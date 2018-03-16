Сборная Мексики
Участие на чемпионатах мира
По числу участий в финальной части чемпионата мира мексиканцы уступают только признанным лидерам, таким как Германия, Бразилия, Италия и Аргентина. При этом, наивысшим достижением Мексики до сих пор является их выход в четвертьфинал турнира в уже далеком 1970 и 1986-м годах. Примечательно, что начиная с этого периода, команда ацтеков лишь раз не прошла групповой этап, но неизменно останавливалась сразу же после 1/8 финала.
В Россию мексиканцы пробились довольно непринужденно, досрочно оформив путевку на мундиаль. Теперь подопечным Хуана Карлоса Осорио предстоит сразиться как минимум за выход из группы, а как максимум наконец пройти стадию 1/8 финала, на которой сборная Мексика застряла с того самого чемпионата мира в 1986-м году. Стоит отметить, что мексиканцы выполнили обещание своим болельщикам, по которому были обязаны приехать в Россию ближайшим летом. Теперь футболисты Мексики смогут приехать не только ради отдыха и развлечений.
|
Год
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
Итог
|
1930
|
3
|
0
|
0
|
3
|
4-13
4-е место в группе
|
1950
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-10
4-е место в группе
|
1954
|
2
|
0
|
0
|
2
|
2-8
4-е место в группе
|
1958
|
3
|
0
|
1
|
2
|
1-8
4-е место в группе
|
1962
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3-4
4-е место в группе
|
1966
|
3
|
0
|
2
|
1
|
1-3
3-е место в группе
|
1970
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6-4
1/4
|
1978
|
3
|
0
|
0
|
3
|
2-12
4-е место в группе
|
1986
|
5
|
3
|
2
|
0
|
6-2
1/4
|
1994
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4-4
1/8
|
1998
|
4
|
1
|
2
|
1
|
8-7
1/8
|
2002
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-4
1/8
|
2006
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5-5
1/8
|
2010
|
4
|
1
|
1
|
2
|
4-5
1/8
|
2014
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-3
1/8
|
Итого
|
53
|
14
|
14
|
25
|
57-92
-
Главный тренер и лучший игрок
Тренирует мексиканцев Хуан Карлос Осорио — тренер без особых интересных историй. Кроме той, что специалист любит поговорить со своими коллегами по цеху. Так, например, сообщается, что после позорного поражения от США (0:7), Осорио обратился за тактической помощью к Марсело Бьелсе. Тот серьезно поднатаскал коллегу и теперь его кандидатура выглядит немного отчетливей, чем это было ранее.
Безоговорочным лидером нынешней Мексики является нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес, которого принято называть Чичарито. В активе нападающего уже около 50 голов за мексиканскую сборную и он уже успел стать лучшим ее бомбардиром в истории лиги. Несмотря на не слишком удачный сезон в АПЛ, Хавьер Эрнандес станет основной ударной силой Мексики, что уже не раз доказывал на международных турнирах. В том числе и на Кубке Конфедераций в Казани, когда забил решающий гол в ворота сборной России.
Ориентировочные составы: Очоа – Лайюн, Д. Рейес, Морено, Л. Рейес – Эррера, Гуардадо, Дж-тан дос Сантос – Вела, Чичарито, Лосано.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
На российском мундиале мексиканцам предстоит сразиться в групповом этапе с действующими чемпионами мира немцами, сборной Швецией, в последний момент «похоронившая» шансы Италии, а также Южной Кореей. Турнир подопечные Хуана Карлоса Осорио начнут матчем с Германией в Москве, где и выбрали себе тренировочную базу, которая находится в Химках. Далее Мексике предстоит съездить в Ростов-на-Дону, чтобы сыграть с кореянцами, а также в Екатеринбург, для возможно решающего матча со шведами за выход из группы.
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