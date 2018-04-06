Пермский протест против системы или спорная «бизнес-модель» «Амкара»?

Почему «Рубин» может слетать в Хабаровск или заплатить «купцам» от футбола

Вчера появилась информация, что гостевая игра казанского «Рубина» против «Амкара», намеченная на 14 апреля, может пройти в Хабаровске. Однако «бизнес-практика» пермского клуба показывает, что казанцы могут провести игру и дома — если заплатят. Эта модель была успешно апробирована «Локомотивом» в прошлом туре РФПЛ. Спортивная редакция «Реального времени» связалась с действующими сторонами и спросила их о наболевшем. Против чего протестует Пермь, чем выгодна «Амкару» игра вне своего стадиона, когда будет решение по месту проведения матча и стоит ли «Рубину» раскошеливаться — об этом в материале «Реального времени».

«Пятница — крайний срок»

Не успели улечься споры по поводу переноса игры пермского «Амкара» и «Локомотива» в Москву, как тут же разгорелись новые. «Поддержал» затухающий огонек исполнительный директор пермяков Денис Маслов, заявивший, что допускает проведение домашних матчей РФПЛ с «Рубином» и «Спартаком» в Москве или в Хабаровске.

— «Амкар» планирует провести матчи с «Рубином» и «Спартаком» в Перми на своем стадионе. Мы уже все давно сделали для того, чтобы этого добиться. Ждем комиссии. Если не удастся сыграть в Перми, то можем сыграть и на «РЖД-Арене». Равно как и в Хабаровске можем сыграть. Все стадионы России, которые подходят под требования РФПЛ, будут рассматриваться, — сказал Маслов.

Напомним, что железнодорожники официально заплатили «Амкару» кругленькую сумму, 20 млн рублей, чтобы провести гостевой матч на своем поле. «Бизнес-модель» может найти свое продолжение и в матче с «Рубином», который по календарю должен состояться в Перми. Нетрудно понять, что «Амкар» создает опасный прецедент, позволяющий не только «торговать» местом проведения домашних матчей, но и ставить под удар интересы болельщиков.

Денис Маслов заявил, что допускает проведение домашних матчей РФПЛ с «Рубином» и «Спартаком» в Москве или в Хабаровске.

Спортивная редакция «Реального времени» отправила официальный запрос в пресс-службу пермского клуба с просьбой разъяснить слова его исполнительного директора.

— Поле вполне позволяет рассчитывать на проведение матчей РФПЛ в Перми. Наш газон, по отзывам футболистов не только «Амкара», но и других команд, ничем не хуже, чем в Уфе. Мы отправили в РФС письмо, в котором уведомляем о проведении комплекса мероприятий по приведению газона в нормативное состояние. Прогнозами мы не занимаемся и пока вместе с «Рубином» ждем решения комиссии. Мы обязаны уведомить гостей о месте проведения игры за семь дней до матча. Пятница — крайний срок. На него и ориентируемся, — прокомментировала пресс-служба «Амкара».



«Сыграть в Казани? Пока даже думать об этом не хотим»

Если закрыть глаза на моральную сторону вопроса, сама идея с проведением домашнего матча в Хабаровске хоть и кажется на первый взгляд сумасшедшим решением, на деле может оказаться вполне неплохим выбором для «Амкара». Уже завтра пермской команде играть в гостях против «СКА-Хабаровск», и на момент озвучивания места проведения матча с «Рубином» она еще будет находиться на Дальнем Востоке. В случае, если поле в Перми окажется непригодным для игры, «Амкар» вполне может остаться в Хабаровске еще на неделю. Говорить в этом случае о еще одной выгоде — акклиматизационной — наверное, даже не стоит.

Между тем у «Амкара» есть еще один мотив сыграть с «Рубином» на чужом поле. В этом сезоне пермская команда по какой-то необъяснимой причине лучше играет в гостевых встречах. Из 23 сыгранных в чемпионате матчей «Амкар» вне своего стадиона провел 12, в которых набрал 16 очков из 25, имеющихся на данный момент в его копилке.

Однако резервным стадионом на этот сезон у «Амкара» заявлена арена в Уфе, так что перенести игру в Хабаровск будет как минимум не так легко, как кажется. Тем более что вряд ли казанской команде захочется летать на Дальний Восток — ни в игровом, ни в финансовом плане это «Рубину» невыгодно. Впрочем, генеральный директор клуба Рустам Саяхов в разговоре с корреспондентом «Реального времени» отметил, что в клубе пока не думают над этой проблемой и ждут ответа комиссии.

— За неделю до матча должно прийти соответствующее письмо с информацией, на каком стадионе мы играем. Пока мы не видели это письмо, но мы знаем, что они (представители «Амкара», — прим. ред.) пытаются привести поле в порядок. Соответственно, как только будет решение, мы получим уведомление, где мы будем играть. Каждая команда имеет резервный стадион, и по регламенту пермяки могут попросить нас сыграть на нем. Сыграть в Казани? Пока мы об этом даже думать не хотим, — сказал нам Рустам Саяхов.

Очевидно, что «Рубину» не стоит поощрять хитроумные схемы «Амкара», покупая дополнительный «домашний матч», как это сделал «Локомотив», уже получивший в награду от «футбольного Бога» поражение на своем стадионе. Нужно добиваться игры в Перми или на официальном резервном поле «Амкара» в Уфе или Саранске. Но и тут не все так просто.

«Не возьмусь сказать, что в Уфе и Саранске поле лучше, чем в Перми»



С просьбой прокомментировать происходящее мы позвонили известному футбольному агенту Алексею Сафонову. По его словам, идея с проведением матча в Хабаровске «никуда не годится». При этом он отметил, что действия «Амкара» могут быть формой некоего протеста в адрес РФПЛ, выдающей разрешение идентичным по качеству полям в Уфе и Саранске.

— «Амкар» хочет сыграть в Хабаровске? Хорошо, но тогда пусть берут на себя все расходы по матчу! Они и сами «хрен без соли доедают» — куда им еще за кого-то платить? Говорят, что могут сыграть со «Спартаком» в Москве и заработать, а с «Рубином» на Дальнем Востоке хотят? Это больше похоже на чью-то неудачную шутку. Но я не думаю, что казанцы будут молчать. Будет такой скандал, что мало не покажется. Курбан Бердыев вряд ли это допустит. Так что без согласия «Рубина», я думаю, такой вариант вообще исключен.

— А как бы вы отнеслись к проведению матча в Казани?

— При своих болельщиках же — почему бы и нет? Если пермяки не хотят проводить матч у себя и готовы сыграть в Казани, то ради Бога. Для «Рубина» это и с финансовой точки зрения хорошо, сэкономят на дороге, даже если часть прибыли отдадут. К тому же футбол — это ведь и результат, очки. Понятно, что играть дома в этом смысле удобнее.

— А что скажете о самой этой практике пермяков?

— Я так понимаю, что это форма протеста. Они вроде злятся, что тем, у кого поля хуже, играть на них разрешают. Поэтому у них возникает чувство, что их топят, и это их ответная реакция на происходящее. Я, например, не возьмусь утверждать, что в той же Уфе или Саранске поля лучше, чем у «Амкара». Они же все одинаковые, однотипные, — сказал Сафонов в разговоре с корреспондентом «Реального времени».

Подведем некоторые итоги. Первый: «Амкар» готовится сыграть на своем поле. Второй: вариант с Хабаровском не исключен. И третье — все это может быть формой протеста пермской команды. Но как бы то ни было, сегодня может быть создан опасный прецедент, и это в любом случае не красит РФПЛ.