Резеда Ахиярова: «Сююмбике — это наш символ неповиновения»
В ближайшее время в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля начнутся репетиции оперы «Сююмбике» композитора Резеды Ахияровой на либретто Рената Хариса. Образ легендарной татарской царицы давно ждал своего воплощения на сцене. О том, как возник замысел оперы и какой предстанет на сцене любимица народа — в интервью «Реальному времени» Резеды Ахияровой.
«Она для нас — и реальная царица, и легенда»
— Резеда, как возник замысел оперы и какие исторические источники вы изучали?
— Замысел родился, когда мы с поэтом Ренатом Харисом были в поиске темы для новой оперы. Как человек разносторонний Ренат Максумович предлагал разные сюжеты. Но во мне давно сидела тема Сююмбике. Собственно, опера про нашу царицу существует, ее в свое время написал Бату Мулюков, было даже концертное исполнение на сцене нашего оперного, но до полноценной постановки дело не дошло. Не знаю, что были за причины. А сюжет этот меня всегда интересовал. В результате мы сошлись с Ренатом Харисом в том, что это интересная тема, и директор оперного театра Рауфаль Мухаметзянов нас поддержал и воспринял с энтузиазмом. Таким образом началась работа.
— Почему вас так интересовал образ Сююмбике?
— Это романтический образ, он овеян многими легендами. Она для нас и реальная царица, и легенда одновременно. Есть эта башня в нашем Кремле, с детства мы знаем эту романтическую историю, что царица сбросилась с нее, хотя башня, конечно же, была построена позже. Так, естественно, не было, все было прозаично, но трогательная легенда существует, и все мы ее знаем. А образ царицы, слабой и сильной, красавицы, окутанной флером тайны, привлекал не только меня. Сююмбике вообще стала нашей национальной легендой.
— Я бы сказала, что отчасти стала символом неповиновения.
— И таким символом тоже. Сююмбике всегда вдохновляла меня, у меня даже есть песня, посвященная нашей царице, она уже давно звучит. Ее очень часто исполняла и исполняет Венера Ганеева, исполняет везде — вплоть до Москвы и Парижа. Так что тема правительницы Сююмбике давно меня интересовала. Вообще, меня волнуют исторические темы, они мне интересны больше, чем современные.
«Есть эта башня в нашем Кремле, с детства мы знаем эту романтическую историю, что царица сбросилась с нее, хотя башня, конечно же, была построена позже. <...> Сююмбике вообще стала нашей национальной легендой». Фото Романа Хасаева
— Судя по «Любви поэта», а Тукай уже история, я не говорю о «Золотой орде», это отражается в вашем творчестве.
— У меня еще есть симфонический триптих «Страницы истории», куда баллада о Сююмбике, о которой я говорила, вошла. Этот триптих очень любил Фуат Мансуров и с любовью исполнял. То есть интерес был давно. Об опере о Сююмбике я мечтала еще до «Любви поэта».
— Какие-то источники вы все же читали?
— Я читала много исторической литературы, включая труды Карамзина. Конечно, работая над оперой, мы не можем полностью следовать историческим фактам, иначе это просто не будет интересно. Должен быть и вымысел. Ренат Харис нашел интересные ходы сюжетные, так что фабула будет захватывающей.
«Надоели глупые домыслы»
— Кто музыкальный руководитель постановки?
— Владимир Рылов. Он же будет за дирижерским пультом.
— Сююмбике некоторые историки обвиняют в предательстве…
— Какое предательство? Женщина и сейчас беззащитна, а что было в средние века? Тем более что у нашей царицы был ребенок. Она жертва, но она боролась.
— Сейчас уже назначены исполнительницы на партию Сююмбике, был кастинг. Вы принимали в нем участие?
— Я принимала участие в обсуждении того, кто будет петь. Но неприятно, что вокруг будущих исполнительниц этой партии идут какие-то разговоры, домыслы. Даже вымыслы. Почему-то певицу, которая вообще не имеет отношения к этой опере, к нашей постановке, спрашивают в одном издании о том, что партию, Сююмбике якобы будет исполнять казахская певица? Это полный бред! О казахских певицах речь не шла вообще, о том, что какая-то певица из Казахстана будет принимать участие в нашей опере, я узнала из статьи в этом издании. Чистой воды вымысел. И потом, почему об исполнительнице главной партии спрашивают эту казахскую певицу, она что, эксперт?
