Шесть часов подо льдом: татарстанские дайверы готовятся к арктической экспедиции

Казанские дайверы из Подводного научно-исследовательского отряд Русского географического общества имени Алексея Леонова отправились сегодня в длительное подледное погружение. Три аквалангиста — Игорь Артемьев, Руслан Гильманов и Денис Решетов погрузились в полынью на озере Изумрудное, чтобы провести под водой шесть часов.

В планах дайверов — масштабная экспедиция и погружение в арктических водах. Сама экспедиция состоится не раньше 2019 года. Сейчас идет активная подготовка.