«Главная формула победы Путина — добро должно быть с кулаками!»

Как татарстанцы, простив обиды, вместе с россиянами видят президента защитником от мирового зла

Накануне, 18 марта, Россия пережила важное историческое событие — выборы президента, которые прошли на фоне сложной международной обстановки. Люди чувствовали, что решается судьба не только Отечества, но и цивилизации, считают политологи. Отсюда и высокая явка. Кроме того, сказался крымский фактор. Как голосовали татарстанцы, которые, судя по данным ЦИК, не в обиде на федеральную власть, — подробности в материале «Реального времени».

Путин: «Мы, безусловно, обречены на успех!»

Россия, а вместе с ней и Татарстан, сделали свой выбор, кого хотят видеть президентом. Приведем последние данные голосования к этому часу. ЦИК РФ после обработки 99,76% бюллетеней заявил об историческом рекорде поддержки кандидатов в президенты. За Путина проголосовали 55,403 млн человек (76,65%), за Грудинина — свыше 8,54 млн (11,82%), за Жириновского — порядка 4,104 млн (5,68), за Ксению Собчак — 1,197 млн (1,66%). Григорий Явлинский набрал 1,04% голосов, остальные кандидаты — менее 1%: Борис Титов — 0,75%, Максим Сурайкин — 0,68% и Сергей Бабурин — 0,65%.

При полном подсчете бюллетеней цифры могут измениться лишь на доли процентов, что уже не повлияет на итог голосования. Владимир Путин получил почти в 3,5 раза больше голосов, чем все его конкуренты вместе взятые (22,28%), и почти в 6,5 раза больше, чем ближайший оппонент. К примеру, на предыдущих выборах Путин превзошел ближайшего преследователя, лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в 3,7 раза.

В Татарстане выборы прошли организованно и спокойно. «По состоянию на 8 часов утра обработано 100% протоколов по выборам президента РФ. Открытый прямой диалог со всеми участниками процесса — характерная черта кампании. Хочу поблагодарить всех, кто оказывал содействие в подготовке, особая благодарность избирателям. Явка в Татарстане 77,45% от общего числа, — сообщил сегодня утром председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов. — Выборы на нашей территории прошли спокойно, были обращения, на которые оперативно реагировали, на все даны ответы».

Лидирует у татарстанцев действующий президент — 82,09%, следом идет Грудинин — 9,06%, далее Жириновский — 3,01%, Сурайкин — 1,68%, Собчак — 1,33%, Явлинский — 0,87%, Титов — 0,59%, Бабурин — 0,58%.

Явка в Татарстане 77,45% от общего числа, сообщил сегодня утром председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов. Фото Максима Платонова



Шагиахметов отметил активность муниципальных районов и привел данные по городам республики: Казань — 61,47%, Набережные Челны — 79,54%, Альметьевск — 76,51%, Нижнекамск — 71,83%. Еще накануне на 18.00 сообщалось, что в лидерах рейтинга явки районы: Кайбицкий — 98,08%, Атнинский — 95,03%, Апастовский — 94,88%. В аутсайдерах районы Казани: Кировский — 54,70%, Приволжский — 54,04%, Советский — 53,48%.

Татарстанские сельчане оказались не только сознательнее горожан — в некоторых районах супервысокую явку демонстрировали уже через два часа после открытия участков. Так, на 10 утра свой гражданский долг исполнили более половины апастовских (53,16%) и кайбицких (52,67%) избирателей. В целом, судя по данным на полдень, явка по Татарстану была выше, чем 6 лет назад на предыдущих выборах президента России: 38,47% против 35,45% в 2012 году. Работу республики на выборах высоко отметила глава ЦИК России Элла Памфилова: «Выборы прошли на должном, хорошем уровне».

Всего в стране работало свыше 97 тысяч избирательных участков, где ждали более для голосования 107 млн россиян, пришли более половины от этого числа. Порой люди прибывали голосовать самым неожиданным способом: житель Нижегородской области приземлился на дельтаплане, мамадышец подкатил на деревянном олене, зеленодольцы — всем свадебным кортежем из 40 с лишним человек.