«Тема правительницы Сююмбике давно меня интересовала. Вообще, меня волнуют исторические темы, они мне интересны больше, чем современные». Фото Олега Тихонова
— Для какого голоса написана партия Сююмбике?
— Для драматического сопрано, колоратурное сопрано эту партию не потянет. Нужно хорошее драматическое сопрано, исходя из этого многие кандидаты просто отпали. Для многих эта партия низкая, здесь нужно не специализироваться на верхнем регистре, но брать хорошие низкие ноты. Это же царица при всем романтизме.
— Так казахская певица — это миф?
— Ее нет и не было, я не знаю, откуда взялся этот слух. Это выдумки «экспертов». Сейчас партию учат Гульнора Гатина, Гульнара Низамова, возможно, партию будет учить Зоя Церерина. Предлагали эту партию Венере Гимадеевой, но мы с ней не совпадаем по ее графику, естественно, у нее все выстроено лет на пять вперед. Мне не важна национальность певицы, мне важно музыкальное прочтение. Даже если бы была певица-казашка, в конце концов, что тут страшного? Оперы Верди поют во всем мире, а не только итальянцы. Поют китайцы, японцы, афроамериканцы, певцы всех цветов кожи с разными разрезами глаз. Такой провинциальный взгляд по отношению к опере, он меня коробит. Пусть партию Сююмбике исполняет певица любой национальности, лишь бы это было в образе и хорошо в музыкальном отношении.
«Народ не будет безмолвствовать»
— Вашу оперу будет ставить Юрий Александров, вы с ним уже обсуждали концепцию?
— Конечно, мы встречались. Его концепция уже выстроена, хотя работа ведется. Где-то что-то меняем, сокращаем, возникают новые детали. Замысел режиссера уже созрел, но окончательно определяться мы будем в конце мая, когда начнутся оркестровые репетиции, когда приедет дирижер, появится сценограф Виктор Герасименко, будут оркестровые репетиции. В июне начнут выстраивать мизансцены, пойдут прогоны. А премьера ориентировочно назначена на 27 сентября.
— Одна из сильных сторон нашего оперного — хор под руководством Любови Дразниной. В вашей новой опере есть хоры? Народ у вас не безмолвствует?
— Народ не безмолвствует. Опера у нас получилась трехактная — Казань, Москва и Касимов в финале, где заканчивается наша история. В Касимове упокоилась Сююмбике.
«Опера у нас получилась трехактная – Казань, Москва и Касимов в финале, где заканчивается наша история. В Касимове упокоилась Сююмбике». Фото agentika.com
— Опера заканчивается ее уходом из жизни?
— Там в финале ясно, что она погибает, к этому ведет тот снежный ком страстей, который накапливается. И, конечно, хоры — это одна из основ, они у меня всегда присутствуют. Они есть в опере «Любовь поэта» и даже в балете «Золотая орда». Невозможно сделать спектакль выразительным только средствами оркестра. Хор несет большую нагрузку в опере. В «Сююмбике» хор — это и казанский люд, и московские бояре, хор будет и в сцене свадебной церемонии, когда Сююмбике выдают замуж за Шах-Али.
— Опера закончена. Что дальше творит тандем Ахиярова—Харис?
— У нас есть задумки, собственно, готово уже либретто детского балета. У нас не хватает детских балетов, чаще всего все ограничивается только «Щелкунчиком». Мы хотим написать балет для детей негромоздкий, где-то на час. Этот балет живет во мне, я его уже слышу.
Справка
Резеда Ахиярова родилась в Башкортостане. Окончила Казанское музыкальное училище и Казанскую государственную консерваторию (класс композитора Рафаэля Белялова). Автор опер, балетов, симфонических произведений, вокальных циклов. Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Госпремии РТ им. Г. Тукая.
комментарии
Татарские беки также получали от монгольских ханов ярлыки на правление, как и русские князья.
Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингис-каан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса о том, как поступить с полоненным Татарским народом. На совете поговорили и покончили с этим делом так “ Отомстим же мы кровью за кровь. Всех мечом до конца истребим; примеряя к тележной оси, всех, кто выше, мечу предадим, остальных же рабами навек мы по всем сторонам раздарим. Истребим же их полностью, равняя ростом к тележной чеке, в отмщение и в воздаяние за дедов и отцов. Дотла истребим их…”. Тогда же было решено, чтобы женщин и малых детей тоже всех до одного перебить, а беременным рассечь утробы, дабы совершенно их уничтожить. Как сообщает “Сокровенное сказание” в §154, по окончании расправы практически все татары были истреблены, их примерили-таки к тележной оси и всех перерезали.
