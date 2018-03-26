Сборная Южной Кореи
Участие на чемпионатах мира
За все время своего участия в финальной части чемпионатов мира, южнокорейцы выходили из своей группы лишь дважды. Дебютный выход получился самым неожиданным, ведь на домашнем мундиале, проведенным совместно с Японией футболисты Южной Кореи сенсационно дошли до полуфинала. Сил на этот матч и игру за 3-е место корейцам не хватило, отхватив в итоге четвертую позицию. Вошло в историю мирового футбола и первое выступление Кореи в финальных раундах чемпионатов мира. В 1954-м году сборная этой страны провела две игры, в которых пропустила 16 мячей. Этот рекорд так и остается не побитым, хотя ему и исполняется в этом году 64 года.
Несмотря на то, что Южная Корея начиная с 1986-го года участвует в каждом из мировых турниров, путь в Россию получился у корейцев нелегкий. В середине 2017-го в связи со сложностями прохождения по турниру в отставку был отправлен немецкий специалист Ули Штилике. Сборную подхватил местный наставник Син Тхе Ен, но и тот в двух играх не смог одержать ни единой победы, сыграв нулевые ничьи с Ираном и Узбекистаном. Однако, набранных очков в итоге корейцам хватило, чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира.
|
Год
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
Итог
|
1954
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0-16
4-е место в группе
|
1986
|
3
|
0
|
1
|
2
|
4-7
4-е место в группе
|
1990
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-6
4-е место в группе
|
1994
|
3
|
0
|
2
|
1
|
4-5
3-е место в группе
|
1998
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-9
4-е место в группе
|
2002
|
7
|
3
|
2
|
2
|
8-6
4
|
2006
|
3
|
1
|
1
|
1
|
3-4
3-е место в группе
|
2010
|
4
|
1
|
1
|
2
|
6-8
1/8
|
2014
|
3
|
0
|
1
|
2
|
3-6
4-е место в группе
|
Итого
|
31
|
5
|
9
|
17
|
31-67
-
Главный тренер и лучший игрок
После экспериментов с иностранными тренерами, в числе которых были небезызвестные в России Бышовец, Хиддинк и Адвокат, корейская федерация футбола все чаще доверяет пост наставника сборной местным специалистам. Син Тхе Ен — третий кореец, который получил руководство национальной командой Южной Кореи после «иностранного нашествия». Бывший полузащитник сборной, считается воспитанником того самого волшебника по имени Гус, с фигурой которого связана самая большая футбольная сенсация для этой страны. Впрочем, несмотря на выход в финальную часть чемпионата мира, его заслуги в этом не так много.
Лучшим игроком страны является Сон Хын Мин — нападающий английского «Тоттенхэма». Форвард, основное воспитание получивший в Германии, где начиная с 16 лет постоянно находился на тренировках «Гамбурга», безусловный лидер Южной Кореи. Спорить с этим никто и не намерен, хотя оспорить значимость для командных действий в целом мог бы и полузащитник «Суонси» Ки Сон Ен. Но делать этого никто не будет, ведь голевые действия всегда ценили чуть выше, оборонительных подвигов.
Ориентировочные составы: Ким Сын Гю — Ким Джин Су, Чан Хен Су, Хон Джон Хо, Ли Ен — Ки Сон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Нам Тхэ Хи — Сон Хын Мин, Чи Дон Вон.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Интересно, что базой во время мирового мундиаля в России для корейцев станет город Ломоносов, находящийся рядом с Санкт-Петербургом. Расположение, мягко скажем, не слишком логичное, учитывая в каких городах им предстоит проводить матчи. Во-первых, в их числе есть Казань, где Южная Корея сразится с немцами в третьем туре группового этапа. Во-вторых, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, которые также не находятся в непосредственной близости от Питера. Так что усталость от перелетов может сказаться на подопечных Син Тхе Ена прямо во время матчей со шведами и мексиканцами.
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