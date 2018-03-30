Сборная Португалии

Участие на чемпионатах мира

Впервые в финальной части чеимпионатов мира португальская футбольная дружина появилась в 1966-м году и сходу завоевала бронзовые медали турнира. Главной атакующей мощью той команды был легендарный Эйсебио, ставший в итоге лучшим бомбардиром того мундиаля. Для российского болельщика то выступление европейских бразильцев знаменательно тем, что в матче за третье место португальцы обыграли сборную СССР. Следующее появление Португалии на мировом первенстве пришлось ждать 20 лет, а в последние годы превратилась в постоянного участника крупных международных турниров.

В Россию коллектив Фернанду Сантуша поехал с первого места в группе, хотя изначально в подобное поверить было сложно. Начав квалификацию с поражения от Швейцарии и нескольких трудовых побед, португальцы продолжили свой турнирный путь более убедительно. В итоге к концу отборочного раунда в их активе было 27 очков в 10 матчах, 32 забитых мяча и всего 4 пропущенных. Понятно, что многое в этой сборной зависит от ее лидера Криштиану Роналду, но и тренер Фернанду Сантуш все еще способен на подвиги.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1966 6 5 0 1 17-8 3 1986 3 1 0 2 2-4 4-е место в группе 2002 3 1 0 2 6-4 3-е место в группе

2006 7 4 1 2 7-5 4 2010 4 1 2 1 7-1 1/8 2014 3 1 1 1 4-7 3-е место в группе

Итого 26 13 4 9 43-29 —

Главный тренер и лучший игрок

Кто такой Фернанду Сантуш для Португалии? Это тренер, который выиграл с национальной сборной первый крупный международный турнир в истории страны! Вся тренерская карьера этого специалиста прошла между двумя государствами — Грецией и Португалией. Вместе с греками Сантуш по одному разу прошел групповой этап Чемпионата Европы и мира, а в конце 2010-го года был назван тренером десятилетия в Греции. С португальцами он работает с 2014-го и после победы на европейском первенстве продлил соглашение с федерацией футбола этой страны до 2020-го года.

Около десяти лет назад португальской сборной предрекали неминуемую гибель. Именно тогда окончательно сошло на нет поколение, прозванное в свое время «золотым». Фигу, Руй Кошта, Паулета, Жоау Пинто, Нуну Гомеш казались чем-то невообразимым, вокруг которых даже Роналду не выглядел железным будущим страны. Но вот во дворе 2018-й год и без Криштиану представить сборную просто невозможно, а титулов у футболиста и национальной команды хватит на всех бывших игроков вместе взятых. Если Роналду избежит травм и подойдет к чемпионату мира в идеальных кондициях, то этот турнир вполне может стать пиковой точкой его карьеры в сборной.

Ориентировочные составы: Руй Патрисиу – Семеду, Пепе, Фонте, Геррейру – Куарежма, В. Карвалью, Фернандеш, Гедеш – Роналду, Андре Силва.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Местом дислокации сборной Португалии станет учебно-тренировочная база «Сатурн» в подмосковном Кратово. Именно оттуда команда вылетит на матч с Испанией в Сочи и вернется обратно, чтобы во втором туре сыграть в Москве против Марокко. Решающая встреча, где возможно и решиться судьба Португалии, состоится в Саранске. Там португальцам предстоит сразиться с Ираном.