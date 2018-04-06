Новости спорта

08:20 МСК
Новости раздела
Спорт

Пермский протест против системы или спорная «бизнес-модель» «Амкара»?

07:00, 06.04.2018 5

Почему «Рубин» может слетать в Хабаровск или заплатить «купцам» от футбола

Пермский протест против системы или спорная «бизнес-модель» «Амкара»? Фото: fc-amkar.org

Вчера появилась информация, что гостевая игра казанского «Рубина» против «Амкара», намеченная на 14 апреля, может пройти в Хабаровске. Однако «бизнес-практика» пермского клуба показывает, что казанцы могут провести игру и дома — если заплатят. Эта модель была успешно апробирована «Локомотивом» в прошлом туре РФПЛ. Спортивная редакция «Реального времени» связалась с действующими сторонами и спросила их о наболевшем. Против чего протестует Пермь, чем выгодна «Амкару» игра вне своего стадиона, когда будет решение по месту проведения матча и стоит ли «Рубину» раскошеливаться — об этом в материале «Реального времени».

«Пятница — крайний срок»

Не успели улечься споры по поводу переноса игры пермского «Амкара» и «Локомотива» в Москву, как тут же разгорелись новые. «Поддержал» затухающий огонек исполнительный директор пермяков Денис Маслов, заявивший, что допускает проведение домашних матчей РФПЛ с «Рубином» и «Спартаком» в Москве или в Хабаровске.

— «Амкар» планирует провести матчи с «Рубином» и «Спартаком» в Перми на своем стадионе. Мы уже все давно сделали для того, чтобы этого добиться. Ждем комиссии. Если не удастся сыграть в Перми, то можем сыграть и на «РЖД-Арене». Равно как и в Хабаровске можем сыграть. Все стадионы России, которые подходят под требования РФПЛ, будут рассматриваться, — сказал Маслов.

Напомним, что железнодорожники официально заплатили «Амкару» кругленькую сумму, 20 млн рублей, чтобы провести гостевой матч на своем поле. «Бизнес-модель» может найти свое продолжение и в матче с «Рубином», который по календарю должен состояться в Перми. Нетрудно понять, что «Амкар» создает опасный прецедент, позволяющий не только «торговать» местом проведения домашних матчей, но и ставить под удар интересы болельщиков.

Денис Маслов заявил, что допускает проведение домашних матчей РФПЛ с «Рубином» и «Спартаком» в Москве или в Хабаровске.

Спортивная редакция «Реального времени» отправила официальный запрос в пресс-службу пермского клуба с просьбой разъяснить слова его исполнительного директора.

— Поле вполне позволяет рассчитывать на проведение матчей РФПЛ в Перми. Наш газон, по отзывам футболистов не только «Амкара», но и других команд, ничем не хуже, чем в Уфе. Мы отправили в РФС письмо, в котором уведомляем о проведении комплекса мероприятий по приведению газона в нормативное состояние. Прогнозами мы не занимаемся и пока вместе с «Рубином» ждем решения комиссии. Мы обязаны уведомить гостей о месте проведения игры за семь дней до матча. Пятница — крайний срок. На него и ориентируемся, — прокомментировала пресс-служба «Амкара».

«Сыграть в Казани? Пока даже думать об этом не хотим»

Если закрыть глаза на моральную сторону вопроса, сама идея с проведением домашнего матча в Хабаровске хоть и кажется на первый взгляд сумасшедшим решением, на деле может оказаться вполне неплохим выбором для «Амкара». Уже завтра пермской команде играть в гостях против «СКА-Хабаровск», и на момент озвучивания места проведения матча с «Рубином» она еще будет находиться на Дальнем Востоке. В случае, если поле в Перми окажется непригодным для игры, «Амкар» вполне может остаться в Хабаровске еще на неделю. Говорить в этом случае о еще одной выгоде — акклиматизационной — наверное, даже не стоит.

Между тем у «Амкара» есть еще один мотив сыграть с «Рубином» на чужом поле. В этом сезоне пермская команда по какой-то необъяснимой причине лучше играет в гостевых встречах. Из 23 сыгранных в чемпионате матчей «Амкар» вне своего стадиона провел 12, в которых набрал 16 очков из 25, имеющихся на данный момент в его копилке.

