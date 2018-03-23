Прекрасен наш союз: Алкогольная ассоциация Татарстана осиротела

После жалобы в правительство Минсвязи РТ получило деньги на модернизацию «татарстанской ЕГАИС»

Фото: Максим Платонов (на фото Ольга Апенкина)

В Алкогольной ассоциации Татарстана, объединяющей ведущих дистрибуторов российского алкоголя в республику, произошла кадровая рокировка. Как выяснило «Реальное время», по решению учредителей ассоциации Ольга Апенкина, являвшаяся к тому же гендиректором оптовой компании ТД «Россич», c 1 марта оставила пост председателя. До этого ассоциацию покинуло большинство участников алкогольного рынка, включая известных игроков. Обезлюдевший союз возглавила лоббист компании «Премьер» Лейсан Шишкина, занимавшая ранее пост исполнительного директора некоммерческого объединения.

Трое в союзе

Алкогольная ассоциация Татарстана, долгое время считавшаяся рупором бизнес-интересов независимых поставщиков ввозного алкоголя, начала терять поддержку широкого сообщества. Из состава ее участников вышли почти все, кто стоял у истоков налаживания каналов поставок российской водки в торговое пространство республики.

Как стало известно «Реальному времени», ассоциацию покинули старейшие игроки алкогольного рынка, среди которых фирма «Квантор», холдинг-компания «Реал», компания «Патриот», ТД «Кристалл-Казань». Парадокс, но при этом они остались значиться среди 11 учредителей ассоциации. Членство в ассоциации сохранили только три казанские фирмы — «Компания «Премьер», фирма «Саман», «Торговый дом «Россич», входящие в число учредителей.

Сегодня они контролируют основной объем поставок ввозного алкоголя в республику. По крайней мере, закупщики казанских торговых сетей утверждают, что им рекомендовано заключать договора на реализацию российской водки с этими тремя фирмами (продукцию «Татспиртпрома» отгружает собственный дистрибутор производителя компания «Алкоторг», — прим. ред.). Председатель алкогольной ассоциации Татарстана Лейсан Шишкина подтвердила «Реальному времени», что участников осталось трое. «Алкогольная ассоциация Татарстана (ААТ) создана в 2004 году. В состав ассоциации на тот момент входили 11 организаций — оптовых поставщиков алкогольной продукции. На данный момент ААТ объединяет 3 оптовых оператора алкогольного рынка — ООО «Фирма «Саман», ООО « Компания «Премьер» и ООО «Торговый дом Россич», — рассказала она.

Продукцию «Татспиртпрома» отгружает собственный дистрибутор производителя. Фото Максима Платонова

Для чего нужны фантомы в составе учредителей — загадка. Остается только предполагать, что при регистрации ассоциации в начале 2000-х годов, видимо, должно было быть не менее 5—10 компаний-учредителей для того, чтобы объединение прошло регистрацию в налоговых органах. Так или иначе, но с марта этого года лоббистский союз оптовиков обезлюдел. По словам Лейсан Шишкиной, причины ухода алкогольных компаний из ассоциации оказались различными: кто-то закрылся, кто-то просто ушел. «К настоящему времени некоторые из них прекратили существование, некоторые вышли из состава ассоциации», — отметила она, не называя конкретных фирм. Похоже, что союз рухнул?

Ольга Апенкина: мой срок закончился

На фоне этого печального исхода учредители созвали общее собрание, где переизбрали председателя ассоциации. После нескольких лет управления Ольга Апенкина, являвшаяся к тому же гендиректором оптовой компании ТД «Россич», ушла с руководящего поста.

— С 1 марта я оставила пост председателя Алкогольной ассоциации Татарстана. По уставу, руководители должны регулярно меняться. Мой срок закончился. И теперь представитель другой компании приступила к управлению ассоциацией, — сообщила она в разговоре с «Реальным временем».

По неофициальной информации, после выхода нескольких участников ассоциации учредители изменили устав, в котором закрепили норму о ротации председателя ассоциации через каждые полгода. После этого «бразды правления» передали представителю фирмы «Компания Премьер» Лейсан Шишкиной. Хотя до этого она занимала пост исполнительного директора ассоциации, так что определенная преемственность власти налицо. Отвечая на вопрос о том, почему возникла необходимость внесения изменений в устав, она сообщила, что «ротация на посту председателя ассоциации предусмотрена уставом, изменений, касающихся сроков, не было». По ее словам, компания ТД «Россич» не собирается выходить из состава ассоциации, так что через некоторое время экс-председатель сможет вернуться на этот пост.

Пертурбации в управлении ассоциации источники «Реального времени» связывают с очевидным расколом интересов игроков рынка. «Точные причины кадровой рокировки неизвестны, но сама ассоциация перестала быть на стороне большинства, — скупо комментируют участники рынка. — Теперь каждый сам за себя». Между тем на рынке циркулирует информация, что ввозной алкоголь достался этой «большой тройке». Отвечая на вопрос, какой объем ввозного алкоголя приходится на три компании-учредители — «Компания Премьер», «Саман» и «ТД Россич», Лейсан Шишкина написала кратко: «не владею такими цифрами». Официальных данных в открытых источниках действительно нет.

