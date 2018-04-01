Навозный дефицит: как грибной бум заставил Россию импортировать компост

Польский торф минует российские таможенные кордоны и удобряет регионы РФ

Один из чиновников Минсельхоза РФ недавно в сердцах бросил: «Мне, честно говоря, стыдно, что мы экспортируем компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести...». Для того чтобы «не везти навоз из Польши и других стран», разработали уже с десяток проектов по строительству заводов по производству компоста. Нехватка навоза (компоста, субстрата) остро встала из-за роста производства грибов в России. Предприятиям, которые этим занимаются, приходится «завозить навоз из-за рубежа для того, чтобы после вырабатывать из него компост». Аналитическая служба «Реального времени» изучила структуру импорта продуктов, связанных с вышеозначенной проблемой, а именно мицелия гриба, торфа и минеральной ваты. И узнала, какие из западных стран, несмотря на взаимные санкции, «удобряют» Россию. Оказалось, что таких стран становится все больше, как все больше становится и регионов, испытывающих «навозную нехватку».

Как появился «навозный дефицит» и почему западный компост лучше отечественного

В 2016 году грибоводческие предприятия произвели 9,6 тыс. тонн грибов, в 2017-м — 16,1 тыс. План на 2018 год: 38 тыс. тонн (при потенциале в 125 тыс. тонн грибов в год). Производство не поспевает за спросом — для его насыщения грибы закупают за рубежом, в том числе… в Польше. На фоне санкционной войны грибы из Польши контрабандно провозятся через Беларусь. Задача перед Минсельхозом стоит нетривиальная: необходимо импортозамещение, для этого надо развивать собственное грибное производство, которое, в свою очередь, требует решения проблемы дефицита компоста.

По словам экспертов и участников рынка, с 2007 года в России закрылось несколько крупных производителей компоста: с рынка ушли компании «Комбинат Московский» (1,2 тонн/год), «Агарикус» (800 тонн/год), «Талан» (500 тонн/год), «Агропромгаз» (500 тонн/ год) и т. д. Грибные производители вынуждены закупать навоз за рубежом, несмотря на его дороговизну (из-за таможенной очистки и транспортировки). В результате доля навоза в структуре себестоимости в производстве российских грибов, по данным издания «Эксперт», составляет 65—70%, тогда как в Польше 25—30%.

Конечно, в теории «грибникам» можно освоить собственное производство компоста, но это требует, во-первых, значительных инвестиционных вложений, во-вторых, наличия поблизости дешевого сырья (соломы, куриного помета и т. п.), в-третьих, квалифицированных технологов. Но даже том в случае, если во всех трех пунктах стоит галочка, «в силу различных причин российский компост не имеет стабильного качества и дает более низкий выход готовой продукции — поэтому крупнейшие российские производители шампиньонов все же предпочитают импортный компост».

Объем «грибного импорта» из Украины, несмотря на войны, вырос с 2015 года в 6 раз

Аналитическая служба «Реального времени» изучила структуру импорта продуктов, связанных с вышеозначенной проблемой, а именно: мицелия гриба (вегетативное тело гриба, которое развивается в субстрате) и двух популярных субстратов для гидропоники (способ выращивания растений на искусственных средах без почвы) — торфа и минеральной ваты. При этом на их основе покупателю еще придется самому изготовить компост — так, шампиньоны хорошо растут на торфе, но его для этого смешивают, например, с опилками и коровьим навозом (для производства грибов в больших количествах, понятное дело, «грибнику» еще придется задуматься, где достать последний в тех же больших количествах…).

О росте производства грибов в России говорит в первую очередь динамика импорта мицелия: с 2015 по 2017 год объем ввезенного мицелия из зарубежных стран вырос на 36%, с 17,3 млн килограмм (17,3 тыс. тонн) до 23,5 млн килограмм (23,5 тыс. тонн). В денежном выражении рост еще более заметный: в 2015 году поставлено мицелия на $4,5 млн, в 2017 году уже на $6,4 млн, то есть, на 41,3% больше.

