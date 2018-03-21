Банк «Аверс» создает «экономический лифт» для предприятий республики

Фото: Олег Тихонов

О том, каковы ожидания бизнеса от банков и что может дать банк бизнесу, рассказал начальник управления корпоративного бизнеса Банка «Аверс» Марат Хабибрахманов.

— Как сегодня чувствует себя бизнес в Татарстане, каковы его ожидания от банков? Что Банк «Аверс» может предложить организациям и предпринимателям республики?

— В связи с известными событиями банковского рынка Татарстана, да и постоянными отзывами банковских лицензий в целом по России, бизнес все больше при выборе банка-партнера стал руководствоваться критериями надежности и репутации.

С другой стороны, сейчас бизнес стал очень мобильным, активно рассматривает разные варианты сотрудничества при условии конкурентных ставок кредитования и удобных сервисов обслуживания. Банк «Аверс» находит общий язык с бизнесом любого уровня, предлагает качественный сервис и индивидуальный подход по всем направлениям сотрудничества. Наши клиенты это ценят и сохраняют партнерские отношения с нами долгие годы. У нас есть компании, которые обслуживаются в Банке «Аверс» с момента основания — с 1990 года, 28 лет надежного партнерства — это мощный показатель.

Банковское обслуживание бизнеса традиционно является основополагающим направлением в деятельности Банка и ориентировано на выстраивание стабильного, долгосрочного сотрудничества с крупнейшими предприятиями реального сектора Республики Татарстан. Приоритетными отраслями для корпоративного бизнеса являются нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, телекоммуникационная сферы, торговля, строительство. Банк «Аверс» предоставляет полный комплекс банковских услуг для обеспечения потребностей любого бизнеса: от расчетно-кассового обслуживания, сопровождения валютных контрактов, конверсионных операций, зарплатных проектов, дистанционного обслуживания до банковских гарантий и кредитования.

Банк «Аверс» — это региональный банк с ресурсами, как у федерального банка, и высокой надежностью, подтвержденной рейтингом кредитоспособности RAEX на уровне ruA+ и долгосрочным рейтингом дефолта эмитента Fitch на уровне «ВВ-».

— Надежность банка контролирует Банк России через нормативы, которые и устанавливает? Какова ситуация с выполнением нормативов Банка России у Банка «Аверс»?

— Нормативы, установленные Банком России, выполняются Банком «Аверс» с большим запасом.

Показатель Н1 говорит одостаточности собственных средств (капитала) банка и о степени защищенности активов — у Банка «Аверс» он превышает необходимый уровень более чем в три раза и по состоянию на 01.02.2018 г. составляет 27,6% при допустимом минимуме 8%. Это высокий уровень, и это говорит о том, что потенциал роста у Банка очень большой, даже с текущим размером собственных средств.

Показатель Н2 (мгновенная ликвидность) превышает необходимый уровень также в четыре с лишним раза и по состоянию на 01.02.2018 г. составляет 65,6% при минимально допустимом значении 15%. Этот показатель ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение одного дня.

Норматив текущей ликвидности Н3 ограничивает риск потери банком платежеспособности в течение ближайших (к дате расчета норматива) 30 дней. У Банка «Аверс» он составляет 136,6% по состоянию на 01.02.2018 г. при минимальном значении 50%.

— Как изменились основные финансовые показатели банка и кредитный портфель в 2017 году? Почувствовали ли вы рост интереса бизнеса к себе?

— Прошедший год стал для Банка «Аверс» периодом дальнейшего укрепления позиций на финансовом рынке Республики Татарстан. Мы можем констатировать увеличение числа активных клиентов, рост прибыли и снижение показателя стоимости риска. По итогам 2017 года Банк «Аверс» вновь стал лидером по прибыли среди татарстанских банков. Чистая прибыль Банка на 1 января 2018 года превысила 2,3 млрд рублей. Банк сохранил высокие показатели эффективности бизнеса и увеличил размер активов на 34%. Активы на конец года составили порядка 137,5 млрд рублей. Прошедший год характеризуется для Банка ростом кредитного и депозитного портфеля юридических лиц, а также увеличением клиентской базы. На 01.01.2018 г. Банк «Аверс», по данным портала Banki.ru, входит в топ-50 банков России по объему выданных кредитов и привлеченных средств юридических лиц.

Мы наблюдаем постоянный приток новых клиентов как на расчетное обслуживание, так и на кредитование. С точки зрения их потребностей, существенных изменений нет: все так же актуальны для бизнеса решение вопросов пополнения оборотных средств, инвестиционного кредитования, получения банковских гарантий.

По мере снижения ставок кредитования увеличился спрос на рефинансирование ранее выданных кредитов, и наш Банк активно рефинансирует клиентов с хорошей кредитной историей и прозрачной стратегией привлечения средств. Кредитный портфель Банка «Аверс» постоянно увеличивается, но при этом сохраняется «первоклассное» качество портфеля. За 2017 год объем финансирования бизнеса превысил 620 млрд рублей. Мы предъявляем строгие требования к качеству, прозрачности и стабильности бизнеса клиентов. Для Банка крайне важной является задача минимизации рисков и поддержания высокого качества кредитных вложений, что осуществляется за счет глубокого анализа деятельности заемщиков и источников возврата средств, совместной выработки с клиентами оптимальных вариантов кредитования, эффективной работы с залоговым имуществом.

— Как будет развиваться рынок кредитных продуктов в Татарстане в 2018 году? Как изменятся процентные ставки по кредитам?

— Последние несколько лет стоимость средств на рынке постепенно снижается, о чем также свидетельствует ключевая ставка Банка России, которая, по оценкам некоторых экспертов, до конца текущего года приблизится к 6% годовых. Это не может не повлиять на ставки кредитования во всех сегментах бизнеса, и клиенты, ориентируясь на снижение ключевой ставки, обращаются за снижением ставок по кредитам.

Банк «Аверс» индивидуально подходит к каждому клиенту. Мы всегда готовы рассмотреть возможность установления индивидуальных условий для действующих и потенциальных клиентов, предложить комплекс услуг, который был бы интересен самому разному кругу наших партнеров. Устойчивый рост спроса на кредитные ресурсы позволяет наращивать Банку портфель кредитования как по крупному, так и по среднему бизнесу, при этом повышенное внимание уделяется качеству и диверсификации активов. Задача нашего банка — создать для компаний своеобразный «экономический лифт», который бы способствовал их росту, развитию, переходу из одного сегмента ведения бизнеса в другой. И надо сказать, что мы видим результаты, мы видим рост и развитие наших клиентов, а значит, развитие и укрепление экономики республики и страны, а это самое главное.

Подробная информация о продуктах и услугах в офисах Банка, по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатно) или на сайте aversbank.ru.

ООО Банк «Аверс». Лицензия Банка России № 415 от 09.06.2014 г.



