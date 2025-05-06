В отношении нотариуса по делу о частном пансионате в Татарстане завершили уголовное дело

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В Татарстане завершено расследование уголовного дела в отношении исполнявшей обязанности нотариуса Юлии Зайцевой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, в 2023 году Зайцева, зная о плохом состоянии 76-летней женщины, оформила доверенность на распоряжение ее имуществом, не убедившись в ее дееспособности и не зачитав документ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по РТ.

Согласно материалам дела, племянница потерпевшей, получив доверенность, похитила имущество родственницы на сумму 90 млн рублей, а затем поместила ее в частный пансионат, где пенсионерка впоследствии скончалась.

Следует отметить, что племянница потерпевшей Ирина Белозерова также обвиняется в мошенничестве, уголовное дело в отношении нее находится в производстве следователей. Кроме того, в суде рассматривается дело по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в частном пансионате, где умерла пожилая женщина.

Напомним, в феврале этого года в частном пансионате в поселке Щербаково скончалась 76-летняя Алевтина Канашева. По версии следствия, племянница определила ее в пансионат, предварительно получив доверенность на право распоряжаться квартирой, коттеджем с участком и компанией «Франт», владевшей помещениями на Московском рынке Казани. Позднее имущество было переоформлено на мать Белозеровой, что стало предметом судебного спора с другой родственницей покойной, Александрой Канашевой, которая и обратилась в правоохранительные органы.

Рената Валеева