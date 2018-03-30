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Три часа без Telegram: коллапс в Иннополисе, «невиноватый» Роскомнадзор и креатив соцсетей

07:00, 30.03.2018 4
Три часа без Telegram: коллапс в Иннополисе, «невиноватый» Роскомнадзор и креатив соцсетей Фото: prizm24.ru

Накануне, в первой половине дня, в работе Telegram произошел сбой. Роскомнадзор, давно точащий зуб на мессенджер, тут же поспешил заявить, что он не причастен к происходящему. Чуть позднее создатель Telegram Павел Дуров пояснил, что неполадки связаны с отключением питания в кластере серверов в Европе. «Реальное время» собрало всю информацию о вчерашнем отключении мессенджера.

Последствия сбоя и обещания Дурова

Проблемы в работе Telegram начались вчера около 11 утра по мск. В общей сложности масштабный сбой затянулся примерно на 3 часа. Согласно данным ресурса Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных сервисов, проблема затронула жителей России, Украины, Белоруссии, Средней Азии, Европы, а также штата Калифорния. Пользователи не могли отправлять и просматривать сообщения как в мобильных приложениях, так и в веб-версии Telegram.

Помимо отдельных пользователей сбой негативно отразился на работе целых компаний, использующих для коммуникаций именно Telegram. Кстати, из-за произошедшего встала вся коммуникация в Иннополисе. Как сообщил изданию Inc. директор по маркетинговым коммуникациям города Артем Фатхуллин, для Иннополиса Telegram — это «ключевая экосистема управления городом и основная платформа для рабочей и общегородской коммуникации», а когда «весь город встал», Фатхуллин «лежал и плакал».

Пока любимый многими мессенджер (как минимум в России им пользуются около 10 млн человек) не работал, пользователям пришлось перейти на альтернативные площадки: Twitter, WhatsApp, «ВКонтакте». Кто-то и вовсе вспомнил про ICQ. К слову, «твиттерские», как всегда, отреагировали креативно: запустили хэштег #телеграмживи, моментально вышедший в топ, штамповали мемы и шутили про блокировку мессенджера Роскомнадзором и то, что они «устали работать, пока мессенджер находится в отключке».

В общей сложности, масштабный сбой затянулся примерно на 3 часа

«Отключение электричества в серверном кластере Telegram является причиной проблем с подключением в Европе. Мы со своей стороны работаем над исправлением неполадок, однако многое зависит от того, когда провайдер дата-центра подключит питание», — объяснил причину сбоя Павел Дуров. Позднее, уже в Telegram, Дуров еще раз обратился к пользователям и сообщил, что для полной уверенности в том, что такие сбои больше не повторятся, его команда установила «более прямую и постоянную связь между инженерами и электриками дата-центров». Также создатель мессенджера объявил о том, что оборудование, связанное с электропитанием, будет модернизировано.

Казалось бы, причем тут Роскомнадзор?

Вчера помимо создателя Telegram и его команды по поводу сбоя решил высказаться и Роскомнадзор, давно точащий зуб на детище Дурова. «Пользователи жалуются на сбой работы Telegram. По данным СМИ, больше всего жалоб поступает из России, Италии, Испании, Франции, Великобритании, Украины и Казахстана. Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — говорится в сообщении РКН, опубликованном в Facebook.

Напомним, 20 марта Верховный суд РФ отклонил иск Telegram к ФСБ о признании недействительным приказа данной службы предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей мессенджера. Ранее за неисполнение приказа Telegram был оштрафован на 800 тыс. рублей. После решения суда Роскомнадзор уведомил Telegram о необходимости исполнить требования закона о предоставлении информации органам безопасности и обязал в течение 15 дней дать ФСБ информацию для декодирования сообщений.

При невыполнении требования ведомство пообещало заблокировать мессенджер. В свою очередь, Павел Дуров заявил, что не поддастся на угрозы: «Угрозы заблокировать Telegram, если не будут выданы частные данные его пользователей, не принесут результата. Telegram будет отстаивать свободу и право на приватность».

«Если вам не терпится заподозрить во всем РКН, знайте — мы тут ни при чем», — говорится в сообщении РКН, опубликованном в Facebook. Фото constmb.ru

По просьбе «Реального времени» о возможной блокировке мессенджера и позиции Павла Дурова ранее уже высказались авторы топового телеграм-канала «Незыгарь»: «Принципиальная позиция Дурова очень понятная. Существует право человека на конфиденцальность, на право тайны переписки. Это право — не выдумка, не сказка, оно подтверждено глобальными документами ООН». Также собеседники нашего издания считают, что в контроле над перепиской сегодня заинтересованы все глобальные спецслужбы.

— И речь не только про государственные спецслужбы, но и про корпорации. Все они будут охотиться за вашей информацией. И если не устанавливать монополию на инструменты контроля, то будут действовать иными путями, например, выкупать информацию, — считают создатели «Незыгаря». — Мы не верим, что блокировка произойдет быстро. Во-первых, как нам представляется, спецслужбы буквально всех стран используют как основу не контроль над мессенждерами и перепиской, а все-таки агентурную работу. Это самый надежный и проверенный инструмент. Через любую агентуру можно прочитать любую интересную переписку.

Не первый сбой

Стоит отметить, что сбой в работе мессенджера происходит уже не в первый раз. К примеру, Telegram переставал работать совсем недавно — 5 марта. Как сообщает издание TJournal, тогда веб-версия выдавала ошибку «500 Internal Server Error», а в приложении не отправлялись сообщения. Сбой коснулся пользователей из Белоруссии, Франции, Венгрии, Испании и Британии.

Еще один сбой произошел 20 февраля. В этот день на проблемы с мессенджером жаловались жители России, Украины, Словении, Италии, Испании, Ирландии и многих других стран. Команда Telegram оперативно откликнулась на жалобы пользователей, и довольно быстро все починила: «У нас все руки в деле, работаем над тем, чтобы вернуть всех в онлайн. Держитесь!».

Лина Саримова
ТехнологииIT
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 30 марта
    То, что телеграм не работал, я даже не заметила. Просто редко им пользуюсь
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  • Анонимно 30 марта
    Мой любимый телеграм. Там такие интересные каналы.
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  • Анонимно 30 марта
    Телеграм - удобно. Но почему всю инфраструктуру города привязали только к одной программе?
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  • Анонимно 30 марта
    Вчера думала, пришел конец.
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