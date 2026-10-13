Сегодня в Татарстане ожидается до +23 градусов

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

Ветер юго-западный, южный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Температура составит от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина