Грянул ревизор: прокуроры и МЧС для показательной проверки выбрали ТЦ на Горках

Прокуратура республики Татарстан инициировала проверку всех ТЦ, где есть детские развлекательные зоны

Фото: Дмитрий Резнов

В Казани одним из первых под проверку сотрудников прокуратуры и МЧС попал ТЦ «Горки Парк». Директор комплекса и по совместительству директор компании «Юнайт-Девелопмент» Валентина Сахабеева призналась, что узнала о визите проверяющих органов буквально за 2 минуты. Корреспондент «Реального времени» присутствовал при проведении учебной эвакуации и увидел, какие меры приняты в ТЦ для пожарной безопасности.

«Будем полностью смотреть соответствие нормам пожарной безопасности»

По следам трагедии в Кемерово прокуратура РТ выдала предписание проверить все ТЦ с развлекательными площадками. В Казани проверку одной из первых провела прокуратура Советского района и начала с ТЦ «Горки Парк».

— Я об этом узнала за 2 минуты до того, как сюда приехали все журналисты. Меньше, чем за полчаса предупредили, что будет проверка, сразу выехала сюда. Как я могла об этом знать заранее? — ответила на нападки в постановке директор компании «Юнайт Девелопмент» Валентина Сахабеева.

ТЦ попал первым в график проверок комплексов по Советскому району, «вот так нам повезло», отшучивалась руководитель комплекса. Помощник прокурора Советского района Казани Татьяна Рудницкая отметила только, что во время проверки с сотрудниками МЧС РТ они будут полностью смотреть соответствие нормам пожарной безопасности.

Планируется, что всего в Советском районе проверят семь-восемь ТЦ, окончательный список, включающий комплексы по республике, будет сформирован в ближайшее время. Конкретно по этому объекту еще не было никаких обращений, да и когда бы они могли появиться? Технически ТЦ начал работу 30 ноября 2016 года, торжественное открытие прошло 3 декабря. Очевидно, трехлетний срок для плановой проверки еще не истек, так что это первая проверка со стороны контролирующих органов. Руководство центра не растерялось — показало аварийные выходы и даже провело учебную тревогу.

«Даже если почему-то система не сработает, то есть ручной способ», — показала его Валентина Сахабеева, нажав на кнопку



«Сейчас двери не открываются, потому что сработают автоматически при ЧП»

В двухэтажном комплексе восемь путей эвакуации, кроме того свои пути есть у арендаторов. Аварийные выходы сложно не заметить — никакого захламления, есть большие проемы и указатели. Но двери в большинстве из них оказались закрыты. Это сразу вызвало вопросы у СМИ, но представители прокуратуры и МЧС РТ как ни странно остались спокойны.

— Это автоматические замки, которые сработают в случае пожара, я уверена в системе. Есть ряд дверей, которые не открываются и которые открываются. Даже если почему-то система не сработает, то есть ручной способ, — показала его Валентина Сахабеева, нажав на кнопку. Двери открылись на лестничный пролет до первого этажа с отдельным выходом на улицу. Продуманы и особые помещения, в которых могут находиться люди с ограниченными возможностями.

В комплексе есть автоматическая система пожаротушения, дымоудаления, по требованиям пожарной безопасности размещены огнетушители, есть водяные системы — гидранты, система оповещения.

Феноменальный результат эвакуации

Кроме того, в ТЦ ежемесячно сами проводят эвакуацию здания, после которой составляют акты с требованиями к арендаторам — у кого-то захламлены пути эвакуации, к другим вопросы по поведению сотрудников. Но каждый месяц замечаний становится все меньше.

— Последняя эвакуация показала результат в 4,5 минуты — это феноменальные цифры. Мы к проверке готовы, — заявила Валентина Сахабеева.

Важно, что детская площадка располагается на втором этаже в непосредственной близости от аварийного выхода, как и должно быть по закону в отличие от ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Простого осмотра проверяющим было недостаточно, посетители невольно поучаствовали в учебной тревоге.

После нажатия тревожной кнопки прошло примерно 10 секунд. «Почему так долго?», — начали возмущаться журналисты. Руководитель комплекса объяснила это тем, что любая система так срабатывает, определяя место возгорания. Вскоре по громкой связи раздалась сирена, те аварийные двери, которые были закрыты, открылись, замигали указатели к выходам, в коридорах ТЦ стали опускаться специальные шторы из прорезиненной ткани. На лестничных пролетах аварийных выходов начался мощный поддув воздуха — «чтобы был доступ свежего воздуха для пострадавших, которые покидают здание». Несмотря на то, что по громкой связи заранее объявили, что тревога учебная и здание можно не покидать, многие посетители быстро оказались на улице. «Ну а как иначе, какие тут могут быть вопросы», — немногословно отвечали они. При этом ТЦ не отличался малолюдностью.

Сама Валентина Сахабеева призналась, что в связи с последними событиями оттока посетителей на детской площадке не было, «она пользуется большой популярностью, а посещение только прирастает».

Проверки всех ТЦ с развлекательными площадками продлятся до 20 апреля, после этого будут известны результаты.

1 / 30 Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов

Дмитрий Резнов