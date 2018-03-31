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Резеда Ахиярова: «Сююмбике — это наш символ неповиновения»

07:00, 31.03.2018 114
Резеда Ахиярова: «Сююмбике — это наш символ неповиновения» Фото: sahne.ru

В ближайшее время в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля начнутся репетиции оперы «Сююмбике» композитора Резеды Ахияровой на либретто Рената Хариса. Образ легендарной татарской царицы давно ждал своего воплощения на сцене. О том, как возник замысел оперы и какой предстанет на сцене любимица народа в интервью «Реальному времени» Резеды Ахияровой.

«Она для нас и реальная царица, и легенда»

— Резеда, как возник замысел оперы и какие исторические источники вы изучали?

— Замысел родился, когда мы с поэтом Ренатом Харисом были в поиске темы для новой оперы. Как человек разносторонний Ренат Максумович предлагал разные сюжеты. Но во мне давно сидела тема Сююмбике. Собственно, опера про нашу царицу существует, ее в свое время написал Бату Мулюков, было даже концертное исполнение на сцене нашего оперного, но до полноценной постановки дело не дошло. Не знаю, что были за причины. А сюжет этот меня всегда интересовал. В результате мы сошлись с Ренатом Харисом в том, что это интересная тема, и директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов нас поддержал и воспринял с энтузиазмом. Таким образом началась работа.

— Почему вас так интересовал образ Сююмбике?

— Это романтический образ, он овеян многими легендами. Она для нас и реальная царица, и легенда одновременно. Есть эта башня в нашем Кремле, с детства мы знаем эту романтическую историю, что царица сбросилась с нее, хотя башня, конечно же, была построена позже. Так, естественно, не было, все было прозаично, но трогательная легенда существует, и все мы ее знаем. А образ царицы, слабой и сильной, красавицы, окутанной флером тайны, привлекал не только меня. Сююмбике вообще стала нашей национальной легендой.

— Я бы сказала, что отчасти стала символом неповиновения.

— И таким символом тоже. Сююмбике всегда вдохновляла меня, у меня даже есть песня, посвященная нашей царице, она уже давно звучит. Ее очень часто исполняла и исполняет Венера Ганеева, исполняет везде вплоть до Москвы и Парижа. Так что тема правительницы Сююмбике давно меня интересовала. Вообще, меня волнуют исторические темы, они мне интересны больше, чем современные.

«Есть эта башня в нашем Кремле, с детства мы знаем эту романтическую историю, что царица сбросилась с нее, хотя башня, конечно же, была построена позже. <...> Сююмбике вообще стала нашей национальной легендой». Фото Романа Хасаева

— Судя по «Любви поэта», а Тукай уже история, я не говорю о «Золотой орде», это отражается в вашем творчестве.

— У меня еще есть симфонический триптих «Страницы истории», куда баллада о Сююмбике, о которой я говорила, вошла. Этот триптих очень любил Фуат Мансуров и с любовью исполнял. То есть интерес был давно. Об опере о Сююмбике я мечтала еще до «Любви поэта».

— Какие-то источники вы все же читали?

— Я читала много исторической литературы, включая труды Карамзина. Конечно, работая над оперой, мы не можем полностью следовать историческим фактам, иначе это просто не будет интересно. Должен быть и вымысел. Ренат Харис нашел интересные ходы сюжетные, так что фабула будет захватывающей.

«Надоели глупые домыслы»

— Кто музыкальный руководитель постановки?

— Владимир Рылов. Он же будет за дирижерским пультом.

— Сююмбике некоторые историки обвиняют в предательстве…

— Какое предательство? Женщина и сейчас беззащитна, а что было в средние века? Тем более что у нашей царицы был ребенок. Она жертва, но она боролась.

— Сейчас уже назначены исполнительницы на партию Сююмбике, был кастинг. Вы принимали в нем участие?

— Я принимала участие в обсуждении того, кто будет петь. Но неприятно, что вокруг будущих исполнительниц этой партии идут какие-то разговоры, домыслы. Даже вымыслы. Почему-то певицу, которая вообще не имеет отношения к этой опере, к нашей постановке, спрашивают в одном издании о том, что партию, Сююмбике якобы будет исполнять казахская певица? Это полный бред! О казахских певицах речь не шла вообще, о том, что какая-то певица из Казахстана будет принимать участие в нашей опере, я узнала из статьи в этом издании. Чистой воды вымысел. И потом, почему об исполнительнице главной партии спрашивают эту казахскую певицу, она что, эксперт?

«Тема правительницы Сююмбике давно меня интересовала. Вообще, меня волнуют исторические темы, они мне интересны больше, чем современные». Фото Олега Тихонова

— Для какого голоса написана партия Сююмбике?

— Для драматического сопрано, колоратурное сопрано эту партию не потянет. Нужно хорошее драматическое сопрано, исходя из этого многие кандидаты просто отпали. Для многих эта партия низкая, здесь нужно не специализироваться на верхнем регистре, но брать хорошие низкие ноты. Это же царица при всем романтизме.

— Так казахская певица это миф?

