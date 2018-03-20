Раздор из-за сотых промилле: «Пилот окончательно и бесповоротно пьян не был»

Пил или не пил: как «Аэрофлот» с Mash повздорил из-за летчика и задержанного из Казани рейса

Фото: Максим Платонов (архивное фото)

С легкой руки телеграм-канала, созданного командой Арама Габрелянова (Life.ru), сегодня в Сети начали обсуждать случай, произошедший в казанском аэропорту несколько дней назад. У пилота авиакомпании «Аэрофлот» нашли в крови алкоголь, из-за чего рейс в Москву задержали на шесть часов, а самого командира воздушного судна отправили на повторное обследование в наркодиспансер. Однако там последующие исследования показали, что пилот трезв как стеклышко, правда, до перевозки пассажиров его все равно не допустили. Подробности — в материале «Реального времени».

Ваш пилот немного пьян

В Казани на шесть часов задержали самолет «Аэрофлота» из-за того, что в крови у пилота на медкомиссии перед вылетом нашли алкоголь. Airbus 320 рейса №1279 должен был вылететь в Шереметьево еще 17 марта в 7 утра, а на борту у него были 80 человек, среди которых двое детей. Первым об инциденте написал телеграм-канал Mash, который заявил, что «42-летний командир воздушного судна Вадим Кашин — окончательно и бесповоротно пьян». По их данным, до полета Кашина не допустили, а пассажиров из самолета выгрузили. Часть из них (24 пассажира) отправились на этом рейсе в 13.02, а оставшиеся — улетели в столицу другими рейсами. На этом телеграм-канал тему не забыл и чуть позже озвучил новую информацию — якобы пилот путался в показаниях и сначала говорил, что не пил, а потом — что пил, но немного вина накануне в гостинице.

«Пилот «Аэрофлота», который сел пьяным за штурвал в Казани, пытался уговорить медиков дать ему взлететь. Вадим Кашин убеждал врачей, что «нормально долетит» и, вообще, о случившемся никому рассказывать не стоит. Фельдшеру пришлось написать акт медосвидетельствования дважды — первый экземпляр разбушевавшийся Кашин выхватил и порвал. Прибор показал 0,2 промилле. Врачам пилот сказал, что выпил бокальчик красного за сутки до рейса», — дает свою версию телеграм-канал.

По их данным, до полета Кашина не допустили, а пассажиров из самолета выгрузили. Часть из них (24 пассажира) отправились на этом рейсе в 13.02, а оставшиеся — улетели в столицу другими рейсами. Фото Максима Платонова



Пил или не пил?

От Международного аэропорта «Казань» оперативного комментария получить не удалось. Однако подробнее об инциденте рассказал источник «Реального времени», близкий к ситуации. По его словам, «окончательно и бесповоротно пьян» пилот не был — при прохождении медкомиссии алкотестер показал у него в крови 0,06 промилле алкоголя. Несмотря на столь незначительное количество, медики перестраховались и все равно приняли решение отстранить его от полета. После этого Кашина направили в наркодиспансер Казани, где повторное обследование показало, что алкоголя в крови у него обнаружено не было. Тем не менее все равно было принято решение о замене командира воздушного судна.

В своем объяснении, по данным «Реального времени», пилот не говорил о том, что накануне употреблял алкоголь, настаивая на том, что не пил вообще.

Как рассказал наш источник, каких-либо санкций к пилоту применено не было. Этот вопрос лежит в поле ответственности Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

В своем комментарии «Реальному времени» пресс-служба «Аэрофлота» опровергает данные о том, что их пилот был пьян.

«Аэрофлот» категорически опровергает информацию, распространяемую телеграм-каналом Mash о том, что пилот воздушного судна рейса Казань — Москва находился в состояние алкогольного опьянения. Пилот прошел медицинскую экспертизу в ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения Республики Татарстан», которая не выявила признаков алкогольного опьянения».

Копии документов предоставлены пресс-службой «Аэрофлота»



В качестве доказательства авиакомпания приложила акт медицинского освидетельствования из казанского наркодиспансера. Обследование проводилось спустя четыре часа после первого медосмотра и выявило, что показатели пилота находятся в норме, а алкоголя у него в крови нет вообще.

Mash в ответ на опровержение «Аэрофлота» опубликовал первый акт медицинского освидетельствования. В нем написано, что факт употребления алкоголя был установлен и даже зафиксирован запах изо рта, но признаков опьянения не зафиксировано. При первичном обследовании у пилота нашли 0,13 промилле алкоголя в крови, при повторном в течение часа — 0,06 промилле.

Кроме того, есть пометка, что на эстафете Кашин алкоголь не употреблял, а последний раз пил 15 марта дома за ужином, ограничившись 150 граммами красного вина. Также от руки в бланке была приписка о том, что первый акт с фиксацией алкоголя в крови Кашин порвал, сказав, что не согласен с ним.

«Для пилота вообще никакое промилле не допускается»

По словам председателя совета директоров ГК «Тулпар» Азата Хакима, состояние пилотов сейчас контролируется предельно жестко. Они должны проходить повторный контроль даже после нескольких часов стоянки в аэропорту. Собеседник издания вспоминает, что еще в Советском Союзе такого не было и пилотов проверяли только перед вылетом.

Азат Хаким отмечает, что, к сожалению, случаи алкогольного опьянения пилота бывают как в России, так и за рубежом. Фото Романа Хасаева

Комментируя инцидент в казанском аэропорту, Азат Хаким отмечает, что, к сожалению, случаи алкогольного опьянения пилота бывают как в России, так и за рубежом.

«Если это действительно так, то этот случай, конечно, очень дикий. Для пилота вообще никакое промилле не допускается», — считает Азат Хаким.