Однако резервным стадионом на этот сезон у «Амкара» заявлена арена в Уфе, так что перенести игру в Хабаровск будет как минимум не так легко, как кажется. Тем более что вряд ли казанской команде захочется летать на Дальний Восток — ни в игровом, ни в финансовом плане это «Рубину» невыгодно. Впрочем, генеральный директор клуба Рустам Саяхов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметил, что в клубе пока не думают над этой проблемой и ждут ответа комиссии.

— За неделю до матча должно прийти соответствующее письмо с информацией, на каком стадионе мы играем. Пока мы не видели это письмо, но мы знаем, что они (представители «Амкара», — прим. ред.) пытаются привести поле в порядок. Соответственно, как только будет решение, мы получим уведомление, где мы будем играть. Каждая команда имеет резервный стадион, и по регламенту пермяки могут попросить нас сыграть на нем. Сыграть в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим, — сказал нам Рустам Саяхов.

Очевидно, что «Рубину» не стоит поощрять хитроумные схемы «Амкара», покупая дополнительный «домашний матч», как это сделал «Локомотив», уже получивший в награду от «футбольного Бога» поражение на своем стадионе. Нужно добиваться игры в Перми или на официальном резервном поле «Амкара» в Уфе или Саранске. Но и тут не все так просто.

«Не возьмусь сказать, что в Уфе и Саранске поле лучше, чем в Перми»

С просьбой прокомментировать происходящее мы позвонили известному футбольному агенту Алексею Сафонову. По его словам, идея с проведением матча в Хабаровске «никуда не годится». При этом он отметил, что действия «Амкара» могут быть формой некоего протеста в адрес РФПЛ, выдающей разрешение идентичным по качеству полям в Уфе и Саранске.

— «Амкар» хочет сыграть в Хабаровске? Хорошо, но тогда пусть берут на себя все расходы по матчу! Они и сами «хрен без соли доедают» — куда им еще за кого-то платить? Говорят, что могут сыграть со «Спартаком» в Москве и заработать, а с «Рубином» на Дальнем Востоке хотят? Это больше похоже на чью-то неудачную шутку. Но я не думаю, что казанцы будут молчать. Будет такой скандал, что мало не покажется. Курбан Бердыев вряд ли это допустит. Так что без согласия «Рубина», я думаю, такой вариант вообще исключен.

— А как бы вы отнеслись к проведению матча в Казани?

— При своих болельщиках же — почему бы и нет? Если пермяки не хотят проводить матч у себя и готовы сыграть в Казани, то ради Бога. Для «Рубина» это и с финансовой точки зрения хорошо, сэкономят на дороге, даже если часть прибыли отдадут. К тому же футбол — это ведь и результат, очки. Понятно, что играть дома в этом смысле удобнее.

— А что скажете о самой этой практике пермяков?

— Я так понимаю, что это форма протеста. Они вроде злятся, что тем, у кого поля хуже, играть на них разрешают. Поэтому у них возникает чувство, что их топят, и это их ответная реакция на происходящее. Я, например, не возьмусь утверждать, что в той же Уфе или Саранске поля лучше, чем у «Амкара». Они же все одинаковые, однотипные, — сказал Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Подведем некоторые итоги. Первый: «Амкар» готовится сыграть на своем поле. Второй: вариант с Хабаровском не исключен. И третье — все это может быть формой протеста пермской команды. Но как бы то ни было, сегодня может быть создан опасный прецедент, и это в любом случае не красит РФПЛ.

Зульфат Шафигуллин, Артур Халилуллов
СпортФутбол Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 06 апр
    А если игра будет в казани, то где? У нас газона нет
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    его нигде нет. не понимаю, почему исскуственный не постелят. не было бы проблем
    Ответить
    Анонимно 06 апр
    Тогда уже условия другие и игра будет другой
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    будем надеяться, что наши несмотря на погоду, на какие то другие условия выйграют!
    Ответить
  • Анонимно 06 апр
    Неважно где, гланое чтобы выйграли
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости спорта

08:20 МСК
Новости раздела