— Ее нет и не было, я не знаю, откуда взялся этот слух. Это выдумки «экспертов». Сейчас партию учат Гульнора Гатина, Гульнара Низамова, возможно, партию будет учить Зоя Церерина. Предлагали эту партию Венере Гимадеевой, но мы с ней не совпадаем по ее графику, естественно, у нее все выстроено лет на пять вперед. Мне не важна национальность певицы, мне важно музыкальное прочтение. Даже если бы была певица-казашка, в конце концов, что тут страшного? Оперы Верди поют во всем мире, а не только итальянцы. Поют китайцы, японцы, афроамериканцы, певцы всех цветов кожи с разными разрезами глаз. Такой провинциальный взгляд по отношению к опере, он меня коробит. Пусть партию Сююмбике исполняет певица любой национальности, лишь бы это было в образе и хорошо в музыкальном отношении.

«Народ не будет безмолвствовать»

— Вашу оперу будет ставить Юрий Александров, вы с ним уже обсуждали концепцию?

— Конечно, мы встречались. Его концепция уже выстроена, хотя работа ведется. Где-то что-то меняем, сокращаем, возникают новые детали. Замысел режиссера уже созрел, но окончательно определяться мы будем в конце мая, когда начнутся оркестровые репетиции, когда приедет дирижер, появится сценограф Виктор Герасименко, будут оркестровые репетиции. В июне начнут выстраивать мизансцены, пойдут прогоны. А премьера ориентировочно назначена на 27 сентября.

— Одна из сильных сторон нашего оперного хор под руководством Любови Дразниной. В вашей новой опере есть хоры? Народ у вас не безмолвствует?

— Народ не безмолвствует. Опера у нас получилась трехактная — Казань, Москва и Касимов в финале, где заканчивается наша история. В Касимове упокоилась Сююмбике.

«Опера у нас получилась трехактная – Казань, Москва и Касимов в финале, где заканчивается наша история. В Касимове упокоилась Сююмбике». Фото agentika.com

— Опера заканчивается ее уходом из жизни?

— Там в финале ясно, что она погибает, к этому ведет тот снежный ком страстей, который накапливается. И, конечно, хоры — это одна из основ, они у меня всегда присутствуют. Они есть в опере «Любовь поэта» и даже в балете «Золотая орда». Невозможно сделать спектакль выразительным только средствами оркестра. Хор несет большую нагрузку в опере. В «Сююмбике» хор — это и казанский люд, и московские бояре, хор будет и в сцене свадебной церемонии, когда Сююмбике выдают замуж за Шах-Али.

— Опера закончена. Что дальше творит тандем АхияроваХарис?

— У нас есть задумки, собственно, готово уже либретто детского балета. У нас не хватает детских балетов, чаще всего все ограничивается только «Щелкунчиком». Мы хотим написать балет для детей негромоздкий, где-то на час. Этот балет живет во мне, я его уже слышу.

Татьяна Мамаева
Справка

Резеда Ахиярова родилась в Башкортостане. Окончила Казанское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию (класс композитора Рафаэля Белялова). Автор опер, балетов, симфонических произведений, вокальных циклов. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая.

ОбществоКультураИстория Татарстан
комментарии 114

комментарии

  • Анонимно 31 марта
    Во время взятия Казани, в нашем городе не то, что башни, а самой Сююмбике уже давно не было. Этот символ неповиновения был замужем много раз и умер на чужбине Русских земель. Говорят сериал «Золотая Орда» не основан на исторических событиях. Тогда опера эта тем более ложь
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    Анонимно 31 марта
    кстати Куликовской битвы не было, а ваш Невский получал княжение от Татарского хана и встречал и кормил из своей шапки коня хана в знак повиновения. почитайте удивитесь истории
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    Анонимно 31 марта
    Не "татарского", а "монгольского" хана - это две большие разницы.

    Татарские беки также получали от монгольских ханов ярлыки на правление, как и русские князья.
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    Анонимно 31 марта
    именно татарские в 14 веке монголы вместе с племенами Татар завоевывали мир. Татар это имя конкретного племени, монгольские источники и китайские в подробностях пишут. Монгольские пишут что татары были намного более многочисленны и богаче чем монголы и Чингис хан вместе с ними работал))
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    Анонимно 31 марта
    В “Сокровенном сказании” говорится об этом так: “§ 153. Перезимовали ту зиму, а на осень в год Собаки г. Чингис-каан положил воевать с Татарами: Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар. Прежде чем вступить в битву при урочище Далан-нэмургес, Чингис-каан, с общего согласия, установил такое правило: ‘Если мы потесним неприятеля, не задерживаться у добычи. Ведь после окончательного разгрома неприятеля добыча эта от нас не уйдет Сумеем, поди, поделиться. В случае же отступления неприятель вынудит к отступлению все мы обязаны немедленно возвращаться в строй и занимать свое прежнее место. Голову с плеч долой тому, кто не вернется в строй и не займет своего первоначального места!” В сражении при Далан-нэмургесе мы погнали Татар. Тесня их, мы вынудили Татар соединиться в их улусе при урочище Улхуй-шилугельчжит и там полонили их. Мы истребили тут Татарских главарей поколений Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар.

    Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингис-каан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса о том, как поступить с полоненным Татарским народом. На совете поговорили и покончили с этим делом так “ Отомстим же мы кровью за кровь. Всех мечом до конца истребим; примеряя к тележной оси, всех, кто выше, мечу предадим, остальных же рабами навек мы по всем сторонам раздарим. Истребим же их полностью, равняя ростом к тележной чеке, в отмщение и в воздаяние за дедов и отцов. Дотла истребим их…”. Тогда же было решено, чтобы женщин и малых детей тоже всех до одного перебить, а беременным рассечь утробы, дабы совершенно их уничтожить. Как сообщает “Сокровенное сказание” в §154, по окончании расправы практически все татары были истреблены, их примерили-таки к тележной оси и всех перерезали.
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    Анонимно 01 апр
    Это было одно племя Татар, на тот момент существовал союз татарских племен под именем Татар. Это был один из самых сильных наравне с монголами, кераитами,меркитами, найманами.
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    Анонимно 01 апр
    Ничего подобного, Чингисхан всех татар сам же и уничтожил и запретил называть монголов этим именем.
    Иначе, как многочисленный этнос, татары бы не исчезли и проживали бы на территории Монголии поныне.
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    В конце XII века, Тэмучжин из племени “монгол”, впоследствии ставший Чингис-кааном всех монгольских племен, долго пытался объединить все монгольские племена на борьбу против племени татар за то, что они убили его деда, отца и других родственников. Ему это, в конце концов, удалось сделать с помощью китайцев, и племя “татары” было полностью физически уничтожено Чингисом в 1196 г. А потом Чингис расправился еще с двумя другими монгольскими племенами (меркиты и чжурки), которые отказались присоединиться к монголам в период борьбы монголов с татарами.

    После уничтожения монгольского племени татар, Чингис стал предводителем всех остальных монгольских племен, и все эти оставшиеся в живых монгольские племена сами отказались от своих прежних племенных названий и решили именоваться только общим именем “монгол” – по названию племени, из которого происходил сам Чингис-каан. Советский историк-монголовед Е.И. Кычанов в связи с этим пишет. Так погибло племя татар, еще до возвышения монголов, давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на Западе через двадцать-тридцать лет после этой резни раздавались тревожные крики Татары!”, мало было среди надвигавшихся завоевателей настоящих татар, осталось лишь грозное имя их, а сами они давно лежали в земле родного улуса”.
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    Анонимно 01 апр
    да ничего оно не погибло, сказки. Много источников указывают что Чингис хан истребив часть татар сообенно знать, остальных взял в войско. так что сказки что всех истребил. да отравили его отца одному племени он отомстил но не союзу Татарских племен. почитайте много руководителей у него было из Татар, он также взял на воспитание детей татар в свою семью и 2 жены были татарки
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    Анонимно 02 апр
    Так и приведите свои источники :)
    В период восхождения Чингисхана как правителя кочевых народов Центральной Азии название “татар” имело два значения: конкретное наименование племени отуз-татар, кочевавшего южнее р. Керулен и враждовавшего с монголами Чингисхана, и собирательное - всех восточных кочевников от Великой Китайской стены до сибирской тайги, которое им дали их соседи тюрки и китайцы. Татары этого времени - это монголы.
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    Damir Nabi 05 апр
    дилетанту или троллу который пишет "Не "татарского", а "монгольского" хана - это две большие разницы." ---
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    самоназвание "монгол" всегда был "Татар" ! Это они при коммунистической диктатуре так "монголами" назывались, как также многих татар переименовали, и они через два поколения уже практически забыли как назывались их предки, такова была установка диктаторов, а если бы они как то ослушались бы то их обвинили в "национализме"... и во многих других "смертных" преступлениях против "старшего брата"...
    Сегодня монголы обратно перелопатили свою историю и обнаружили что они раньше назывались татарами и об этом еще в 1990-м написали в журнале "Монголия"
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    Анонимно 31 марта
    Все это русские сказки, в которые верят русские иванушки-дурачки))) такие как ты шовики, с имперскими замашками, на которые весь мир плевал))
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    Анонимно 31 марта
    А такие нацики верят в сказки про Сююмбике. И в чем разница?
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    Анонимно 01 апр
    Татары не навязывают свою историю всей стране
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    Анонимно 11 апр
    Cююмбика не совершила ничего героического и ниоткуда никогда не прыгала-сказки это,для наивных. Уехала себе преспокойненько в Московию и прожила там в роскоши и спокойствии всю свою жизнь,обыкновенная такая тихая татарочка и ничего выдающегося!
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    Анонимно 13 апр
    Если уж быть точными, то она и не татарка вовсе.
    Сююмбике́ (ног. Суьйимбийке, тат. Сөембикә) — правительница Казанского ханства, жена казанских ханов Джан-Али (1533—1535), Сафа-Гирея и Шах-Али, дочь ногайского бия Юсуфа и прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды Едигея.
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  • Анонимно 31 марта
    А еще, я всегда обнимаю эту башню и загадываю желание
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    Анонимно 07 апр
    Так и дальше делай! Наша гордость и неповиновение!
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  • Анонимно 31 марта
    вы лучше женщину обнимайте, так приятнее)) и теплее))
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  • Анонимно 31 марта
    Татарский ( Булгарский ) )народ после распада "Золотой орды" стали рабами русского княжества, и так остался. До сих пор видим, как прогибаются и платят налоги.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    ничто не вечно, посмотрите на окружающие события. все вернем не волнуйтесь!
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    Анонимно 31 марта
    Мы не волнуемся
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    правильно, лучше чемоданы собирай
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    в Монголию
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    Зачем русским в Монголию?
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Булгарский (чувашский) народ давно принял христианство и пашет не меньше уважаемого татарского народа,и имеет красивую столицу вверх по Волге.По крайней мере,живет за счет своих заводов,а не за счет нефти.....
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    самые большие регионы-доноры это ХМАО, ЯНАО. значит по вашей логике русские живут за счет нефти в захваченных территориях -колониях которые никак к Московскому княжеству не относятся?
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    ошибаетесь уважаемый! чувашский народ насильственно-обманным путем в крестили! Татарский и Чувашский народы во все времена жили, как двоюродные братья в теплой дружбе и взаимовыручке. Все без исключения чуваши еще лет 15 -20 тому назад хорошо знали и общались на татарском языке. Браки между нашими народами не обсуждались с ненавистью, как если в браке с русскими. Именно русские внесли смуту и раздор между нашими и другими народами проживающими на землях Идель реки.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Так и население этих регионов к нефти и газу не имеет ни какого отношения...... Что,они делали нефть? Кто добывает,тому,как правило,прилично платят....Они сами то пришли когда то из других краев.....
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Ещё раз для особо непонятливых! Чуваши -это не булгары,хватить уже врать, предки чувашей-с.у.в.а.р.ы! Это доказанно самими же чувашскими историками. Это уже просто не прилично! Могу доказать ,то ,что уже давно доказано! Все архиологические находки связанные с чувашским,датируются в лучшем случае с конца 17века. Вся казуистика произошедшего заключается в том , что именно нынешних татар ,казанских и башкирских, и в старину ,и сейчас соседние веками рядом живущие народы в частности марийцы и удмурты и их предки никогда опорами не звали и не зовут "татарми",марийцы нас зовут "сюаси", а вот чувашей марийцы зовут сусламари, удмурты татар зовут "бигер", и больше ничего фантазировать про нынешних татар и чувашей не надо. И в добавок: для начала разберитесь,когда у чувашей появился алфавит и кто его создатель.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Вот именно,вверх по Волге, эти места и есть истинная родина всего чувашского народа, а ни какой то Болгар или Биляр, абсолютно в точку ! А насчёт заводов, вот уж где,где а на Урале их столько, что людей не хватает . По всяким заводам,промышленному производству на втором месте,после московской области , свердловская область, так что Татарстан, Чувашия, Мари Эл и ещё с разными регионами , суммарно уступают свердловской, и если к свердловской добавить ещё и челябинскую, так всему Поволжью не дотянуть до 2 областей! Ни какой другой регион,как ни Урал называют опорным краем державы или становым хребтом российской промышленности! Вот так то не кичитесь уважаемые!
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    Бигер - это не Булгар . Давай не путать. Сувары входили в политэтноним Булгар уважаемый. Татары есть татары. У вас своя Великая история. Но для булгар вы являетесь захватчиками вместе с Золотой ордой ,как русские для всех теперь. Это ход истории.
    Ответить
  • Анонимно 31 марта
    так русские не живите на татарской земле. никто вас не держить . сами со всего уголков к нам едете за хорошей жизнью. зато во всем мире вас унижают как только можно. рамиль хан.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    да ладно империя сильна как никогда, а мультики про ракеты тогда что? а "сигаретный" митрополит-чекист в Болгарии указывающий болгарам как жить? такие скрепы никто не победит))
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Вообще-то Родина Татар - Алтай.

