Татарстан получил более 8 миллиардов рублей федеральных трансфертов

Кроме того, в бюджет республики поступило 5,1 миллиона рублей из федеральных фондов

В бюджет Татарстана по состоянию на 1 апреля 2026 года поступили целевые межбюджетные трансферты из федерального бюджета на общую сумму 8,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в Минфине РТ.

Структура поступивших средств распределилась следующим образом: 4,2 миллиарда рублей составили субсидии, 3,0 миллиарда рублей — субвенции, 1,2 миллиарда рублей — иные межбюджетные трансферты. Кроме того, в бюджет республики поступило 5,1 миллиона рублей из федеральных фондов.



Плановый показатель поступлений из федерального бюджета в бюджет Татарстана на 2026 год составляет 93,2 миллиарда рублей. Напомним, что ранее Татарстан направил еще 13 млрд рублей районам в виде субвенций и субсидий.

Наталья Жирнова