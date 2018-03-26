Сборная Южной Кореи

Участие на чемпионатах мира

За все время своего участия в финальной части чемпионатов мира, южнокорейцы выходили из своей группы лишь дважды. Дебютный выход получился самым неожиданным, ведь на домашнем мундиале, проведенным совместно с Японией футболисты Южной Кореи сенсационно дошли до полуфинала. Сил на этот матч и игру за 3-е место корейцам не хватило, отхватив в итоге четвертую позицию. Вошло в историю мирового футбола и первое выступление Кореи в финальных раундах чемпионатов мира. В 1954-м году сборная этой страны провела две игры, в которых пропустила 16 мячей. Этот рекорд так и остается не побитым, хотя ему и исполняется в этом году 64 года.

Несмотря на то, что Южная Корея начиная с 1986-го года участвует в каждом из мировых турниров, путь в Россию получился у корейцев нелегкий. В середине 2017-го в связи со сложностями прохождения по турниру в отставку был отправлен немецкий специалист Ули Штилике. Сборную подхватил местный наставник Син Тхе Ен, но и тот в двух играх не смог одержать ни единой победы, сыграв нулевые ничьи с Ираном и Узбекистаном. Однако, набранных очков в итоге корейцам хватило, чтобы получить прямую путевку на чемпионат мира.

Год И В Н П М Итог 1954 2 0 0 2 0-16 4-е место в группе

1986 3 0 1 2 4-7 4-е место в группе

1990 3 0 0 3 1-6 4-е место в группе

1994 3 0 2 1 4-5 3-е место в группе

1998 3 0 1 2 2-9 4-е место в группе

2002 7 3 2 2 8-6 4 2006 3 1 1 1 3-4 3-е место в группе

2010 4 1 1 2 6-8 1/8 2014 3 0 1 2 3-6 4-е место в группе

Итого 31 5 9 17 31-67 -

Главный тренер и лучший игрок



После экспериментов с иностранными тренерами, в числе которых были небезызвестные в России Бышовец, Хиддинк и Адвокат, корейская федерация футбола все чаще доверяет пост наставника сборной местным специалистам. Син Тхе Ен — третий кореец, который получил руководство национальной командой Южной Кореи после «иностранного нашествия». Бывший полузащитник сборной, считается воспитанником того самого волшебника по имени Гус, с фигурой которого связана самая большая футбольная сенсация для этой страны. Впрочем, несмотря на выход в финальную часть чемпионата мира, его заслуги в этом не так много.

Лучшим игроком страны является Сон Хын Мин — нападающий английского «Тоттенхэма». Форвард, основное воспитание получивший в Германии, где начиная с 16 лет постоянно находился на тренировках «Гамбурга», безусловный лидер Южной Кореи. Спорить с этим никто и не намерен, хотя оспорить значимость для командных действий в целом мог бы и полузащитник «Суонси» Ки Сон Ен. Но делать этого никто не будет, ведь голевые действия всегда ценили чуть выше, оборонительных подвигов.

Ориентировочные составы: Ким Сын Гю — Ким Джин Су, Чан Хен Су, Хон Джон Хо, Ли Ен — Ки Сон Ен, Чон У Ен, Ку Джа Чхоль, Нам Тхэ Хи — Сон Хын Мин, Чи Дон Вон.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Интересно, что базой во время мирового мундиаля в России для корейцев станет город Ломоносов, находящийся рядом с Санкт-Петербургом. Расположение, мягко скажем, не слишком логичное, учитывая в каких городах им предстоит проводить матчи. Во-первых, в их числе есть Казань, где Южная Корея сразится с немцами в третьем туре группового этапа. Во-вторых, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону, которые также не находятся в непосредственной близости от Питера. Так что усталость от перелетов может сказаться на подопечных Син Тхе Ена прямо во время матчей со шведами и мексиканцами.



