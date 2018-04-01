«Родители считают YouTube исчадием ада, а моя бабушка думала так про телевизор»
Дети тратят часы на соцсети, просмотр и съемку видеороликов. Вырастут ли они от этого худшими людьми, чем мы?
Почему блогеры зарабатывают тысячи долларов ерундой? Нормально ли, что дети часами смотрят на них, да и сами снимают эту «ерунду»? Значит ли это, что они вырастут бездумными и необразованными? У среднестатистического родителя с десяток вопросов по поводу того, что его ребенок делает часами в YouTube и других социальных сетях. «Реальное время» попыталось найти ответы на некоторые вопросы, впервые привлекая в качестве экспертов и самих детей.
— Сейчас самые трендовые видеоблогеры (влогеры) — это питерская компания, в которую входят Эльдар Джарахов, Елизавета Неред, Данила Кашин, Кузьма, Юрий Хованский. Но трое из них совершили очень большую ошибку — сняли клип про выборы, и к ним относятся, как к продажным, вот уже месяц. Но все это было подставой, которую организовала Lenta.ru (имеется в виду спецпроект издания «Кто твой кандидат», — прим. ред.), — так начинает свой рассказ о мире блогеров десятилетняя Лиза.
Она и ее друзья-одноклассники знают все про YouTube-блогосферу, они смотрят ролики любимых блогеров и каналы с новостями — про них же. У них есть мнение о том, правильно или неправильно захейтили вляпавшихся в предвыборную историю влогеров, они описывают качество их контента («хоть это и предвыборная агитация, но слушать-то интересно») и даже дают оценку эффективности этой агитации («какая разница, что это предвыборный контент, ведь их аудитория — такие же, как мы, дети»). Они знают всю хронологию романа, а позже конфликта Марьяны Ро и Ивангая, понимают, как правильно разместить рекламу, чтобы тебя не захейтили, много это или мало — миллион подписчиков, нормально ли поздравлять их с Новым годом с чипсами Lays в руках.
Они тратят на просмотр YouTube, по их собственному признанию, от 20 минут до 4 часов в день (в зависимости от того, сколько любимых блогеров выпустит контент) и сами снимают, монтируют, выкладывают в интернет видео. По словам Лизы, в ее классе в начальной школе собственные каналы есть, скорее всего, у всех детей, просто не все признаются в их наличии. А не признаются, скорее всего, потому что стесняются — так же, как она, которая старается сначала довести качество роликов до приличного, а уже после подписывать на канал знакомых.
Гузель Хисматуллина: «Я считаю нормальным интерес ко всей информации, если в ней нет нарушения закона, опасности. Но то, чем будут увлекаться дети, как будут изменяться их интересы, зависит не от экрана устройства, а от семьи, от того, во что мы верим внутри нее». Фото Романа Хасаева
О том, какое место занял YouTube в жизни детей — начиная с дошкольного возраста — понятно любому взрослому. Статистика только подкрепляет эти представления. По данным br-analytics.ru, 13 из 50 самых популярных YouTube-каналов ориентированы на детскую аудиторию. Их совокупная аудитория составляет почти 42 млн человек (данные на февраль).
Беспокоит ли это родителей? Очень, даже продвинутых.
— Я и сама отмечаю, что приходится примирять свое видение с тем, чем живут и какие цели ставят дети сегодня. Конечно, родителей пугает неизведанность. Беспокоит, каким будет будущее детей, которые получают информацию большей частью из блогов, — говорит детский психолог Людмила Колесова. — Но вся дискуссия появляется оттого, что мы видим, как чрезвычайно быстро меняется шаг между поколениями. Раньше считалось, что между сменой проходит 20 лет, сейчас — гораздо меньше. Дети, рожденные в 90-е, захватили процесс информатизации во взрослом возрасте, им знакомо чувство новизны, но знакомы и правила, привитые старыми поколениями. Для тех же, кто родился в 2000-е, информатизация — это данность, компьютеры и гаджеты присутствуют в их жизни с рождения, и увлечение YouTube для современных детей — один из способов погрузиться в эту информатизацию.
