Президент Кубы прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

Глава республики уже посетил Санкт-Петербург. В состав его делегации входят министры иностранных дел и внешней торговли, а также иностранных инвестиций и глава департамента по международным отношениям ЦК Компартии Кубы.

Ожидается, что Диас-Канель примет участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы. Кроме того, в 2025 году отмечается 65-летие восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

Напомним, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн также приедет в Россию по приглашению президента Владимира Путина.

Рената Валеева