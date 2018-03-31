Опрос предпринимателей: как найти выход из стресса после трагедии в Кемерово

Произошло большое человеческое горе. Мы прекрасно понимаем, что это не система, которая каждые 2—3 года выдергивает какие-то личности из нашей жизни, это преступная халатность людей, которые там работали и проводили мероприятия, не соблюдая норму законности. Вся эта истерия, которая идет в СМИ, соцсетях о том, что не 64 человека погибли, а больше, я считаю, заказана. Кто-то пытается раскачать наше общество, которое сплотилось вокруг президента. Мы работаем, несмотря ни на что, вопреки всему. Ходим на работу, оказываем качественную медицинскую помощь. Я вам скажу честно: обращать внимание на какие-то выпады ваших коллег, на то, что творится в соцсетях, нет времени и желания. Не могу понять вопрос: вы думаете, мы все в коме лежим? У нас страна большая, где-то в шахте метан взорвался, кто-то ногу сломал. Это —жизнь человеческая, и от таких напастей никто не застрахован. Просто в местах скопления большого количества народа надо обращать особое внимание на технику безопасности.