    На Среднюю Волгу Татары пришли лишь в 13 веке, как завоеватели (оккупанты) в составе войск Монгола Чингизхана.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    исторические и исконные земли Татар: современный Татарстан, Алтай, часть Оренбургской области, Астрахань, Тюмень, Саратов, часть Сибири!
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Не надо врать..... На земле современной Татарии раньше жили финно-угорские народы ,а на территории Казани найдены марийские стоянки..... Они здесь были хозяевыми пока в 7 веке не пришли булгары с Дона,которые не имеют ничего общего в татарами Чингисхана.....
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Это по вашей лживой московской истории, состряпанной только 17-18 веках
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Это по российской псевдоистории, которую ни один вменяемый человек всерьёз не воспринимает
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Сколько ненависти и провокации - не боитесь захлебнуться от собственного яда?
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Не боимся, вы лучше чемоданы пакуйте
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Каты силәшәсең!
    Җегетчә!
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Еще + Москва!
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Верно туганым!
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Errare humanum est.
    Ответить
    Анонимно 31 марта
    Это по работам казанских археологов,которые работают в КГУ...
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Какая национальность у "археологов"?
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    ((((Не боимся, вы лучше чемоданы пакуйте//// Вы забыли или у вас память короткая ? Ладно освежу вашу память. Как писал ваш поэт Тукай : Если Москва схватит за шиворот *****. Что тогда будет? Старших слушаться вас наверное не научили, похоже. И против ветра нельзя оправляться. Сами намочитесь.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    ((Анонимно 31 марта
    Каты силәшәсең!
    Җегетчә))))))) Ут блэн шаярасыз. Туктагыз! Бер иптэшегез артыннан Украинага китмэгэнегез.
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Казази как сбежали от "старших" так и возвращаться не хотят
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    Французы, чехи, англичане, немцы и прочие обошлись без "старших братьев" и живут намного лучше
    Ответить
    Анонимно 01 апр
    (((((18:25
    Французы, чехи, англичане, немцы и прочие обошлись без "старших братьев" и живут намного лучше/////\\\ Вы что и Тукая считаете ; старшим братом ; ? Может посчитали, раз его дед мулла из башкир, то он нам не указ?
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    Анонимно 03 апр
    Вы не поверите,археологи не имеют национальности,как,скажем ученые или врачи....
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    Анонимно 07 апр
    Ага, у них ещё и пола нет
    Ответить
    Анонимно 02 апр
    Русский народ самоопределился на ВСЕЙ территории России, и будет дальше укрепляться везде
    Ответить
    Анонимно 09 апр
    А как же Чечня?
    Ответить
  • Анонимно 31 марта
    Молодцы РВ что даёте место дискуссии, справедливо! на БО если слово в защиту татар говоришь, то модераторы геноцид устраивают
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  • Анонимно 31 марта
    Кто то любит фантастику, кто то сказку, Очень интересно посмотреть на татарскую царицу на сцене. Главное чтобы образ вдохновлял
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    Анонимно 31 марта
    Пусть ко всем татарам ИМАН вернется!
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  • Анонимно 31 марта
    Всё равно рано или поздно у нас будет наше, татарское, государство, о чём ещё наши деды и прадеды мечтали
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    Анонимно 31 марта
    Наши прадеды даже в самом страшном сне не могли представить, что их предки примут на себя имя их врагов. И именно наши предки первыми смогли дать отпор монголам!

