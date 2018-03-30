С чем идет в Казань «Садовое кольцо»

Группа компаний готовит к строительству проект жилого комплекса образцового бизнес-класса на берегу Казанки в Ново-Савинском районе

В Казань приходит новый федеральный застройщик — группа компаний «Садовое кольцо». Анонсированный еще только в общих чертах казанский проект уже вызвал настолько большой ажиотаж, что в компании с января начали формировать лист ожидания на квартиры, хотя до старта продаж оставалось не менее полугода. Что за застройщик «Садовое кольцо» и чего от него ждать на казанской земле — подробности в материале.

Группа компаний «Садовое кольцо» начала работу в 2003 году, 24 апреля она отмечает юбилейную дату, отсчитывая свою историю от проекта, где она выступала в роли заказчика. Сегодня компания выполняет полный цикл работ: девелопмент, проектирование, функции технического заказчика и генподрядчика, управление продажами квартир в реализуемых проектах, эксплуатация объектов, охрана объектов недвижимости, архитектура и дизайн.

Все функции были совмещены в одном холдинге намеренно, чтобы клиент чувствовал участие и заботу о себе по всем направлениям сотрудничества.

Возраст и четкая структура — это не единственный показатель надежности и основательности. По итогам 2017 года ГК «Садовое кольцо» стала платиновым партнером Сбербанка — статус, которым главный банк страны не разбрасывается. Помимо этого, группа компаний входит в Ассоциацию застройщиков Московской области и является стратегическим партнером «Абсолют банка».

Как правило, проекты компании занимают лидирующие позиции по продажам в своем сегменте. Например, по реализуемому в данный момент проекту в подмосковном городе Красногорске компания уверено держит первое место по темпам продаж (лидер по количеству продаж за 2017 год).

Анатолий Баталин: «Мы были счастливы заявить о себе в Республике Татарстан таким проектом»



ГК «Садовое кольцо» активно поддерживает и создает социальные, некоммерческие проекты. Уже 12 лет компания является официальным спонсором театра «Непоседы», который воспитал не одну сотню талантливых детей, многие из которых стали знаменитыми: Влад Топалов, Юлия Задорожная, Сергей Лазарев и Юлия Волкова. Опыт взаимодействия с театром позволил учредить музыкальный фестиваль «Семь нот Подмосковья». Цель фестиваля — выявлять и обучать талантливых детей. Фестиваль дает толчок по настоящему одаренным ребятам, которые в дальнейшем участвуют в проектах «Голос» и «Синяя птица».

В 2016 году «Садовое кольцо» учредило еще один проект «Сад-град» — это творческая студия и театр для детей от 1,5 до 6 лет.

«В 2017 году мы стали генеральным партнером первого Всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая волна», который прошел в Казани. Мы были счастливы заявить о себе в Республике Татарстан таким проектом», — говорит коммерческий директор ГК «Садовое кольцо» Анатолий Баталин.

«Бизнес-класс чистой воды»

В активе группы компаний строительство и жилых, и коммерческих, и инженерных объектов.

«За 15 лет работы в «Садовом кольце» мы не раз видели, как сменяют друг друга тренды и технологии, но для себя решили, что не будем гнаться за этими изменениями, а сосредоточимся на главном — на людях. Мы создаем наши проекты для людей, очень внимательно подходим к пониманию целевой аудитории, к тому, где и как они хотят жить, и стараемся реализовать все их желания и потребности», — говорят в «Садовом кольце».

Перед выходом в Казань «Садовое кольцо», следуя своим принципам, также тщательно изучало свою целевую аудиторию, собирая обратную связь о том, чего не хватает покупателям жилья комфорт-, бизнес- и элит-класса. По итогам этого исследования компания составила перечень требований, которым и будет соответствовать новый жилой комплекс в Казани.

«Недавно в Казани вместе с профессиональным сообществом мы обсуждали вопросы того, что относить к тому или иному классу жилья. Мы с удивлением обнаружили, что границы классов в Казани очень размыты и, как правило, застройщики не ориентируются на существующие стандарты, отличающие разные классы, — говорит руководитель проекта ГК «Садовое кольцо» Михаил Фельдман, — В свою очередь мы ставим перед собой амбициозную задачу — мы строим бизнес-класс, чистой воды. Это будет бизнес-класс в каждой детали нашего проекта. Мы ожидаем, что объект станет революционным для Казани».

Основные характеристики нового жилого комплекса в Казани — это закрытая территория, высокий первый этаж, поднятый над землей на стилобат для снижения уровня шума и загрязнений, паркинг, куда можно спуститься на выделенном лифте прямо в «тапочках», продуманная благоустроенная территория с ландшафтным дизайном. А главное, особые планировочные решения, открывающие прекрасные виды из панорамных окон, возможность наслаждаться солнечным светом, любоваться закатами и рассветами.

«Мы очень внимательно отнеслись к вопросу выбора участка для строительства. А выбрав его, постарались максимально учесть все его достоинства, обыграть их в планировках и в дизайне. «Первое, о чем мы думали, — это ощущения и чувства людей, которые будут жить в наших квартирах», — говорит коммерческий директор Анатолий Баталин.

Уже сегодня в компанию поступает множество звонков из Казани и близлежащих городов. Будущие покупатели активно интересуются жилым комплексом. И хотя в компании не раскрывают всех деталей проекта, желающих «встать в очередь на квартиры» становиться все больше.

«Всех заинтересовавшихся нашим проектом мы вносим в лист ожидания», — пояснил Анатолий Баталин.

Мы с интересом ждем официального открытия проекта.

Партнерский материал