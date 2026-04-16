Четыре человека погибли в ДТП в Кайбицком районе, влетев под грузовик

Причиной аварии стало несоблюдение водителем Hyundai безопасной скорости и дистанции

Смертельное ДТП произошло 16 апреля в Кайбицком районе Татарстана. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителем автомобиля Hyundai безопасной скорости движения и дистанции. Об этом сообщил врио начальника Управления ГАИ МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Водитель Hyundai 1993 года рождения не справился с управлением и врезался в грузовик «Валдай». За рулём большегруза был мужчина 1984 года рождения. В результате ДТП погибли четыре человека: сам водитель легковушки и трое его пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося. Ранее в Татарстане Lada Granta столкнулась с трактором, погибли четыре человека.

Наталья Жирнова