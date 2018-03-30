На сцене – юные певцы, танцоры, конферансье: как прошел «отчетный концерт» казанского «Созвездия»

В Казани прошел гала-концерт городского этапа фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-2018». В конкурсе приняли участие молодые исполнители в возрасте от 5 лет до 21 года. «Созвездие-2018» прошло по 10 номинациям — вокал-соло, вокальные ансамбли, хореография, конферанс, лучшая музыка к песне, ВИА, лучший текст песни, театр моды, видеоклип и лучшая песня для детей. На концерте побывал видеокорреспондент «Реального времени».