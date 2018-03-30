Не словом, а делом!

Сегодня в Российской Федерации наблюдается тенденция массового вовлечения молодежи в различные общественные объединения, организации, движения. Среди огромной палитры таких организаций на федеральном уровне свое особенное почетное место у движения Российских студенческих отрядов. В Татарстане движение студенческих отрядов возрождается в начале 2000-ых и продолжает активно содействовать в трудоустройстве студенческой молодежи. В ежегодном режиме в составе студенческих отрядов и трудовых бригад на базе высших и средних специальных учебных заведений работу находят более 10 000 студентов. О развитии движения студенческих отрядов в республике, о его планах расскажет директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член правления Татарстанского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Ринат Садыков.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, чем обусловлен интерес молодежи к трудовым отрядам, насколько движение полезно экономике Татарстана, какова его история?



— Современные условия развития экономики значительно повышают требования к уровню подготовки выпускников учебных заведений. Именно поэтому, трудовые отряды приобретают крайне важное значение в становлении будущего специалиста, формируя в нем профессиональные компетенции. Во-вторых, современное движение студенческих отрядов это среда как трудового воспитания молодежи, так и среда, где формируется правильное, уважительное отношение к труду, к человеку труда. Здесь учат работать, ценить традиции, уважать друг друга, чувствовать ответственность, преданность за общее дело, быть полезным обществу и, конечно, быть социально активным гражданином и патриотом своей страны.

Говоря о роли трудовых отрядов в развитии экономики нужно обратиться к истории современного Татарстана. Первые студенческие отряды были созданы в 1963 году. За больше чем полувековую историю развития строительных отрядов были возведены масштабные объекты — КАМАЗ, «Оргзинтез», Заинская ГРЭС, «Теплоконтроль», «Нижнекамскнефтехим», город Набережные Челны, сотни социально значимых объектов (школы, больницы, детские сады). После распада Советского союза работа по формированию студенческих отрядов несколько ослабла. Но уже в 2001 году правительством Татарстана создается Республиканский центр студенческих трудовых отрядов (реорганизован из Республиканской молодежной биржи труда). Его первым директором становится Евгений Петрович Ефимов, при котором и начинается формироваться целостная республиканская межведомственная работа со всеми вузами, техникумами, с руководством предприятий, организаций республики в части формирования и организации трудовой занятости студенческой молодежи в составе трудовых отрядов.

Важно, что уже сегодня деятельность современных студотрядов востребована в 9 отраслях и сегментах экономики Татарстана. Это и строительный комплекс, сельское, лесное хозяйства, энергетика, сервис, экология, здравоохранение. Сегодня движение трудовых отрядов выступает как ответственный, надежный партнер государства в реализации масштабных проектов и программ: ежегодное участие в строительстве многоквартирных жилых домов, больниц, школ, детских садов, дорог, работа в детских оздоровительных лагерях, учреждениях здравоохранения, при обслуживании энергетических объектов и на железнодорожном транспорте, в сельском и лесном хозяйствах, экологическом направлении.

Республиканское движение студенческих отрядов активно развивается в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Заинске, Бугульме, Чистополе

Особенно важно отметить существенный вклад наших отрядов при возведении спортивных объектов, а затем, в успешном проведении Всемирной летней Универсиады в Казани, Олимпийских игр в г.Сочи, чемпионата мира по водным видам спорта FINA-2015, высокие показатели при возведении космодрома «Восточный» в Амурской области, атомной станции в Челябинске и т.д.



Республиканское движение студенческих отрядов активно развивается в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Заинске, Бугульме, Чистополе.

Работая в студенческих трудовых отрядах, молодежь Татарстана имеет не только возможность для развития своего интеллектуального и образовательного потенциала, но и получает умения, навыки и опыт, адекватные современным реалиям рынка труда. Кроме того, не стоит забывать и о воспитательном компоненте студенческого движения, которое способствует их становлению во взрослой жизни, экономической самостоятельности. Сегодня, благодаря движению Российских студенческих отрядов студенты Татарстана имеют уникальную возможность проявить себя на федеральном уровне. Так, в летний период 2017 года на строящемся объекте «Космодром „Восточный“ по совокупности показателей строительный отряд «Ирбис» КГАСУ занял почетное 3 место, строительный отряд «Монолит» КГЭУ стал лучшим на межрегиональной студенческой стройке «Калининград». Традиционными победами продолжает радовать вожатых Татарстана студенческий педагогический отряд «Импульс», студенческий педагогический отряд «Дельта» КГЭУ, студенческий педагогический отряд «Регион 116» Елабужского филиала КФУ, которые стали обладателями Гран-при Конкурса – фестиваля «Анапа — республика детства» среди детских здравниц города-курорта Анапа. Командир ССО «Казань», КГАСУ Булат Низамутдинов стал лучшим командиром Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом-2017».

