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Как челябинский татарин оставил «Салават» за порогом «зеленого дерби»

07:00, 28.03.2018 36

Падение ниц уфимских «куниц»

Как челябинский татарин оставил «Салават» за порогом «зеленого дерби» Фото: hcsalavat.ru

Второй раз подряд в «башкирской гагаринской кухне» — 2018 уфимского «Салавата Юлаева» дело дошло до «десерта» — седьмого матча в серии с челябинским «Трактором». Кого же выбрала кубковая «жизнь», а кого — «смерть» в этот раз, в материале «Реального времени».

Поиск решения: Х + У= ???

В сезон «Х» (10-й сезон КХЛ) «Салават Юлаев» из города «У» (Уфа) продолжает решать уравнения со многими неизвестными. Решение их порой не поддается логике. После голевого урагана в серии с «Авангардом» (46) подошел к концу семисерийный триллер «Трактор», и сумасшедшие «куницы» где-то одну шайбу с натугой рождали, а где-то сразу семь играючи в свои ворота пускали.

В общем, «Салават» можно по праву считать «интриганом» Востока юбилейного десятого сезона. Ему принадлежит самая быстрая шайба плей-офф — 18-я секунда (Кемппайнен — «Трактору») и самая пока поздняя восточная шайба (Макаров тому же «Трактору», 74-я минута). Олицетворение нынешнего «Салавата» — странный и дорогой волшебник «Рыжая Борода» швед Линус Умарк. «Чудо-клюшкой» он может и лицо разбить, и надежд соперника лишить.

«Горючее» для «Трактора»

«Удивил» башкирский «легион всадников» и в шестом матче в Челябинске. Казалось бы, эмоциональный бонус после тяжелейшей победы в Уфе — 1:0, близость «зеленого дерби» в финале против «любимого» соседа, возможность получить больше передышки перед ним — что еще надо? Но у «Трактора» второй раз подряд дома оказывались козыри посильнее.

Вслед за днем рождения нынешнего главного тренера Анвара Гатиятулина (подарок — 4:1) пришел и праздник предыдущего наставника — Андрея Николишина. Да и мотивирующий клип под девизом «Мы в аду, джентльмены. Но мы дадим бой» сделал свое дело.

В КХЛ-ных сериях из семи матчей «Салават Юлаев» имеет положительный баланс

«Салават» отыграл первый период шестого матча нормально. Хотя и не весь. Макс Гончаров, спаситель серии с Омском, зачем-то устроил охоту на перспективного Виталия Кравцова. Результат — сам врезался в борт и оставил команду с «дырой» на своей позиции. «Ответочка» пришла сразу — три шайбы стабильному Скривенсу и столько же не готовому к крутому повороту челябинцев Карееву. Тихий «трактор» вмиг превратился в «танк»: перестрелял всех «куниц», ну или серьезно поранил.

У Гатиятуллина даже «мертвые» ожили. Черников и Кокуев не забивали 17 матчей, Рыбаков — 21, а капитан Шинин — аж 182 поединка. У гостей тоже забил давно молчавший в плане голов Филип Ларсен, не без рикошета, в большинстве, да и всего один раз за всех. В общем, и второй раз «Трактор-Арена» была в восторге — 7:1.

Семисерийные подвиги «Салавата»

В КХЛ-ных сериях из семи матчей «Салават Юлаев» имеет положительный баланс. Так, в свой чемпионский год (10/11) в полуфинале против «Магнитки» уступил в Магнитогорске в шестом матче — 3:5, но в Уфе закончил серию в свою пользу, одержав верх — 1:0.

В плей-офф-12/13 также одолел «Металлург» в первом раунде, выиграв в шестом и седьмом матчах. Но в следующем раунде, обменявшись с «Ак Барсом» домашними зеркальными победами в овертаймах — 4:3, в седьмом матче уступил в Казани — 3:4 в основное время очень жаркой битвы. В сезоне 13/14 «Салават» в шестом матче был разбит в Нижнем Новгороде «Торпедо» — 2:6, но в седьмом дома выиграл серию скромным финальным аккордом — 2:1.

