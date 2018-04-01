«Родители считают YouTube исчадием ада, а моя бабушка думала так про телевизор»

Дети тратят часы на соцсети, просмотр и съемку видеороликов. Вырастут ли они от этого худшими людьми, чем мы?

Почему блогеры зарабатывают тысячи долларов ерундой? Нормально ли, что дети часами смотрят на них, да и сами снимают эту «ерунду»? Значит ли это, что они вырастут бездумными и необразованными? У среднестатистического родителя с десяток вопросов по поводу того, что его ребенок делает часами в YouTube и других социальных сетях. «Реальное время» попыталось найти ответы на некоторые вопросы, впервые привлекая в качестве экспертов и самих детей.

— Сейчас самые трендовые видеоблогеры (влогеры) — это питерская компания, в которую входят Эльдар Джарахов, Елизавета Неред, Данила Кашин, Кузьма, Юрий Хованский. Но трое из них совершили очень большую ошибку — сняли клип про выборы, и к ним относятся, как к продажным, вот уже месяц. Но все это было подставой, которую организовала Lenta.ru (имеется в виду спецпроект издания «Кто твой кандидат», — прим. ред.), — так начинает свой рассказ о мире блогеров десятилетняя Лиза.

Она и ее друзья-одноклассники знают все про YouTube-блогосферу, они смотрят ролики любимых блогеров и каналы с новостями — про них же. У них есть мнение о том, правильно или неправильно захейтили вляпавшихся в предвыборную историю влогеров, они описывают качество их контента («хоть это и предвыборная агитация, но слушать-то интересно») и даже дают оценку эффективности этой агитации («какая разница, что это предвыборный контент, ведь их аудитория — такие же, как мы, дети»). Они знают всю хронологию романа, а позже конфликта Марьяны Ро и Ивангая, понимают, как правильно разместить рекламу, чтобы тебя не захейтили, много это или мало — миллион подписчиков, нормально ли поздравлять их с Новым годом с чипсами Lays в руках.

Они тратят на просмотр YouTube, по их собственному признанию, от 20 минут до 4 часов в день (в зависимости от того, сколько любимых блогеров выпустит контент) и сами снимают, монтируют, выкладывают в интернет видео. По словам Лизы, в ее классе в начальной школе собственные каналы есть, скорее всего, у всех детей, просто не все признаются в их наличии. А не признаются, скорее всего, потому что стесняются — так же, как она, которая старается сначала довести качество роликов до приличного, а уже после подписывать на канал знакомых.

Гузель Хисматуллина: «Я считаю нормальным интерес ко всей информации, если в ней нет нарушения закона, опасности. Но то, чем будут увлекаться дети, как будут изменяться их интересы, зависит не от экрана устройства, а от семьи, от того, во что мы верим внутри нее». Фото Романа Хасаева



О том, какое место занял YouTube в жизни детей — начиная с дошкольного возраста — понятно любому взрослому. Статистика только подкрепляет эти представления. По данным br-analytics.ru, 13 из 50 самых популярных YouTube-каналов ориентированы на детскую аудиторию. Их совокупная аудитория составляет почти 42 млн человек (данные на февраль).

Беспокоит ли это родителей? Очень, даже продвинутых.

— Я и сама отмечаю, что приходится примирять свое видение с тем, чем живут и какие цели ставят дети сегодня. Конечно, родителей пугает неизведанность. Беспокоит, каким будет будущее детей, которые получают информацию большей частью из блогов, — говорит детский психолог Людмила Колесова. — Но вся дискуссия появляется оттого, что мы видим, как чрезвычайно быстро меняется шаг между поколениями. Раньше считалось, что между сменой проходит 20 лет, сейчас — гораздо меньше. Дети, рожденные в 90-е, захватили процесс информатизации во взрослом возрасте, им знакомо чувство новизны, но знакомы и правила, привитые старыми поколениями. Для тех же, кто родился в 2000-е, информатизация — это данность, компьютеры и гаджеты присутствуют в их жизни с рождения, и увлечение YouTube для современных детей — один из способов погрузиться в эту информатизацию.

