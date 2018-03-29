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Секрет успеха: что помогает ТАИФ-НК быть конкурентоспособной компанией

14:00, 29.03.2018 Сюжет: ОАО «ТАИФ-НК»
Секрет успеха: что помогает ТАИФ-НК быть конкурентоспособной компанией Фото: Максим Платонов

Чтобы повысить привлекательность и доверие со стороны партнеров, ТАИФ-НК сертифицировала интегрированную систему менеджмента — наиболее эффективную модель, которая обеспечивает комплексный подход к управлению. Это позволяет ей не только эффективно сотрудничать с зарубежными компаниями, но и получать кредиты на развитие предприятия. Как функционирует интегрированная система менеджмента на ТАИФ-НК и почему в компании делают ставку на риск-ориентированный менеджмент — в материале «Реального времени».

Интегрированная система менеджмента, которая направлена на непрерывное и стабильное развитие

Внедрение интегрированной системы менеджмента — это залог успешного развития любой нефтяной компании. Для достижения высоких производственных и финансовых результатов, стабильного развития интегрированную систему менеджмента на ТАИФ-НК сертифицировали на соответствие требованиям сразу трех международных стандартов — ISO 9001:2015 «Системы менеджмента качества», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента», OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности».

Сертификация добровольная, но компания, которая сертифицирована, выглядит более надежной. Несмотря на то, что существуют и российские ГОСТы, внедрение системы менеджмента, соответствующей требованиям международных стандартов, дает возможность работать с потребителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках. В основном зарубежные компании предъявляют требование, чтобы вся продукция и составляющие, которые закупаются для их окончательного продукта, приобретались только в компаниях, сертифицированных на соответствие требованиям международных стандартов.

— Внедрение интегрированной системы менеджмента подтверждает прозрачность и управляемость процессов ТАИФ-НК, ориентированность существующей системы управления на гарантированное получение качественного результата, способствует повышению эффективности и конкурентоспособности ТАИФ-НК, росту привлекательности и доверия со стороны партнеров, привлечению инвестиций на модернизацию и развитие производств. Также внедрение интегрированной системы менеджмента обеспечило согласованность взаимосвязей между системами управления качеством, экологией, профессиональной безопасностью и здоровьем, позволило избежать дублирования документов, процессов и функций подразделений компании, — поясняет начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

Интегрированная система управления направлена на реализацию «Политики ТАИФ-НК в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». Под руководством генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова осуществляется планирование и эффективная деятельность компании в соответствии с намеченными целями, с учетом рисков и возможностей в системе управления.

Рушан Рашитович Шамгунов — генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ,

кандидат технических наук. Фото: предоставлено ТАИФ-НК

Высокоэффективное производство с оглядкой на риск-ориентированный менеджмент

Система менеджмента качества ТАИФ-НК направлена на эффективную организацию процесса производства и поставок выпускаемой продукции. Под действие системы попадают все структурные подразделения предприятия. В соответствии с требованиями стандарта системы качества определены основные бизнес-процессы, связанные с производством продукции, с закупкой сырья, закупкой товарно-материальных ценностей и продажей готовой продукции. По всем направлениям деятельности компании распределены функции, полномочия и ответственность в системе управления, разработаны необходимые положения, инструкции, регламенты, позволяющие управлять ресурсами, инфраструктурой, производственной средой. Все это позволяет успешно отслеживать процесс от производства продукции до поставки ее потребителю, оперативно устранять и предупреждать несоответствия в системе управления в целом.

В результате исключена поставка некачественного сырья и материалов, своевременно происходит отгрузка товарной продукции, что, в свою очередь, позволяет компании получать максимальную прибыль.

Чтобы усовершенствовать систему реализации продукции и взаимодействие с потребителями, на предприятии налажена обратная связь с покупателями. Для этого проводится анкетирование по вопросам качества продукции и организации процесса ее реализации.

— С целью эффективного планирования основных бизнес-процессов ТАИФ-НК определены и оценены риски, связанные с внутренними и внешними факторами, а также разработаны меры управления этими рисками. Применяется так называемый риск-ориентированный менеджмент. Такая система управления направлена на предупреждение аварий, инцидентов, сбоев в работе оборудования, поставке товарно-материальных ценностей, несоблюдения законодательных требований. Не менее важной составляющей системы менеджмента является управление знаниями. Система не должна зависеть от неизбежных кадровых изменений. Поэтому все необходимые требования, процедуры, обязанности и действия задокументированы, ведется электронная база документов, развито и эффективно функционирует наставничество. Чтобы новый работник пришел и, руководствуясь базой документов, начал успешно работать, — рассказывает начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

В ОАО «ТАИФ-НК» система экологического менеджмента построена на принципах непрерывного совершенствования

Система экологического менеджмента берет под управление и контроль все, что связано с защитой окружающей среды. Сюда попадает не только реализация экологических мероприятий, но и готовность к аварийным ситуациям, чтобы исключить негативное влияние на природу. С целью минимизации рисков загрязнения окружающей среды действующими производствами предусмотрены системы контроля и противоаварийной защиты. На предприятии ведется постоянный мониторинг источников выбросов в атмосферу, а также организована система сбора и учета отходов.