Еще один «разгром шестого» был в сезоне 15/16. «Ак Барс» вынес «юлаевцев» на своем льду — 8:0, но в Уфе седьмой матч проиграл 2:3, а вместе с ним серию. В этом же розыгрыше «Салават» шестой матч проиграл дома «Авангарду», но в Омске выиграл серию, положив «ястребов» на лопатки — 2:1.

Наконец, свежайший пример. Предыдущая стадия текущего розыгрыша Кубка Гагарина. В Омске уфимцы проиграли 2:3, но дома в овертайме все же выиграли серию — 3:2. Все это, конечно, уже история и статистика, но довольно любопытная для искателей удивительных совпадений. Что уготовили «Салават Юлаев» и «Трактор» на «Матч жизни или смерти» в год 2018-й?

За 7 минут до перерыва Умарк, попутно обыграв нескольких челябинцев, выстрелил в правую «девятку»

Семь — число счастья?

В связи с трагедией в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где заживо сгорели люди, в том числе беззащитные дети, на «Уфа-Арене» был объявлен траур, решение принято уфимской и челябинской стороной совместно. Никаких развлечений, суровый мужской поединок за право остаться в Кубке Гагарина — 2018. Подобное уже было в 2011-м, когда под сводами уфимской арены объявили о гибели ярославского «Локомотива» в полном составе в результате авиакатастрофы. Спустя семь лет седьмой матч не отменили.

Скривенс и Францоуз заняли места в воротах. Умарк и Бурдасов на первых минутах проверили готовность «чеха-тракториста». Скривенсу тоже скучать не давали, хотя и реже. Пыл Бурдасова и Щекуры судьи попытались охладить обоюдным удалением.

«Салават» наседал. И за 7 минут до перерыва 67-й номер уфимцев Умарк, попутно обыграв нескольких челябинцев, выстрелил в правую «девятку» — 1:0. Но через 5 минут провал в защите привел к ответу другого шведа: Гюнге, ворвавшись в зону, сходу пробил Скривенса — 1:1.

— Показалось, что первый гол гостей немного обескуражил команду, после него стали менее уверенно действовать. Это так? — задали после вопрос защитнику «юлаевцев» Филипу Ларсену.

— Не могу сказать, что это было, ведь после этого мы сумели вернуться в игру, — предположил легионер.

В шаге от пропасти

Во втором периоде «трактористы» включили дополнительные скорости, и атаки пошли на одни и другие ворота. В нескольких моментах хозяева откровенно «отскочили». Уфимцы же традиционно разбазаривали голевые шансы. Не использовав свое большинство в конце периода, «зеленые» сами получили штраф, обезвреживая выход Кравцова. Виделль и партнеры разорвали уфимскую оборону в большинстве — 1:2. Тут же получив еще один шанс в большинстве, особой опасности владениям Францоуза «Салават» не обозначил. Перед третьим, возможно, последним в сезоне, периодом перспективы «юлаевцев» стали туманными.

— У них хорошие вратари. Они здорово играли в этой серии, и вообще, в этом сезоне, — оценил все тот же Ларсен вратарскую линию «Трактора» после игры.

Во втором периоде «трактористы» включили дополнительные скорости, и атаки пошли на одни и другие ворота

Падение ниц уфимских «куниц»

Весь третий период «Салават» искал ключи к воротам «Трактора», но это было похоже на удары головой об стенку под именем Францоуз.

— Мы много владели шайбой и большую часть времени матча играли хорошо. Думаю, самая большая проблема сегодня и во всей серии с «Трактором» это то, что мы не могли забросить, — резюмировал защитник «Салавата» Филип Ларсен. — Мы все были командой, и каждый хотел принести свою долю успеха. После поражения тяжело подбирать слова.

Смена вратаря на последних секундах лишь поставила под этой «зеленой каруселью» жирный восклицательный знак. «Трактор» едет дальше, к еще одним «зеленым». Как говорят в Казани, на ужин «Ак Барсу». Посмотрим.

«Мы хотели «зеленое дерби», но не смогли»

— Я хочу пожелать «Трактору» удачи в следующем раунде. Конечно, мы хотели сыграть «зеленое дерби», но не смогли. Мы должны были улучшать результат, — подвел итоги серии главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд. — «Трактор» очень тренерская команда. У них хороший тренер. По своей команде могу сказать, что мы не учились по ходу сезона на своих ошибках.

