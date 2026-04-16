В Татарстане запустят бота для фермеров

Робот поможет определить места для посадки той или иной культуры

В Татарстане в 2026 году запустят консультационного бота для фермеров и аграриев. Об этом сообщил глава Минцифры республики Илья Начвин на брифинге в кабмине РТ.



— В сельском хозяйстве тоже будем внедрять (технологии ИИ, — прим. ред.). В два этапа разобьем там работу. В этом году собираем все данные совместно с коллегами из Минсельхоза республики за последние 10 лет в одну единую базу данных и запускаем консультационного бота для наших фермеров и аграриев, которые смогут давать прогнозы о том, что именно сеять, на какой территории это лучше делать, где и какая культура должна родиться, например, в Тетюшах и в Мамадыше. Это для аграриев очень важно, — подчеркнул он.

Согласно данным с презентации, цель внедрения данной инициативы — повысить эффективность господдержки, сократить потери урожая и предотвратить проблемные ситуации.

Ранее сообщалось, что с нового учебного года в 100 школах Татарстана запустят ИИ-кружки.

Никита Егоров