Импорт мицелия гриба

Страна 2017 2016 2015 Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Литва 2.875.774,90 10.542.237,00 3.014.470,20 11.499.549,00 3.422.928,90 13.208.420,00 Венгия 1.300.033,70 1.371.294,00 593.921,80 310.088,00 470.744,30 254.410,00 Польша 1.078.055,90 5.170.351,00 682.886,40 3.999.804,00 463.387,50 2.680.063,50 Украина 1.011.234,00 6.211.863,00 510.255,70 2.876.500,00 149.245,90 1.028.400,00 Франция 113.396,10 54.799,60 0,00 0,00 0,00 0,00 Беларусь 42.358,00 195.531,00 123.970,00 642.120,00 28.197,00 116.430,00 Бельгия 15.503,00 49.090,00 0,00 0,00 Китай 12.582,40 16.012,80 Нидерланды 385.846,10 1.176.596,40 0,00 0,00 Итого 6.420.852,60 23.546.075,60 5.326.853,20 20.553.747,40 4.547.086,00 17.303.736,30

Основным поставщиком мицелия до недавнего времени была Литва, на долю которой еще в 2015 году приходилось 76,3% импорта, на втором месте шла Польша (15,5%), на третьем Украина (6%). Однако за два года поставки из Литвы упали на 20% (с 13,2 тыс. тонн до 10,5 тыс. тонн), доля снизилась до 44,7%. Одновременно свои позиции улучшили три страны, и при тех отношениях, какие до сих пор складываются у них с Россией, цифры, конечно, поразительные.

Так, объемы импорта мицелия с Украины выросли, несмотря на войны, в 6 раз(!): со 1 тыс. тонн до 6,2 тыс. тонн. Доля украинского мицелия гриба по итогам 2017 года составила 26,4% (второе место после Литвы). Несмотря на те же санкции и таможенные войны, Польша хотя и не смогла удержать второе место по объемам поставок грибного мицелия российским «грибникам» уступив ее Украине, с 2015 года увеличила импорт в 2 раза: с 2,7 тыс. тонн до 5,2 тыс. тонн. Вслед за Украиной с Польшей устремилась и Венгрия, нарастившая импорт мицелия в Россию более чем в 5 раз (с 254,4 тонн до 1,4 тыс. тонн).

В 2016 году Северо-Западный федеральный округ занимал третье место по объемам культивации грибов в РФ, лидерство удерживал ПФО, следом шел Центральный федеральный округ. Здесь были расположены крупнейшие производители грибов: в Ленинградской области — ЗАО «Племенной завод «Приневское», в Московской области — Национальная грибная компания «Кашира» и Русская грибная компания, в Самарской области — ООО «Орикс».

Судя по структуре заказчиков того же грибного мицелия, как раз в Ленинградской и Московской области с грибами что-то не сложилось: доля первой сократилась с 2015 года с 53% до 28,4%, доля второй упала с 23,6% до 16,7%. Зато «грибной сезон» начался в Санкт-Петербурге, объемы закупки мицелия за границей которого выросли в 44 раза: в 2015 году его «грибники» купили 58,6 тонн мицелия, а в 2017 году — уже 2,6 тыс. тонн. В пять раз больше мицелия стала закупать Белгородская область — в 2015 году здешние «грибники» купили 1 тыс. тонн мицелия в 2017 году — более 5 тыс. Более чем в 2 раза вырос спрос на мицелий для выращивания грибов в Калининграде.

