Трамвай сбил пешехода на Гвардейской улице в Казани

09:39, 16.04.2026

При этом пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Казани

ДТП произошло сегодня утром в 07:16 на улице Гвардейской, сообщает Госавтоинспекция Казани. Водитель трамвая, имеющий 5-летний стаж вождения, совершил наезд на пешехода.

По предварительным данным, пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. В результате наезда мужчина получил закрытый перелом левой ноги со смещением.

Мужчину экстренно госпитализировали в медицинское учреждение. Напомним, что ранее в Татарстане четыре человека погибли в ДТП в Кайбицком районе, влетев под грузовик.

Наталья Жирнова

Читайте также