    Арабский историк Ибн-ал-Асир пишет, что после битвы на реке Калке «...татары направились в Булгар в конце 620 года (1223 г. – прим. И.Г.). Когда жители Булгара узнали о приближении их к ним, они в нескольких местах устроили им засады; выступили против них (татар), встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла, так что они (татары) остались в середине.


    Первое столкновение булгар с монгольскими войсками происходит в 1223 г. Персидский историк Ибн аль-Асир пишет об этой битве: «...когда монголы приблизились... булгары окружили их со всех сторон и почти вcex их перебили. Лишь немногие, спасшись бегством... дошли до ставки Чингиз-хана, и рассказали ему о поражении».
    Булгары взяли огромное количество пленных, называется цифра в четыре тысячи воинов. Этих пленных булгары не убили и не продали, а обменяли на баранов. На позорном для Чингиз-хана условии: одного барана за одного воина. Наверное, этого позора и не вынесла душа сотрясателя вселенной - вскоре Чингиз-хан умер. Битву эту назвали «бараньей битвой».
    Тринадцать лет после этого монголы штурмовали Волжскую Булгарию. Известны большие походы 1229,1232 и 1235 годов, но всякий раз были биты и отступали.
    И только в 1236 году войско Бату-хана одолело Булгарию. Войска булгар были разбиты, города сожжены. «В лето 6744... осени приидоша от восточные страны в Болгарьскую землю безбожнии татари, и взяша славный Великый город Болгарскый и избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца и взяша товара множство, а город их пожгоша огнем и всю землю их плениша»,— записала русская летопись о кровавых событиях 1236 г.
    Восстания булгар неоднократно происходили после ухода монгольского войска в пределы Руси.
    Булгария сохранила относительную политическую и экономическую самостоятельность в составе Орды: «Начаша ходити рустии князя и болгаре во Орду ко царю отчин своих просити у царя на столование свое».
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    Анонимно 08 апр
    Чувашский язык, который так сильно отличается от остальных тюрко-татарских языков, пренадлежит народу, который со всей уверенностью следует рассматривать в качестве наследников волжских булгар.
    М.Рясянен.


    тюркоязычные предки современных чуваш были первыми тюркскими племенами, проникшими на территорию Европы. Впоследствии тюркоязычная общность в нижнем течении Волги, по-видимому, распалась на два языка — булгарский и хазарский.
    Тесная связь булгарского и чувашского языков несомненна. Немногочисленные булгарские слова, сохранившиеся в надписях, обнаруживают такие особенности, которые встречаются только в чувашском языке и совершенно не свойственны другим тюркским языкам.
    Н. И. Егоров
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    Анонимно 31 марта
    Амин булсын!
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    Анонимно 01 апр
    Шулай булсын! Татар халык агла барсын! Амин булсын! Амин!Амин!Амин!
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  • Анонимно 31 марта
    Государство Золотая Орда никогда не существовало, а был Улус Джучи ( Великое Государство), в него входила и Русь! Название - Золотая Орда придумал в 1565 г. русский священник Иван Глазатый.
    И мы все булгары, также как и Сююмбика, а не татары, потому что Чингисхан истребил всё племя татар, об этом подробно написано в монгольской летописи:
    В “Сокровенном сказании” говорится об этом так: “§ 153. Перезимовали ту зиму, а на осень в год Собаки г. Чингис-каан положил воевать с Татарами: Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар. Прежде чем вступить в битву при урочище Далан-нэмургес, Чингис-каан, с общего согласия, установил такое правило: ‘Если мы потесним неприятеля, не задерживаться у добычи. Ведь после окончательного разгрома неприятеля добыча эта от нас не уйдет Сумеем, поди, поделиться. В случае же отступления неприятель вынудит к отступлению все мы обязаны немедленно возвращаться в строй и занимать свое прежнее место. Голову с плеч долой тому, кто не вернется в строй и не займет своего первоначального места!” В сражении при Далан-нэмургесе мы погнали Татар. Тесня их, мы вынудили Татар соединиться в их улусе при урочище Улхуй-шилугельчжит и там полонили их. Мы истребили тут Татарских главарей поколений Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар.

    Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингис-каан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса о том, как поступить с полоненным Татарским народом. На совете поговорили и покончили с этим делом так “ Отомстим же мы кровью за кровь. Всех мечом до конца истребим; примеряя к тележной оси, всех, кто выше, мечу предадим, остальных же рабами навек мы по всем сторонам раздарим. Истребим же их полностью, равняя ростом к тележной чеке, в отмщение и в воздаяние за дедов и отцов. Дотла истребим их…”. Тогда же было решено, чтобы женщин и малых детей тоже всех до одного перебить, а беременным рассечь утробы, дабы совершенно их уничтожить. Как сообщает “Сокровенное сказание” в §154, по окончании расправы практически все татары были истреблены, их примерили-таки к тележной оси и всех перерезали.
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  • Анонимно 31 марта


    Под именем “тэта”, “да-да” или “таган” еще в V веке в Северо-Восточной Монголии и Манчжурии жило одно монгольское племя. В отдельных диалектах китайского языка их называли и тартар” и “татар” Поскольку набеги племени “да-да” приносили немалые хлопоты могущественным и культурным китайцам, то последние стремились представить их дикарями, варварами. Позже китайские историки распространили это варварское название на всех своих северных соседей, на недружественные им народы, в том числе и на не монгольские племена Азии. С легкой руки китайцев название “татары”, проникло в арабские и персидские источники, а затем в Европу.

    Сам Чингисхан запретил называть монголов ненавистным ему именем “татары”, и когда европейский путешественник Г.Рубрук в 1254 г. прибыл в ставку монгольских войск, его об этом специально предупредили. Но это название к тому времени нашло уже такое широкое распространение в Азии и Европе, вплоть до берегов Атлантического океана, что такими административными мерами нельзя было вычеркнуть его из памяти народов.
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  • Анонимно 31 марта
    В Западной Европе все завоевания чингизидов и созданные ими государства понимались как тартарские, и вместо названия “татары’ применяли слово “тартары”, то есть выходцы из Тартара, что погречески означает “люди ада”. В греческой дохристианской мифологии “Тартар” означает Ад, потусторонний мир, а “тартарин” – житель Ада, подземного царства. Западноевропейские народы именно в смысле “тартар” и воспринимают название “татары”. В их понимании “тартары” это народ, несущий ужасы, мучения, смерть, конец света. Неспроста в западноевропейских языках, например в Толковом словаре английского языка, слово “тартар”, кроме определения названия народа, указывается как имеющее смысл “человек раздражительного характера, мегера, фурия”.

    Империя монголов распалась еще в XV веке, но все западные историки и христианские миссионеры даже в XVIII и XIX веке продолжали именовать “тартарами” все восточные народы вплоть до Китая и Японии. Средневековая Европа, чтобы постоянно держать в страхе народные массы и тем самым легко управлять ими, наделяла “тартаров” рогами, косыми глазами, рисовала кривоногими, каннибалами, и “тем самым ввела в заблуждение все последующие за ними европейские народы, до самых новейших времен” и “употребление слова “тартары” сделалось всеобщим у христианских народов”. “Еще большая запутанность произошла от того, что все европейские народы называли тюркские народы тартарами и присоединили тюркское наречие к татарскому языку, который никому не известен, но который не мог быть различен от монгольского’ с.677; 2, с.20. Тут же К. Риттер отмечает, что в России не остался ни один монгол, что “даже после подчинения сих стран (Казанского, Астраханского, Крымского ханств) русским народом было оставлено их жителям данное им название татар, не смотря на то, что они были тюрки, и язык их стал называться не тюркским, а татарским” с.678; 2, с.20. Более того, в средневековой западноевропейской литературе даже русских и украинцев начали отождествлять с татарами, Московию параллельно называли “Московской Тартарией”, поскольку в свое время русские, как и булгары и крымцы, тоже были подданными Золотой Орды. Как и китайцы, средневековая западная Европа считала себя центром Земли и культуры, и поэтому западноевропейцы (то есть церковники прежде всего) все другие народы, даже русских, считали варварами – тартарами.

    Таким образом, получился заколдованный круг – слияние идущего из Китая , “татар” с утвердившимся на Западе “тартары” в одном и том же значении варвара. Это обстоятельство и способствовало закреплению этого названия за народами, проживающими между Китаем и Западной Европой – в сознании народных масс западной и центральной Европы. Фонетическое сходство, “татар”, и “тартар” еще более облегчило это отождествление и закрепление. В таких благоприятных условиях священникам, царям, официальным историкам и политикам не стоило особого труда представить жителей Крыма, Кавказа, Поволжья, Центральной Азии, Сибири – татарами, потомками монгольских завоевателей, что привело к смешению в одном названии “татары” десятки народов, к тому же различных между собой по этническому происхождению, языку, и культуре. И это всегда приводило и до сих пор приводит к фальсификации истории многих тюркских народов, в первую очередь современных татар Поволжья и крымских татар — крымцев.
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  • Анонимно 31 марта
    русским хочу сказать . зачем вы местными тут ругаетесь. смотрите во всем мире русских гоняют обратно москву. вы одни. никто вас не защитить. не ругаться а дружить вам надо с татарами , башкирами , чувашами итд. во всем мире вам житья нет. Рамиль хан
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    Анонимно 31 марта
    Русские сами ещё не понимают насколько они обманутые, живут в неведении... По булгарской летописи "Джагфар Тарихы" они - урус-булгары, урус означает великие.
    "...В 922 году, по сообщению Гали, другой булгарский принц, двоюродный брат царя Алмыша Джафара - Угыр Лачыни(позднея русская летопись XII века переделала его имя в "Игоря Рюриковича") основывает отдельное от Булгарии украинское государство Русь со столицей в Киеве. Впоследствии от Украинской Руси отделилось Суздальское княжество. Еще позднее Суздальское княжество стало нызываться Московией(Московско-Русским государством, Россией).