Страшного в происходящем психолог не видит и говорит, что это закономерный процесс, в котором пребывали и люди более ранних поколений.
— Я сама лично росла с чувством вины, что мало читаю и много смотрю телевизор, потому что для моего поколения ТВ было данностью, а бабушка считала его чуть ли не исчадием ада, — говорит Колесова.
Трендовые влогеры далеко не всегда производят качественный контент — в понимании и консервативных, и самых либеральных взрослых. Темы, которые интересуют детей, кажутся родителям дурацкими, но такова уж природа самого детства, считает Гузель Хисматуллина, директор компании Teamsoft, организующей детские лагеря для детей и подростков, в том числе и с блогерской тематикой.
— Детство — это время экспериментаторства. Это нормально — интересоваться, что будет, если ванну заполнить желе. На то дети и являются детьми. Так что я считаю нормальным интерес ко всей информации, если в ней нет нарушения закона, опасности. Но то, чем будут увлекаться дети, как будут изменяться их интересы, зависит не от экрана устройства, а от семьи, от того, во что мы верим внутри нее, — говорит Гузель Хисматуллина.
Анастасия Аксенова: «Взрослый должен быть рядом, делать пребывание детей в онлайн экологичным, создавать альтернативу». Фото Олега ТихоноваНизкосортный контент никому не нравится, но особенность подростков в том, что они в большинстве своем предпочитают смотреть и обсуждать именно его, считает Анастасия Аксенова, директор агентства брендинга и коммуникаций ImСompanу, создавшая специальный проект для подростков «Фракция». Важно то, есть ли рядом авторитетный для подростка взрослый, способный объяснить и направить, привить верные ценности.
— Вот они посмотрели видео на YouTube — что дальше? Дальше задача взрослых предложить равноценную альтернативу, придумать, как сделать не только интернет, но и спорт, и чтение, и учебу интересными. Взрослый должен быть рядом, делать пребывание детей в онлайн экологичным, чтобы подросток научился выбирать из множества разнообразного контента не тот, который будет влиять разлагающе, а тот, который поможет ему развиваться, даже если будет в развлекательной форме, — говорит Аксенова. — Стоит ли блокировать контент? Это сложный вопрос. Какие должны быть критерии для блокировки? Поможет ли блокировка защитить от вредной информации? Где гарантии, что подросток не наткнется на нее в кругу друзей и знакомых? Общественная истерия начинается с щелчка. И тут задача стоит не в том, чтобы спрятать вредоносный контент, а в том, чтобы прививать привычку критического мышления, учить сортировать информацию и проверять источники. У нас во «Фракции» получается, хотя к нам приходят самые разные дети, в том числе не очень благополучные.
«Зачем они это делали? Одно объяснение — деньги и хайп»
И в то же время блокировка контента происходит, причем довольно масштабно. В ноябре YouTube заблокировал около 50 каналов на русском, английском, испанском, японском, тайском языках и даже на хинди, которые не отвечают его новым принципам. В официальном сообщении говорилось, что в последнее время многие каналы начали под рубрикой «для всей семьи» размещать контент, который к этой категории не относится. Часть размещаемого контента, по мнению видеохостинга, предназначена для взрослой аудитории, а часть «абсолютна неприемлема».
Главная потеря русского YouTube — канал Vlad Crazy show, по которому, правда, никто и не думал плакать, и юный эксперт «Реального времени» с серьезностью взрослого объясняет, почему:
— На Vlad Crazy show была пропаганда детского ожирения, они пугали детей, портили детскую психику. Сначала у этих родителей был мирный контент, а потом они начали переодеваться в страшил, пугать своего сына, закармливать его «Кока-колой» и чипсами, пиццей. Их ребенок мог за один ролик съесть по три-четыре пачки «скитлз». За месяц они набрали 10 млн подписчиков! Потом приехала их тетя, которая показывала процесс съемки роликов, это было уже совсем издевательство, потому что они говорили ребенку: «улыбайся!», «ешь!» Зачем они это делали? Одно объяснение — деньги и хайп. Но вычищаются не все каналы, которые дети и родители ведут вместе, а только те, где пропагандируется детское ожирение, где показывается, что детям можно днями напролет смотреть ролики, вытранжиривать у своих родителей игрушки, пугать детей. Я считаю, что закрывать плохие каналы — правильно.
