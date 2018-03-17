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«Внезапная смерть» «барсов»

07:00, 17.03.2018 10

Как «Ак Барс» отдал «Металлургу» стартовую победу

«Внезапная смерть» «барсов» Фото: vk.com/hcakbars

Ожидание яркого противостояния грандов российского хоккея заполнило трибуны «Татнефть Арены» почти под завязку. Большинство экспертов считают, что эта полуфинальная серия между «Ак Барсом» и «Металлургом» имеет все шансы затянуться. И вчерашняя игра это показала. Овертайм случился в первом же матче, в котором сильнее (3:4) оказались уральцы. В чем шансы «Магнитки» на фоне казанского фаворита, удалось ли Зинэтуле Билялетдинову наладить реализацию большинства «барсов», до чего доигрался Владимир Ткачев и новые «пируэты» Эмиля Гарипова — в материале «Реального времени».

Они сошлись вновь

«Магнитка» и «барсы» — два великих клуба российского хоккея, которые практически синхронно подвинули московские клубы. Символично, что свое первое чемпионство «Металлург» завоевал в 1999 году — на следующий сезон после первого золота «Ак Барса» в 1998 году. Да и в новейшей истории клубы идут вровень. У казанцев и магнитогорцев — по два Кубка Гагарина.

Если бы «Ак Барсу» достался «Авангард» (что случилось бы, пройди омичи «Салават»), то было бы не столь интересно, поскольку «омские ястребы» регулярно проигрывают казанцам, являясь «клиентами» «барсов». С «Магниткой» же история противостояния богата на «перевороты» в каждую из сторон. По заведенному историей порядку в этом сезоне подошла очередь казанцев мстить — за памятное и болезненное поражение в прошлом финале Восточной конференции от «Магнитки».

Интересно, что ту серию уральцы выиграли с сухим счетом 4:0, по сути усилиями пяти человек — первой пятерки и вратаря. Время показало, что Зарипов без Мозякина постарел и близок к завершению карьеры, тогда как лидер «Магнитки» все так же тянет команду на себя. Василий Кошечкин и вовсе сильнейший голкипер КХЛ «прямо сейчас», тогда как менеджмент «Ак Барса» по непонятным причинам так и не усилил пост номер один, доведя ситуацию до абсурда. Как мы писали ранее, на данный момент основной вратарь у хабаровского «Амура» и то сильнее, чем у богатейшего клуба Востока КХЛ, коим является «Ак Барс».

В этом сезоне подошла очередь казанцев мстить — за памятное и болезненное поражение в прошлом финале Восточной конференции от «Магнитки». Фото ak-bars.ru

Как Билл успокаивал нервы перепалкой с журналистами

После неудачной (забегаем вперед) игры главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов успокаивал нервы перепалкой с журналистами, которые устроили настоящий допрос с пристрастием по ситуации с отсутствием в составе Даниса Зарипова, а корреспондент «Реального времени» «допрашивал» тренера по теме Эмиля Гарипова.

— Сегодня как минимум два гола можно считать вратарскими. Согласны с этим?

— Давайте не будем. Играла вся команда, сегодня не выиграли, готовимся к завтрашней игре.

— Не боитесь не выполнить задачу минимум из-за вратарской позиции?

— Я считаю, что он играет достаточно уверенно и вопросов у меня к нему нет.

— Почему не играл сегодня Данис Зарипов?

— Я не хочу сейчас переходить на фамилии. У нас играют те, кто сейчас играет. Сегодня игра прошла, и завтра посмотрим, кто будет играть.

— Считаете это поражение тренерским сегодня?

— Да, считаю, — ответил Билялетдинов с выражением на лице, мол, подавитесь и только отстаньте.

Журналисты устроили Зинэтуле Билялетдинову настоящий допрос с пристрастием. Фото ak-bars.ru

Два козыря «Магнитки»

Между тем, нынешний «Металлург» в этом сезоне мог и вовсе не попасть в плей-офф. Перед стартом «регулярки» команда лишилась львиной доли своих лидеров, а руководство клуба решило, что и без адекватной замены на одних традициях «Магнитка» «затащит». Не тут-то было. Долгое время уральцы шли вне зоны плей-офф, и Илья Воробьев (экс-главный тренер клуба) был уволен, доказав теорему, что все последние успехи «Магнитки» связаны по большей степени с грамотной селекционной работой и подбором игроков, нежели с мастерством тренеров. Сменивший его Виктор Козлов данный постулат лишь подтверждает, поскольку дела в Магнитогорске стали налаживаться лишь с возвращением части лидеров образца прошлого сезона — Криса Ли, Алексея Береглазова и Войтека Вольского. В итоге к серии с «Ак Барсом» мы видим привычно боеспособную «Магнитку», которая имеет весомые козыри на фоне «Ак Барса». Их всего два, но это условные туз и король — Кошечкин и Мозякин.