Иначе, как многочисленный этнос, татары бы не исчезли и проживали бы на территории Монголии поныне.
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В конце XII века, Тэмучжин из племени “монгол”, впоследствии ставший Чингис-кааном всех монгольских племен, долго пытался объединить все монгольские племена на борьбу против племени татар за то, что они убили его деда, отца и других родственников. Ему это, в конце концов, удалось сделать с помощью китайцев, и племя “татары” было полностью физически уничтожено Чингисом в 1196 г. А потом Чингис расправился еще с двумя другими монгольскими племенами (меркиты и чжурки), которые отказались присоединиться к монголам в период борьбы монголов с татарами.
После уничтожения монгольского племени татар, Чингис стал предводителем всех остальных монгольских племен, и все эти оставшиеся в живых монгольские племена сами отказались от своих прежних племенных названий и решили именоваться только общим именем “монгол” – по названию племени, из которого происходил сам Чингис-каан. Советский историк-монголовед Е.И. Кычанов в связи с этим пишет. Так погибло племя татар, еще до возвышения монголов, давшее свое имя в качестве нарицательного всем татаро-монгольским племенам. И когда в далеких аулах и селениях на Западе через двадцать-тридцать лет после этой резни раздавались тревожные крики Татары!”, мало было среди надвигавшихся завоевателей настоящих татар, осталось лишь грозное имя их, а сами они давно лежали в земле родного улуса”.
В период восхождения Чингисхана как правителя кочевых народов Центральной Азии название “татар” имело два значения: конкретное наименование племени отуз-татар, кочевавшего южнее р. Керулен и враждовавшего с монголами Чингисхана, и собирательное - всех восточных кочевников от Великой Китайской стены до сибирской тайги, которое им дали их соседи тюрки и китайцы. Татары этого времени - это монголы.
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самоназвание "монгол" всегда был "Татар" ! Это они при коммунистической диктатуре так "монголами" назывались, как также многих татар переименовали, и они через два поколения уже практически забыли как назывались их предки, такова была установка диктаторов, а если бы они как то ослушались бы то их обвинили в "национализме"... и во многих других "смертных" преступлениях против "старшего брата"...
Сегодня монголы обратно перелопатили свою историю и обнаружили что они раньше назывались татарами и об этом еще в 1990-м написали в журнале "Монголия"
Сююмбике́ (ног. Суьйимбийке, тат. Сөембикә) — правительница Казанского ханства, жена казанских ханов Джан-Али (1533—1535), Сафа-Гирея и Шах-Али, дочь ногайского бия Юсуфа и прапраправнучка основателя династии Ногайской Орды Едигея.
На Среднюю Волгу Татары пришли лишь в 13 веке, как завоеватели (оккупанты) в составе войск Монгола Чингизхана.
Җегетчә!
Каты силәшәсең!
Җегетчә))))))) Ут блэн шаярасыз. Туктагыз! Бер иптэшегез артыннан Украинага китмэгэнегез.
Французы, чехи, англичане, немцы и прочие обошлись без "старших братьев" и живут намного лучше/////\\\ Вы что и Тукая считаете ; старшим братом ; ? Может посчитали, раз его дед мулла из башкир, то он нам не указ?
Арабский историк Ибн-ал-Асир пишет, что после битвы на реке Калке «...татары направились в Булгар в конце 620 года (1223 г. – прим. И.Г.). Когда жители Булгара узнали о приближении их к ним, они в нескольких местах устроили им засады; выступили против них (татар), встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад, напали на них с тыла, так что они (татары) остались в середине.
Первое столкновение булгар с монгольскими войсками происходит в 1223 г. Персидский историк Ибн аль-Асир пишет об этой битве: «...когда монголы приблизились... булгары окружили их со всех сторон и почти вcex их перебили. Лишь немногие, спасшись бегством... дошли до ставки Чингиз-хана, и рассказали ему о поражении».
Булгары взяли огромное количество пленных, называется цифра в четыре тысячи воинов. Этих пленных булгары не убили и не продали, а обменяли на баранов. На позорном для Чингиз-хана условии: одного барана за одного воина. Наверное, этого позора и не вынесла душа сотрясателя вселенной - вскоре Чингиз-хан умер. Битву эту назвали «бараньей битвой».