Ольга Митькина: «Можно снять сюжет, как ребенок впервые покорил высокую гору или спустился на дно океана с красивыми видами, потому что это может стать вдохновляющим примером для других детей, или рассказать о красоте планеты детям, которые не имеют возможности путешествовать». Фото soyuz-pisatelei.ru
И в этом с юной Лизой солидарны взрослые.
— Меня смущает, когда блогер — не сам ребенок, который самовыражается в роликах, а родитель, решающий какие-то свои задачи, манипулирующий ребенком. Честно говоря, такое сразу видно — по пустым и серьезным глазам ребенка. Детство — оно ведь не для того, чтобы зарабатывать деньги. Оно для игры. А блогерство — это часть игры, — рассуждает Гузель Хисматуллина.
В самих по себе семейных каналах нет ничего плохого, если они сделаны этично, уверена детский писатель и мама двоих детей Ольга Митькина.
— Можно снять сюжет, как ребенок впервые покорил высокую гору или спустился на дно океана с красивыми видами, потому что это может стать вдохновляющим примером для других детей, или рассказать о красоте планеты детям, которые не имеют возможности путешествовать. Но, конечно, все съемки должны проходить с согласия самого ребенка, — считает она.
«С лайками не все так просто, но ведь это хорошая обратная связь»
Если взрослые впадают в зависимость от лайков, почему бы и детям не демонстрировать то же поведение? По словам психолога Людмилы Колесовой, в России пока нет исследований по поводу влияния соцсетей на детей, но по тому, что замечает она, проблема детской зависимости от соцсетей существует. И она, по словам психолога, скрытая, а значит, ее тяжело диагностировать и тяжело лечить.
В январе с тревожным докладом «Жизнь в лайках» (Life in Likes) выступила уполномоченная по делам детей в Англии Энн Лонгфилд. В нем она призвала социальные медиа проявлять ответственность и отметила, что социальные сети подвергают детей «значительным эмоциональным рискам», особенно когда происходит резкий переход из младшей школы в среднюю. Доклад был сделан по результатам исследования, в котором принимали участие восемь групп из 32 детей в возрасте от 8 до 12 лет, самыми популярными социальными сетями стали Snapchat, Instagram, Musical.ly и WhatsApp (все также очень популярны в России). Оказалось, что дети младшего школьного возраста пользуются социальными сетями, чтобы играть в игры, быть творческими и узнавать новое о мире. Но ситуация меняется в корне при переходе в среднюю школу, когда давление соцсетей становится ощутимым и требует постоянного подключения к интернету, ожидания дружбы.
— Мне интересна аудитория, интерес ко мне. Смотря на других людей, вдохновляешься: а если тебя тоже будут любить и так же узнавать на улице, — Лиза своими словами подтверждает то, что говорят исследователи.
Погоня за лайками вызывает тревогу, но они являются большой обратной связью для ребенка, считает Гузель Хисматуллина. А с разной обратной связью ребенок сталкивается и офлайн.
Так вышло, что все опрошенные «Реальным временем» дети демонстрировали чудеса мудрости, говорили, что спокойно относятся к хейтерам, буллерам, троллям и отличают то, что происходит в реальной жизни, от происходящего онлайн.