С 15 марта начала работать третья версия ЕГАИС, предусматривающая поштучный учет каждой реализуемой бутылки алкоголя. Фото merkata.ru



ЕГАИС: версия 3

Тем временем этим оптовикам ввозного алкоголя предстоит выдержать новый переход «через Альпы». С 15 марта начала работать третья версия ЕГАИС, предусматривающая поштучный учет каждой реализуемой бутылки алкоголя. Ею вводится обязанность отражать код акцизной марки в накладные обновленного формата. До 1 июля 2018 года указывать коды марок в накладных можно добровольно, а после этой даты — обязательно. Если сейчас ЕГАИС распознает лишь акцизные марки с произведенной и проданной бутылки, то с 1 июля в системе будет отражаться путь каждой бутылки алкоголя.

Как сообщили в Госалкогольинспекции РТ, 15 марта в 12.00 по московскому времени на серверной стороне ЕГАИС была отключена обработка входящих накладных старого формата 2 и всем участникам системы автоматически проставлен признак возможности приема накладных обновленного формата 3. «В дальнейшем приниматься будут только накладные формата 3. По ранее направленным накладным версии 2 будет предоставлена возможность направления актов приема/отказа/расхождений версии формата 2», — отметили в Госалкогольинспекции РТ. По словам участников рынка, тестовая апробация системы не вызвала перебоев с поставками алкоголя в торговые сети. Однако закупщики утверждают, что татарстанские оптовики еще не зарегистрировались в новом регистре, поэтому до лета сбоев быть, в принципе, не должно. «Они нас предупредили, что переход займет несколько месяцев, поэтому мы не ждем неприятностей», — рассказал топ-менеджер одной из торговых сетей республики.

«Тестовый период внедрения изначально должен был начаться 1 марта 2018 года, но в связи с поступлением обращений от участников алкогольного рынка с просьбами предоставить больший переходный период до обязательного перехода на накладную третьей версии формата, он был перенесен на 15 марта 2018 года», — напомнили в Госалкогольинспекции РТ. «Поштучный учет в ЕГАИС вводится с целью обеспечения прослеживаемости движения каждой единицы алкогольной продукции от производителя до конечного потребителя, — объяснили смысл перемен в ведомстве. — Основным идентификатором продукции в ЕГАИС является цифровой идентификатор, содержащийся в штриховом коде, наносимом на федеральную специальную марку и акцизную марку».

Жаудат Ахметханов жаловался на коллегии ведомства о том, что из-за отложенной модернизации ГИАС «Алкогольная инспекция» вышла из строя, вызвав коллапс в торговле накануне Нового года. Фото Максима Платонова



Деньги на «Алкогольную инспекцию» выделены

Казалось бы, эта третья версия ЕГАИС способна заменить внутреннюю татарстанскую систему вторичной сертификации ввозимого алкоголя. К тому же ГИАС «Алкогольная инспекция», внедренная в 2015 году, нуждается в расширении серверных мощностей. В январе этого года глава Госалкогольинспекции Татарстана Жаудат Ахметханов жаловался на коллегии ведомства о том, что из-за отложенной модернизации она вышла из строя, вызвав коллапс в торговле накануне Нового года. Дело в том, что ГИАС «Алкогольная инспекция» содержит данные о прохождении каждой партии добровольного контроля, после чего выдается разрешение на отгрузку в розницу. Так что технический сбой из-за нехватки мощностей сервера парализовал продажи — система не успевала обрабатывать запросы. Жаудат Ахметханов тогда жаловался, что дополнительные серверы должны были появиться еще в декабре 2017 года. Несмотря на нехватку серверных мощностей, татарстанская система контроля качества алкоголя как-то продолжала работать.

«Повторная проверка — это лабораторная проверка содержимого бутылки. А ЕГАИС ее не проверяет. ЕГАИС показывает, что эта бутылка разлита на конкретном заводе и государство выдало на нее специальную акцизную марку. С него уплачены налоги, бутылка поступила в легальную продажу. Но никто не проверяет содержимое бутылки при выходе с завода. Поэтому добровольная проверка качества продукции нужна», — считают татарстанские оптовики.

Пресс-служба Минсвязи РТ сообщила, что средства на модернизацию татарстанской системы найдены. «Финансирование на новое оборудование выделено. Идет подготовка к конкурсным мероприятиям на закупку и установку», — говорится в ответе на запрос «Реального времени». Точная сумма не раскрывается, но речь идет о нескольких десятках миллионов рублей. Так что местные инструменты контроля на рынком продолжат работать параллельно с ЕГАИС-3.