Эркка Вестерлунд: «Мы не учились по ходу сезона на своих ошибках»

— Хотели бы вы продолжить работу с клубом?

— Это пока открытый вопрос, я не знаю, что думает об этом клуб. Хочу сказать спасибо всем нашим фанатам, они очень помогали нам по ходу сезона. Также хочу сказать спасибо всему руководству за поддержку, в частности, в ноябре. Нас все поддерживали, особенно Тагир Ибрагимов — генеральный директор клуба, а также глава Башкортостана.

Что ж, остается добавить, что татарин Анвар Гатиятуллин оставил «Салават» за порогом «зеленого дерби». По заявлениям самих «барсов», не очень и ждали.

Дмитрий Слезин, фото hcsalavat.ru
Справка

«Салават Юлаев» — «Трактор» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

  • 1:0 — 13 Умарк
  • 1:1 — 19 Гюнге (Бэйлен, Щехура)
  • 1:2 — 39 Виделль (Гюнге, Щехура)

Счет в серии: 3-4

СпортХоккей БашкортостанТатарстан
комментарии 36

комментарии

  • Анонимно 28 марта
    Ну и хорошо,надоел уже искусственно созданный "зелёный дерби". Пусть будет спор сильнейших клубов.
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  • Анонимно 28 марта
    Спорт и политика не совместимы!
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    Анонимно 28 марта
    В России они неразделимы.
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  • Анонимно 28 марта
    Жаль
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  • Анонимно 28 марта
    Трактор вторую зелень не вытерпит) финал - СКА - Ак Барс
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    Анонимно 28 марта
    наверное вы правы...
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  • Анонимно 28 марта
    А так хотелось спеть песенку "До свиданья, медведь, до свидания..." У "Трактора" же на свитерах медведи нарисованы. Но песня теперь совсем другая.
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    Анонимно 28 марта
    "До свиданья, куница, до свидания..."? ))))
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  • Анонимно 28 марта
    Какая-то тарабарщина. Никакой аналитики, ни одной здравой мысли.
    Безмерно рад, что Анвар Гатиятуллин и Равиль Гусманов сделали такой Трактор!
    А Салават заслуживает этого удела. Это же надо: у команды нет ни одного своего воспитанника, ни одного татарина, ни одного башкира!
    А у Трактора один Кравцов чего стоит!
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    Анонимно 28 марта
    анвар башкир
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    Анонимно 28 марта
    Достали уже, Анвар и Равиль челябинские татары и хватит уже об этом
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    Анонимно 28 марта
    Анвар если и татарин, то не настоящий: никакой татарской спеси, совсем не любит хвастаться. Да и имя по-татарски было бы Анвяр, а не башкирское Анвар.
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    Анонимно 28 марта
    Ты часом не перепутал о "спеси"?))) И потом "Анвар" это русифицированный вариант татарского имени Әнвәр! Не недо придумывать разные Анвяры, не смеши людей своими "знаниями" языков))))
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  • Анонимно 28 марта
    Да , у башкир тоже есть Анвары. Но это это не этот Анвар Гатиятуллин.
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  • Анонимно 28 марта
    татары они такие :))
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  • Анонимно 28 марта
    Не спорте он башкирин однозначно не пишите ничего не зная.
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  • Анонимно 28 марта
    башкирин???????))))))))))))))
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  • Manur Bakirov 28 марта
    для татар нет народа ближе чем башкиры. мы не должны повторять ошибок русских и украинцев , алла сокласэн.
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    Анонимно 28 марта
    супер
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  • Анонимно 28 марта
    трактор башкир победил теперь - татары )
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  • Анонимно 28 марта
    Әнүәр Ғәтиәтуллин боронғо башҡорт ерендә тыуған башҡорт егете. Татарҙар!!! Тынысланығыҙ!!! Бөтәһе лә татар булып бөтә алмай инде ул))) Барак Абама ла татар түгелме ул? Соҡоп ҡарағыҙ әле)))))
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    Анонимно 28 марта