У казанцев главная сенсация серии с «Амуром» — даже не провальный уровень Даниса Зарипова, этого стоило ожидать, ведь возраст не обманешь. Больше удивляет абсолютное голевое и ассистентское молчание Владимира Ткачева. Гол+пас, из которых гол с добивания в пустые ворота, а пас — выигранное вбрасывание — это совсем не то, чего ждали от «номера 55» болельщики «Ак Барса». В итоге Владимир «доигрался» до четвертого номинального звена и вывода из бригад большинства. Впрочем, в четвертом звене у него компания более чем достойная — Свитов и Клинкхаммер. Первый — капитан и моральный лидер коллектива, а второй — канадский форвард, который почти все время своего пребывания в «Ак Барсе» играл в 1-2-м звеньях. По именам с этими ребятами могут поспорить разве что игроки легионерского первого звена. А во второе звено по итогам серии с «Амуром» поднялись Косов и Бурмистров, к которым добавился «горячий» Станислав Галиев.

Данис Зарипов в запасе — это ожидаемо

Очередное же «изгнание» Даниса Зарипова из заявки на матч предсказывалось заранее. 36-летний ветеран потерял скорость и остроту в действиях. Ноль очков по системе гол+пас в серии с «Амуром» и слабая отработка в обороне сделали решение Билялетдинова оправданным и предсказуемым.

Очередное «изгнание» Даниса Зарипова из заявки на матч предсказывалось заранее. Фото ak-bars.ru

Объяснения здесь два: реалистичное и «политкорректное». Первое — Зарипов уже не тянет перво-второе звенья «Ак Барса», а в сдерживающих звеньях использовать его смысла нет: отрабатывать в обороне Данис никогда особо не умел, а тут еще и возраст. А «политкорректная» может звучать так: Билялетдинов экономит силы своего «джокера» на финальные стадии. Чему верить — личное дело каждого.

Переезд «Ак Барса» в Альметьевск уже не актуален?

Вывеска «Ак Барс» — «Металлург» самая что ни на есть топовая для всего российского хоккея. Вечер пятницы, стартовый матч серии и удобное время, чтобы после работы/учебы добраться на игру. И вчера народу пришло заметно больше, чем на «Амур». Но аншлаги на матчах «Ак Барса» в этом году все же редкость. В целом же по сезону складывается такое ощущение, что небывалая маркетинговая активность «Ак Барса» в этом сезоне принесла обратный эффект. Возросшие расходы на эту самую «активность» пришлось отбивать повышением цен на билеты, в итоге клуб отпугнул от себя часть лояльной аудитории, которая не может выбрасывать значительные суммы семейного бюджета на хоккей. Самый дешевый билет вчера стоил 600 рублей, и это самый дорогой «кейс» для болельщицкого кошелька Казани среди «одноклассников» («Рубин», УНИКС, «Зенит»).

После стартового матча серии с «Амуром» президент «Ак Барса» и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов «пригрозил» фанатам «барсов» перевезти команду в Альметьевск и был предсказуемо осмеян в социальных сетях болельщиками. К тому же, в Альметьевске желающих ходить на хоккей по таким ценам будет еще меньше.

«Легкие шайбы» «Ак Барса»

Команды начали игру на высоких скоростях, но в довольно аккуратной манере — явных голевых моментов не было, пока Роб Клинкхаммер не схватил удаление на экваторе периода. Вот тут пришлось попотеть Гарипову, и с первым испытанием — Мозякиным и компанией — Эмиль справился. По такой игре, казалось, нужно невероятное усилие, чтобы забить. Тем неожиданней выглядел первый гол «барсов» в матче, когда Иржи Секач элементарно добил шайбу в пустые уже ворота после броска партнера — 1:0.

Иржи Секач элементарно добил шайбу в пустые уже ворота после броска партнера. Фото metallurg.ru

После перерыва казанцы сумели оперативно развить успех. Ярослав Косов взял игру на себя, прорвался в центр на дальний пятачок и хлестко бросил низом в угол. Кошечкин не слишком удачно отразил шайбу прямо на крюк клюшки Станислава Галиева, который забросил уже четвертую шайбу в этом плей-офф — 2:0. Что ж, тот же Косов уже этим действием доказал, что полезнее Даниса Зарипова во втором звене. Но скоро все перевернулось с ног на голову.

— Что случилось в тот момент, когда команда повела со счетом 2:0?

— Как я и сказал, мы допустили ошибки и не смогли реализовать свои моменты. Теперь нужно сыграть лучше и выигрывать второй матч, — отвечал на вопросы СМИ защитник казанцев Атте Охтамаа, — Была сложная игра. У нас был шанс сегодня выиграть, но несколько невынужденных ошибок помешали это сделать. Завтра нам нужно сохранять хладнокровие, быть лучше, не повторять сегодняшних ошибок.

— Все знают, что у соперника выделяется первая пятерка Мозякина и Коваржа. У вас было особое задание против них?

— Нет, у них очень сильная команда в целом, и мы не готовились играть против отдельных игроков. Мы готовились играть против любого звена «Магнитки».