Вечером на праздничном митинге-концерте на Манежной площади Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку: «Я вижу в этом как минимум признание того, что сделано за последние годы в очень сложных условиях, — доверие и надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно, и еще более результативно». Глава государства подчеркнул, что при этом ему важно привлечь на свою сторону и тех, кто мог голосовать за других кандидатов — единство нужно, чтобы двигаться вперед: «Мы будем думать о будущем нашей великой родины, о будущем наших детей. И действуя так, мы, безусловно, обречены на успех. Вместе возьмемся за большую масштабную работу во имя России».

Вечером на праздничном митинге-концерте на Манежной площади Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку. Фото kremlin.ru



Успех Кириенко и взаимные упреки оппозиции

По мнению экспертов, у организатора этой выборной кампании Сергея Кириенко было две задачи: обеспечить высокую явку и рост ядерного электората Путина, с чем он успешно и справился. Теперь можно говорить, что ему не грозит судьба Володина, которого на фоне низкой явки на выборах в Госдуму в 2016 году отправили в отставку. Кириенко было непросто перешагнуть порог электорального ядра в 50 млн человек (в 2012 году Путина поддержали 45 млн человек, в 2004-м — 49 млн). Еще важнее было включить в их число поколение 70-х и 80-х годов, которое прежде не проявляло политическую активность. Таким образом, задачей Кириенко было отработать схему 70/70: высокая явка и рост электората. Примечательно, что Татарстан обеспечил и то, и другое.

Оппозиция в течение дня жаловалась на многочисленные нарушения. Официально в МВД России сообщили, что завели 13 уголовных дел, «так или иначе затрагивающих вопросы избирательного законодательства», и 775 административных производств. Семь материалов переданы в Следком, готовятся к передаче еще два — по фактам нарушений в Люберцах и городе Артем, где сообщали о вбросах бюллетеней.

Скандальной оказалась встреча Алексея Навального с Ксений Собчак, которую транслировали перед закрытием участков в сети. Навальный на претензию Собчак, что он отказался объединить усилия, заявил: «У меня нет с тобой общего дела. Все, что ты говоришь — это абсолютное лицемерие, ты на этих так называемых выборах показала себя чемпионом этого лицемерия», — заявил он и рассказал, как светская теледива приезжала к нему в 2 часа ночи домой, заявив, что ей «предлагают огромные деньги за выдвижение» и она не знает, что делать. Ксения назвала это «враньем».

В Татарстане работали 2 817 участков и большинство были оснащены видеокамерами. Фото Олега Тихонова



В Татарстане сообщалось о задержаниях активистов Навального с листовками, в которых они призывали бойкотировать выборы. Оппозиционеры заявляли о массовой доставке избирателей на автобусах к участкам и выкладывали фото в подтверждение. Однако и этому нашлось объяснение: автобусы свозили к УИК избирателей для их же удобства из отдаленных поселков. Представителей КПРФ возмутили наклеенные под фото с Грудининым на информационных стендах с кандидатами листочки. В них приводили новые сведения о доходах политика с упоминанием зарубежных счетов. Но представители избиркомов сослались на письмо секретаря ЦИК РФ с соответствующим поручением. Вечером сообщили о задержании казанской поэтессы Лилии Газизовой. Как она сама объяснила — за порчу бюллетеня, который она демонстративно разорвала и бросила в урну для голосования. Ей выписан штраф за попытку сорвать выборы.



Социологи опросили в республике около 13,5 тысячи человек, и от 60 до 70% опрошенных рассказали, за кого отдали голоса. Так, по данным опроса, Путин в РТ набрал 80,9%, Грудинин — 10,1%, Жириновский — 4,5%, Собчак — 1,6%, Явлинский — 0,9% (кстати, столько же признались, что испортили бюллетени), Титов и Бабурин набрали по 0,4%, а Сурайкин — 0,3%.

Следить за выборами можно было в режиме онлайн на сайте nashvybor2018.ru. В Татарстане работали 2 817 участков и большинство были оснащены видеокамерами. Впервые ими оборудовали территориальные избиркомы. Также впервые на 42 участках применили технические средства подсчета голосов — это комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

«Путин — тефлоновый, к нему не пристает всякая накипь, нагар и обиды»

Политолог Андрей Колядин привел пять причин, почему нынешние выборы президента России отметились такой высокой явкой избирателей. Во-первых, это безупречная работа административной системы — всей вертикали власти: от администрации президента до региональных и муниципальных органов власти, считает он.

