Путин проведет более 15 двусторонних встреч в дни празднования Победы

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 двусторонних встреч, а также несколько бесед «на ногах», сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

7 мая Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В этот же день запланированы переговоры с президентами Кубы, Монголии и Конго.

8 мая состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых лидеры подпишут совместные заявления об углублении отношений.

9 мая Путин и президент Бразилии Лула да Силва обсудят ситуацию на Украине, также запланирована встреча с президентом Египта. В этот день российский лидер встретится с президентом Сербии и премьер-министром Словакии, ожидается встреча с президентом Узбекистана.

10 мая Путин проведет переговоры с генсеком ЦК компартии Вьетнама. В целом на этот день запланировано шесть двусторонних встреч, в том числе с лидерами Лаоса, Зимбабве и Палестины.

Напомним, Москва готовится принять 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-летия Победы.