Страшного в происходящем психолог не видит и говорит, что это закономерный процесс, в котором пребывали и люди более ранних поколений.

— Я сама лично росла с чувством вины, что мало читаю и много смотрю телевизор, потому что для моего поколения ТВ было данностью, а бабушка считала его чуть ли не исчадием ада, — говорит Колесова.

Трендовые влогеры далеко не всегда производят качественный контент — в понимании и консервативных, и самых либеральных взрослых. Темы, которые интересуют детей, кажутся родителям дурацкими, но такова уж природа самого детства, считает Гузель Хисматуллина, директор компании Teamsoft, организующей детские лагеря для детей и подростков, в том числе и с блогерской тематикой.

— Детство — это время экспериментаторства. Это нормально — интересоваться, что будет, если ванну заполнить желе. На то дети и являются детьми. Так что я считаю нормальным интерес ко всей информации, если в ней нет нарушения закона, опасности. Но то, чем будут увлекаться дети, как будут изменяться их интересы, зависит не от экрана устройства, а от семьи, от того, во что мы верим внутри нее, — говорит Гузель Хисматуллина.

Анастасия Аксенова: «Взрослый должен быть рядом, делать пребывание детей в онлайн экологичным, создавать альтернативу». Фото Олега Тихонова



— Вот они посмотрели видео на YouTube — что дальше? Дальше задача взрослых предложить равноценную альтернативу, придумать, как сделать не только интернет, но и спорт, и чтение, и учебу интересными. Взрослый должен быть рядом, делать пребывание детей в онлайн экологичным, чтобы подросток научился выбирать из множества разнообразного контента не тот, который будет влиять разлагающе, а тот, который поможет ему развиваться, даже если будет в развлекательной форме, — говорит Аксенова. — Стоит ли блокировать контент? Это сложный вопрос. Какие должны быть критерии для блокировки? Поможет ли блокировка защитить от вредной информации? Где гарантии, что подросток не наткнется на нее в кругу друзей и знакомых? Общественная истерия начинается с щелчка. И тут задача стоит не в том, чтобы спрятать вредоносный контент, а в том, чтобы прививать привычку критического мышления, учить сортировать информацию и проверять источники. У нас во «Фракции» получается, хотя к нам приходят самые разные дети, в том числе не очень благополучные.

«Зачем они это делали? Одно объяснение — деньги и хайп»

И в то же время блокировка контента происходит, причем довольно масштабно. В ноябре YouTube заблокировал около 50 каналов на русском, английском, испанском, японском, тайском языках и даже на хинди, которые не отвечают его новым принципам. В официальном сообщении говорилось, что в последнее время многие каналы начали под рубрикой «для всей семьи» размещать контент, который к этой категории не относится. Часть размещаемого контента, по мнению видеохостинга, предназначена для взрослой аудитории, а часть «абсолютна неприемлема».

Главная потеря русского YouTube — канал Vlad Crazy show, по которому, правда, никто и не думал плакать, и юный эксперт «Реального времени» с серьезностью взрослого объясняет, почему:

— На Vlad Crazy show была пропаганда детского ожирения, они пугали детей, портили детскую психику. Сначала у этих родителей был мирный контент, а потом они начали переодеваться в страшил, пугать своего сына, закармливать его «Кока-колой» и чипсами, пиццей. Их ребенок мог за один ролик съесть по три-четыре пачки «скитлз». За месяц они набрали 10 млн подписчиков! Потом приехала их тетя, которая показывала процесс съемки роликов, это было уже совсем издевательство, потому что они говорили ребенку: «улыбайся!», «ешь!» Зачем они это делали? Одно объяснение — деньги и хайп. Но вычищаются не все каналы, которые дети и родители ведут вместе, а только те, где пропагандируется детское ожирение, где показывается, что детям можно днями напролет смотреть ролики, вытранжиривать у своих родителей игрушки, пугать детей. Я считаю, что закрывать плохие каналы — правильно.

