«После бизнес-книги всегда читаю что-то художественное» — бизнесмены о подходе к чтению

Интернет-газета «Реальное время» продолжает расспрашивать о книгах, из которых складывается библиотека предпринимателя

Фото: Максим Платонов

Какая книга поможет достичь результата с позиции win-win, на что вдохновляет история компаний General Electric, Intel, Procter&Gamble и что читают предприниматели в командировках — в очередном обзоре деловой и художественной литературы «Реального времени».

Азат Хаким, председатель Совета директоров авиакомпании «Тулпар Эйр»:



— Я прочитал книгу Джека Траута и Стива Ривкина «Сила простоты: руководство по успешным бизнес-стратегиям». В очередной раз убедился, что все гениальное просто. Вдохновил опыт таких гигантов, как General Electric, Intel, Procter&Gamble, о которых рассказывается в книге. Весьма поучителен опыт других компаний, которые понесли значительные финансовые убытки только потому, что слишком усложняли возникавшие перед ними проблемы. В свое время книга вдохновила меня и на рациональную перестройку бизнес-процессов группы компаний «Тулпар».

Простые идеи в большинстве своем представляются очевидными, потому что их окружает ореол истины. Но люди почему-то не доверяют своим инстинктам. Они чувствуют, что где-то должен быть скрытый, более сложный ответ. Неправильно. То, что очевидно для вас, очевидно для многих. Вот почему очевидное решение оказывается зачастую наиболее правильным.

Книга будет полезна всем, кто ведет свой бизнес или только собирается это делать. Особо рекомендую ее тем, кто столкнулся с организационными проблемами в своем бизнесе, с неуправляемостью в компании. Не менее интересно будет узнать о «силе простоты» и широкому кругу читателей, всем тем, кто день изо дня работает над собой и совершенствуется.

А вообще, мой вам совет: если хотите создать сильную команду, команду единомышленников, разделяющих ваши интересы, обязательно делитесь со своими сотрудниками ценными книгами, которые прочитали сами. Тогда вы все будете, так сказать, «на одной волне».

У нас в компании мы недавно запустили электронный буккроссинг. Читаем литературу не только на русском, но и английском языке. Знаете, был приятно удивлен, когда недавно зашел в обед в офисную столовую и услышал, как молодые сотрудники обсуждали книгу Luc Jones «Why Russians don't smile». Занимательная, кстати, книга. Советую почитать.

Ольга Рахимуллина, главный врач медицинского центра «Анта-мед»:

— В последнее время меня потянуло на произведения Александра Сергеевича Пушкина. Будете смеяться, но я решила перечитать «Евгения Онегина». Я часто летаю, нахожусь в командировках, и, чтобы скрасить время в пути, решила еще раз прочесть этот роман в стихах. Когда читаю «Евгения Онегина», то как будто отправляюсь в другой мир, реальная жизнь сильно отличается от романа. Благодаря книге я отвлекаюсь от повседневных дел.

Алиса Тулынина, основатель именной студии макияжа :

— Сейчас читаю «45 татуировок менеджера» Максима Батырева. Об этой книге слышала много положительных отзывов от уважаемых мною бизнесменов. Книга написана легким понятным языком. Ценной оказалась информация о том, как работать с персоналом, как работать управляющим. Для меня это важный момент, хотя я и работаю мастером.

Ольга Сербина, директор пиар-агентства Priority:

— В середине марта прошел предпринимательский форум «Перезагрузка». На нем была представлена библиотека университета «Синергия», где я купила несколько книг: «Управление репутацией в интернете» Никиты Прохорова и Дмитрия Сидорина, «Генераторы прибыли» Зои Стрелковой, а также две книги Владимира Якубы — «Как создать команду» и «Дожим клиента: 28 способов продавать день в день». Все эти книги о развитии бизнеса, продажах, о том, как оптимально использовать свое время.

В бизнес-процессах, как и в жизни, все меняется. Купленные книги оказались для меня свежей бизнес-литературой, прочитанной за последнее время. Одна из книг касается работы в интернете, построения правильных коммуникаций. У нас пиар-агентство и мы понимаем, что большой поток информации идет через интернет, медиа, соцсети и телеграм-каналы. Одна из книг посвящена тому, как правильно выстраивать коммуникацию с конечным потребителем в Сети, как защищать репутацию в интернете.

Мы знаем, что буквально еженедельно обновляются социальные сети, у них меняются правила игры, рынок медиа в интернете развивается молниеносно, и то, что было актуально еще вчера, уже сегодня может устареть. Друзья-политтехнологи подарили книгу «Как стать и остаться губернатором» Евгения Минченко. Уверена, это тот must-have, который должен быть прочитан интересующимися электоральными процессами людьми.

Альберт Кильдеев, руководитель по развитию сети отделений АО «Альфа-Банк»:

— Я являюсь почитателем книги, и думаю, что это величайшее достижение человечества, объединяющее и передающее знания и опыт. Культ Книги был в нашей семье, и я благодарен моим родителям, что они передали мне любовь к чтению и сформировали вкус к хорошей литературе. Что касается деловой литературы, у меня есть одно правило, которое, возможно, кому-то пригодится: я чередую — после бизнес-книги всегда читаю что-то художественное, поэтому бизнес-литература не приедается, ведь очень важно сохранить интерес и живость восприятия.

Сегодня готов рекомендовать Игоря Рызова «Я всегда знаю, что сказать» — это книга о переговорах, она подходит всем, кто взаимодействует с людьми, кто хочет общаться и получать удовольствие от общения плюс достигать результата с позиции «выиграл-выиграл» (win-win). Мы все вступаем в отношения: с коллегами, с внешними партнерами — и всегда это переговоры! Немаловажно, что автор — бизнес-коуч из нашей российской среды, с понятным нам менталитетом и подходящими примерами. Я подарил несколько экземпляров этой книги нашим сотрудникам — у нас есть традиция отмечать лучших за выдающиеся результаты в работе, и я дарю им книги, которые развивают. Я вижу, как эта книга помогает им строить долгосрочные межличностные отношения.

Если говорить о литературе для души, то сейчас читаю прозу Ю. Визбора и получаю удовольствие от тонкого и ироничного голоса поколения, которое мне очень близко. Каждому читателю желаю ежедневно открывать для себя новый мир — мир Толстого, Чехова, Зощенко, Булгакова, Довлатова.

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