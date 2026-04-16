С нового учебного года в 100 школах Татарстана запустят ИИ-кружки

С нового учебного года в 100 школах Татарстана с инженерной направленностью запустят ИИ-кружки. Они будут охватывать более 3,5 тыс. учеников 5—7 классов ежегодно. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на брифинге в кабмине РТ.

— На этих кружках не будет теории, в основном только практика. В 5—6 классах дети будут учиться работать с нейросетями, создавать простые проекты, тексты, презентации, а в 7-м классе уже перейдут к созданию ИИ-агентов на визуальном конструкторе, — сказал он.

Также с августа 2026 года в Татарстане начнут повышать квалификацию 623 учителям информатики. Из этого количества 239 лучших педагогов будут вести ИИ-кружки в 100 школах.

