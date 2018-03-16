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Сборная Мексики

23:23, 16.03.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Сборная Мексики

Участие на чемпионатах мира

По числу участий в финальной части чемпионата мира мексиканцы уступают только признанным лидерам, таким как Германия, Бразилия, Италия и Аргентина. При этом, наивысшим достижением Мексики до сих пор является их выход в четвертьфинал турнира в уже далеком 1970 и 1986-м годах. Примечательно, что начиная с этого периода, команда ацтеков лишь раз не прошла групповой этап, но неизменно останавливалась сразу же после 1/8 финала.

В Россию мексиканцы пробились довольно непринужденно, досрочно оформив путевку на мундиаль. Теперь подопечным Хуана Карлоса Осорио предстоит сразиться как минимум за выход из группы, а как максимум наконец пройти стадию 1/8 финала, на которой сборная Мексика застряла с того самого чемпионата мира в 1986-м году. Стоит отметить, что мексиканцы выполнили обещание своим болельщикам, по которому были обязаны приехать в Россию ближайшим летом. Теперь футболисты Мексики смогут приехать не только ради отдыха и развлечений.

Год

И

В

Н

П

М

Итог

1930

3

0

0

3

4-13

4-е место в группе

1950

3

0

0

3

2-10

4-е место в группе

1954

2

0

0

2

2-8

4-е место в группе

1958

3

0

1

2

1-8

4-е место в группе

1962

3

1

0

2

3-4

4-е место в группе

1966

3

0

2

1

1-3

3-е место в группе

1970

4

2

1

1

6-4

1/4

1978

3

0

0

3

2-12

4-е место в группе

1986

5

3

2

0

6-2

1/4

1994

4

1

2

1

4-4

1/8

1998

4

1

2

1

8-7

1/8

2002

4

2

1

1

4-4

1/8

2006

4

1

1

2

5-5

1/8

2010

4

1

1

2

4-5

1/8

2014

4

2

1

1

5-3

1/8

Итого

53

14

14

25

57-92

-

Главный тренер и лучший игрок

Тренирует мексиканцев Хуан Карлос Осорио — тренер без особых интересных историй. Кроме той, что специалист любит поговорить со своими коллегами по цеху. Так, например, сообщается, что после позорного поражения от США (0:7), Осорио обратился за тактической помощью к Марсело Бьелсе. Тот серьезно поднатаскал коллегу и теперь его кандидатура выглядит немного отчетливей, чем это было ранее.

Безоговорочным лидером нынешней Мексики является нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес, которого принято называть Чичарито. В активе нападающего уже около 50 голов за мексиканскую сборную и он уже успел стать лучшим ее бомбардиром в истории лиги. Несмотря на не слишком удачный сезон в АПЛ, Хавьер Эрнандес станет основной ударной силой Мексики, что уже не раз доказывал на международных турнирах. В том числе и на Кубке Конфедераций в Казани, когда забил решающий гол в ворота сборной России.

Ориентировочные составы: Очоа – Лайюн, Д. Рейес, Морено, Л. Рейес – Эррера, Гуардадо, Дж-тан дос Сантос – Вела, Чичарито, Лосано.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

На российском мундиале мексиканцам предстоит сразиться в групповом этапе с действующими чемпионами мира немцами, сборной Швецией, в последний момент «похоронившая» шансы Италии, а также Южной Кореей. Турнир подопечные Хуана Карлоса Осорио начнут матчем с Германией в Москве, где и выбрали себе тренировочную базу, которая находится в Химках. Далее Мексике предстоит съездить в Ростов-на-Дону, чтобы сыграть с кореянцами, а также в Екатеринбург, для возможно решающего матча со шведами за выход из группы.

Интернет-газета «Реальное время»
СпортФутбол
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