— У меня был опыт, когда четыре человека начали меня хейтить за то, что у меня ролики выходят редко. Это были вообще незнакомые мне люди. Я к этому отнеслась совсем спокойно. Если вам не нравится, пожалуйста, уходите. Если вам станет от этого легче — есть каналы популярных блогеров, они ваш комментарий просто не заметят. Не надо хейтить начинающих блогеров! Начнут хейтить сильнее — это их проблема. Я понимаю, что это не в реальной жизни, а в интернете, — говорит Лиза.Но нельзя сказать, что это типичное восприятие, говорит Анастасия Аксенова. Психика детей и подростков совершенно разная, они по-разному подвергаются влиянию, по-разному реагируют на их восприятие в Интернете. Недавно на интернет-ресурсе «Фракция», который создала ее компания, вышла статья «Бомбящий культ». В ней в частности объясняется, что делать подростку, если его гнобят в интернете.
Через 50 лет увидим незнакомых людей
Еще одно опасение родителей — бессодержательность деятельности, мол, дети тратят время попусту — и на то, что они смотрят, и на то, что снимают.
— Если ребенок не получает впечатлений в других местах, то его заметки будут пустоваты, это верно, — подтверждает Людмила Колесова. — Но если при этом родитель будет оценивать работу ребенка как ерунду, то он не просто не будет способствовать тому, чтобы содержание прибавлялось, но и обесценит труд, понизит самооценку ребенка. Что может сделать родитель? Помочь анализировать, а это можно делать, задавая вопросы, побуждая ребенка рассуждать, искать ответы. Может быть, мы стоим у истоков нового вида журналистики или нового вида ТВ: дети пробуют писать, позиционировать и презентовать себя, осваивают технические новинки и даже возможности защитить себя в новой среде. Так дети стремятся узнать себя со всех сторон.
— Блогерство — это адекватно сегодняшнему дню, это детская субкультура, это инструмент. Конечно, плохо, когда инструмент используется односложно, например, только для игр. Чем многообразнее использование инструмента, тем разностороннее происходит развитие, — говорит Гузель Хисматуллина.
Скорее всего, нам придется смириться, что это поколение нечитающих детей, которое получает информацию через Instagram и YouTube.
— Сегодняшние дети умеют делать несколько вещей одновременно, у них в мозгу закрепляются совершенно другие нейронные связи, и лет через 50 мы увидим поколение людей, которых мы еще не видели, эти люди будут уметь что-то, чего не умеем мы. Страшно ли это? Я считаю, что это просто данность, — примиряет родителей с реальностью Людмила Колесова. — Гаджеты, конечно, обкрадывают наше внимание, и всегда будут гении, а также те уникумы, которых родители будут оберегать от гаджетов и YouTube. Но ведь такие гении были и во времена нашего детства, и мы знаем, что им всегда приходилось сложно, ведь повальное увлечение каким-то модным явлением — это возможность социализироваться. Родители могут попытаться оградить их от новых веяний, но должны понимать эти риски.
Диля, 15 лет
В моей жизни блоги появились года два-три назад. Тогда все начинали снимать, в том числе те блогеры, которые популярны сейчас. Но сейчас у меня интерес к блогерству снижается, мне кажется, контент становится менее интересным, блогеры начинают повторяться. Если посмотреть на зарубежные блоги, они позитивные, наши же часто ни о чем или о скандалах. Например, как они наполнили ванну «кока-колой» или желе. Ты можешь открыть YouTube и увидеть 20 однотипных видео. Много бессмысленных челленджей. Был ice bucking challenge, он был интересным, но сейчас много других, сделанных по этому типу и менее интересных. Я вижу, что многие замечают, что YouTube уже не такой интересный, как раньше. Мне кажется, интерес остался к тем блогерам, которые не гнались за огромной популярностью, а ориентировались на свою целевую аудиторию. У них было, например, 300 тыс., 500 тыс. подписчиков — это немного, но они остались им интересны. Мне самой нравятся такие блогеры, я смотрю Куплинова (Kuplinov Play), Muxakep, ChebuRussiaTV. А вот Катя Клэп, Ивангай (он уходил из YouTube и снова возвращается) уже не так интересны.
