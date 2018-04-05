Сборная Франции
Участие на чемпионатах мира
Франция является одной из тех немногих европейских сборных, которая принимала участие еще на первом чемпионате мира в Южной Америке. Однако, несмотря на многократные выходы в финальную часть турнира, завоевать золото мирового первенства французам удалось лишь спустя 68 лет. В 1998-м году, в проходившем во Франции мундиале хозяева не оставили никаких сомнений относительно триумфатора и убедительная победа над Бразилией в финале явилась отличной точкой в этом вопросе. С тех времен французы не пропустили ни одного мирового турнира, а 2006-й год и вовсе запомнился «игрой головой» Зидана в финале против Италии.
Несмотря на первое место в группе и уверенный по цифрам выход из группы, отборочный этап сложился для французов несколько неоднозначным. С одной стороны, подопечные Дешама не испытали серьезных проблем с главными конкурентами за прямую путевку на мундиаль. С другой же, своими курьезными ничьими со сборными Белоруссии и Люксембурга (!!!) французы пополнили коллекцию черных страниц футбольной истории страны. Потеря очков с последними, породила целую кучу шуток и мемов, которая немного встрепенула команду и Франция уже не допускала ошибок в остальных турах группового раунда.
|Год
|И
|В
|Н
|П
|М
|Итог
|1930
|3
|1
|0
|2
|4-3
|3-е место в группе
|1934
|1
|0
|0
|1
|2-3
|1/8
|1938
|2
|1
|0
|1
|4-4
|1/4
|1954
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3-е место в группе
|1958
|6
|4
|0
|2
|23-15
|3
|1966
|3
|0
|1
|2
|2-5
|4-е место в группе
|1978
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3-е место в группе
|1982
|7
|3
|2
|2
|16-12
|1/2
|1986
|7
|4
|2
|1
|12-6
|3
|1998
|7
|6
|1
|0
|15-2
|1
|2002
|3
|0
|1
|2
|0-3
|4-е место в группе
|2006
|7
|4
|3
|0
|9-3
|2
|2010
|3
|0
|1
|2
|1-4
|4-е место в группе
|2014
|5
|3
|1
|1
|10-3
|1/4
|Итого
|59
|28
|12
|19
|106-69
|—
Главный тренер и лучший игрок
Имя тренера нынешней сборной Франции неразрывно связано с временами, когда «трехцветные» в один заход стали победителями чемпионата мира и Европы. Теперь Дешаму предстоит нечто подобное сотворить в качестве рулевого и, кажется, с этим есть некоторые трудности. В стране, где по именам можно собрать целых 3-4 равноценных состава ощущается нехватка лидера, каким в свое время был Зинедин Зидан. Однако, несмотря на это, французы с оптимизмом смотрят на предстоящий чемпионат мира в России, связывая свои надежды больше с тренерским штабом, который должен будет сплотить звездный коллектив и подготовить их к решающим битвам.
При этом в качестве тех, от игры которых этим летом будут ожидать большего можно назвать сразу нескольких игроков. В первую очередь это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, имеющий огромное значение в действиях в центре поля. В атаке многое будет зависеть от нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гриззмана, голы которого должны стать большим подспорьем в борьбе за заветный трофей. «Черновая работа» в опорной зоне ляжет на плечи НГоло Канте, сам по себе являющийся немаловажной частью сборной этого созыва.
- Ориентировочные составы: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Курзава – Погба, Канте, Матюиди – Мбаппе, Жиру, Гризманн.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Сборная Франции при выборе тренировочной базы на время нахождения в России остановилась на спортивном комплексе в подмосковной Истре. Впрочем, в Москве подопечные Дешама сыграют лишь последний матч группового этапа против сборной Дании. До него французам предстоит слетать в Казань, на матч с Австралией, и в Екатеринбург, чтобы сыграть с командой из Перу. Возможно именно эти две ишры станут решающими для Франции, где болельщики ждут больших побед от своей родной сборной.
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