    Но и в Украинском, и Московском государствах правили все те же потомки Угыра Лачыни - "Рюриковичи". Не случайно национальным символом Украины стал герб булгарского род
    (трезубец), а столицей Московии - город Мосха, основанный булгарским царем Ахадом Мосха в 1088 году(по данным Гали) и получивший его имя(в Суздальщине название Мосха получило форму Москва, а уже от "Москвы" произошло название Московского государства)..."

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    Анонимно 31 марта
    Недавнее для меня открытие, что в 17 веке с русских кладбищ массово вывозились все надгробия, с них отбивали текст и наносили другой, хотя на этом не остановились, в дальнейшем камни использовали в строительстве фундамента монастыря. Что примечательно, отбивали сам текст, а узоры и символы остались, причём символика там булгарская.

    Читайте об этом в интернете:
    Очистка русских кладбищ от старых надгробий во второй половине XVII века. Раскопки 1999–2000 годов в Лужецком монастыре Можайска
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    Анонимно 31 марта
    В Татарстане татар 2 миллиона. В остальной России еще миллиона четыре. Ты о них подумал? Развыгонялся тут
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    Анонимно 31 марта
    Татары живут на своих исторических землях- Урале, Поволжье и Сибири, которые татары и открыли
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    Анонимно 02 апр
    Наемный провокатор не пори чушь! Нас, всех ТАТАР: Итил-Урал-Сибр-Крым-Кавказ-Азия = 50 000 000 человек.
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    Анонимно 02 апр
    русские исторические земли - вся Россия
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    Анонимно 03 апр
    Не.ошибаетесь..... все 5 миллионов...
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    Анонимно 31 марта
    Такому самозванному "хану" монгол Чингизхан тут же отрубил бы голову за разжигание национальной и религиозной ненависти.
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  • Анонимно 31 марта
    Рамиль-хан... Давно так не смеялся;-)))
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  • Анонимно 31 марта
    не лопни от смеха. татарский язык это язык мира
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    Анонимно 31 марта
    Учеными мира исследовано и доказано считать ТАТАР тил одним из самых легких в изучение и в общении.
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  • Анонимно 01 апр
    Если татары потомки Чингиз Хана , так почему же у вас нету , как у ВСЕХ тюркских народов родовых племен? Да потому что современные Казанские татары , это микс ( винегрет) ВСЕХ народов Поволжья.И где своя История написанная СВОИМИ историками ?. ВСЕ ссылки о себе , чужие историки , но нет своих. Потому что то современные татары созданы при хане Улуг Мухаммеде. Где поэты до Казанского ханства ? Кул Гали и другие и совсем не татары.Кул Гали и другие писали на Огузском языке.Но , не на татарском. Где ваше ,СВОЕ ?
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    Анонимно 01 апр
    Вы разберитесь со своей историей сначала и хотя бы постройте нормальную экономику
    Ответить
    Анонимно 08 апр
    какая у русских может быть экономика! Пятилетку за три года на авось!
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Так то и русских в 13-14 в.в не было, были вятичи, кривичи, поляне, древляне, новгородцы и т.д. А потом все превратилось в винегрет, смешались с фино-уграми, правда в 1740 году второй волной(первая после взятия Казани в 1552г)применяя политику кнута и пряника, насильственно крестили и татар, сжигая мечети, убивая не желающих принять христианство. И...возникла нация прилагательное русские.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    18-24 Как можно построить нормальную экономику когда нашего и нету и у других ничего и нету . Все ВАШЕ. /////\\\исторические и исконные земли Татар: современный Татарстан, Алтай, часть Оренбургской области, Астрахань, Тюмень, Саратов, часть Сибири!//////

