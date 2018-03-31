Опрос предпринимателей: как найти выход из стресса после трагедии в Кемерово
Предприниматели — о том, как вернуть себя к жизни, если неделя выдалась неважной
Уходящая неделя была для многих эмоционально тяжелой. «Реальное время» спросило предпринимателей, что помогает им в стрессовых ситуациях поддерживать позитивный настрой. Что именно — спорт, общение, творчество — является безотказным средством, возвращающим силы?
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Марат Кабанов директор казанского филиала Tele2
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Последняя неделя стала непростой для всех нас, и чтобы оправиться от нее, потребуется немало времени. Но и в повседневной рутине нередко возникают стрессовые ситуации, которые, если их не взять под контроль, могут надолго выбить из колеи. Сохранить стойкость и продолжать идти дальше, несмотря на трудности, мне помогает общение с близкими. Выбраться в лес и прокатиться на лыжах с семьей, встретиться в уютном заведении с друзьями и поговорить о важном, выпить чашечку кофе вместе с коллегами и соратниками — простые вещи, которые помогают даже в самых сложных ситуациях восстановить энергию и душевное равновесие. А с внутренней гармонией и хорошим настроем можно свернуть горы.
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Гузель Хисматуллина руководитель «Тимсофт»
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Такие события — не про оптимизм, надо позволить себе переболеть. Я — мать, вчера всю ночь лежала, обнимала своего ребенка и представляла, что чувствуют родители, которые потеряли своих детей и ничего не могли сделать. Для меня рецепт простой: изолировать себя от СМИ и пережить горе, анализировать его невозможно. Я всегда говорю, что надо изолировать себя от информации, потом все прочитаете, когда боль уйдет. Наверное, оптимизм вселяло то, что жизнь продолжается, и вот она, дочь, рядом сопит на кровати.
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Артур Уразманов генеральный директор клиник «Звезда»
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Произошло большое человеческое горе. Мы прекрасно понимаем, что это не система, которая каждые 2—3 года выдергивает какие-то личности из нашей жизни, это преступная халатность людей, которые там работали и проводили мероприятия, не соблюдая норму законности. Вся эта истерия, которая идет в СМИ, соцсетях о том, что не 64 человека погибли, а больше, я считаю, заказана. Кто-то пытается раскачать наше общество, которое сплотилось вокруг президента. Мы работаем, несмотря ни на что, вопреки всему. Ходим на работу, оказываем качественную медицинскую помощь. Я вам скажу честно: обращать внимание на какие-то выпады ваших коллег, на то, что творится в соцсетях, нет времени и желания. Не могу понять вопрос: вы думаете, мы все в коме лежим? У нас страна большая, где-то в шахте метан взорвался, кто-то ногу сломал. Это —жизнь человеческая, и от таких напастей никто не застрахован. Просто в местах скопления большого количества народа надо обращать особое внимание на технику безопасности.
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Римма Гайнутдинова собственник сети мобильных кофеен Coffee Motors
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В такие моменты спорт помогает отвлечься. Однако мне кажется, это неправильно — стараться все время отвлекаться. Мы должны переживать эмоции, не нужно всеми силами их от себя отгонять. Нормально, когда человек сопереживает, сочувствует. Со временем, если это чувство тебя захватывает очень сильно и мешает жить, с ним надо бороться. Я думаю, помогает также активная деятельность, и хорошо, если она приносит пользу людям.
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Руслан Хайрутдинов генеральный директор халяльного стейк-хауса «Иtle»
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Мне помогает возвращать силы религиозная практика и спорт. Я живу с таким кредо, что Всевышний не посылает нам больше испытаний, чем мы можем вынести. Если они происходят с каким-то человеком, значит, он может их выдержать.
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Фарид Хамадеев руководитель филиала компании ERGO в Казани
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Ситуация, конечно, тяжелая, и, наверное, все зависит от типа характера человека. Я не отношу себя к людям, которые впадают в депрессию, я продолжаю заниматься текущими делами, задачами, семьей — и все восстанавливается. Я не назову ситуацию, которая произошла на этой неделе стрессовой, она эмоциональная. А в эмоциональной ситуации нужно задуматься о том, что жизнь продолжается.
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Рустем Гараев генеральный директор Bulgar Promo
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Сложно сравнить то, что было на этой неделе, со стрессом. Случившаяся трагедия — это грусть и печаль, и касается она народа, страны. Мы со всеми скорбим. Когда же происходит стрессовая ситуация, связанная с конфликтами с контрагентами, сотрудниками, домочадцами, тут спорт и физкультура — лучшее лекарство, чтобы перевести злость в злость спортивную, оставить весь негатив в зале, чтобы потом с людьми уже разговаривать в позитивном ключе. Если не спорт, то одиночество в течение нескольких часов снимает напряжение, которое испытываешь, находясь в обществе.
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Андрей Балта основатель, владелец «Промвест»
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Наверное, ни у кого нет настроения на этой неделе. Тут позитивный настрой не совсем получается сохранять. Я думаю, надо сохранять здравомыслие, ведь именно со здравомыслием возвращается нормальный настрой, и это не то, что ты можешь радоваться всему вне зависимости от происходящего. Понятно, что никто не хотел этой трагедии. Понятно, что была халатность. Но надо оставаться людьми, а не спекулировать на горе.
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