— Какие механизмы поддержки движения студенческих трудовых отрядов есть на государственном уровне?

Правительством Татарстана осуществляется планомерная поддержка движения студенческих отрядов, создаются условия для их работы: утверждена концепция развития на 2018-2020 годы, на межведомственном уровне создан координационный совет, обеспечивается проведение ежегодных мероприятий.

Благодаря личной поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в республике проводятся ежегодный конкурс «Лучший студенческий трудовой отряд года». Объем грантовых средств победителям конкурса по итогам 2017 года по 16 номинациям составил 1 000 000 рублей. Важным механизмом поддержки районных штабов студенческих отрядов стал конкурс среди НКО на получение грантовой поддержки проектов направленных на развитие деятельности студенческих отрядов (грантовый фонд – 900 тысяч руб.). Уже три года подряд совместно с республиканским агентством «Татмедиа» и Союзом журналистов Республики Татарстан проводится республиканский конкурс среди средств массовой информации на лучшее освещение деятельности молодежного движения студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан (призовой фонд – 230 000 руб.) И этот не весь перечень механизмов поддержки нашего движения.

17 февраля в Казани проводится Республиканский форум студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!»

— Какие требование предъявляются к претендентам и сколько ребята могут заработать?



— Прежде чем вступить в отряды в городах и районах республики проводится агитационные мероприятия на которых студентов знакомят с движением студенческих отрядов, его целями, задачами, идейными ценностями. Второй этап – профильное обучение кандидатов на вступление в отряды на специализированных курсах. Кстати, в своем большинстве курсы на безвозмездной основе. При условии успешной сдачи и подтверждении квалификации, после прохождения медицинского осмотра включаются в состав отряда. Заработная плата зависит от направления деятельности студенческого отряда – участники педагогических отрядов работающие в лагерях Татарстана – 11,5 тыс.руб., отрядов проводников – от 27 тыс.руб., выездных строительных отрядов около 30 тыс.руб.

Говоря об обучении, отмечу, что в соответствии с распоряжением правительства Республики Татарстан с 2013 года ежегодно ведется подготовка по рабочим специальностям на безвозмездной основе участников трудовых отрядов по таким позициям как электрогазосварщик, облицовщик-плиточник, бетонщик, каменщик и другие. Порядка 500 студентов смогли получить дополнительную профессию за все время обучения.



— В 2018 году исполняется 55 лет движению студенческих трудовых отрядов Республики Татарстан. Какие планы?

— Как уже было сказано, движение студенческих отрядов в нашей республике основано в 1963 году. Его история — это не одно поколение татарстанцев, которые прошли настоящую школу жизни. Они освоили сотни миллионов государственных вложений и оставили после себя будущим поколениям тысячи объектов, среди которых предприятия, жилые дома, школы, больницы, культурные учреждения. Все эти объекты складывались в целые жилые массивы, в целые города.

Именно поэтому, во главе угла юбилейных мероприятий – чествование ветеранов движения студенческих отрядов, процессы патриотического, трудового и нравственного воспитания молодежи. Создание документального фильма, издание исторической книги – фотолетописи движения, посвященные истории студенческих трудовых отрядов, публикация серии статей в республиканских СМИ и ряд других мероприятий.

— 17 февраля — День российских студенческих отрядов. Что это за праздник и как он проводится на республиканском уровне?

— В 2015 году Президент Российской Федерации В.В.Путин подписал соответствующий указ – о государственном празднике «День российских студенческих отрядов», его празднование способствует повышению престижа трудовых отрядов, в деятельности которых в настоящее время участвуют более двухсот тысяч человек по всей стране.

Благодаря постоянной поддержке руководства Республики Татарстан ежегодно 17 февраля в г. Казани проводится Республиканский форум студенческой трудящейся молодежи «Не словом, а делом!». В этом году Форум проводился в третий раз. В его торжественной части приняло участие более 1300 делегатов — руководители министерств и ведомств, лучшие трудовые отряды муниципальных образований, городских округов Татарстана, молодые передовики промышленного сектора, ветераны и актив движения. Ведомственными наградами профильных министерств Татарстана были отмечены лучшие бойцы студенческих отрядов за высокие производственные показатели и добросовестный труд. Также были подведены итоги Республиканского конкурса «Студенческий трудовой отряд года – 2017». Всего по 14 номинациям было определено 16 победителей, которые в среднем получили гранты на развитие от 50 до 150 000 рублей.



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