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента» в ТАИФ-НК определены риски в системе экологического менеджмента. В полном объеме разработаны необходимые документы по экологическому менеджменту, которые регламентируют порядок управления экологическими аспектами, то есть объектами, которые взаимодействуют с окружающей средой и могут оказывать негативное влияние на нее. Из общего перечня экологических аспектов выделены самые значительные, которые взяты в компании под особый контроль.

В соответствии с «Политикой ТАИФ-НК в области качества, промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» предприятие берет на себя обязательство внедрять наиболее эффективные технологии, направленные на сокращение выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и повышение экологической безопасности объектов. Подтверждением этому является масштабная реконструкция цеха локальной очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающего завода. В начале июня 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное пуску цеха биологической локальной очистки промышленных сточных вод, в котором приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, генеральный директор ГК «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

Основная цель реконструкции — создание замкнутого водооборотного цикла. Вместо морально и физически устаревшего и изношенного оборудования практически заново построены современные, полностью автоматизированные, отвечающие самым высоким требованиям по очистке воды очистные сооружения. Выбранная система очистки является в своем роде уникальной для российской нефтепереработки: технология финальной очистки позволяет удалять из сточных вод предприятия 99,99% загрязняющих веществ в виде нефтепродуктов. Это достигается за счет применения технологии многоступенчатой системы очистки промышленных сточных вод: блок предварительной очистки, блок физико-химической очистки, блок биологической очистки, блок обессоливания, блок обезвоживания, блок закачки восстановленной минерализованной воды в скважины.

— На протяжении всего периода в цехе ведется прием и очистка всех производственно-ливневых сточных вод, образующихся на новом Комплексе глубокой переработки тяжелых остатков и Нефтеперерабатывающем заводе ТАИФ-НК. Цех устойчиво работает, перерабатывая все поступающие стоки. Лабораторный анализ воды, взятой после прохождения очистки, показывает, что новый экологический объект достиг проектных значений по качеству очистки сточных вод, — поясняет начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

Залог успеха ТАИФ-НК — осознание каждым своей причастности к конечной цели

Все, что касается управления охраной труда работников и промышленной безопасности, предусмотрено в международном стандарте OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности». Для своевременного предупреждения аварийных ситуаций и несчастных случаев на производстве на ТАИФ-НК разработаны и выполняются мероприятия, включающие в себя создание безопасных условий труда, разработку инструкций по охране труда и промышленной безопасности, планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

Каждый работник строго придерживается должностных обязанностей в области охраны труда: соблюдает требования безопасности труда, применяет средства индивидуальной защиты, своевременно повышает уровень квалификации в соответствии с изменяющимися производственным и социальными условиями и проходит ежегодные медицинские осмотры.

Каждый работник строго придерживается должностных обязанностей в области охраны труда.

Фото: Максим Платонов

— Интегрированная система менеджмента служит ориентиром для каждого работника ТАИФ-НК. Одна из сильных сторон в системе управления ТАИФ-НК, с точки зрения аудиторов — представителей сертификационного органа, — это высокий уровень профессиональной компетентности и ответственности персонала, — подчеркнула начальник отдела контроля и анализа системы управления ТАИФ-НК Ирина Колобкова.

В технологических цехах регулярно проводятся учебно-тренировочные занятия по планам локализации и ликвидации возможных аварий. Успешно функционируют нештатные аварийно-спасательные формирования.

В соответствии с требованиями международного стандарта для работников разработаны обязательные документы, регламентирующие соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности, определены производственные опасности и риски, а также предусмотрены меры управления ими.

Работа в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности компании и включает в себя создание эффективной системы производственного контроля, направленного на предупреждение нарушений установленных требований.

Результативность интегрированной системы менеджмента ТАИФ-НК подтверждается достижением поставленных целей. На сегодня в компании создана эффективная интегрированная система менеджмента, соответствующая международным стандартам, которая отнесена руководством компании к корпоративным приоритетам высшего порядка. Подтверждением эффективного функционирования интегрированной системы менеджмента являются высокие качественные и экологические характеристики производимых нефтепродуктов, которые постоянно отмечаются победами в ключевых республиканских и федеральных конкурсах: «Премия правительства РФ в области качества», «ЭКОлидер», «Лучшие товары Республики Татарстан», «100 лучших товаров России», «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».

Интернет-газета «Реальное время»
Бизнес Татарстан
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