Импорт мицелия гриба по регионам



Регион заказчик 2017 2016 2015 Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Московская область 1.577.273,40 6.679.483,00 1.750.177,70 7.545.918,00 2.236.280,00 9.146.600,00 Ленинградская область 1.137.193,50 3.936.528,00 1.213.271,40 4.320.000,00 1.190.238,60 4.080.000,00 Санкт-Петербург 805.568,40 2.633.542,00 349.732,20 1.327.611,00 10.811,20 58.680,00 Белгородская область 804.580,40 5.188.685,00 355.105,20 2.368.724,00 133.987,90 1.002.080,00 Москва 763.807,70 531.701,00 761.831,60 1.266.049,00 781.630,80 1.739.533,50 Калининградская область 603.704,90 2.901.733,00 292.462,80 1.931.503,00 162.065,70 1.214.910,00 Краснодарский край 426.811,40 221.692,60 523.536,80 1.456.246,40 0,00 0,00 Ростовская область 159.859,70 521.452,00 62.302,90 194.136,00 16.070,40 25.920,00 Рязанская область 106.291,40 770.098,00 18.432,60 143.560,00 0,00 0,00 Смоленская область 18.054,60 79.811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Орловская область 11.066,50 77.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Челябинская область 4.775,50 3.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Курская область 1.865,20 644,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Приморский край 0,00 0,00 0,00 0,00 12.582,40 16.012,80 Брянская область 0,00 0,00 0,00 0,00 3.419,00 20.000,00 Итого 6.420.852,60 23.546.075,60 5.326.853,20 20.553.747,40 4.547.086,00 17.303.736,30

Как польский компост минует российские таможенные кордоны

После того, как мицелий закуплен, производитель озадачивается «навозным поиском». Что компост или его составляющие поставляются из Польши в больших объемах — это немножко преувеличение. Так, торф в Россию поставляется в основном из Беларуси. Однако как известно, именно через Беларусь идет в Россию «западная контрабанда», так что в этих цифрах, скорее всего, можно разглядеть «польские уши». В 2015 году на Беларусь приходилось почти 60% импорта торфа, к 2017 году она снизилась до 45% — было поставлено 18,2 тыс. торфа на $1 млн. За тот же период выросли «официальные» поставки компоста из Польши: доля ее увеличилась с 2,7 до 7,5%, в 2017 году было поставлено 3 тыс. польского торфа на $405,6 тыс.

Одновременно, несмотря на формально холодные отношения между двумя государствами, увеличила поставки торфа и Латвия (доля выросла с 4,7% до 10,4%), в 2017 году «удобрять» Россию привезли 3 тыс. тонн латвийского торфа. Кроме того, именно в 2017 году на горизонте внезапно нарисовалась Армения, откуда поставок торфа не было ни в 2015, ни в 2016 году: доля ее торфа сразу составила 18,4% — не исключено, впрочем, что торф опять же «транзитный» (то есть контрабандный), и в действительности имеет другую страну происхождения.

Всего импорт торфа с 2015 года вырос в 3,5 раза, с 11,7 тыс. тонн (купленных за $1,7 млн до 40,5 тыс. тонн (купленных за $4 млн). Рост дефицита и нужды в западном компосте заметен и по росту объемов поставок: в 2015 году партии торфа больше 1 тыс. тонн завозились только из трех стран, теперь таковых семь. К слову, хотя поставки мицелия из Украины сильно выросли, поставки торфа с 2015 года совсем прекратились.

Импорт торфа



Страна 2017 2016 2015 Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Беларусь 1.090.202,20 18.205.817,00 894.410,70 8.284.932,50 475.446,10 6.976.149,00 Армения 656.802,50 7.467.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Эстония 495.559,10 2.569.556,00 154.624,40 833.282,30 375.215,20 1.753.333,00 Польша 405.663,70 3.041.158,80 51.131,20 624.187,90 28.942,70 313.168,00 Латвия 345.661,90 4.228.006,00 295.792,30 2.898.092,20 119.447,00 555.376,00 Германия 331.093,50 1.680.760,90 110.027,10 401.822,30 257.686,40 1.190.021,10 Литва 225.677,10 1.296.525,80 122.334,20 725.405,00 0,00 0,00 Финляндия 180.860,10 727.047,00 166.351,90 689.151,00 140.418,30 539.024,70 Индия 137.223,70 299.835,50 32.947,20 74.427,40 10.200,00 22.478,80 Канада 132.675,00 95.534,00 128.480,00 96.377,00 264.869,40 177.293,00 Нидерланды 104.714,00 415.743,60 43.391,60 156.829,00 37.285,50 60.207,00 Ирландия 86.572,30 516.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Украина 0,00 0,00 0,00 0,00 10.356,10 126.526,60 Итого 4.192.705,10 40.544.104,60 1.999.490,60 14.784.506,60 1.719.866,70 11.713.577,20

