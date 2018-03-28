Как челябинский татарин оставил «Салават» за порогом «зеленого дерби»

Падение ниц уфимских «куниц»

Второй раз подряд в «башкирской гагаринской кухне» — 2018 уфимского «Салавата Юлаева» дело дошло до «десерта» — седьмого матча в серии с челябинским «Трактором». Кого же выбрала кубковая «жизнь», а кого — «смерть» в этот раз, в материале «Реального времени».

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В сезон «Х» (10-й сезон КХЛ) «Салават Юлаев» из города «У» (Уфа) продолжает решать уравнения со многими неизвестными. Решение их порой не поддается логике. После голевого урагана в серии с «Авангардом» (46) подошел к концу семисерийный триллер «Трактор», и сумасшедшие «куницы» где-то одну шайбу с натугой рождали, а где-то сразу семь играючи в свои ворота пускали.

В общем, «Салават» можно по праву считать «интриганом» Востока юбилейного десятого сезона. Ему принадлежит самая быстрая шайба плей-офф — 18-я секунда (Кемппайнен — «Трактору») и самая пока поздняя восточная шайба (Макаров тому же «Трактору», 74-я минута). Олицетворение нынешнего «Салавата» — странный и дорогой волшебник «Рыжая Борода» швед Линус Умарк. «Чудо-клюшкой» он может и лицо разбить, и надежд соперника лишить.

«Горючее» для «Трактора»

«Удивил» башкирский «легион всадников» и в шестом матче в Челябинске. Казалось бы, эмоциональный бонус после тяжелейшей победы в Уфе — 1:0, близость «зеленого дерби» в финале против «любимого» соседа, возможность получить больше передышки перед ним — что еще надо? Но у «Трактора» второй раз подряд дома оказывались козыри посильнее.

Вслед за днем рождения нынешнего главного тренера Анвара Гатиятулина (подарок — 4:1) пришел и праздник предыдущего наставника — Андрея Николишина. Да и мотивирующий клип под девизом «Мы в аду, джентльмены. Но мы дадим бой» сделал свое дело.

В КХЛ-ных сериях из семи матчей «Салават Юлаев» имеет положительный баланс



«Салават» отыграл первый период шестого матча нормально. Хотя и не весь. Макс Гончаров, спаситель серии с Омском, зачем-то устроил охоту на перспективного Виталия Кравцова. Результат — сам врезался в борт и оставил команду с «дырой» на своей позиции. «Ответочка» пришла сразу — три шайбы стабильному Скривенсу и столько же не готовому к крутому повороту челябинцев Карееву. Тихий «трактор» вмиг превратился в «танк»: перестрелял всех «куниц», ну или серьезно поранил.

У Гатиятуллина даже «мертвые» ожили. Черников и Кокуев не забивали 17 матчей, Рыбаков — 21, а капитан Шинин — аж 182 поединка. У гостей тоже забил давно молчавший в плане голов Филип Ларсен, не без рикошета, в большинстве, да и всего один раз за всех. В общем, и второй раз «Трактор-Арена» была в восторге — 7:1.

Семисерийные подвиги «Салавата»

В КХЛ-ных сериях из семи матчей «Салават Юлаев» имеет положительный баланс. Так, в свой чемпионский год (10/11) в полуфинале против «Магнитки» уступил в Магнитогорске в шестом матче — 3:5, но в Уфе закончил серию в свою пользу, одержав верх — 1:0.

В плей-офф-12/13 также одолел «Металлург» в первом раунде, выиграв в шестом и седьмом матчах. Но в следующем раунде, обменявшись с «Ак Барсом» домашними зеркальными победами в овертаймах — 4:3, в седьмом матче уступил в Казани — 3:4 в основное время очень жаркой битвы. В сезоне 13/14 «Салават» в шестом матче был разбит в Нижнем Новгороде «Торпедо» — 2:6, но в седьмом дома выиграл серию скромным финальным аккордом — 2:1.

Еще один «разгром шестого» был в сезоне 15/16. «Ак Барс» вынес «юлаевцев» на своем льду — 8:0, но в Уфе седьмой матч проиграл 2:3, а вместе с ним серию. В этом же розыгрыше «Салават» шестой матч проиграл дома «Авангарду», но в Омске выиграл серию, положив «ястребов» на лопатки — 2:1.