Ольга Митькина: «Можно снять сюжет, как ребенок впервые покорил высокую гору или спустился на дно океана с красивыми видами, потому что это может стать вдохновляющим примером для других детей, или рассказать о красоте планеты детям, которые не имеют возможности путешествовать». Фото soyuz-pisatelei.ru

И в этом с юной Лизой солидарны взрослые.

— Меня смущает, когда блогер — не сам ребенок, который самовыражается в роликах, а родитель, решающий какие-то свои задачи, манипулирующий ребенком. Честно говоря, такое сразу видно — по пустым и серьезным глазам ребенка. Детство — оно ведь не для того, чтобы зарабатывать деньги. Оно для игры. А блогерство — это часть игры, — рассуждает Гузель Хисматуллина.

В самих по себе семейных каналах нет ничего плохого, если они сделаны этично, уверена детский писатель и мама двоих детей Ольга Митькина.

— Можно снять сюжет, как ребенок впервые покорил высокую гору или спустился на дно океана с красивыми видами, потому что это может стать вдохновляющим примером для других детей, или рассказать о красоте планеты детям, которые не имеют возможности путешествовать. Но, конечно, все съемки должны проходить с согласия самого ребенка, — считает она.

«С лайками не все так просто, но ведь это хорошая обратная связь»

Если взрослые впадают в зависимость от лайков, почему бы и детям не демонстрировать то же поведение? По словам психолога Людмилы Колесовой, в России пока нет исследований по поводу влияния соцсетей на детей, но по тому, что замечает она, проблема детской зависимости от соцсетей существует. И она, по словам психолога, скрытая, а значит, ее тяжело диагностировать и тяжело лечить.

В январе с тревожным докладом «Жизнь в лайках» (Life in Likes) выступила уполномоченная по делам детей в Англии Энн Лонгфилд. В нем она призвала социальные медиа проявлять ответственность и отметила, что социальные сети подвергают детей «значительным эмоциональным рискам», особенно когда происходит резкий переход из младшей школы в среднюю. Доклад был сделан по результатам исследования, в котором принимали участие восемь групп из 32 детей в возрасте от 8 до 12 лет, самыми популярными социальными сетями стали Snapchat, Instagram, Musical.ly и WhatsApp (все также очень популярны в России). Оказалось, что дети младшего школьного возраста пользуются социальными сетями, чтобы играть в игры, быть творческими и узнавать новое о мире. Но ситуация меняется в корне при переходе в среднюю школу, когда давление соцсетей становится ощутимым и требует постоянного подключения к интернету, ожидания дружбы.

— Мне интересна аудитория, интерес ко мне. Смотря на других людей, вдохновляешься: а если тебя тоже будут любить и так же узнавать на улице, — Лиза своими словами подтверждает то, что говорят исследователи.

По словам психолога Людмилы Колесовой, в России пока нет исследований по поводу влияния соцсетей на детей, но по тому, что замечает она, проблема детской зависимости от соцсетей существует. Фото vk.com



Погоня за лайками вызывает тревогу, но они являются большой обратной связью для ребенка, считает Гузель Хисматуллина. А с разной обратной связью ребенок сталкивается и офлайн.

Так вышло, что все опрошенные «Реальным временем» дети демонстрировали чудеса мудрости, говорили, что спокойно относятся к хейтерам, буллерам, троллям и отличают то, что происходит в реальной жизни, от происходящего онлайн.

— У меня был опыт, когда четыре человека начали меня хейтить за то, что у меня ролики выходят редко. Это были вообще незнакомые мне люди. Я к этому отнеслась совсем спокойно. Если вам не нравится, пожалуйста, уходите. Если вам станет от этого легче — есть каналы популярных блогеров, они ваш комментарий просто не заметят. Не надо хейтить начинающих блогеров! Начнут хейтить сильнее — это их проблема. Я понимаю, что это не в реальной жизни, а в интернете, — говорит Лиза.