    Әзи! Тынычлан үзең! Сез ул бөтен әзрәк билгеле кешене башкорт дип күрсәтергә тырышасыз! "Борынгы башкорт җире"? Аппетит сезнең зур конечно! Татарстан-башкорт җире, Оренбург-башкорт җире, Чиләбе-башкорт җире...Күп булмасмы? Ярты татарны башкорт диеп яздыгыз! Алай да башкортостанда башкорт- меньшинство.Барак Обаманы белмим кем булуын, ләкин менә Адәм белән Һаваны "башкорт галимнәре" башкорт диеп язып чыктылар! Да, пирамидаларны да башкорт төзегән, бар халыкны укырга-язарга өйрәткән...)))))
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    Анонимно 29 марта
    учи историю татарин.....
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    Анонимно 29 марта
    А ты кто такой по национальности? Изучай свою шэжрэ.Я не удивлюсь что ты будешь смесь с бульдогом и носорогом. Раньше считалось татарином кто живёт именно в Казани. А остальные сброд.
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    Анонимно 30 марта
    Согласно Реестру 18 века башкирскими признаются земли располагающиеся по левый берег рек Волга, Кама, Тобол и включают в себя территории современных административных образований: левобережный Татарстан, юг Пермского края, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Оренбургская область, Самарская область и т.д. Учи матчасть! На политическую карту России можно накладывать любую сетку, но сама земля исконно принадлежит башкирским народам от сотворения Уральских гор.
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    Анонимно 30 марта
    По поводу "сброд". Действительно, всех, кто в Казани не русские называли "татары" со времен и по велению Ивана Грозного. Татары в России не этнос, а статус, означающий завоеванный народ. Правый берег среднего течения Волги завоевал Иван Грозный - волжские татары; правый берег реки Тобол присоединил Ермак - сибирские татары; завоевали Крым - крымские татары. Они: волжские, сибирские, крымские татары не единый этнос, а разные народности и племена завоеванные Россией в разное время. И я не знаю, кто здесь сброд ...
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    Анонимно 31 марта
    Алар шулай, дорес эйтэсен, чак кына билгеле кеше булса, башкорт диеп оран салалар. Узлэренен башкорт "галимнэре" чыганагына таянып Алина Загитованы да башкорт дилэр. Житэр чокынырга. Татарлар ботен жирдэ. Дорес эйтэлэр: поскреби любого русского найдеш татарина. Рэсми мэглумэт буенча татарлар сан буенча Рэсэйдэ 2че урында. 300 ел татарлар донья тоткан. Хэзердэ тота. Нинди генэ олкэне ал татарлар: сэнгэтме, спорт булсынмы, сэясэт булсынмы, хэрби кеше булсынмы (Генерал армии Махмут Гареев узе ни тора. Не случайно Боек жинунен 70 елын билгелэгэндэ ул Путин белэн Китай лидеры уртасында утырды)- гел татарлар. Ачып карагыз интернетта: Известные татары. Может успокоитесь!
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  • Анонимно 28 марта
    Заметься, что Анвар татарин пишет автор газеты из Башкирии
    Ответить
  • Анонимно 28 марта
    Не надо тешить себя национальностью игроков,тренеров,по факту Анвар женат на русской,дети русские,сам он на татарском или башкирском не умеет говорить. Итог: Анвар - русский с тюрским ФИО. Трактор был сильнее,он прошёл,теперь его выкинет айбалет казанский. Интриги больше нет,смотреть нечего. Господам из КХЛ хоть чуток не стыдно за такое???
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    Анонимно 28 марта
    Логика у вас дремучая. Что у русских родословная идет как у иудеев? Потом, был обряд мусульманского никаха в семье Анвара. И не надо тут фантазировать.
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    Анонимно 28 марта
    А чего им стыдится? Что Уфа не шмогла? Барсы тут при чем?
    Ответить
  • Анонимно 28 марта
    молодцы тракторсты!!.будем ждать проигрыша казанцев.Челяба рулит!.
    Ответить
  • Анонимно 28 марта
    татары не существующая нация, есть только мишари или мещеряки, татарами их обозвал Иван Грозный чтобы крестить и превратить их в крящены
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    Татарин - это призвание и мироощущение)
    Ответить
  • Анонимно 29 марта
    И Трактор и Салават играет на земле исторической Башкирии, значит для башкир обе команды родные.
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  • Анонимно 31 марта
    А Анвар действительно татарин? Задайте вопрос на пресс конференции.
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