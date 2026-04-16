Новости экономики

10:51 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Татарстан получил более 8 миллиардов рублей федеральных трансфертов

09:14, 16.04.2026

Кроме того, в бюджет республики поступило 5,1 миллиона рублей из федеральных фондов

Фото: Реальное время

В бюджет Татарстана по состоянию на 1 апреля 2026 года поступили целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета на общую сумму 8,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Минфине РТ.

Структура поступивших средств распределилась следующим образом: 4,2 миллиарда рублей составили субсидии, 3,0 миллиарда рублей — субвенции, 1,2 миллиарда рублей — иные межбюджетные трансферты. Кроме того, в бюджет республики поступило 5,1 миллиона рублей из федеральных фондов.

Плановый показатель поступлений из федерального бюджета в бюджет Татарстана на 2026 год составляет 93,2 миллиарда рублей. Напомним, что ранее Татарстан направил еще 13 млрд рублей районам в виде субвенций и субсидий.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть595
  • Нижнекамскнефтехим72.5
  • Казаньоргсинтез64
  • КАМАЗ76.8
  • Нижнекамскшина37.25
  • Таттелеком0.745