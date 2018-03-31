Ценные кадры: как на НКНХ создают специалистов «под заказ»

Фото: Максим Платонов

Укомплектованность сотрудниками на «Нижнекамскнефтехиме» составляет 98%. Такой высокий уровень предприятию удается сохранять благодаря выстроенной кадровой системе. В компании действует система наставничества — форма практического обучения и воспитания молодых работников. В последние годы это направление стало одним из приоритетных в связи с обновлением кадрового состава компании, увеличением доли молодежи. Обо всем подробнее – в материале «Реального времени».

Работа на предприятии — со студенческой скамьи

На «Нижнекамскнефтехиме» работает больше 15 тысяч сотрудников, почти половина из которых — это работники до 35 лет. Сохранить молодой коллектив предприятию помогают несколько подшефных учебных заведений — Нижнекамский химико-технологический институт, Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева. Поступить в них непросто, конкурс всегда высокий, зато именно в этих заведениях можно дать старт карьере и попасть на нефтехимический комбинат на практику.

— Ежегодно оформляются договоры с этими учебными заведениями, где четко обозначены: вид практики, курс обучения, специальность, количество студентов и учащихся. Ежегодно в компании проходят практику более полутора тысяч студентов, — рассказал заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Василий Шуйский.

Те, кто хочет совместить учебу и работу, могут получать образование по дуальной форме: в колледже студентам преподают теорию, при этом параллельно они проходят практику на производстве. Сейчас по такой схеме можно выучиться на аппаратчика, машиниста технологических насосов и компрессоров, а также на слесаря по КИПиА, но на НКНХ планируют увеличить число образовательных программ.

На «Нижнекамскнефтехиме» работает больше 15 тысяч сотрудников, почти половина из которых — это молодежь. Фото Олега Тихонова

— Для предприятия дуальное образование — это возможность подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное соответствие всем требованиям, при этом экономя на расходах при поиске и подборе работников, их переучивании и адаптации, — объяснил Василий Николаевич.

Тесная работа выстроена и с Нижнекамским химико-технологическим институтом, с которым с 2001 года реализуется «Федеральная экспериментальная площадка». Благодаря ей на выпускном курсе лучшие студенты получают работу на предприятии. Один из них — Денис Семеновых. На четвертом курсе его взяли на работу в компанию слесарем по КИПиА. Он вспоминает, что совмещать учебу и работу было непросто, зато после получения диплома не было необходимости рассылать резюме — парня сразу перевели работать по профессии, на должность инженера по АСУП.

— Преимущество в том, что находясь на рабочем месте еще будучи студентом, осваиваешься, получаешь опыт и благодаря этому легче работать в будущем. И вообще, лучше понимаешь структуру предприятия, потому что в институте получаешь только основные знания, которых недостаточно, чтобы сразу начать работать на заводе, — уверен инженер по АСУП завода бутилового каучука «Нижнекамскнефтехима» Денис Семеновых.

— Так повышается качество и актуальность выпускных квалификационных работ, сокращается срок адаптации выпускников к производственным условиям. Решается проблема трудоустройства выпускников, так как студенты, успешно защитив дипломные работы, могут вернуться на свои рабочие места, будучи дипломированными специалистами, и, используя приобретенные теоретические и практические навыки, строить свою дальнейшую карьеру, — пояснил заместитель генерального директора Василий Шуйский.

Снизить текучесть кадров помогает уникальная программа наставничества

Наставничество — «персональная огранка» талантов человека, придание имеющимся навыкам правильной формы, создание новых плоскостей и граней его профессионализма. В этом смысле наставник — это тот, кто помогает человеку раскрыть его дарования. На предприятии работают почти триста наставников для всех основных рабочих специальностей.

При этом один человек совмещает следующие функции: инструктора производственного обучения — при повышении квалификации и обучении работников по профессиям, наставника — при оказании профессиональной помощи вновь поступающим на производство работникам и инструктора-наставника — при прохождении производственной практики студентами.

Чтобы молодые рабочие быстрее адаптировались к новому месту работы, а студенты ознакомились с производством, за каждым из них закрепляют наставника. Это своего рода учитель, который будет для новичков и студентов проводником от теории к практике. В целях материального стимулирования за такую педагогическую деятельность инструкторам-наставникам начисляется ежемесячная доплата. Наставникам вновь принятых рабочих — в размере 15% от тарифной ставки и 10% от тарифной ставки инструкторам-наставникам за работу со студентами, проходящими производственную практику. Доплаты производятся согласно Коллективному договору и Положению по наставничеству. На эти цели предприятие ежегодно выделяет около 3 млн рублей.

Чтобы молодые рабочие быстрее адаптировались к новому месту работы, а студенты ознакомились с производством, за каждым из них закрепляют наставника. Фото НКНХ

— На производстве это, как правило, передовые рабочие, имеющие высокий уровень профессионального мастерства, широкий кругозор, обладающие уважительным отношением к рабочей профессии и желанием работать с молодежью. Именно таких работников в своих коллективах отбирают руководители структурных подразделений и направляют на обучение педагогическим навыкам. Наставники усваивают цели самого процесса наставничества и реализуют их на практике. Они уже понимают, что должны передать личный профессиональный опыт, скорректировать профессиональные навыки студентов или молодых рабочих, обучить их наиболее рациональным приемам и методам работы, добиться освоения всех видов профессиональной деятельности, способствовать формированию общих и профессиональных компетенций, мотивировать студентов к установлению длительных трудовых отношений с предприятием, приобщить молодых рабочих к корпоративной культуре предприятия, — рассказала заместитель директора учебного центра ПАО «Нижнекамскнефтехим» Елена Насыбуллина.

Чтобы поделиться и перенять опыт наставничества у других организаций, в феврале предприятие заявилось на первый Всероссийский форум «Наставник-2018» в номинации «Наставничество на производстве». В нем приняли участие и представители мирового движения WorldSkills в рамках подготовки к Международному чемпионату в Казани в 2019 году, что было немаловажно для «Нижнекамскнефтехима», так как компания принимает участие в организации чемпионата по закрепленной компетенции — «Изготовление изделий из полимерных материалов».

Уникальная система наставничества позволяет решить ряд значимых для организации задач. В первую очередь это улучшение качества подготовки новых сотрудников в соответствии со стандартами и нормами, принятыми в организации, быстрое освоение новичком корпоративной культуры, формирование позитивного отношения к работе, включение в адаптационный процесс опытных сотрудников компании, снижение текучести кадров. И в результате — формирование сплоченного грамотного коллектива.

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