Сборная Мексики

Участие на чемпионатах мира

По числу участий в финальной части чемпионата мира мексиканцы уступают только признанным лидерам, таким как Германия, Бразилия, Италия и Аргентина. При этом, наивысшим достижением Мексики до сих пор является их выход в четвертьфинал турнира в уже далеком 1970 и 1986-м годах. Примечательно, что начиная с этого периода, команда ацтеков лишь раз не прошла групповой этап, но неизменно останавливалась сразу же после 1/8 финала.

В Россию мексиканцы пробились довольно непринужденно, досрочно оформив путевку на мундиаль. Теперь подопечным Хуана Карлоса Осорио предстоит сразиться как минимум за выход из группы, а как максимум наконец пройти стадию 1/8 финала, на которой сборная Мексика застряла с того самого чемпионата мира в 1986-м году. Стоит отметить, что мексиканцы выполнили обещание своим болельщикам, по которому были обязаны приехать в Россию ближайшим летом. Теперь футболисты Мексики смогут приехать не только ради отдыха и развлечений.

Год И В Н П М Итог 1930 3 0 0 3 4-13 4-е место в группе

1950 3 0 0 3 2-10 4-е место в группе

1954 2 0 0 2 2-8 4-е место в группе

1958 3 0 1 2 1-8 4-е место в группе

1962 3 1 0 2 3-4 4-е место в группе

1966 3 0 2 1 1-3 3-е место в группе

1970 4 2 1 1 6-4 1/4 1978 3 0 0 3 2-12 4-е место в группе

1986 5 3 2 0 6-2 1/4 1994 4 1 2 1 4-4 1/8 1998 4 1 2 1 8-7 1/8 2002 4 2 1 1 4-4 1/8 2006 4 1 1 2 5-5 1/8 2010 4 1 1 2 4-5 1/8 2014 4 2 1 1 5-3 1/8 Итого 53 14 14 25 57-92 -

Главный тренер и лучший игрок



Тренирует мексиканцев Хуан Карлос Осорио — тренер без особых интересных историй. Кроме той, что специалист любит поговорить со своими коллегами по цеху. Так, например, сообщается, что после позорного поражения от США (0:7), Осорио обратился за тактической помощью к Марсело Бьелсе. Тот серьезно поднатаскал коллегу и теперь его кандидатура выглядит немного отчетливей, чем это было ранее.

Безоговорочным лидером нынешней Мексики является нападающий «Вест Хэма» Хавьер Эрнандес, которого принято называть Чичарито. В активе нападающего уже около 50 голов за мексиканскую сборную и он уже успел стать лучшим ее бомбардиром в истории лиги. Несмотря на не слишком удачный сезон в АПЛ, Хавьер Эрнандес станет основной ударной силой Мексики, что уже не раз доказывал на международных турнирах. В том числе и на Кубке Конфедераций в Казани, когда забил решающий гол в ворота сборной России.

Ориентировочные составы: Очоа – Лайюн, Д. Рейес, Морено, Л. Рейес – Эррера, Гуардадо, Дж-тан дос Сантос – Вела, Чичарито, Лосано.

Где будет базироваться и в каких городах выступать

На российском мундиале мексиканцам предстоит сразиться в групповом этапе с действующими чемпионами мира немцами, сборной Швецией, в последний момент «похоронившая» шансы Италии, а также Южной Кореей. Турнир подопечные Хуана Карлоса Осорио начнут матчем с Германией в Москве, где и выбрали себе тренировочную базу, которая находится в Химках. Далее Мексике предстоит съездить в Ростов-на-Дону, чтобы сыграть с кореянцами, а также в Екатеринбург, для возможно решающего матча со шведами за выход из группы.