Через 50 лет увидим незнакомых людей

Еще одно опасение родителей — бессодержательность деятельности, мол, дети тратят время попусту — и на то, что они смотрят, и на то, что снимают.

— Если ребенок не получает впечатлений в других местах, то его заметки будут пустоваты, это верно, — подтверждает Людмила Колесова. — Но если при этом родитель будет оценивать работу ребенка как ерунду, то он не просто не будет способствовать тому, чтобы содержание прибавлялось, но и обесценит труд, понизит самооценку ребенка. Что может сделать родитель? Помочь анализировать, а это можно делать, задавая вопросы, побуждая ребенка рассуждать, искать ответы. Может быть, мы стоим у истоков нового вида журналистики или нового вида ТВ: дети пробуют писать, позиционировать и презентовать себя, осваивают технические новинки и даже возможности защитить себя в новой среде. Так дети стремятся узнать себя со всех сторон.

— Блогерство — это адекватно сегодняшнему дню, это детская субкультура, это инструмент. Конечно, плохо, когда инструмент используется односложно, например, только для игр. Чем многообразнее использование инструмента, тем разностороннее происходит развитие, — говорит Гузель Хисматуллина.

Еще одно опасение родителей — бессодержательность деятельности, мол, дети тратят время попусту — и на то, что они смотрят, и на то, что снимают. Фото ict-online.ru



Скорее всего, нам придется смириться, что это поколение нечитающих детей, которое получает информацию через Instagram и YouTube.

— Сегодняшние дети умеют делать несколько вещей одновременно, у них в мозгу закрепляются совершенно другие нейронные связи, и лет через 50 мы увидим поколение людей, которых мы еще не видели, эти люди будут уметь что-то, чего не умеем мы. Страшно ли это? Я считаю, что это просто данность, — примиряет родителей с реальностью Людмила Колесова. — Гаджеты, конечно, обкрадывают наше внимание, и всегда будут гении, а также те уникумы, которых родители будут оберегать от гаджетов и YouTube. Но ведь такие гении были и во времена нашего детства, и мы знаем, что им всегда приходилось сложно, ведь повальное увлечение каким-то модным явлением — это возможность социализироваться. Родители могут попытаться оградить их от новых веяний, но должны понимать эти риски.

Диля, 15 лет

В моей жизни блоги появились года два-три назад. Тогда все начинали снимать, в том числе те блогеры, которые популярны сейчас. Но сейчас у меня интерес к блогерству снижается, мне кажется, контент становится менее интересным, блогеры начинают повторяться. Если посмотреть на зарубежные блоги, они позитивные, наши же часто ни о чем или о скандалах. Например, как они наполнили ванну «кока-колой» или желе. Ты можешь открыть YouTube и увидеть 20 однотипных видео. Много бессмысленных челленджей. Был ice bucking challenge, он был интересным, но сейчас много других, сделанных по этому типу и менее интересных. Я вижу, что многие замечают, что YouTube уже не такой интересный, как раньше. Мне кажется, интерес остался к тем блогерам, которые не гнались за огромной популярностью, а ориентировались на свою целевую аудиторию. У них было, например, 300 тыс., 500 тыс. подписчиков — это немного, но они остались им интересны. Мне самой нравятся такие блогеры, я смотрю Куплинова (Kuplinov Play), Muxakep, ChebuRussiaTV. А вот Катя Клэп, Ивангай (он уходил из YouTube и снова возвращается) уже не так интересны.

Чингиз, 15 лет

Мне 15, моим друзьям и подругам от 14 до 17. Лично у меня интерес к блогерам начал спадать в 13 лет, когда я понял, как много времени съедает YouTube, да и соцсети в целом. Именно тогда я решил, что надо более серьезно отнестись с фильтрации потребляемого мной контента в целом. Раньше я мог по несколько часов просто смотреть видео из ТопЛенты. Сейчас же я смотрю видео лишь из своих подписок, это сильно сокращает поиск контента. Смотря на своих друзей, я могу сказать, что не вижу особого интереса к блогерам, он, несомненно, есть, но не в тех масштабах, как пару лет назад.