    Все забрали себе ,а другим и не оставили .От ВАС ждем ,экономического чуда.
    Ответить
  • Анонимно 01 апр
    Есть несколько русских опер посвященных Сююмбике. Еще дореволюционного времени. Вот их стоило бы восстановить.
    И почему наше руководство не заключает договор с Рязаньской областью для сохранения там татарские культурные ценности.
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    Анонимно 09 апр
    А какие оперы о Сююбики вы имеете ввиду, напишите , я поищу в литературе.
    Ответить
  • Manur Bakirov 02 апр
    Уязвленное самолюбие русского , особенно кровоточит не столько от самого факта вассального подчинения Алтын Урде , сколько от подчинения татарской аристократии -ханам Урды . Подчиненность выразилась в одежде русских князей , татарских терминах обозначающих фундаментальные основы политического и экономического госустройства, и просто в повседневной речи вассальных племен, , кстати ,дошедших до настоящего времени .примеры -гугл в помощь, а монголов и монгольского нет даже в намеках .а татары Сибири , Урала,Поволжья, Астрахани , Крыма свидетельство исторического неопровержимого факта своего величия , которое они не утратили даже в период упадка. Татары основатели современной России и Татарстан- созидающее олицетворение духа татарской нации .
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Какой бред пишете. Наверное, не в Татарстане живёте
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    100% верные слова!
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    Начали за здравие а кончили за упокой.Человек написал оперу.Про всякие сопрано.А кончилось опять одним и тем же.Кто за кем в пещере с дубинкой бегал.Пока вы тут разбираетесь со сказками весь мир делом занимается.Не всё ли равно кем были ваши прадедушки если вы до сих пор ещё в сапогах по грязи ходите и вилами навоз убираете.
    Ответить
  • Анонимно 02 апр
    ////Manur Bakirov 01:46\\\\\\ Когда и куда же подевалась ваше величие, когда ваши мурзы массово, со своими воинами приходили к русским царям и просили принять добровольно крещение и служить верно царю и русскому народу. ? Где и в каком месте ваша уязвленное самолюбие ?
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    Анонимно 03 апр
    Предать свою веру и предков- это удел рабов и жалких предателей. есть и другие примеры, когда татарских и башкирских женщин и мужчин живьем сжигали за отказ принять другую веру. Последние такие сожжения присходили еще в 18 веке.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    ((((Предать свою веру и предков- это удел рабов и жалких предателей.///////
    Это значит , Юсупов, Карамзин, Аксаков, Денис Давыдов ,Кутузов. Спаситель России Минин жалкие предатели? А другие прогрессивные татар гордятся с их татарской кровью в их жилах.
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    Анонимно 04 апр
    Отатаривание темных масс поволжских народностей было результатом энергичной и планомерной деятельности среди них мусульманского духовенства, получавшего часто богословскую, а заодно и политическую подготовку преимущественно в султанистской Турции. Вместе с проповедью “истинной” веры эти “богословы” татарскому народу, который оставался в темноте и невежестве, прививали неприязнь и враждебность к русскому народу. В конечном счете, татарский народ до XX в. продолжал оставаться вдали от европейской культуры, в отчуждении от русского народа и пребывал в полном невежестве и темноте. С другой стороны, все поволжские народности (чуваши, мордва, мари, удмурты и кряшены) к середине XIX в. оказались на краю полного исчезновения с исторической сцены в результате отатаривания и поглощения их той самой застывшей на уровне средневековья арабско-мусульманской культурой.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Они поверили урысам, а затем сильно сожалели.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    09-45 Ну да ооооочень сильно жалели , даже забыли свое имя.И не хотели больше вспоминать как их раньше звали до крещения.
    Ответить
    Анонимно 04 апр
    Manyry bakirovy!01:46!хотел бы спросить ,а ваши мурзы-это кто по вашему? Если вы действительно татар,то должны знать, что крещнных татар называют кряшены, и говорят точь в точь на таком же языке как и не крещенные, и крестили их насильно,против их воли это факт не опровержимый! И вот насчёт русских царей : у весх царей намешанно столько ,что ни про одного царя нельзя сказать ,что чисто русский!
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    Анонимно 07 апр
    Брехня холопская! Добровольно, не было!
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Дама выступает за неповиновение федеральной власти со своим символом "сююмбике"?
    Ответить
    Анонимно 03 апр
    Ну мы, вообще-то, не рабы, чтобы кому-то подчиняться
    Ответить
  • Анонимно 03 апр
    Она молодец! Уян татар! Уян!
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    ///Ну мы, вообще-то, не рабы, чтобы кому-то подчиняться)))
    И куда же вы денетесь ?? Из подводной лодки.
    Ответить
  • Анонимно 04 апр
    Оставим проржавевшую, прохудившуюся подлодку. Всем своим народом всплывем из тухлого болота.
    Ответить
    Анонимно 05 апр
    А плавать то умеете? Это вам не скачки с кнутом.
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    кнут с пряником вам оставим!
    Ответить
  • Damir Nabi 05 апр
    Сююмбике продали мусульманская компрадорские купцы заинтересованные торговлей с Москвой...
    А что народ ? они как и сегодня смотрели равнодушно, и через год поплатились сполна своими собственными смертями, и продолжаем платит....
    Железное Правило один для всех, и для муравьев, и для пчел : если предаешь свою мать расплачиваешься всем что у тебя есть
    Сөембикәне Казанга кайтарырга кирәк !
    Ответить
  • Анонимно 05 апр
    Дамир Наби !! Вы не знаете , что Сююмбике не татарка , а Ногайка? Может будет справедливо и по людски, если ее вернуть на родину предков.
    Ответить
    Анонимно 07 апр
    Ногайцы те же татары, как и азербайджанцы - закавказские татары и еще многие др. народы.
    Ответить
    Анонимно 13 апр
    Вы это азербайджанцам скажите:-))))
    Ответить
  • Анонимно 07 апр
    им можно ставить памятник Ивану Карателю Грозному , татарам нельзя даже пикнуть про своих героев.
    Ответить
  • Анонимно 08 апр
    иван грозный! екатерина-2, нам не герои, а враги татарскому народу!
    Ответить
  • Анонимно 09 апр
    Откуда столько ненависти ребят? Вашими чувствами пользуется те кто хочет посеять смуту ради своих грязных целей, и им нет дела до обычных людей которые как всегда пострадают из-за этого.
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  • Анонимно 09 апр
    Дорогие мои. Мы о создании оперы говорим, она коснется нашей истории, Успехов всем. Говорят, в этом году консерваторию заканчивают два крепких меццо сопрано. Может и их послушать. Звать их Айслу Гардисламова и Мадина Хамзина. Мои знакомые были на концерте в консерватории. Достойная смена для оперного театра, говорили.
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    Анонимно 10 апр
    Эти как вы пишете "крепких меццо сопрано" будут исполнять оперу на родном татарском языке, аль на языке империалистов из Италии?
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    Анонимно 11 апр
    или опять таки не на нашем, а на русском?
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