Кого «удобряют» поляки и как из-за резкого роста спроса Польша потеряла монополию на импорт минваты

«Удобряют» поляки, латвийцы и белорусы в основном Краснодарский край, Москву и Смоленскую область (разумеется, торф идет уже не только грибникам). Что интересно, еще в 2015 году Краснодарский край как-то обходился без импортного компоста, в 2016 году ему уже потребовалось 142,2 тонны, а в 2017 году начался завоз торфа с промышленных масштабах: поставлено было 9,4 тыс. тонн на $1 млн, или 23% всего импортного торфа.

Такую же острую необходимость в компосте внезапно испытала и Смоленская область, купившая в 2015 году всего 817 кг торфа, а в 2017 году аж 8,5 тыс.тонн. Доля Москвы снизилась с 21,2% до 17% (6,8 тыс. тонн на $1 млн). Одновременно резко упали поставки торфа в Московскую область (с 6,8 тыс. тонн до 67,5 тонн), что, по-видимому, связано с «переездом» агробизнеса в тот же Краснодарский край и Смоленскую область.

Но проблема дефицита действительно налицо: в импортном торфе 2 года назад испытывали нужду 12 регионов, и в больших поставках (больше 1 тыс. тонн) нуждались только Москва и Московская область, в 2017 году за иностранным компостом потянулось 14 регионов, и 9 регионов запросили у иностранцев компоста больше 1 тыс. тонн (в среднем 4,4 тыс.).

Импорт торфа по регионам

Регион заказчик 2017 2016 2015 Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Краснодарский край 1.031.058,50 9.466.739,00 19.391,20 142.260,00 0,00 0,00 Москва 1.030.716,20 6.858.479,30 463.185,90 506.540,40 818.282,00 2.490.019,60 Смоленская область 559.181,80 8.480.452,00 609.249,20 33.500,00 2.675,00 817,00 Псковская область 378.641,00 4.715.802,00 274.811,70 53.425,00 56.671,70 267.825,00 Курская область 301.014,50 1.777.200,00 656,80 0,00 0,00 0,00 Санкт-Петербург 273.981,10 1.399.576,40 172.778,30 3.981.894,40 167.839,70 635.534,20 Московская область 227.723,80 4.413.859,10 246.636,30 149.802,00 460.945,30 6.831.303,80 Тверская область 176.961,70 1.036.500,00 124.691,10 96.377,00 133.141,80 802.300,00 Калининградская область 143.119,70 1.777.429,80 68.743,60 3.636.015,00 51.183,00 495.591,00 Красноярский край 28.157,40 67.527,00 15.110,30 40.620,00 18.286,30 46.600,00 Владимирская область 27.252,00 274.530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ростовская область 8.406,00 212.440,00 560,60 33.500,00 296,60 260,00 Волгоградская область 4.900,30 42.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Новосибирская область 1.591,10 21.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Воронежская область 0,00 0,00 2.024,70 0,00 0,00 0,00 Республика Татарстан (Татарстан) 0,00 0,00 1.650,90 0,00 0,00 0,00 Калужская область 0,00 0,00 0,00 0,00 189,20 16.800,00 Белгородская область 0,00 0,00 0,00 0,00 4.209,50 51.226,60 Республика Крым 0,00 0,00 0,00 0,00 6.146,60 75.300,00 Итого 4.192.705,10 40.544.104,60 1.999.490,60 8.673.933,80 1.719.866,70 11.713.577,20

Ситуация с минватой почти аналогична ситуации с импортом торфа: в 2015 году импортировали ее четыре страны — Польша, Нидерланды, Чехия, Украина. В 2017 году — уже восемь (и тоже выпала Украина): в очередь продавать минвату, узнав про такое доходное дело, выстроились к 2017 году еще Китай, Греция, Беларусь и отчасти Германия (все новички, впрочем, пока с относительно невысокими цифрами поставок).

