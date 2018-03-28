«С тревогой ожидаем начала рейсов в Турцию, на них бывает максимум холодного оружия»

Казань ждет прямых чартерных рейсов для болельщиков из Франции, Ирана, Германии

Количество пассажиров, пользующихся международными авиалиниями, только растет. Ожидается, что в этом году их численность перевалит за один миллион человек. С наплывом гостей, в том числе во время ЧМ по футболу, воздушный узел планирует справляться самостоятельно, в отличие от прошлых лет, когда привлекались сотрудники из других ближайших городов. «Реальное время» узнало, каких нарушений сейчас стало меньше и какие изменения в работе таможенного контроля коснутся туристов.

С тревогой ожидаем начала рейсов в Турцию

Четыре смены по 17-18 человек — таможенный пост международного аэропорта «Казань» круглосуточно контролирует багаж да и самих пассажиров, решивших воспользоваться международными авиалиниями. В прошлом году ими воспользовались почти 920 тысяч человек, в этом году рост составит примерно 15%, на посту ожидают, что по итогам 2018 года перевалят за миллион человек. За прошедшие 3 месяца границу в аэропорту Казани уже пересекли более 130 тысяч пассажиров, что больше данных прошлого года за это же время в полтора раза. С начала года уже возбуждено 138 административных дел из-за нарушений таможенных правил, например, из-за ввоза запрещенных изделий — кастетов, дубинок или недекларирования алкоголя, сигарет.

— В этом году, по сравнению с прошлым, заметное снижение выявления психотропных веществ, чаще всего речь именно о сильнодействующих лекарствах. Для них есть определенный порядок перемещения, нужно только предъявить справку от врача до прохождения таможенного контроля, чтобы не было проблем, — рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Казань» Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

Стало меньше нарушений по ввозу алкоголя, табачной продукции — всего по ним и по фактам перевоза психотропных веществ в этом году уже возбудили 138 административных дел, хотя в прошлом году в это время их уже было 199. В таможне это объясняют профилактической работой.





За прошедшие 3 месяца границу в аэропорту Казани уже пересекли более 130 тысяч пассажиров, что больше в полтора раза данных прошлого года за это же время



— Недоумение вызывает факт, что растет число перемещений холодного оружия — телескопические дубинки, кастеты. Хотя их ввоз на территорию России запрещен. С тревогой ожидаем начала рейсов в Турцию, на них бывает максимальное выявление таких предметов, — опасается Мирзанур Гараев.



Придется рассчитывать на свои силы

В прошлые годы на время проведения крупных соревнований на таможенный пост в аэропорт прикомандировывались должностные лица из других соседних регионов, примерно 20 человек.

— В регионе Приволжского управления несколько городов принимают соревнования, поэтому не приходится рассчитывать на помощь коллег. Татарстанская таможня может рассчитывать только на свои силы. Планируется участие других таможенных органов — казанский таможенный пост, почтовый таможенный пост. В этом году будем решать вопрос оперативно в зависимости от ситуации, не думаю, что будет необходимость в таких же количествах, — считает руководитель.

При этом уже известно о прямых чартерных рейсах для болельщиков из Франции, Ирана, Германии. Особого интереса эти направления со стороны таможенников не вызывают, в отличие от некоторых стран ближнего восточного зарубежья. Для более пристальной проверки багажа есть рентгенографический сканер «Контур» — помогает найти «тайники», которые преступник решил устроить в своем теле. Работает по принципу рентгена, при этом получаемая доза облучения гораздо меньше медицинской процедуры. С рейсов из стран ближнего востока проверяют примерно одного-двух пассажиров, но пока никаких находок не было найдено.





Сигнальный поисковый измеритель помогает обнаружить радиационное излучение



Есть сигнальный поисковый измеритель, который помогает обнаружить радиационное излучение. При чем часто оно исходит от людей, которые прошли лечение от онкологии, им достаточно показать справку из медучреждения. Есть портативная телевизионно-досмотровая система, которая помогает обследовать самолеты, раньше использовались досмотровые зеркала. Следы наркотических и взрывчатых веществ можно уловить в воздухе с помощью ионно-дрейфового детектора «Кербер».

Обнаружить взрывчатку или наркотики помогает и кинологический отдел.

— В штате четыре собаки, они служат до 8 лет. После этого возраста чаще всего кинолог, который работал с собакой, забирает ее себе, — пояснил начальник кинологического отдела Татарстанской таможни Владислав Окашин.

Но обнаружения наркотиков в последнее время не было, когда с этим приходилось сталкиваться на таможенном посту в аэропорту, Мирзанур Гараев уже и не вспомнит. «Как правило, их находят в почтовых отправлениях, знают, что в аэропортах есть оборудование, поэтому такими путями и не пользуются», — рассуждает руководитель.

В штате четыре собаки, они служат до 8 лет. После этого возраста чаще всего кинолог, который работал с собакой, забирает ее себе



Tax free для туристов

Во время ЧМ по футболу во всех городах-участниках начнет работать система Tax free — возврат суммы налога на добавленную стоимость при покупке. Общая сумма приобретений должна быть не менее 10 тысяч рублей, стоит сохранить все чеки. К международному соревнованию уже подготовили разговорники на четырех языках — русском, английском, французском и немецком, чтобы лучше понимать туристов.

Что касается действующих правил, то все по-прежнему: зеленый коридор без декларирования, красный — с декларированием. Из наиболее часто встречающихся пунктов можно ввозить наличность не более 10 тысяч долларов США, алкоголь — не более 3 литров на человека, табачные изделия — не более 200 сигарет.