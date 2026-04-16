В Татарстане откроют две ИИ-лаборатории

Приоритетным направлением исследования станет использование ИИ в медицине и биоинформатике, а также других сферах

Фото: Динар Фатыхов

В этом году в Татарстане запустят две ИИ-лаборатории. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на брифинге в кабмине РТ.

— Совместно с академией наук мы запускаем систему ИИ-лабораторий. Это будет команда ученых, инженеров, студентов, которые решают конкретные прикладные задачи для экономики… В этом году мы запускаем две лаборатории. Для этого проведем конкурс и отберем непосредственно сильнейших (работников лабораторий, — прим. ред.), — сказал он.

Приоритетным направлением исследования станет использование ИИ в медицине и биоинформатике, промышленной робототехнике, обработке естественного языка и цифрового культурного наследия, а также в агропромышленном комплексе и нефтегазовом секторе.

Планируется, что в республике будут создавать по две ИИ-лаборатории ежегодно. Около 200 магистрантов и аспирантов начнут работать в данных оборудованных для исследований помещениях.



Никита Егоров