Тринадцать лет после этого монголы штурмовали Волжскую Булгарию. Известны большие походы 1229,1232 и 1235 годов, но всякий раз были биты и отступали.
И только в 1236 году войско Бату-хана одолело Булгарию. Войска булгар были разбиты, города сожжены. «В лето 6744... осени приидоша от восточные страны в Болгарьскую землю безбожнии татари, и взяша славный Великый город Болгарскый и избиша оружьем от старца и до унаго и до сущаго младенца и взяша товара множство, а город их пожгоша огнем и всю землю их плениша»,— записала русская летопись о кровавых событиях 1236 г.
Восстания булгар неоднократно происходили после ухода монгольского войска в пределы Руси.
Булгария сохранила относительную политическую и экономическую самостоятельность в составе Орды: «Начаша ходити рустии князя и болгаре во Орду ко царю отчин своих просити у царя на столование свое».
М.Рясянен.
тюркоязычные предки современных чуваш были первыми тюркскими племенами, проникшими на территорию Европы. Впоследствии тюркоязычная общность в нижнем течении Волги, по-видимому, распалась на два языка — булгарский и хазарский.
Тесная связь булгарского и чувашского языков несомненна. Немногочисленные булгарские слова, сохранившиеся в надписях, обнаруживают такие особенности, которые встречаются только в чувашском языке и совершенно не свойственны другим тюркским языкам.
Н. И. Егоров
И мы все булгары, также как и Сююмбика, а не татары, потому что Чингисхан истребил всё племя татар, об этом подробно написано в монгольской летописи:
В “Сокровенном сказании” говорится об этом так: “§ 153. Перезимовали ту зиму, а на осень в год Собаки г. Чингис-каан положил воевать с Татарами: Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар. Прежде чем вступить в битву при урочище Далан-нэмургес, Чингис-каан, с общего согласия, установил такое правило: ‘Если мы потесним неприятеля, не задерживаться у добычи. Ведь после окончательного разгрома неприятеля добыча эта от нас не уйдет Сумеем, поди, поделиться. В случае же отступления неприятель вынудит к отступлению все мы обязаны немедленно возвращаться в строй и занимать свое прежнее место. Голову с плеч долой тому, кто не вернется в строй и не займет своего первоначального места!” В сражении при Далан-нэмургесе мы погнали Татар. Тесня их, мы вынудили Татар соединиться в их улусе при урочище Улхуй-шилугельчжит и там полонили их. Мы истребили тут Татарских главарей поколений Чаан-Татар, Алчи-Татар, Дутаут-Татар и Алухай-Татар.
Покончив с казнями главарей и сбором пленных Татар, Чингис-каан созвал в уединенной юрте Великий семейный совет, для решения вопроса о том, как поступить с полоненным Татарским народом. На совете поговорили и покончили с этим делом так “ Отомстим же мы кровью за кровь. Всех мечом до конца истребим; примеряя к тележной оси, всех, кто выше, мечу предадим, остальных же рабами навек мы по всем сторонам раздарим. Истребим же их полностью, равняя ростом к тележной чеке, в отмщение и в воздаяние за дедов и отцов. Дотла истребим их…”. Тогда же было решено, чтобы женщин и малых детей тоже всех до одного перебить, а беременным рассечь утробы, дабы совершенно их уничтожить. Как сообщает “Сокровенное сказание” в §154, по окончании расправы практически все татары были истреблены, их примерили-таки к тележной оси и всех перерезали.
Под именем “тэта”, “да-да” или “таган” еще в V веке в Северо-Восточной Монголии и Манчжурии жило одно монгольское племя. В отдельных диалектах китайского языка их называли и тартар” и “татар” Поскольку набеги племени “да-да” приносили немалые хлопоты могущественным и культурным китайцам, то последние стремились представить их дикарями, варварами. Позже китайские историки распространили это варварское название на всех своих северных соседей, на недружественные им народы, в том числе и на не монгольские племена Азии. С легкой руки китайцев название “татары”, проникло в арабские и персидские источники, а затем в Европу.
Сам Чингисхан запретил называть монголов ненавистным ему именем “татары”, и когда европейский путешественник Г.Рубрук в 1254 г. прибыл в ставку монгольских войск, его об этом специально предупредили. Но это название к тому времени нашло уже такое широкое распространение в Азии и Европе, вплоть до берегов Атлантического океана, что такими административными мерами нельзя было вычеркнуть его из памяти народов.
