флота во время сражения при Инебахты (Лепанто) в начале октября 1571 года. Фото wikipedia.org



«Забрав у вас Кипр, мы отрезали вам руку»

Золотыми буквами в историю Османской империи вписаны два высказывания Соколлу Мехмеда-паши, и оба они касаются событий, связанных с завоеванием Кипра и последующим разгромом османского флота во время сражения при Инебахты (Лепанто) в начале октября 1571 года. Флот был разбит, и Великая Порта остро нуждалась в новом. Мехмед-паша поручает Али Кылычу-паше мобилизовать все силы от Стамбула до Алании и построить до весны 1572 года (то есть за полгода) 200 кораблей. Али Кылыч-паша, приступая к трудновыполнимой задаче, говорит, что подготовить деревянные каркасы кораблей нетрудно — основная сложность в изготовлении якорей, тросов, парусов и прочих деталей.

Как раз в этот момент Мехмед-паша произносит свою знаменитую фразу: «Паша, сила и мощь Османского государства таковы, что если будет приказано, то не составит труда изготовить якоря из серебра, тросы — из шелковых нитей, а паруса — из атласа».

Второй эпизод связан с венецианским послом Барбаро, который после поражения османского флота был направлен в Стамбул для сбора информации о будущих намерениях турок. Во время встречи с послом Мехмед-паша сказал ему: «Забрав у вас Кипр, мы отрезали вам руку, вы же, уничтожив наш флот, всего лишь сбрили нашу бороду. Не забывайте, отрезанная рука заново не отрастет, а срезанная борода обычно отрастает с новой силой».

И действительно, на следующий год флот, подготовленный Али Кылычем-пашой, начал бороздить просторы Средиземного моря в поисках противника, но так его и не нашел. Зато напуганные венецианцы сразу же потребовали мира и согласились выплатить османам 300 тысяч золотых флоринов. Позднее османский флот отбил у испанцев Тунис.

Соколлу Мехмед-паша или, как его называли на Балканах, Мехмед-паша Соколович, был влиятельнейшим государственным деятелем своего времени. Фото wikipedia.org



Другой интересный эпизод из жизни Соколлу Мехмеда-паши связан с восстановлением независимости Сербской патриархии. Как мы уже отмечали, прежде чем стать перевертышем и начать служить Османской империи, Мехмед-паша был христианином и какое-то время жил у своего дяди, который был монахом в монастыре Милешево. Видимо, по этой причине Мехмед-паша, уже будучи мусульманином на протяжении многих лет, с достаточно большим пиететом относился к христианству. Возвращаясь к Сербской патриархии, напомним, что в 1219 году она стала независимой, отделившись от Греческой патриархии в Константинополе. В 1459 году, после завершения завоевания Сербии, султан Фатих Мехмед закрывает Сербскую патриархию, а церкви и приход переходят в подчинение Болгарской церкви в Охри. Такое положение сохранялось около ста лет, пока в 1557 году Мехмед-паша не открыл снова Сербскую патриархию и не назначил своего брата Макария патриархом Сербским. Независимость патриархии продлилась до 1766 года, и историки полагают, что это способствовало сохранению сербской культуры — в противном случае она была бы поглощена греческой культурной традицией.

Его не слушали — а зря

Соколлу Мехмед-паша или, как его называли на Балканах, Мехмед-паша Соколович, был влиятельнейшим государственным деятелем своего времени. Под его чутким контролем и по его совету выбирались правители некоторых восточноевропейских государств, например, Польши. Кроме политического чутья, он обладал невероятной дальновидностью и просчитывал решения на много ходов вперед. Именно по его инициативе османы безуспешно пытались построить Волго-Донской канал, а в планах, как теперь выясняют историки, было даже строительство Суэцкого канала. Его проекты опережали свое время и были реализованы уже другими людьми и в другие времена.

Несмотря на то, что его политические противники склоняли султанов к принятию противоположных решений по тем или иным вопросам, история показала, что в своих расчетах Мехмед-паша все-таки оказывался прав. Так, завоевание Кипра, от которого Мехмед-паша отговаривал султана Селима II, обернулось полнейшим разгромом османского флота. Поход на Иран 1578 года, от которого он отговаривал уже султана Мурада III, при всей его успешности, надломил Османскую империю и послужил ее истощению — после этого в стране начался период упадка.

При нем были установлены дружеские отношения с султанатом Ачех, к империи был присоединен Тунис и взято под защиту Марокко, что избавило Северную Африку от испанской и португальской угрозы на многие годы вперед.

Наиболее известными объектами, построенными Мехмедом Пашой, являются мечети в Азапкапы и Люлебургазе, караван-сарай в Сараево и мост в Вышеграде. Фото Branevgd / wikipedia.org



Кроме всего прочего, Мехмед-паша активно занимался благотворительностью, помогал беднякам, строил мечети, медресе, мосты, куллийе и караван-сараи в различных уголках империи. Наиболее известными объектами, построенными Мехмедом Пашой, являются мечети в Азапкапы и Люлебургазе, караван-сарай в Сараево и мост в Вышеграде.

Некоторые турецкие историки полагают, что с гибелью Соколлу Мехмеда-паши от кинжала убийцы в 1579 году закончилась эпоха расцвета Османской империи. «Балканский сокол», верой и правдой служивший трем императорам, завершил свой невероятный полет в Стамбуле.

Булат Ногманов