— Причем не по принуждению к голосованию, а по побуждению, то есть не нарушая закон, они выполняли свою задачу по информированию людей, как они могут наиболее квалифицированно выполнить свой конституционный долг — принять участие в выборах. И эта работа, день за днем, привела к этому результату, — отметил Колядин.

Также высоко эксперт оценил работу ЦИК, который в этот раз уделил гораздо больше времени информационной и разъяснительной работе с избирателями. Кроме того, члены избиркомов «вычистили изрядную долю «мертвых душ» и вообще работали, не покладая рук». Третий блок — работа самих кандидатов, которые «создали политическую жизнь нашей стране на время выборов, поливая друг друга водой, дискутируя, выпуская свои ролики, разъезжая по стране». Четвертая причина — это то влияние, которое оказало на наших избирателей международное сообщество. По мнению Колядина, Запад крайне несправедливо обвинил Россию в фальсификации выборов в США, применил к ней многочисленные санкции, оказал давление на олимпийское движение, внедрил кремлевский список. Последней каплей стали обвинения в причастности к отравлению Скрипаля:

— Тереза Мэй в ответ на то ужасающее событие, которое произошло в Великобритании, — применение боевого химического оружия против людей, в течение нескольких часов определила, что это сделала Россия. Даже не какие-то конкретные преступники, а именно Россия, обвинив ее в том, что она страна-агрессор, и призвав все НАТО выступить против агрессора. Все это в совокупности сыграло мобилизующую роль. И люди вместо того, чтобы отпрыгнуть от власти, восприняли власть, как единственную защиту от мирового зла, и соответственно все это сыграло на явку, — говорит Андрей Колядин.

Некоторые прогнозировали, что в Татарстане в этот раз явка не будет достаточно высокой, мол, республика затаила обиду за договор и татарский язык. Однако это не подтвердилось, и Колядин объяснил почему: «Путин — тефлоновый, к нему не пристает всякая накипь, нагар и обиды. На Медведева — он, как громоотвод — люди могут обижаться. А Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом, он показал это в рамках этой выборной кампании, и Татарстан очень активно проголосовал именно за него».

«Было ощущение, что люди присоединяются к Крыму»

Другие эксперты согласны с тем, что обострение российских отношений с миром сыграло только на руку Путину.

— У меня сложилось впечатление, что общество консолидировалось вокруг важности нынешнего исторического момента. То есть все понимают, что происходит в мире и что происходит в России. И что сейчас, возможно, решается судьба цивилизации. Отсюда большая явка. Все эти угрозы, которые мы слышали в последнее время, четко показали, какой момент переживает страна. И большая явка — это консолидация вокруг победителя. Результат тоже понятен, потому что с фигурой президента связана вот эта борьба за будущее, — считает Игорь Рябов, — Главная формула победы Путина — добро должно быть с кулаками, и он в этой кампании был и за добро, и с кулаками.

Очень хорошей, особенно по Москве, назвал явку избирателей на эти выборы еще один политолог Борис Межуев. Объяснить это только хорошей погодой можно лишь отчасти. Главным же фактором, по его мнению, стала годовщина присоединения Крыма к России: «Помимо общего отношения к Владимиру Владимировичу и поддержки президента это, безусловно, крымский фактор — 18 марта. И то, что в результате довольно спокойно проведенной избирательной кампании Путина ему удалось сделать так, чтобы не только крымчане, но и россияне хотели присоединиться к крымскому референдуму. Как бы поучаствовать в тех событиях, которые произошли четыре года назад. Тогда же голосовали только крымчане, а вот здесь было ощущение, что люди присоединяются к Крыму».

Во-первых, определенную роль в успехе кампании сыграла сама дата, во-вторых, демонстрация в прайм-тайм фильма «Крым», в-третьих, приезд Путина на митинг в Севастополе, говорит Межуев. На пользу оказался и подбор оппонентов, среди которых «самые шумные отрицали крымский выбор, например Явлинский и Собчак». Опять же помогла «поддержка западных друзей — поддержка в кавычках». Постоянные упреки и угрозы Запада привели к тому, что российское общество лишь сильнее сплотилось вокруг «центра силы», по мнению эксперта.

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Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Ирина Анисимова

Казань Ирина Анисимова

Казань Ирина Анисимова

Казань Ирина Анисимова

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Максим Платонов

Казань Олег Тихонов

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Набережные Челны Сергей Афанасьев

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Казань Олег Тихонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов