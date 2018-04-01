Навозный дефицит: как грибной бум заставил Россию импортировать компост
Польский торф минует российские таможенные кордоны и удобряет регионы РФ
Один из чиновников Минсельхоза РФ недавно в сердцах бросил: «Мне, честно говоря, стыдно, что мы экспортируем компост, по сути навоз, который можем у себя в России произвести...». Для того чтобы «не везти навоз из Польши и других стран», разработали уже с десяток проектов по строительству заводов по производству компоста. Нехватка навоза (компоста, субстрата) остро встала из-за роста производства грибов в России. Предприятиям, которые этим занимаются, приходится «завозить навоз из-за рубежа для того, чтобы после вырабатывать из него компост». Аналитическая служба «Реального времени» изучила структуру импорта продуктов, связанных с вышеозначенной проблемой, а именно мицелия гриба, торфа и минеральной ваты. И узнала, какие из западных стран, несмотря на взаимные санкции, «удобряют» Россию. Оказалось, что таких стран становится все больше, как все больше становится и регионов, испытывающих «навозную нехватку».
Как появился «навозный дефицит» и почему западный компост лучше отечественного
В 2016 году грибоводческие предприятия произвели 9,6 тыс. тонн грибов, в 2017-м — 16,1 тыс. План на 2018 год: 38 тыс. тонн (при потенциале в 125 тыс. тонн грибов в год). Производство не поспевает за спросом — для его насыщения грибы закупают за рубежом, в том числе… в Польше. На фоне санкционной войны грибы из Польши контрабандно провозятся через Беларусь. Задача перед Минсельхозом стоит нетривиальная: необходимо импортозамещение, для этого надо развивать собственное грибное производство, которое, в свою очередь, требует решения проблемы дефицита компоста.
По словам экспертов и участников рынка, с 2007 года в России закрылось несколько крупных производителей компоста: с рынка ушли компании «Комбинат Московский» (1,2 тонн/год), «Агарикус» (800 тонн/год), «Талан» (500 тонн/год), «Агропромгаз» (500 тонн/ год) и т. д. Грибные производители вынуждены закупать навоз за рубежом, несмотря на его дороговизну (из-за таможенной очистки и транспортировки). В результате доля навоза в структуре себестоимости в производстве российских грибов, по данным издания «Эксперт», составляет 65—70%, тогда как в Польше 25—30%.
Конечно, в теории «грибникам» можно освоить собственное производство компоста, но это требует, во-первых, значительных инвестиционных вложений, во-вторых, наличия поблизости дешевого сырья (соломы, куриного помета и т. п.), в-третьих, квалифицированных технологов. Но даже том в случае, если во всех трех пунктах стоит галочка, «в силу различных причин российский компост не имеет стабильного качества и дает более низкий выход готовой продукции — поэтому крупнейшие российские производители шампиньонов все же предпочитают импортный компост».
Объем «грибного импорта» из Украины, несмотря на войны, вырос с 2015 года в 6 раз
Аналитическая служба «Реального времени» изучила структуру импорта продуктов, связанных с вышеозначенной проблемой, а именно: мицелия гриба (вегетативное тело гриба, которое развивается в субстрате) и двух популярных субстратов для гидропоники (способ выращивания растений на искусственных средах без почвы) — торфа и минеральной ваты. При этом на их основе покупателю еще придется самому изготовить компост — так, шампиньоны хорошо растут на торфе, но его для этого смешивают, например, с опилками и коровьим навозом (для производства грибов в больших количествах, понятное дело, «грибнику» еще придется задуматься, где достать последний в тех же больших количествах…).
О росте производства грибов в России говорит в первую очередь динамика импорта мицелия: с 2015 по 2017 год объем ввезенного мицелия из зарубежных стран вырос на 36%, с 17,3 млн килограмм (17,3 тыс. тонн) до 23,5 млн килограмм (23,5 тыс. тонн). В денежном выражении рост еще более заметный: в 2015 году поставлено мицелия на $4,5 млн, в 2017 году уже на $6,4 млн, то есть, на 41,3% больше.
Импорт мицелия гриба
|Страна
|2017
|2016
|2015
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Литва
|2.875.774,90
|10.542.237,00
|3.014.470,20
|11.499.549,00
|3.422.928,90
|13.208.420,00
|Венгия
|1.300.033,70
|1.371.294,00
|593.921,80
|310.088,00
|470.744,30
|254.410,00
|Польша
|1.078.055,90
|5.170.351,00
|682.886,40
|3.999.804,00
|463.387,50
|2.680.063,50
|Украина
|1.011.234,00
|6.211.863,00
|510.255,70
|2.876.500,00
|149.245,90
|1.028.400,00
|Франция
|113.396,10
|54.799,60
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Беларусь
|42.358,00
|195.531,00
|123.970,00
|642.120,00
|28.197,00
|116.430,00
|Бельгия
|15.503,00
|49.090,00
|0,00
|0,00
|Китай
|12.582,40
|16.012,80
|Нидерланды
|385.846,10
|1.176.596,40
|0,00
|0,00
|Итого
|6.420.852,60
|23.546.075,60
|5.326.853,20
|20.553.747,40
|4.547.086,00
|17.303.736,30
Основным поставщиком мицелия до недавнего времени была Литва, на долю которой еще в 2015 году приходилось 76,3% импорта, на втором месте шла Польша (15,5%), на третьем Украина (6%). Однако за два года поставки из Литвы упали на 20% (с 13,2 тыс. тонн до 10,5 тыс. тонн), доля снизилась до 44,7%. Одновременно свои позиции улучшили три страны, и при тех отношениях, какие до сих пор складываются у них с Россией, цифры, конечно, поразительные.
Так, объемы импорта мицелия с Украины выросли, несмотря на войны, в 6 раз(!): со 1 тыс. тонн до 6,2 тыс. тонн. Доля украинского мицелия гриба по итогам 2017 года составила 26,4% (второе место после Литвы). Несмотря на те же санкции и таможенные войны, Польша хотя и не смогла удержать второе место по объемам поставок грибного мицелия российским «грибникам» уступив ее Украине, с 2015 года увеличила импорт в 2 раза: с 2,7 тыс. тонн до 5,2 тыс. тонн. Вслед за Украиной с Польшей устремилась и Венгрия, нарастившая импорт мицелия в Россию более чем в 5 раз (с 254,4 тонн до 1,4 тыс. тонн).
В 2016 году Северо-Западный федеральный округ занимал третье место по объемам культивации грибов в РФ, лидерство удерживал ПФО, следом шел Центральный федеральный округ. Здесь были расположены крупнейшие производители грибов: в Ленинградской области — ЗАО «Племенной завод «Приневское», в Московской области — Национальная грибная компания «Кашира» и Русская грибная компания, в Самарской области — ООО «Орикс».
Судя по структуре заказчиков того же грибного мицелия, как раз в Ленинградской и Московской области с грибами что-то не сложилось: доля первой сократилась с 2015 года с 53% до 28,4%, доля второй упала с 23,6% до 16,7%. Зато «грибной сезон» начался в Санкт-Петербурге, объемы закупки мицелия за границей которого выросли в 44 раза: в 2015 году его «грибники» купили 58,6 тонн мицелия, а в 2017 году — уже 2,6 тыс. тонн. В пять раз больше мицелия стала закупать Белгородская область — в 2015 году здешние «грибники» купили 1 тыс. тонн мицелия в 2017 году — более 5 тыс. Более чем в 2 раза вырос спрос на мицелий для выращивания грибов в Калининграде.
Импорт мицелия гриба по регионам
|Регион заказчик
|2017
|2016
|2015
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Московская область
|1.577.273,40
|6.679.483,00
|1.750.177,70
|7.545.918,00
|2.236.280,00
|9.146.600,00
|Ленинградская область
|1.137.193,50
|3.936.528,00
|1.213.271,40
|4.320.000,00
|1.190.238,60
|4.080.000,00
|Санкт-Петербург
|805.568,40
|2.633.542,00
|349.732,20
|1.327.611,00
|10.811,20
|58.680,00
|Белгородская область
|804.580,40
|5.188.685,00
|355.105,20
|2.368.724,00
|133.987,90
|1.002.080,00
|Москва
|763.807,70
|531.701,00
|761.831,60
|1.266.049,00
|781.630,80
|1.739.533,50
|Калининградская область
|603.704,90
|2.901.733,00
|292.462,80
|1.931.503,00
|162.065,70
|1.214.910,00
|Краснодарский край
|426.811,40
|221.692,60
|523.536,80
|1.456.246,40
|0,00
|0,00
|Ростовская область
|159.859,70
|521.452,00
|62.302,90
|194.136,00
|16.070,40
|25.920,00
|Рязанская область
|106.291,40
|770.098,00
|18.432,60
|143.560,00
|0,00
|0,00
|Смоленская область
|18.054,60
|79.811,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Орловская область
|11.066,50
|77.700,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Челябинская область
|4.775,50
|3.006,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Курская область
|1.865,20
|644,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Приморский край
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|12.582,40
|16.012,80
|Брянская область
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|3.419,00
|20.000,00
|Итого
|6.420.852,60
|23.546.075,60
|5.326.853,20
|20.553.747,40
|4.547.086,00
|17.303.736,30
Как польский компост минует российские таможенные кордоны
После того, как мицелий закуплен, производитель озадачивается «навозным поиском». Что компост или его составляющие поставляются из Польши в больших объемах — это немножко преувеличение. Так, торф в Россию поставляется в основном из Беларуси. Однако как известно, именно через Беларусь идет в Россию «западная контрабанда», так что в этих цифрах, скорее всего, можно разглядеть «польские уши». В 2015 году на Беларусь приходилось почти 60% импорта торфа, к 2017 году она снизилась до 45% — было поставлено 18,2 тыс. торфа на $1 млн. За тот же период выросли «официальные» поставки компоста из Польши: доля ее увеличилась с 2,7 до 7,5%, в 2017 году было поставлено 3 тыс. польского торфа на $405,6 тыс.
Одновременно, несмотря на формально холодные отношения между двумя государствами, увеличила поставки торфа и Латвия (доля выросла с 4,7% до 10,4%), в 2017 году «удобрять» Россию привезли 3 тыс. тонн латвийского торфа. Кроме того, именно в 2017 году на горизонте внезапно нарисовалась Армения, откуда поставок торфа не было ни в 2015, ни в 2016 году: доля ее торфа сразу составила 18,4% — не исключено, впрочем, что торф опять же «транзитный» (то есть контрабандный), и в действительности имеет другую страну происхождения.
Всего импорт торфа с 2015 года вырос в 3,5 раза, с 11,7 тыс. тонн (купленных за $1,7 млн до 40,5 тыс. тонн (купленных за $4 млн). Рост дефицита и нужды в западном компосте заметен и по росту объемов поставок: в 2015 году партии торфа больше 1 тыс. тонн завозились только из трех стран, теперь таковых семь. К слову, хотя поставки мицелия из Украины сильно выросли, поставки торфа с 2015 года совсем прекратились.
Импорт торфа
|Страна
|2017
|2016
|2015
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Беларусь
|1.090.202,20
|18.205.817,00
|894.410,70
|8.284.932,50
|475.446,10
|6.976.149,00
|Армения
|656.802,50
|7.467.510,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Эстония
|495.559,10
|2.569.556,00
|154.624,40
|833.282,30
|375.215,20
|1.753.333,00
|Польша
|405.663,70
|3.041.158,80
|51.131,20
|624.187,90
|28.942,70
|313.168,00
|Латвия
|345.661,90
|4.228.006,00
|295.792,30
|2.898.092,20
|119.447,00
|555.376,00
|Германия
|331.093,50
|1.680.760,90
|110.027,10
|401.822,30
|257.686,40
|1.190.021,10
|Литва
|225.677,10
|1.296.525,80
|122.334,20
|725.405,00
|0,00
|0,00
|Финляндия
|180.860,10
|727.047,00
|166.351,90
|689.151,00
|140.418,30
|539.024,70
|Индия
|137.223,70
|299.835,50
|32.947,20
|74.427,40
|10.200,00
|22.478,80
|Канада
|132.675,00
|95.534,00
|128.480,00
|96.377,00
|264.869,40
|177.293,00
|Нидерланды
|104.714,00
|415.743,60
|43.391,60
|156.829,00
|37.285,50
|60.207,00
|Ирландия
|86.572,30
|516.610,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Украина
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|10.356,10
|126.526,60
|Итого
|4.192.705,10
|40.544.104,60
|1.999.490,60
|14.784.506,60
|1.719.866,70
|11.713.577,20
Кого «удобряют» поляки и как из-за резкого роста спроса Польша потеряла монополию на импорт минваты
«Удобряют» поляки, латвийцы и белорусы в основном Краснодарский край, Москву и Смоленскую область (разумеется, торф идет уже не только грибникам). Что интересно, еще в 2015 году Краснодарский край как-то обходился без импортного компоста, в 2016 году ему уже потребовалось 142,2 тонны, а в 2017 году начался завоз торфа с промышленных масштабах: поставлено было 9,4 тыс. тонн на $1 млн, или 23% всего импортного торфа.
Такую же острую необходимость в компосте внезапно испытала и Смоленская область, купившая в 2015 году всего 817 кг торфа, а в 2017 году аж 8,5 тыс.тонн. Доля Москвы снизилась с 21,2% до 17% (6,8 тыс. тонн на $1 млн). Одновременно резко упали поставки торфа в Московскую область (с 6,8 тыс. тонн до 67,5 тонн), что, по-видимому, связано с «переездом» агробизнеса в тот же Краснодарский край и Смоленскую область.
Но проблема дефицита действительно налицо: в импортном торфе 2 года назад испытывали нужду 12 регионов, и в больших поставках (больше 1 тыс. тонн) нуждались только Москва и Московская область, в 2017 году за иностранным компостом потянулось 14 регионов, и 9 регионов запросили у иностранцев компоста больше 1 тыс. тонн (в среднем 4,4 тыс.).
Импорт торфа по регионам
|Регион заказчик
|2017
|2016
|2015
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Краснодарский край
|1.031.058,50
|9.466.739,00
|19.391,20
|142.260,00
|0,00
|0,00
|Москва
|1.030.716,20
|6.858.479,30
|463.185,90
|506.540,40
|818.282,00
|2.490.019,60
|Смоленская область
|559.181,80
|8.480.452,00
|609.249,20
|33.500,00
|2.675,00
|817,00
|Псковская область
|378.641,00
|4.715.802,00
|274.811,70
|53.425,00
|56.671,70
|267.825,00
|Курская область
|301.014,50
|1.777.200,00
|656,80
|0,00
|0,00
|0,00
|Санкт-Петербург
|273.981,10
|1.399.576,40
|172.778,30
|3.981.894,40
|167.839,70
|635.534,20
|Московская область
|227.723,80
|4.413.859,10
|246.636,30
|149.802,00
|460.945,30
|6.831.303,80
|Тверская область
|176.961,70
|1.036.500,00
|124.691,10
|96.377,00
|133.141,80
|802.300,00
|Калининградская область
|143.119,70
|1.777.429,80
|68.743,60
|3.636.015,00
|51.183,00
|495.591,00
|Красноярский край
|28.157,40
|67.527,00
|15.110,30
|40.620,00
|18.286,30
|46.600,00
|Владимирская область
|27.252,00
|274.530,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Ростовская область
|8.406,00
|212.440,00
|560,60
|33.500,00
|296,60
|260,00
|Волгоградская область
|4.900,30
|42.520,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Новосибирская область
|1.591,10
|21.050,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Воронежская область
|0,00
|0,00
|2.024,70
|0,00
|0,00
|0,00
|Республика Татарстан (Татарстан)
|0,00
|0,00
|1.650,90
|0,00
|0,00
|0,00
|Калужская область
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|189,20
|16.800,00
|Белгородская область
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|4.209,50
|51.226,60
|Республика Крым
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|6.146,60
|75.300,00
|Итого
|4.192.705,10
|40.544.104,60
|1.999.490,60
|8.673.933,80
|1.719.866,70
|11.713.577,20
Ситуация с минватой почти аналогична ситуации с импортом торфа: в 2015 году импортировали ее четыре страны — Польша, Нидерланды, Чехия, Украина. В 2017 году — уже восемь (и тоже выпала Украина): в очередь продавать минвату, узнав про такое доходное дело, выстроились к 2017 году еще Китай, Греция, Беларусь и отчасти Германия (все новички, впрочем, пока с относительно невысокими цифрами поставок).
В результате, если еще в 2015 году Польша была практически монополистом «ватного» рынка (92,6% импорта приходилась на нее), то теперь рынок стал более-менее конкурентным. Резко, почти в 20 раз, нарастили поставки Нидерланды (с 29,5 тонны до 563,3 тыс. тонн), отобрав кусок пирога у поляков. Тем не менее Польша продолжает лидировать: в 2017 году ее доля составила 78,6% — было поставлено в РФ 3,6 тыс. тонн польской минваты на $5,5 млн.
Всего объем импорта минваты за два года вырос в 1,4 раза, и составил 4,6 тыс. тонн (стоимостью $7,5 млн).
Импорт минваты
|Страна
|2017
|2016
|2015
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Польша
|5.539.626,00
|3.658.708,30
|4.883.131,20
|3.221.600,60
|4.635.933,70
|2.971.991,30
|Нидерланды
|1.280.110,70
|563.358,80
|376.485,20
|199.492,50
|99.390,70
|29.448,90
|Чешская республика
|513.020,30
|296.631,30
|337.144,60
|204.638,40
|296.299,20
|202.247,10
|Словакия
|71.432,90
|50.325,00
|17.811,50
|11.838,40
|0,00
|0,00
|Китай
|50.951,40
|12.912,10
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Греция
|46.400,00
|14.015,20
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Беларусь
|16.090,40
|57.521,40
|14.572,30
|38.262,00
|0,00
|0,00
|Германия
|13,10
|12,90
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Украина
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|4.221,40
|6.005,00
|Итого
|7.517.644,80
|4.653.485,00
|5.629.144,80
|3.675.831,90
|5.035.845,00
|3.209.692,30
Подтверждается «ватный дефицит» и прибавкой субъектов РФ, которым она теперь необходима, и ростом объемов крупных поставок. Основная доля импортной минваты приходилась в 2015 году на Москву — 87%, остальные регионы закупали ее в крошечных количествах (на втором месте был Питер с долей в 6%, и Калуга с долей в 2,8%). Так как минвату используют и как строительный материал, очевидно, нельзя сказать, что импортные поставки все идут на компост.
Тем не менее в 2017 году появилось еще три региона с долей закупки импортной ваты выше 1%: Ставропольский край, Ленинградская область и Брянская область. Московская доля снизилась до 82%, в 2017 году столица купила 3,8 тыс. тонн минваты на $5,7 млн. По 267 и 276 тонн купили Калуга и Питер.
Импорт минваты по регионам
|Регион-заказчик
|2017
|2016
|2015
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Стоимость, $
|Вес, кг
|Москва
|5.741.796,80
|3.812.040,10
|4.650.450,00
|3.134.031,50
|4.417.089,40
|2.819.830,90
|Калужская область
|756.367,20
|267.069,90
|209.695,90
|129.941,00
|145.608,70
|90.429,10
|Санкт-Петербург
|409.428,40
|276.661,60
|403.710,80
|241.173,60
|275.668,90
|193.382,90
|Ставропольский край
|275.187,70
|77.935,80
|146.954,20
|26.080,90
|0,00
|0,00
|Калининградская область
|94.199,40
|34.536,10
|88.410,70
|48.477,50
|29.924,10
|15.869,50
|Псковская область
|83.072,00
|44.274,80
|64.938,30
|37.516,20
|66.876,70
|37.952,20
|Ленинградская область
|71.432,90
|50.325,00
|17.811,50
|11.838,40
|0,00
|0,00
|Курская область
|57.535,50
|39.799,30
|0,00
|0,00
|38.009,70
|20.870,00
|Сахалинская область
|22.595,90
|3.444,50
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Брянская область
|3.082,50
|47.220,00
|10.814,60
|33.140,00
|0,00
|0,00
|Московская область
|2.931,50
|175,90
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Костромская область
|15,00
|2,00
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|Белгородская область
|0,00
|0,00
|31.062,70
|12.862,80
|36.480,80
|16.176,00
|Республика Саха (Якутия)
|0,00
|0,00
|5.296,10
|770,00
|0,00
|0,00
|Волгоградская область
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|20.630,30
|8.864,20
|Кабардино-Балкарская республика
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|1.335,00
|312,50
|Республика Крым
|0,00
|0,00
|0,00
|0,00
|4.221,40
|6.005,00
|Итого
|7.517.644,80
|4.653.485,00
|5.629.144,80
|3.675.831,90
|5.035.845,00
|3.209.692,30
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