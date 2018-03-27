Сборная Сербии

Участие на чемпионатах мира

В новейшей истории сборной Сербии попадание в число 32-х команд участников чемпионата мира в России стало вторым случаем выхода в финальную часть турнира для футбола этой страны. Впервые сербы участвовали на мундиале в ЮАР, где заняли четвертое место в группе. До них существовала объединенная с соседями по Югославии сборная Сербии и Черногории. Тот коллектив тоже успел поучаствовать на чемпионатах мира, но завершила кампанию тремя поражениями с общим счетом 2:10.

В Россию сербы отобрались из группы, где не было явного фаворита. Уэльс, Австрия и Ирландия в итоге стали основными кандидатами на выход в финальную часть чемпионата мира, но уверенная игра подопечных Славолюба Муслина позволила сербам очутится в числе будущих участников российского мундиаля. Решающей стала победа над сборной Грузией, где исход встречи решил единственный гол Александара Прийовича.

ГОД И В Н П М ИТОГ 2010 3 1 0 2 2-3 4-е место в группе

Итого 3

1 0 2 2-3 -

Главный тренер и лучший игрок



В ситуации с Сербией особый интерес вызывает фигура главного тренера. Весь отборочный этап к чемпионату мира сборной руководил небезызвестный для российского болельщика Славолюб Муслин. Под его руководством команда наконец смогла стать единым целым и разрешить все неурядицы внутри коллектива. Однако, позже выяснилось, что Муслин являлся чуть ли не организатором всяких махинаций с местами в составе сборной и Федерации футбола Сербии пришлось отказаться от его услуг. В итоге теперь в Россию команду сербов повезет Младен Крстаич, главным помощником бывшего тренера сборной.

Лидером сербов можно назвать двух игроков центра поля. Неманья Матич и Сергей Милинкович-Савич в нынешней сборной Сербии являются главными инструментами созидания. При этом на их плечах состоит поддержание баланса между обороной и атакой, а также продвижение мяча. Эта парочка должна стать настоящим открытием на чемпионате мира, где сербам предстоит противостоять Коста-Рике, Швейцарии и Бразилии.

Ориентировочные составы: Стойкович – Рукавина, Иванович, Настасич, Коларов – Матич, Тадич, Ляйич, С. Милинкович-Савич, Костич – Митрович.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Для выхода из группы Сербии может хватить первых двух матчей. При этом эти игры состоятся в большой удаленности друг от друга. Стартовый матч с костариканцами сербам предстоит сыграть в Самаре, а спустя пять дней выйти на поле калининградского стадиона против Швейцарии. Так что выбор в пользу Калининграда, как площадки для размещения национальной команды выглядит довольно здраво. Тем более, решающий поединок против бразильцев Сербия проведет в Москве, что тоже является положительным моментом.