Сборная Франции

Участие на чемпионатах мира

Франция является одной из тех немногих европейских сборных, которая принимала участие еще на первом чемпионате мира в Южной Америке. Однако, несмотря на многократные выходы в финальную часть турнира, завоевать золото мирового первенства французам удалось лишь спустя 68 лет. В 1998-м году, в проходившем во Франции мундиале хозяева не оставили никаких сомнений относительно триумфатора и убедительная победа над Бразилией в финале явилась отличной точкой в этом вопросе. С тех времен французы не пропустили ни одного мирового турнира, а 2006-й год и вовсе запомнился «игрой головой» Зидана в финале против Италии.

Несмотря на первое место в группе и уверенный по цифрам выход из группы, отборочный этап сложился для французов несколько неоднозначным. С одной стороны, подопечные Дешама не испытали серьезных проблем с главными конкурентами за прямую путевку на мундиаль. С другой же, своими курьезными ничьими со сборными Белоруссии и Люксембурга (!!!) французы пополнили коллекцию черных страниц футбольной истории страны. Потеря очков с последними, породила целую кучу шуток и мемов, которая немного встрепенула команду и Франция уже не допускала ошибок в остальных турах группового раунда.

Год И В Н П М Итог 1930 3 1 0 2 4-3 3-е место в группе 1934 1 0 0 1 2-3 1/8 1938 2 1 0 1 4-4 1/4 1954 2 1 0 1 3-3 3-е место в группе 1958 6 4 0 2 23-15 3 1966 3 0 1 2 2-5 4-е место в группе 1978 3 1 0 2 5-5 3-е место в группе 1982 7 3 2 2 16-12 1/2 1986 7 4 2 1 12-6 3 1998 7 6 1 0 15-2 1 2002 3 0 1 2 0-3 4-е место в группе 2006 7 4 3 0 9-3 2 2010 3 0 1 2 1-4 4-е место в группе 2014 5 3 1 1 10-3 1/4 Итого 59 28 12 19 106-69 —



Главный тренер и лучший игрок

Имя тренера нынешней сборной Франции неразрывно связано с временами, когда «трехцветные» в один заход стали победителями чемпионата мира и Европы. Теперь Дешаму предстоит нечто подобное сотворить в качестве рулевого и, кажется, с этим есть некоторые трудности. В стране, где по именам можно собрать целых 3-4 равноценных состава ощущается нехватка лидера, каким в свое время был Зинедин Зидан. Однако, несмотря на это, французы с оптимизмом смотрят на предстоящий чемпионат мира в России, связывая свои надежды больше с тренерским штабом, который должен будет сплотить звездный коллектив и подготовить их к решающим битвам.

При этом в качестве тех, от игры которых этим летом будут ожидать большего можно назвать сразу нескольких игроков. В первую очередь это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, имеющий огромное значение в действиях в центре поля. В атаке многое будет зависеть от нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гриззмана, голы которого должны стать большим подспорьем в борьбе за заветный трофей. «Черновая работа» в опорной зоне ляжет на плечи НГоло Канте, сам по себе являющийся немаловажной частью сборной этого созыва.

Ориентировочные составы: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Курзава – Погба, Канте, Матюиди – Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Сборная Франции при выборе тренировочной базы на время нахождения в России остановилась на спортивном комплексе в подмосковной Истре. Впрочем, в Москве подопечные Дешама сыграют лишь последний матч группового этапа против сборной Дании. До него французам предстоит слетать в Казань, на матч с Австралией, и в Екатеринбург, чтобы сыграть с командой из Перу. Возможно именно эти две ишры станут решающими для Франции, где болельщики ждут больших побед от своей родной сборной.