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Сборная Южной Кореи

13:09, 26.03.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Сборная Южной Кореи

Участие на чемпионатах мира

За все время своего участия в финальной части чемпионатов мира, южнокорейцы выходили из своей группы лишь дважды. Дебютный выход получился самым неожиданным, ведь на домашнем мундиале, проведенным совместно с Японией футболисты Южной Кореи сенсационно дошли до полуфинала. Сил на этот матч и игру за 3-е место корейцам не хватило, отхватив в итоге четвертую позицию. Вошло в историю мирового футбола и первое выступление Кореи в финальных раундах чемпионатов мира. В 1954-м году сборная этой страны провела две игры, в которых пропустила 16 мячей. Этот рекорд так и остается не побитым, хотя ему и исполняется в этом году 64 года.

Несмотря на то, что Южная Корея начиная с 1986-го года участвует в каждом из мировых турниров, путь в Россию получился у корейцев нелегкий. В середине 2017-го в связи со сложностями прохождения по турниру в отставку был отправлен немецкий специалист Ули Штилике. Сборную подхватил местный наставник Син Тхе Ен, но и тот в двух играх не смог одержать ни единой победы, сыграв нулевые ничьи с Ираном и Узбекистаном. Однако, набранных очков в итоге корейцам хватило, чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира.

Год

И

В

Н

П

М

Итог

1954

2

0

0

2

0-16

4-е место в группе

1986

3

0

1

2

4-7

4-е место в группе

1990

3

0

0

3

1-6

4-е место в группе

1994

3

0

2

1

4-5

3-е место в группе

1998

3

0

1

2

2-9

4-е место в группе

2002

7

3

2

2

8-6

4

2006

3

1

1

1

3-4

3-е место в группе

2010

4

1

1

2

6-8

1/8

2014

3

0

1

2

3-6

4-е место в группе

Итого

31

5

9

17

31-67

-

Главный тренер и лучший игрок

После экспериментов с иностранными тренерами, в числе которых были небезызвестные в России Бышовец, Хиддинк и Адвокат, корейская федерация футбола все чаще доверяет пост наставника сборной местным специалистам. Син Тхе Ен — третий кореец, который получил руководство национальной командой Южной Кореи после «иностранного нашествия». Бывший полузащитник сборной, считается воспитанником того самого волшебника по имени Гус, с фигурой которого связана самая большая футбольная сенсация для этой страны. Впрочем, несмотря на выход в финальную часть чемпионата мира, его заслуги в этом не так много.

Лучшим игроком страны является Сон Хын Мин — нападающий английского «Тоттенхэма». Форвард, основное воспитание получивший в Германии, где начиная с 16 лет постоянно находился на тренировках «Гамбурга», безусловный лидер Южной Кореи. Спорить с этим никто и не намерен, хотя оспорить значимость для командных действий в целом мог бы и полузащитник «Суонси» Ки Сон Ен. Но делать этого никто не будет, ведь голевые действия всегда ценили чуть выше, оборонительных подвигов.

Ориентировочные составы: Ким Сын Гю — Ким Джин Су, Чан Хен Су, Хон Джон Хо, Ли Ен — Ки Сон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Нам Тхэ Хи — Сон Хын Мин, Чи Дон Вон.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Интересно, что базой во время мирового мундиаля в России для корейцев станет город Ломоносов, находящийся рядом с Санкт-Петербургом. Расположение, мягко скажем, не слишком логичное, учитывая в каких городах им предстоит проводить матчи. Во-первых, в их числе есть Казань, где Южная Корея сразится с немцами в третьем туре группового этапа. Во-вторых, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, которые также не находятся в непосредственной близости от Питера. Так что усталость от перелетов может сказаться на подопечных Син Тхе Ена прямо во время матчей со шведами и мексиканцами.


Интернет-газета «Реальное время»
СпортФутбол
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