«У нас высокая собираемость платежей по ЖКХ, но все деньги варятся в общем котле»

У татарстанцев в квитанциях за ЖКУ вместо графы «вывоз мусора» появится графа «обращение с отходами», а Талгату Абдуллину дадут бесплатно землю не только под соципотеку

Комиссия по лицензированию УК работает уже 3 года, квалификационные экзамены проходят, аттестаты выдаются, а неоплаченные услуги со стороны населения и жалобы на управление многоквартирными домами все равно остаются. Председатель комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ Марат Галеев попросил коллег не высказываться слишком радикально, все-таки за 3 года определенные подвижки есть. «Реальное время» изучило, как развивается лицензирование управляющих компаний в республике.

Оспаривание лицензии всегда идет с трудом

Массовая выдача лицензий предпринимателям, занимающимся управлением многоквартирными домами, была в 2015 году, как раз сразу по следам принятого закона, который должен был отрегулировать работу УК. Всего за 3 года работы лицензионной комиссии была выдана 331 лицензия, но шести управляющим организациям пришлось отказать. Четыре из них находились в Казани, среди непрошедших отбор заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов назвал УК «Радужный». Зарегистрированная в столице Татарстана, но фактически работающая на территории Зеленодольского района УК принесла много проблем.

— УК «Радужный» вклинилась в спор двух компаний в поселке Осиново, жители же вообще перестали платить по счетам. И те им шлют, и эти, и другие. В результате осиновским инженерным компаниям задолжали 40 млн рублей, — комментировал начальник государственной жилищной инспекции республики Татарстан Сергей Крайнов.

Или «Мир Сервис» и «Мир-Сервис» — компании остались без лицензии из-за того, что названия практически ничем не отличались. Еще две компании, не прошедшие лицензионную комиссию, работали в Набережных Челнах.



«УК «Радужный» вклинилась в спор двух компаний в поселке Осиново, жители же вообще перестали платить по счетам. И те им шлют, и эти, и другие», — комментировал Сергей Крайнов



— «ЖЭУ +5» втихую зарегистрировало новую компанию, стало присылать счета. Конечно, мы оставили ее без лицензии, — привел пример Сергей Крайнов.

Другой челнинский случай — управляющая компания «Авангард». Лишение лицензии предприниматели часто и подолгу обжалуют.

— Очень многие оспаривали наши решения, самый сложный случай был с «Авангардом». Судебная процедура длилась больше года, в итоге, суд признал, что мы правы, — вспомнил Алексей Фролов.

Деньги должны быть покрашены и лежать на разных счетах

Уже 3 года, как управление многоквартирным домом без лицензии запрещено. Дополнительное отслеживание, кто именно занимается ЖКУ, должно было помочь в том числе и со сборами платежей. Но большинство замечаний так пока и остались.

— Сейчас задолженность населения перед управляющими компаниями составляет 5 млрд 480 млн рублей. Из них 120 млн рублей — долг перед «Водоканалом», 150 млн рублей — долг за оплату энергоносителей, 450 млн рублей — за оплату газа, — привел цифры Алексей Фролов.

Управляющие компании недостаточно работают с должниками — требовать сразу взыскания мало возможно, но нужно хотя бы запускать механизм предупреждения о необходимости погасить задолженность. А так зачастую все просто пользуются деньгами тех, кто платит за ЖКУ регулярно. И это замечание участниками заседания комитета Госсовета РТ было адресовано не только злостным неплательщикам.

Сейчас задолженность населения перед управляющими компаниями составляет 5 млрд 480 млн рублей, привел цифры Алексей Фролов



— До сих пор управляющие компании оплачивают выставленные им штрафы из общего кошелька, то есть за счет жителей. Деньги должны быть «покрашены», лежать на разных счетах, — обозначил Сергей Крайнов.

По его мнению, и некоторые депутаты Госсовета РТ с ним согласились, должны быть разные счета для оплаты разных услуг, так все деньги будут идти строго по назначению, а не в общий котел, из которого управляющая компания сама решает, когда и на что именно выделить деньги. Повышать размер штрафов для управляющих компаний при этом не нужно, стоит делать упор на их взыскании с должностных лиц. От всей суммы наложенных штрафов взыскано только 47,6%. Многим компаниям финансовое наказание не под силу, другая же часть оплачивает штрафы из общей массы денег, пришедших от собственников жилья.

— Лицензирование улучшило состояние дел в отрасли, управляемость повысилась, но до нормального состояния еще, конечно, как до Луны. Не нужно говорить, что все плохо. У нас высокая собираемость платежей, но в тоже время все деньги варятся в общем котле, а это значит, что могут быть факты нецелевого использования, — признает Марат Галеев.

Замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ привел цифры — в Татарстане собираемость составляет 98%, в других регионах среднее значение — 60%. И высказался резко против прямых договоров, с каждым поставщиком услуг, чтобы потребители получали несколько платежек.

— Кто тогда будет хозяином чердаков, подвалов? Мы это уже проходили в 90-е, когда одни ставили замки, а другие их спиливали. Нужен централизованный сбор, контроль всего денежного потока, — объяснил Алексей Фролов.

Талгат Абдуллин выступил с предложением законопроекта, чтобы земля им могла выдаваться не только для социальной ипотеки, но вообще для строительства по различным программам



Жилье экономкласса станет стандартным

По остальным вопросам, озвученным на заседании, у участников было меньше ответных реплик. Отчет органов исполнительной власти за 2017 год Марат Галеев назвал солидным и признал большую проделанную работу. Так, судя по представленным данным, Татарстан по основным макроэкономическим показателям находится в числе лидеров среди регионов России — седьмое место по объему ВРП, третье место — по объему сельского хозяйства, пятое место — по инвестициям, промышленному производству и строительству, восьмое место — по обороту розничной торговли. Объем ВРП по итогам прошлого года составил 2 115,5 млрд рублей (102,8% к уровню 2017 года). Основной вклад в рост экономики, по мнению заместителя министра экономики РТ Олега Пелевина, внесли промышленность, сельское хозяйство и торговля.

По прозвучавшим законопроектам ни у кого не возникло замечаний. Так, в скором времени у татарстанцев в квитанциях за ЖКУ может поменяться графа «вывоз мусора» на графу «обращение с отходами». Термин «экономжилье» заменит понятие стандартного жилья, а вместо публичных слушаний станут проводить общественные обсуждения, что даст законную возможность привлекать аудиторию из интернета. Под конец заседания глава Госжилфонда РТ Талгат Абдуллин выступил с предложением законопроекта, чтобы земля им могла выдаваться не только для социальной ипотеки, но вообще для строительства по различным программам, которыми занимается ГЖФ РТ. Депутаты Госсовета РТ поддержали предложение.