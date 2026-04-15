Новости экономики

21:54 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Индекс Мосбиржи превысил 2740 пунктов на торгах среды

20:38, 15.04.2026

Рынок вырос на 0,6% на фоне коррекции и ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ЦБ

Индекс Мосбиржи превысил 2740 пунктов на торгах среды
Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций в среду вырос в рамках коррекции по большинству «голубых фишек» на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков.

Поддержку рынку оказал рост цен на нефть в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Банка России в апреле.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2740,45 пункта, увеличившись на 0,6%. Индекс РТС вырос на 1,4% — до 1147,48 пункта.

Лидерами роста стали акции АФК «Система», подорожавшие на 2,7%, бумаги «Яндекса», прибавившие 2,5%, а также акции «Совкомбанка», выросшие на 2,4%.

Ранее «Реальное время» писало, что на 16 апреля курс доллара снизился до 75,23 рубля.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть600.3
  • Нижнекамскнефтехим71.55
  • Казаньоргсинтез63.7
  • КАМАЗ76.4
  • Нижнекамскшина37.5
  • Таттелеком0.752