У «барсов» нет большинства и вратаря

Но музыка играла недолго, ибо через пару минут Эмиль Гарипов потерял ворота и шайбу, распластался на льду, а Мэтт Эллисон, объехав рамку, завез шайбу за линию — 2:1. А ключевой момент случился в середине периода, когда Александр Бурмистров вынудил нарушить правила Оскара Осала, а через минуту гости и вовсе на 60 секунд остались втроем против пятерки «барсов». Однако казанцы за все время большинства кроме пары бросков от синей линии ничем не отметились. Таким образом, проблема реализации лишнего у команды Билла никуда не делась.

— Что с большинством? — спрашивали после игры журналисты форварда «Ак Барса» Станислава Галиева.

— Нормально все, не забили свои моменты. А так, розыгрыш. Вопросов нет. Вася попал в штангу. Не знаю, посмотрим. Теряли шайбу, много ошибок допустили. Завтра будем разбираться и готовиться к следующему матчу. С утра будет время.

— Насколько эмоционально тяжело упускать победу?

— Всегда неприятно, тем более дома, при такой поддержке. Но жизнь на этом не заканчивается, завтра новый день, будем работать.

«Внезапная смерть», как принято называть овертаймы в хоккее, пришла к «Ак Барсу» в середине периода. Фото ak-bars.ru

«Магнитка» зарядилась позитивом, отстояв меньшинство, а тут еще и Гарипов продолжил чудить. Мозякин щелкнул от синей линии, Эмиль отразил на дальний пятак, откуда Войтек Вольский тихонько, явно на удачу, катнул шайбу в сторону ворот, а она от конька Гарипова зашла в ворота — 2:2.

Овертайм как символ или анонс всей серии

Неизвестно, что именно сказал Билялетдинов своим подопечным перед заключительным периодом, но казанцы вышли на лед сверхзаряженными и обрушили вал атак на ворота Василия Кошечкина. Да так, что основной голкипер олимпийской сборной России дрогнул, пропустив не слишком сложный бросок Атте Охтамаа со средней дистанции — 3:2. «Барсы» продолжили давить и на исходе 8-й минуты заработали большинство, которое благополучно «слили».

Лишь к середине периода уральцам удалось выровнять игру. И в том, что к этому моменту преимущество казанцев исчислялось лишь одной шайбой, высока заслуга Василия Кошечкина. В итоге минутная расслабленность вышла казанцам боком: быструю контратаку уральцев с пятачка замкнул Евгений Тимкин — 3:3. Оборона «Ак Барса» в этом эпизоде была вспорота с пугающей простотой.

На 25-й секунде для гостей все могло закончиться, но Джастин Азеведо с выгодной позиции не переиграл Кошечкина. А «внезапная смерть», как принято называть овертаймы в хоккее, пришла к «Ак Барсу» в середине периода. Мозякин нашел на дальнем пятаке Вольского, который неотразимо бросил в угол — 3:4. Символично, что первый же матч непримиримых соперников дошел до овертайма. Возможно, это некий прообраз всей серии, которая должна стать украшением плей-офф Кубка Гагарина 10-го сезона КХЛ.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов
Справка

«Ак Барс» — «Металлург Мг» — 3:4 (1:0, 1:2, 1:1, 0:1)

  • 1:0 — 17 Секач (Азеведо, Ландер)
  • 2:0 — 23 Галиев (Косов)
  • 2:1 — 26 Эллисон (Чибисов, Денисов)
  • 2:2 — 33 Вольский (Мозякин)
  • 3:2 — 43 Охтамаа (Клинкхаммер, Ткачев)
  • 3:3 — 52 Тимкин (Кокарев, Осала)
  • 3:4 — 69 Вольский (Мозякин)

Счет в серии — 0:1

СпортХоккей Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 17 марта
    Гарипов позор Ак Барса.
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  • Анонимно 17 марта
    Гарипов слабое звено.
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  • Анонимно 17 марта
    ДЫРИПОВА с поля!!!!
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  • Анонимно 17 марта
    Пора биллу уже на пенсию. За 3 сезона так и не смог большинство наиграть у барсов. А в плейоофф это один из гарантов успеха или провала.
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    Анонимно 17 марта
    Меня больше бесит, что такой великий тренер как Билл прогибается под руководство и лобби дырки в воротах Ак Барса
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  • Анонимно 17 марта
    Заря старенький уже. Ноги не катят. Правильно Билл его не ставит. Но вот Эмильен в воротах барсов...И альтернативы то нет. Кто это допустил и кто ответит если из-за вратаря "барсы" вылетят от Магнитки?
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  • Анонимно 17 марта
    срочно нужно выпускать Зарипова
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  • Анонимно 17 марта
    Если ММГ забить не может - Шарипов поможет
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  • Анонимно 17 марта
    К Билу смысл предъявлять,все трансферы генменеджер ведёт.Есть игроки сами все их видят круто сбавили по игре и в составе до сих пор.К сожалению в обороне не все в строю.
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  • Анонимно 22 марта
    ребята я из будущего и говорю вам ак барс разорвал металлург
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