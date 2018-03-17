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Шесть часов подо льдом: татарстанские дайверы готовятся к арктической экспедиции

15:58, 17.03.2018
Шесть часов подо льдом: татарстанские дайверы готовятся к арктической экспедиции

Казанские дайверы из Подводного научно-исследовательского отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова отправились сегодня в длительное подледное погружение. Три аквалангиста — Игорь Артемьев, Руслан Гильманов и Денис Решетов погрузились в полынью на озере Изумрудное, чтобы провести под водой шесть часов.

В планах дайверов — масштабная экспедиция и погружение в арктических водах. Сама экспедиция состоится не раньше 2019 года. Сейчас идет активная подготовка.

Видео Камиля Исмаилова
Татарстан
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