Трамвай сбил пешехода на Гвардейской улице в Казани
ДТП произошло сегодня утром в 07:16 на улице Гвардейской, сообщает Госавтоинспекция Казани. Водитель трамвая, имеющий 5-летний стаж вождения, совершил наезд на пешехода.
По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда мужчина получил закрытый перелом левой ноги со смещением.
Мужчину экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Напомним, что ранее в Татарстане четыре человека погибли в ДТП в Кайбицком районе, влетев под грузовик.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».