Чингиз, 15 лет
Мне 15, моим друзьям и подругам от 14 до 17. Лично у меня интерес к блогерам начал спадать в 13 лет, когда я понял, как много времени съедает YouTube, да и соцсети в целом. Именно тогда я решил, что надо более серьезно отнестись с фильтрации потребляемого мной контента в целом. Раньше я мог по несколько часов просто смотреть видео из ТопЛенты. Сейчас же я смотрю видео лишь из своих подписок, это сильно сокращает поиск контента. Смотря на своих друзей, я могу сказать, что не вижу особого интереса к блогерам, он, несомненно, есть, но не в тех масштабах, как пару лет назад.
Сейчас в листе моих подписок около 25 каналов, за которыми я слежу. Личных блогов (влогов) там почти нет, потому что я не вижу ничего интересного в жизни контентмейкеров, которые зарабатывают этим на жизнь. Исключением становятся люди, которые успешны вне YouTube, и пришли сюда не с целью заработать. Это могут быть предприниматели, спортсмены. Также мне очень нравятся западные влогеры, смотрю их с субтитрами, заодно и язык подтягиваю. Также я слежу за рэп-баттлами и в целом за рэп-индустрией. Говоря о плохом, тут дело вкуса, конечно, но лично для меня — это блогеры, которые пытаются набрать популярность или, как сейчас модно говорить, хайп за счет конфликтов и открытых проблем.
Лиза, 10 лет
Мне нравится Эльдар Джарахов, ведь он говорит, что рост (он карлик и на 2 см ниже меня) и сахарный диабет — не препятствие, чтобы писать музыку. Но я не люблю блогеров, которые вытворяют дичь. Например, обклеивают комнату скотчем. Поначалу мне нравилось, но потом я решила, что не хочу это смотреть, что это потеря времени, что это на одной волне с плохими каналами, где родители издеваются над детьми. Бывает, что блогеры начинают звездить, и Марьяна Ро — хороший пример. А вот, например, Данила Кашин после миллиона подписчиков не зазвездился, не стал публиковать рекламу пабликов «ВКонтакте», букмекерских компаний. У меня к каналу прикреплено приложение, которое закрывает мои личные данные и меняет мой пароль на YouTube, Snapchat, Instagram — для всех соцсетей меняет пароль каждый день. Я сама его нашла, читала отзывы. Моя мама считает, что мой канал — это мое дело. Конечно, она говорит: «Хватит смотреть, выключи!» Но ведь это мама, мамы всегда так говорят.
Василий Черный, директор по маркетинговым коммуникациям в Brand Analytics
Недавно я ехал в машине с младшим сыном и слушал новости. Я люблю слушать новости bfm.ru – нейтральная качественная подача, все важное за несколько минут, сейчас это особо ценно. И на одной из «сложных» новостей я переключил волну. Сын меня успокоил: «Папа, я это все знаю…» На мою просьбу рассказать, что он знает и что думает об этом, я услышал исчерпывающий ответ. Я был бы рад сам так сформулировать. Я, конечно, знал, что сын дружит с YouTube и подписан на почти 100 блогеров. Но широту повестки, за которой он следит, все-таки не представлял. Я сейчас говорю о школьниках младшей и средней школы. Если студенты – это, условно, поколение ВКонтакте, то школьники – это уже YouTube. Есть такое правило – каждое поколение выбирает себе свою соцсеть, чтобы не встретиться там с родителями и старшими братьями. Вижу это и на примере своих детей. Но это не главное. Важно, что линейность и прямолинейность, однообразие и казенный язык, возрастной разрыв и неактуальная повестка делает для детей ТВ в принципе неинтересным. Да и вообще почти все СМИ. Сегодня опять и снова контент – король. Но авторский, без посредников. Если тебе есть что сказать – выходи и говори. А мы послушаем. Может быть послушаем и еще. Если ты свой, если ты в теме. Конечно, повестка важна. Но еще важнее язык. Если ты свой, ты знаешь, что мне интересно. Ты знаешь, что я подсел на аниме и слушаю K-pop и J-pop. Язык важнее повестки. Хорошо это или плохо? Я голосую за то, что это хорошо. Качество контента у блогеров растет и будет расти. Повестка расширяется и полезного, с нашей точки зрения, в ней все больше.
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