В результате, если еще в 2015 году Польша была практически монополистом «ватного» рынка (92,6% импорта приходилась на нее), то теперь рынок стал более-менее конкурентным. Резко, почти в 20 раз, нарастили поставки Нидерланды (с 29,5 тонны до 563,3 тыс. тонн), отобрав кусок пирога у поляков. Тем не менее Польша продолжает лидировать: в 2017 году ее доля составила 78,6% — было поставлено в РФ 3,6 тыс. тонн польской минваты на $5,5 млн.

Всего объем импорта минваты за два года вырос в 1,4 раза, и составил 4,6 тыс. тонн (стоимостью $7,5 млн).

Импорт минваты



Страна 2017 2016 2015 Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Польша 5.539.626,00 3.658.708,30 4.883.131,20 3.221.600,60 4.635.933,70 2.971.991,30 Нидерланды 1.280.110,70 563.358,80 376.485,20 199.492,50 99.390,70 29.448,90 Чешская республика 513.020,30 296.631,30 337.144,60 204.638,40 296.299,20 202.247,10 Словакия 71.432,90 50.325,00 17.811,50 11.838,40 0,00 0,00 Китай 50.951,40 12.912,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Греция 46.400,00 14.015,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Беларусь 16.090,40 57.521,40 14.572,30 38.262,00 0,00 0,00 Германия 13,10 12,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Украина 0,00 0,00 0,00 0,00 4.221,40 6.005,00 Итого 7.517.644,80 4.653.485,00 5.629.144,80 3.675.831,90 5.035.845,00 3.209.692,30

Подтверждается «ватный дефицит» и прибавкой субъектов РФ, которым она теперь необходима, и ростом объемов крупных поставок. Основная доля импортной минваты приходилась в 2015 году на Москву — 87%, остальные регионы закупали ее в крошечных количествах (на втором месте был Питер с долей в 6%, и Калуга с долей в 2,8%). Так как минвату используют и как строительный материал, очевидно, нельзя сказать, что импортные поставки все идут на компост.

Тем не менее в 2017 году появилось еще три региона с долей закупки импортной ваты выше 1%: Ставропольский край, Ленинградская область и Брянская область. Московская доля снизилась до 82%, в 2017 году столица купила 3,8 тыс. тонн минваты на $5,7 млн. По 267 и 276 тонн купили Калуга и Питер.

Импорт минваты по регионам



Регион-заказчик 2017 2016 2015 Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Стоимость, $ Вес, кг Москва 5.741.796,80 3.812.040,10 4.650.450,00 3.134.031,50 4.417.089,40 2.819.830,90 Калужская область 756.367,20 267.069,90 209.695,90 129.941,00 145.608,70 90.429,10 Санкт-Петербург 409.428,40 276.661,60 403.710,80 241.173,60 275.668,90 193.382,90 Ставропольский край 275.187,70 77.935,80 146.954,20 26.080,90 0,00 0,00 Калининградская область 94.199,40 34.536,10 88.410,70 48.477,50 29.924,10 15.869,50 Псковская область 83.072,00 44.274,80 64.938,30 37.516,20 66.876,70 37.952,20 Ленинградская область 71.432,90 50.325,00 17.811,50 11.838,40 0,00 0,00 Курская область 57.535,50 39.799,30 0,00 0,00 38.009,70 20.870,00 Сахалинская область 22.595,90 3.444,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Брянская область 3.082,50 47.220,00 10.814,60 33.140,00 0,00 0,00 Московская область 2.931,50 175,90 0,00 0,00 0,00 0,00 Костромская область 15,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Белгородская область 0,00 0,00 31.062,70 12.862,80 36.480,80 16.176,00 Республика Саха (Якутия) 0,00 0,00 5.296,10 770,00 0,00 0,00 Волгоградская область 0,00 0,00 0,00 0,00 20.630,30 8.864,20 Кабардино-Балкарская республика 0,00 0,00 0,00 0,00 1.335,00 312,50 Республика Крым 0,00 0,00 0,00 0,00 4.221,40 6.005,00 Итого 7.517.644,80 4.653.485,00 5.629.144,80 3.675.831,90 5.035.845,00 3.209.692,30