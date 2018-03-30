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На сцене – юные певцы, танцоры, конферансье: как прошел «отчетный концерт» казанского «Созвездия»

09:21, 30.03.2018 4
На сцене – юные певцы, танцоры, конферансье: как прошел «отчетный концерт» казанского «Созвездия»

В Казани прошел гала-концерт городского этапа фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-2018». В конкурсе приняли участие молодые исполнители в возрасте от 5 лет до 21 года. «Созвездие-2018» прошло по 10 номинациям — вокал-соло, вокальные ансамбли, хореография, конферанс, лучшая музыка к песне, ВИА, лучший текст песни, театр моды, видеоклип и лучшая песня для детей. На концерте побывал видеокорреспондент «Реального времени».

Видо Камиля Исмаилова
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    Созвездие - с моих маленьких лет есть. А сейчас мне уже почти 30, до сих пор существует этот конкурс
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  • Анонимно 30 марта
    Красивые детки
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  • Анонимно 30 марта
    Детки конфетки
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  • Анонимно 30 марта
    Звездочки маленькие
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