Сейчас в листе моих подписок около 25 каналов, за которыми я слежу. Личных блогов (влогов) там почти нет, потому что я не вижу ничего интересного в жизни контентмейкеров, которые зарабатывают этим на жизнь. Исключением становятся люди, которые успешны вне YouTube, и пришли сюда не с целью заработать. Это могут быть предприниматели, спортсмены. Также мне очень нравятся западные влогеры, смотрю их с субтитрами, заодно и язык подтягиваю. Также я слежу за рэп-баттлами и в целом за рэп-индустрией. Говоря о плохом, тут дело вкуса, конечно, но лично для меня — это блогеры, которые пытаются набрать популярность или, как сейчас модно говорить, хайп за счет конфликтов и открытых проблем.

Лиза, 10 лет

Мне нравится Эльдар Джарахов, ведь он говорит, что рост (он карлик и на 2 см ниже меня) и сахарный диабет — не препятствие, чтобы писать музыку. Но я не люблю блогеров, которые вытворяют дичь. Например, обклеивают комнату скотчем. Поначалу мне нравилось, но потом я решила, что не хочу это смотреть, что это потеря времени, что это на одной волне с плохими каналами, где родители издеваются над детьми. Бывает, что блогеры начинают звездить, и Марьяна Ро — хороший пример. А вот, например, Данила Кашин после миллиона подписчиков не зазвездился, не стал публиковать рекламу пабликов «ВКонтакте», букмекерских компаний. У меня к каналу прикреплено приложение, которое закрывает мои личные данные и меняет мой пароль на YouTube, Snapchat, Instagram — для всех соцсетей меняет пароль каждый день. Я сама его нашла, читала отзывы. Моя мама считает, что мой канал — это мое дело. Конечно, она говорит: «Хватит смотреть, выключи!» Но ведь это мама, мамы всегда так говорят.





Василий Черный, директор по маркетинговым коммуникациям в Brand Analytics



Недавно я ехал в машине с младшим сыном и слушал новости. Я люблю слушать новости bfm.ru – нейтральная качественная подача, все важное за несколько минут, сейчас это особо ценно. И на одной из «сложных» новостей я переключил волну. Сын меня успокоил: «Папа, я это все знаю…» На мою просьбу рассказать, что он знает и что думает об этом, я услышал исчерпывающий ответ. Я был бы рад сам так сформулировать. Я, конечно, знал, что сын дружит с YouTube и подписан на почти 100 блогеров. Но широту повестки, за которой он следит, все-таки не представлял. Я сейчас говорю о школьниках младшей и средней школы. Если студенты – это, условно, поколение ВКонтакте, то школьники – это уже YouTube. Есть такое правило – каждое поколение выбирает себе свою соцсеть, чтобы не встретиться там с родителями и старшими братьями. Вижу это и на примере своих детей. Но это не главное. Важно, что линейность и прямолинейность, однообразие и казенный язык, возрастной разрыв и неактуальная повестка делает для детей ТВ в принципе неинтересным. Да и вообще почти все СМИ. Сегодня опять и снова контент – король. Но авторский, без посредников. Если тебе есть что сказать – выходи и говори. А мы послушаем. Может быть послушаем и еще. Если ты свой, если ты в теме. Конечно, повестка важна. Но еще важнее язык. Если ты свой, ты знаешь, что мне интересно. Ты знаешь, что я подсел на аниме и слушаю K-pop и J-pop. Язык важнее повестки. Хорошо это или плохо? Я голосую за то, что это хорошо. Качество контента у блогеров растет и будет расти. Повестка расширяется и полезного, с нашей точки зрения, в ней все больше.

