Вспоминая «Петротрест»: «Уфа» проиграла в нешуточном «месиве»

Уфимский клуб опять уступил питерскому «Зениту»

ФК «Уфа», обыграв «быков» в Краснодаре, поднял планку ожиданий — в течение двух недель перед матчем с «Зенитом» заговорили о том, что уфимцы способны и второго топа «завалить». Они были близки этому (1:2), тем более что текущий тур ознаменовался активностью аутсайдеров. Чего не хватило «горожанам» в первоапрельском нешуточном поединке — в материале «Реального времени» из Уфы.

Сборы во время «черчесова позора»

В паузу на «товарняки» сборных, в которых команда России под руководством Черчесова бесславно уступила бразильцам 0:3 и французам 1:3, игроки «Уфы» и «Зенита» были призваны под знамена своих стран. Что касается «Уфы», то тут Обляков играл официальный матч. В отборочном поединке на ЧЕ за «молодежку» России Иван забил македонцам один из трех штрафных в, а также сделал результативный пас. Наши выиграли натужно — 4:3.

Дебютировал за взрослую сборную Казахстана 18-летний Еркебулан Сейдахмет. Удачно — забил венграм на их поле и тоже сделал голевой пас. Казахи выиграли 3:2. Во встрече с болгарами Еркош отыграл три четверти матча, но не смог отличиться. Его товарищи пропустили мяч после штрафного на последних секундах — обидное поражение 1:2.

Еще один молодой «горожанин» забил Эстонии. Это центральный защитник Джемал Табидзе с разворота продемонстрировал сноровку нападающего. Грузины выиграли 2:0. Молдаванин Кэтэлин Карп (Кот-Д'Ивуар — 1:2), румын Йонуц Неделчару (Швеция — 1:0) и словенец Боян Йокич (Австрия — 0:3 и Беларусь — 0:2) результативностью не отметились, но атмосферу сборных почувствовали.

У «Зенита» сборниками оказались девять человек. Андрей Лунев, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Александр Ерохин и Антон Заболотный сыграли за национальную команду России. Бранислав Иванович отправился в сборную Сербии; Миха Мевля — в команду Словении, Леандро Паредес — в Аргентину.

В паузу на «товарняки» сборных игроки «Уфы» и «Зенита» были призваны под знамена своих стран. Фото rfs.ru

Непобедимые

За всю историю игр в российской Премьер-лиге «Уфа» ни разу не смогла победить «Зенит». В дебютном матче против питерцев в классе сильнейших 16 августа 2014 года «Уфа» уступила достойно в гостях — Веремко тогда не смог взять пенальти от Халка. Затем весной, в которую «Зенит» стал чемпионом, удалось сыграть с ним вничью — 1:1 (Халк снова забил, но не с пенальти и Давиду Юрченко, а матч спас Ханджич, сравняв счет на 87-й минуте).

Наконец, сезон нынешний. Еще памятно судейство в пользу хозяев и самое крупное поражение «горожан» за историю этих встреч — 3:0. Беленов ничего не смог поделать, хотя много раз спасал ворота (Дриуси, Кришито и Кокорин — авторы мячей). Ответное противостояние интересно было тем, что Лунев теперь на стороне «Зенита».

Про Федотова-пенальтилюбивого

Весьма любопытно назначение на первоапрельский матч главным арбитром москвича Игоря Федотова. Он в качестве главного арбитра семь раз обслуживал игры «Уфы», и ни в одной из них уфимцы не побеждали, в том числе в ФНЛ («Луч-Энергия» во Владивостоке — 0:1 и «Спартак» (Нальчик) в Уфе — 0:1).

С Федотовым уфимцы проиграли «Тереку» в 14-м году в Грозном 0:1 и в 2016-м в Уфе 1:3. С «Зенитом» — 0:1 в Уфе, когда забил Данни, и в Питере, когда судья назначил два удивительных пенальти, — 1:1. Кроме того, москвич назначил пенальти в ворота «Уфы» 8 августа 2017 года в Перми, но «Амкар» не забил — 0:0. Ну и на «питерский десерт»: в нынешнем сезоне Федотов получил «единицу» за судейство встречи «Зенит» — «Ахмат», которая закончилась с разгромным счетом 4:0. За многочисленные ошибки этот арбитр был отстранен от судейства на месяц, и вот он снова вызван на работу. В Уфу…

Весьма любопытно назначение на первоапрельский матч главным арбитром москвича Игоря Федотова. Фото cskanews.com

«Не смешной» уфимский день

Питерский «Зенит» никогда не играл в Премьер-лиге в День смеха (ну или дурака) 1 апреля. Но еще до создания РФПЛ питерцы в XXI веке успели отметиться в этот шутливый день. В 2000 году они обыграли махачкалинский «Анжи» в Питере 1:0. В 2001-м, последнем перед созданием лиги, «Зениту» удалось выиграть 1 апреля у несуществующего ныне ФК «Москва» в гостях — 2:0.

У футбольного клуба «Уфа» было гораздо меньше шансов «напороться» на День дурака, клуб-то молодой. Но и он успел. Ровно год назад башкиры дома проиграли московскому «Локомотиву» — 0:1. Тогда все решил гол перуанца Фарфана.