Империя монголов распалась еще в XV веке, но все западные историки и христианские миссионеры даже в XVIII и XIX веке продолжали именовать “тартарами” все восточные народы вплоть до Китая и Японии. Средневековая Европа, чтобы постоянно держать в страхе народные массы и тем самым легко управлять ими, наделяла “тартаров” рогами, косыми глазами, рисовала кривоногими, каннибалами, и “тем самым ввела в заблуждение все последующие за ними европейские народы, до самых новейших времен” и “употребление слова “тартары” сделалось всеобщим у христианских народов”. “Еще большая запутанность произошла от того, что все европейские народы называли тюркские народы тартарами и присоединили тюркское наречие к татарскому языку, который никому не известен, но который не мог быть различен от монгольского’ с.677; 2, с.20. Тут же К. Риттер отмечает, что в России не остался ни один монгол, что “даже после подчинения сих стран (Казанского, Астраханского, Крымского ханств) русским народом было оставлено их жителям данное им название татар, не смотря на то, что они были тюрки, и язык их стал называться не тюркским, а татарским” с.678; 2, с.20. Более того, в средневековой западноевропейской литературе даже русских и украинцев начали отождествлять с татарами, Московию параллельно называли “Московской Тартарией”, поскольку в свое время русские, как и булгары и крымцы, тоже были подданными Золотой Орды. Как и китайцы, средневековая западная Европа считала себя центром Земли и культуры, и поэтому западноевропейцы (то есть церковники прежде всего) все другие народы, даже русских, считали варварами – тартарами.
Таким образом, получился заколдованный круг – слияние идущего из Китая , “татар” с утвердившимся на Западе “тартары” в одном и том же значении варвара. Это обстоятельство и способствовало закреплению этого названия за народами, проживающими между Китаем и Западной Европой – в сознании народных масс западной и центральной Европы. Фонетическое сходство, “татар”, и “тартар” еще более облегчило это отождествление и закрепление. В таких благоприятных условиях священникам, царям, официальным историкам и политикам не стоило особого труда представить жителей Крыма, Кавказа, Поволжья, Центральной Азии, Сибири – татарами, потомками монгольских завоевателей, что привело к смешению в одном названии “татары” десятки народов, к тому же различных между собой по этническому происхождению, языку, и культуре. И это всегда приводило и до сих пор приводит к фальсификации истории многих тюркских народов, в первую очередь современных татар Поволжья и крымских татар — крымцев.
"...В 922 году, по сообщению Гали, другой булгарский принц, двоюродный брат царя Алмыша Джафара - Угыр Лачыни(позднея русская летопись XII века переделала его имя в "Игоря Рюриковича") основывает отдельное от Булгарии украинское государство Русь со столицей в Киеве. Впоследствии от Украинской Руси отделилось Суздальское княжество. Еще позднее Суздальское княжество стало нызываться Московией(Московско-Русским государством, Россией).
Но и в Украинском, и Московском государствах правили все те же потомки Угыра Лачыни - "Рюриковичи". Не случайно национальным символом Украины стал герб булгарского род
(трезубец), а столицей Московии - город Мосха, основанный булгарским царем Ахадом Мосха в 1088 году(по данным Гали) и получивший его имя(в Суздальщине название Мосха получило форму Москва, а уже от "Москвы" произошло название Московского государства)..."
Читайте об этом в интернете:
Очистка русских кладбищ от старых надгробий во второй половине XVII века. Раскопки 1999–2000 годов в Лужецком монастыре Можайска
Все забрали себе ,а другим и не оставили .От ВАС ждем ,экономического чуда.
И почему наше руководство не заключает договор с Рязаньской областью для сохранения там татарские культурные ценности.
Это значит , Юсупов, Карамзин, Аксаков, Денис Давыдов ,Кутузов. Спаситель России Минин жалкие предатели? А другие прогрессивные татар гордятся с их татарской кровью в их жилах.
И куда же вы денетесь ?? Из подводной лодки.
А что народ ? они как и сегодня смотрели равнодушно, и через год поплатились сполна своими собственными смертями, и продолжаем платит....
Железное Правило один для всех, и для муравьев, и для пчел : если предаешь свою мать расплачиваешься всем что у тебя есть
Сөембикәне Казанга кайтарырга кирәк !