Наконец, свежайший пример. Предыдущая стадия текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В Омске уфимцы проиграли 2:3, но дома в овертайме все же выиграли серию — 3:2. Все это, конечно, уже история и статистика, но довольно любопытная для искателей удивительных совпадений. Что уготовили «Салават Юлаев» и «Трактор» на «Матч жизни или смерти» в год 2018-й?

За 7 минут до перерыва Умарк, попутно обыграв нескольких челябинцев, выстрелил в правую «девятку»



Семь — число счастья?

В связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где заживо сгорели люди, в том числе беззащитные дети, на «Уфа-Арене» был объявлен траур, решение принято уфимской и челябинской стороной совместно. Никаких развлечений, суровый мужской поединок за право остаться в Кубке Гагарина — 2018. Подобное уже было в 2011-м, когда под сводами уфимской арены объявили о гибели ярославского «Локомотива» в полном составе в результате авиакатастрофы. Спустя семь лет седьмой матч не отменили.

Скривенс и Францоуз заняли места в воротах. Умарк и Бурдасов на первых минутах проверили готовность «чеха-тракториста». Скривенсу тоже скучать не давали, хотя и реже. Пыл Бурдасова и Щекуры судьи попытались охладить обоюдным удалением.

«Салават» наседал. И за 7 минут до перерыва 67-й номер уфимцев Умарк, попутно обыграв нескольких челябинцев, выстрелил в правую «девятку» — 1:0. Но через 5 минут провал в защите привел к ответу другого шведа: Гюнге, ворвавшись в зону, сходу пробил Скривенса — 1:1.

— Показалось, что первый гол гостей немного обескуражил команду, после него стали менее уверенно действовать. Это так? — задали после вопрос защитнику «юлаевцев» Филипу Ларсену.

— Не могу сказать, что это было, ведь после этого мы сумели вернуться в игру, — предположил легионер.

В шаге от пропасти

Во втором периоде «трактористы» включили дополнительные скорости, и атаки пошли на одни и другие ворота. В нескольких моментах хозяева откровенно «отскочили». Уфимцы же традиционно разбазаривали голевые шансы. Не использовав свое большинство в конце периода, «зеленые» сами получили штраф, обезвреживая выход Кравцова. Виделль и партнеры разорвали уфимскую оборону в большинстве — 1:2. Тут же получив еще один шанс в большинстве, особой опасности владениям Францоуза «Салават» не обозначил. Перед третьим, возможно, последним в сезоне, периодом перспективы «юлаевцев» стали туманными.

— У них хорошие вратари. Они здорово играли в этой серии, и вообще, в этом сезоне, — оценил все тот же Ларсен вратарскую линию «Трактора» после игры.

Во втором периоде «трактористы» включили дополнительные скорости, и атаки пошли на одни и другие ворота



Падение ниц уфимских «куниц»

Весь третий период «Салават» искал ключи к воротам «Трактора», но это было похоже на удары головой об стенку под именем Францоуз.

— Мы много владели шайбой и большую часть времени матча играли хорошо. Думаю, самая большая проблема сегодня и во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить, — резюмировал защитник «Салавата» Филип Ларсен. — Мы все были командой, и каждый хотел принести свою долю успеха. После поражения тяжело подбирать слова.

Смена вратаря на последних секундах лишь поставила под этой «зеленой каруселью» жирный восклицательный знак. «Трактор» едет дальше, к еще одним «зеленым». Как говорят в Казани, на ужин «Ак Барсу». Посмотрим.

«Мы хотели «зеленое дерби», но не смогли»

— Я хочу пожелать «Трактору» удачи в следующем раунде. Конечно, мы хотели сыграть «зеленое дерби», но не смогли. Мы должны были улучшать результат, — подвел итоги серии главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. — «Трактор» очень тренерская команда. У них хороший тренер. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках.

Эркка Вестерлунд: «Мы не учились по ходу сезона на своих ошибках»



— Хотели бы вы продолжить работу с клубом?

— Это пока открытый вопрос, я не знаю, что думает об этом клуб. Хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, они очень помогали нам по ходу сезона. Также хочу сказать спасибо всему руководству за поддержку, в частности, в ноябре. Нас все поддерживали, особенно Тагир Ибрагимов — генеральный директор клуба, а также глава Башкортостана.

Что ж, остается добавить, что татарин Анвар Гатиятуллин оставил «Салават» за порогом «зеленого дерби». По заявлениям самих «барсов», не очень и ждали.

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru