Индекс Мосбиржи превысил 2740 пунктов на торгах среды

Рынок вырос на 0,6% на фоне коррекции и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

Российский рынок акций в среду вырос в рамках коррекции по большинству «голубых фишек» на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков.

Поддержку рынку оказал рост цен на нефть в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России в апреле.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2740,45 пункта, увеличившись на 0,6%. Индекс РТС вырос на 1,4% — до 1147,48 пункта.

Лидерами роста стали акции АФК «Система», подорожавшие на 2,7%, бумаги «Яндекса», прибавившие 2,5%, а также акции «Совкомбанка», выросшие на 2,4%.

Ариана Ранцева