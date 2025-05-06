На параде Победы в Москве ожидают 29 иностранных лидеров

Фото: Анастасия Фартыгина

Москва готовится принять 29 иностранных лидеров на параде в честь 80-летия Победы, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Среди гостей ожидаются лидеры Бразилии, Китая, Палестины и Египта. Венесуэла будет представлена на высшем уровне, президент Николас Мадуро посетит Россию 7—9 мая. Индия, Никарагуа и ЮАР направят делегации высокого уровня. КНДР на праздновании будет представлена на уровне посла.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По Красной площади 9 мая пройдут парадные расчеты из 13 стран. Кроме того, на параде Победы будут присутствовать ветераны из ряда зарубежных стран, включая США.

Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что все лидеры стран — участниц Содружества Независимых Государств примут участие в московских торжествах, приуроченных к 80-летию Победы.



Рената Валеева