Куда пойти в Казани: мастер-класс Рогова, диалог с министром и в гостях у Хабенского

Афиша мероприятий со 2 по 9 апреля

На следующей неделе бизнесменам представится возможность задать интересующие вопросы министру экономики на Дне открытых дверей. В Казань приедут камерные театры со всей страны, телестилист Александр Рогов, российские дизайнеры. Можно будет посетить выставки картин в «Хазинэ», научиться тайм-менеджменту и посмотреть фильмы-номинанты «Оскара». Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Из Казани в Хельсинки

2 апреля возобновляются рейсы в Хельсинки из Казани. Перелеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и субботам. Отправление в 4.15, прибытие в аэропорт Хельсинки в 7.00, время в пути составит 2 часа 45 минут.

Обратно в Казань можно будет вернуться в понедельник, среду или пятницу, отправление в 23.55, прибытие в столицу Татарстана в 2.25 на следующий день. Полет займет 2 часа 30 минут.

2 апреля возобновляются рейсы в Хельсинки из Казани. Фото Максима Платонова

В Казань приедут камерные театры России (12+)

C 1 по 14 апреля в казанской арт-резиденции Константина Хабенского «Артхаб» пройдет весенний цикл гастролей камерных театров России.

2 и 3 апреля покажет спектакли студия «Театральная 17» из Воронежа. Казанцы увидят два представления: «Небо над Небом» и «Ювенильное море». 8 апреля казанская танцевальная компания «Немая рыба» представит публике два пластических спектакля: Soul kitchen и Birds.

Новый министр экономики поговорит с бизнесменами (18+)

2 апреля татарстанских бизнесменов ждут в казанском Доме предпринимателя. Там пройдет День открытых дверей. В течение дня на вопросы владельцев бизнеса ответит министр экономики РТ Фарид Абдулганиев. Гостям также расскажут об услугах, которые можно получить на базе многофункционального центра.

Те, кто не попадет на День открытых дверей, сможет также получить консультацию. Республиканская общественная приемная работает в разных форматах: по телефону горячей линии, через Telegram-канал, окно «Напиши министру» в МФЦ, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

На круглых столах и сессиях речь пойдет о сохранении и развитии татарских слобод. Фото Максима Платонова



В Казани расскажут об истории татарских сел (12+)

С 3 по 5 апреля в Казани пройдет II всероссийский форум татарских краеведов. Ожидается участие 379 делегатов из 34 регионов РФ. На мероприятии пройдет книжная выставка, посвященная истории татарских сел регионов РФ и архивному делу в РТ. На круглых столах и сессиях речь пойдет о сохранении и развитии татарских слобод. В рамках форума в НКЦ «Казань» также пройдет пленарное заседание.

В «Хазинэ» — юбилейные выставки (12+)

5 апреля в Национальной художественной галерее «Хазинэ» откроется персональная юбилейная выставка Александра Иванова «Декоративные фантазии на меди». На экспозиции будут представлены более 70 произведений художника, выполненные из меди.

На следующий день, 6 апреля, в «Хазинэ» стартует персональная юбилейная выставка народного художника Наили Кумысниковой. Можно будет познакомиться с изделиями декоративно-прикладного искусства, выполненные в технике кожаной мозаики.

Обе выставки продлятся до 6 мая.

В галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши откроется персональная выставка Евгения Голубцова «Ностальгия о вечном». Фото Елены Сунгатовой / art16.ru

В Казанской ратуше — «Ностальгия о вечном» (12+)

5 апреля в галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши откроется персональная выставка Евгения Голубцова «Ностальгия о вечном». Первая персональная выставка живописных работ экспонировалась в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на острове Свияжске, затем была проведена и в залах ГМИИ РТ. Произведения Голубцова можно увидеть в Государственном музее изобразительных искусств РТ, музее «Царицыно» (Москва), музее города Девентер (Голландия), в частных собраниях Германии, Голландии, Швейцарии, России, США.

Выставка продлится до 5 июня. Билеты можно приобрести в кассах города.

В Корстоне вручат юридический «Оскар» (18+)

6 апреля в казанском «Корстоне» пройдет ассамблея Legal Expert Awards. Мероприятие станет площадкой для общения юридического сообщества. В рамках ассамблеи пройдут круглые столы, лекции, сессии. Игроки отрасли смогут обсудить актуальные вопросы юридической сферы. Также на мероприятии состоится торжественная церемония вручения премии Legal Expert Awards за выдающиеся заслуги в отрасли.

Участие платное.

В «Пирамиде» расскажут о секретах стиля (18+)

6 апреля в КРК «Пирамида» пройдет мастер-класс Александра Рогова «Модные Тренды 2018 и Секреты стильного Образа». Телеведущий расскажет о модных тенденциях, эффективном шоппинге и секретах стиля.

Стоимость билетов от 500 до 1500 рублей.





В Доме актера им. М. Салимжанова пройдет IV Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Фото tvkinoradio.ru



В Доме актера — фестиваль кино (18+)

C 6 по 10 апреля в Доме актера им. М. Салимжанова пройдет IV Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. В программе — восемь лучших короткометражек международного конкурса, некоторые из них — номинанты премии «Оскар». Хронометраж — не более 90 минут, фильмы покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Начало в 19.00, стоимость билета составит 250 рублей.

Необычные предметы интерьера покажут в «Штабе» (16+)

7 апреля в казанском «Штабе» откроется маркет «Дизайн — cклад — дом». На выставке будут представлены предметы декора, необычной мебели, посуды. На мероприятии пройдут мастер-классы и лекции. Перед гостями выступит руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами Inmyroom.ru Максим Буров, а также дизайнер интерьеров «Икеа» Ксения Марянина.

Лекцию можно будет послушать бесплатно, вход на маркет — 100 рублей. Маркет продлится до 8 апреля.

Кроме этого:

2 апреля в «Штабе» — бесплатный семинар по раздельному сбору мусора. Начало в 19.00. (12+)

Со 2 по 5 апреля во Дворце спорта пройдет первенство России по фигурному катанию среди юношей и девушек. Вход свободный. (6+)

Во Дворце спорта пройдет первенство России по фигурному катанию среди юношей и девушек. Фото Олега Тихонова



3 апреля в ГБКЗ им. Сайдашева выступит органист собора Святого Духа при Доминиканском монастыре Франк Хоффманн (Франкфурт-на-Майне). Начало в 18.30, стоимость билетов от 400 до 1000 рублей. (12+)

5 апреля в Доме актера на Щапова пройдет бесплатная лекция «Тайм-менеджмент: искусство управления временем». Вход свободный. (18+)

6 и 7 апреля в ЦСК «Смена» пройдет бесплатный показ фильма «Проект Флорида». Стоимость билета 200 рублей. (18+)

7 и 8 апреля пройдет бесплатная экскурсия по казанской фабрике Алафузова. Начало в 15.00. (12+)