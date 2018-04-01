«Понимание людей — важнейший ресурс построения любых коммуникаций»: новая порция мыслей для бизнеса

Интернет-газета «Реальное время» продолжает расспрашивать о книгах, из которых складывается библиотека предпринимателя

Почему человек стал доминирующим видом, что за закалка позволяет стать топ-менеджером Facebook, какие книги позволяют отвлечься после работы — предприниматели Татарстана рассказали о книгах, которые прочитали за последнее время.

Владимир Калистратов, директор Союза «Республиканское объединение частных медицинских клиник «Естественный отбор»

— Я прочел книгу Лавлока «Маркетинг услуг: персонал, технологии, стратегии». Произведение помогло осмыслить еще одну точку зрения на маркетинговые услуги, а эта сфера напрямую касается медицины. В четвертый или пятый раз я перечитываю «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки. Обычно изучаю по две-три книги одновременно, это способствует саморазвитию. Кроме всего прочего, регулярно читаю статьи Гарвардского ежемесячника и статьи зарубежных мыслителей из книги «Философия войны».

Кадрия Галиева, генеральный директор медицинского центра «Любимый доктор»

— Несколько дней тому назад дочитала книгу, которую получила в подарок от коллег на Новый год. Сборник называется «Страшные рождественские истории». В нем собраны рассказы русских классиков, таких как Антон Чехов, Иван Бунин и других. Несмотря на то, что сборник состоял не из позитивных рассказов, прочитала его с интересом. Из бизнес-литературы я увлечена трудами Ицхака Адизеса и Игоря Манна.

Дина Гайзатуллина, генеральный директор АО РКЦ «Земля»

— Я прочла книгу «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя Харари. На мой взгляд, эту книгу должен прочитать каждый. Тема версий происхождения человечества не нова, но меня очень удивили факты, которые таким легким и интересным языком приводит Юваль Ной Харари. Проходя сквозь историю, автор делает вывод, что человек стал доминирующим типом благодаря своей возможности быть гибким, а также из-за предрасположенности к сотрудничеству.

По мнению автора, большую роль сыграло наличие воображения, а деньги и империи являются универсальными религиями. На мой взгляд, это одна из тех книг, которые по-новому объясняют, казалось бы, элементарные вещи. Эта книга позволяет провести дополнительный анализ себя и своего окружения.

Интересной оказалась книга Маршалла Голдсмита «Прыгни выше головы». Он пишет не о том, как перепрыгнуть кого-то, а о том, как перейти на следующую ступень развития, искоренив вредные привычки, такие как привычка перебивать, стремление всегда быть правым, скрывать важную информацию в своих целях и многие другие. Эта книга помогает посмотреть на себя со стороны. Прочла также книгу Дэниела Гоулмана «Эмоциональный интеллект». Он пишет о понимании людей, что на сегодняшний день является важнейшим ресурсом построения любых коммуникаций, а также залогом успеха в любой работе. Это основное, что необходимо сказать об «Эмоциональном интеллекте».

Сергей Крылов, руководитель студии веб-разработки Stride.one

— Последняя книга из прочтенных — «Option B». Ее написала Шерил Сэндберг, операционный директор Facebook. Наткнулся случайно на заметку NYTimes о книге, решил прочесть. Шерил Сэндберг рассказывает историю своей семейной трагедии — внезапной смерти мужа. В книге описана жизнь руководителя-женщины, которая осталась с двумя детьми в условиях большого стресса на работе. Книга короткая, довольно простая, но цепляет эмоциональностью, искренностью повествования человека, который стоял у истоков одной из самых дорогих компаний в мире.

Елена Галиева, директор сети языковых школ «Ispeak»

— Я перечитала цикл книг об отце Брауне, которые написал Гилберт Честертон. Отец Браун — католический священник, который проводит расследования преступлений. Произведения Гилберта Честертона можно назвать интеллектуальной литературой.

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