Вообще же, «Уфа» за всю свою жизнь под этим именем на 1 апреля попала еще только раз. И, что удивительно, на… питерскую команду. В 2013 году в чемпионате ФНЛ уфимцы дома проиграли «Петротресту» из Санкт-Петербурга — 1:2. Тогда со второго пенальти (первый не реализовал «уфимец» Андрей Михеев уже на 9-й минуте) удалось размочить счет только Дмитрию Голубову, тому самому, чьи голы и подарили «Уфе» место в Премьер-лиге.

Манчини: «Возможно, следующий раз попросим помочь хоккеистов СКА»

С утра 1 апреля грустнее всех пошутила погода — опять пошел снег, как в декабре. Манчини был в легком шоке — со скамейки снимал на камеру телефона жесткий уфимский апрель.

— Это был хороший хоккейный матч. Возможно, если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА. Подобные условия делают из футбольного матча какую-то бойню, поскольку трудно показывать хорошую игру в таких условиях, — скажет после матча звездный наставник «Зенита».

В стартовый состав уфимцев впервые попал Иван Обляков, он составил Сысуеву пару в нападении. В запасе наконец-то появился Слай. «Зенит» вышел в достаточно боевом составе, из запаса среди равнозначных для основы были разве что Ригони и Полоз.

Минута молчания и белые шары в небо — память о кемеровской трагедии…

Роберто Манчини: «Если и в следующей игре будут похожие погодные условия, мы прибегнем к помощи хоккеистов из СКА». Фото fc-zenit.ru

Обляков ударом в ближний и Лунев отличной реакцией уже на второй минуте взорвали стадион аплодисментами. Первые 15 минут «Уфа» провела в атакующих действиях — у питерских ворот было жарко. А ответ сразу же получился голевым. После розыгрыша штрафного с угла вратарской беспрепятственно Беленова пробил Бранислав Иванович — 1:0 на 17-й минуте. А через три минуты изящно «пошутил» уфимец Неделчару: красиво в падении головой переправил мяч в собственные ворота после подачи Паредаса — 2:0.



— Пропустили два необязательных мяча, после которых пришлось сделать коррективы. Отыгрываться было очень сложно после этого. В первом эпизоде удачный отскок, во втором — рикошет был, мяч довольно сложный. У меня в целом претензий к обороне нет, — скажет после игры главный тренер «Уфы» Сергей Семак.

Парадоксально, но именно после этой вспышки гостей активность хозяйских атак резко сократилась. А на 39-й минуте Заболотный простил «Уфу», пробив головой выше ворот после очередного штрафного. В конце первого тайма хозяева активизировались, но забить не смогли, имея лишь полумоменты, которые не без труда обезвредила питерская защита.

«Поглаживание ног» или 100-процентный пенальти

В начале второго тайма «горожане» принялись догонять. Полумомент имел Пауревич, не сумев точно попасть по мячу. На 60-й минуте Федотов не дал пенальти, когда Лунев рукой ударил по ноге Дмитрия Стоцкого.

— Что касается эпизода, в котором в наши ворота, как считают некоторые, можно было назначить пенальти, то мое мнение — там не было 11-метрового. Даже если и коснулся ноги, то можно сказать, что просто ее погладил. Но это никак не пенальти, сто процентов, — считает бывший голкипер «Уфы».

— Стоцкий сказал, что вратарь коснулся его. «Луня» тоже говорил, что погладил его по ноге, — прокомментировал этот эпизод игрок хозяев Иван Обляков.

На 63-й минуте уфимцы сотворили гол. Фото vk.com/zenit



Уфимцев сей эпизод только разозлил. На 63-й минуте сотворили гол: после подачи Облякова с правого фланга Пауревич с удара и добивания все же направил мяч в сетку ворот — 1:2. Хорват забивает в каждом матче этой весной. А через 10 минут Игбун появился на поле. Замена вынужденная и напрашивающаяся — Табидзе получил травму, да и счет нужно было сравнивать при таком давлении.

— Он [Слай] практически два месяца пропустил. И на данный момент не готов играть всю игру, и даже тайм. Но потихоньку будем его вводить в игровой ритм. Потому что это очень важный для нас игрок, — отметил Семак на послематчевой пресс-конференции.

«Околохоккейные» разборки

Тем временем, на 85-й минуте при розыгрыше похожего на голевой питерского штрафного уфимец Карп не дотянулся до мяча. А спустя две минуты Пауревич забил, но на этот раз был справедливый офсайд. Вскоре судьи снова зафиксировали «вне игры», и уфимская «скамейка» буквально набросилась на помощника главного судьи — околохоккейные разборки удалось погасить. Пусть судейский департамент оценит действия этой бригады.

— По нашему мнению, судья «зажег» офсайд, которого не было. Поэтому мы так рьяно отреагировали на это, — пояснил этот эпизод «горожанин» Иван Обляков.

Увы, дожать ничью хозяевам не удалось, хотя «Уфа» этого заслуживала как минимум за упорство. Как и 5 лет назад, первоапрельский матч парни с берегов Агидели проиграли команде с берегов Невы — печальный юбилей и какой-то питерский рок.

— Мы владели преимуществом большую часть сегодняшней игры. К сожалению, пропустили нелепые голы и не смогли дожать соперника, чтобы отыграться. Конечно, обидно, что не удалось выиграть в этом особенном для меня матче. За прошлое поражение должок вернуть не получилось, — подвел итог матча форвард «Уфы» Иван Обляков.

Дмитрий Слезин