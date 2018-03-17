«Внезапная смерть» «барсов»

Как «Ак Барс» отдал «Металлургу» стартовую победу

Ожидание яркого противостояния грандов российского хоккея заполнило трибуны «Татнефть Арены» почти под завязку. Большинство экспертов считают, что эта полуфинальная серия между «Ак Барсом» и «Металлургом» имеет все шансы затянуться. И вчерашняя игра это показала. Овертайм случился в первом же матче, в котором сильнее (3:4) оказались уральцы. В чем шансы «Магнитки» на фоне казанского фаворита, удалось ли Зинэтуле Билялетдинову наладить реализацию большинства «барсов», до чего доигрался Владимир Ткачев и новые «пируэты» Эмиля Гарипова — в материале «Реального времени».

Они сошлись вновь

«Магнитка» и «барсы» — два великих клуба российского хоккея, которые практически синхронно подвинули московские клубы. Символично, что свое первое чемпионство «Металлург» завоевал в 1999 году — на следующий сезон после первого золота «Ак Барса» в 1998 году. Да и в новейшей истории клубы идут вровень. У казанцев и магнитогорцев — по два Кубка Гагарина.

Если бы «Ак Барсу» достался «Авангард» (что случилось бы, пройди омичи «Салават»), то было бы не столь интересно, поскольку «омские ястребы» регулярно проигрывают казанцам, являясь «клиентами» «барсов». С «Магниткой» же история противостояния богата на «перевороты» в каждую из сторон. По заведенному историей порядку в этом сезоне подошла очередь казанцев мстить — за памятное и болезненное поражение в прошлом финале Восточной конференции от «Магнитки».

Интересно, что ту серию уральцы выиграли с сухим счетом 4:0, по сути усилиями пяти человек — первой пятерки и вратаря. Время показало, что Зарипов без Мозякина постарел и близок к завершению карьеры, тогда как лидер «Магнитки» все так же тянет команду на себя. Василий Кошечкин и вовсе сильнейший голкипер КХЛ «прямо сейчас», тогда как менеджмент «Ак Барса» по непонятным причинам так и не усилил пост номер один, доведя ситуацию до абсурда. Как мы писали ранее, на данный момент основной вратарь у хабаровского «Амура» и то сильнее, чем у богатейшего клуба Востока КХЛ, коим является «Ак Барс».

В этом сезоне подошла очередь казанцев мстить — за памятное и болезненное поражение в прошлом финале Восточной конференции от «Магнитки». Фото ak-bars.ru



Как Билл успокаивал нервы перепалкой с журналистами

После неудачной (забегаем вперед) игры главный тренер казанцев Зинэтула Билялетдинов успокаивал нервы перепалкой с журналистами, которые устроили настоящий допрос с пристрастием по ситуации с отсутствием в составе Даниса Зарипова, а корреспондент «Реального времени» «допрашивал» тренера по теме Эмиля Гарипова.

— Сегодня как минимум два гола можно считать вратарскими. Согласны с этим?

— Давайте не будем. Играла вся команда, сегодня не выиграли, готовимся к завтрашней игре.

— Не боитесь не выполнить задачу минимум из-за вратарской позиции?

— Я считаю, что он играет достаточно уверенно и вопросов у меня к нему нет.

— Почему не играл сегодня Данис Зарипов?

— Я не хочу сейчас переходить на фамилии. У нас играют те, кто сейчас играет. Сегодня игра прошла, и завтра посмотрим, кто будет играть.

— Считаете это поражение тренерским сегодня?

— Да, считаю, — ответил Билялетдинов с выражением на лице, мол, подавитесь и только отстаньте.

Журналисты устроили Зинэтуле Билялетдинову настоящий допрос с пристрастием. Фото ak-bars.ru

Два козыря «Магнитки»

Между тем, нынешний «Металлург» в этом сезоне мог и вовсе не попасть в плей-офф. Перед стартом «регулярки» команда лишилась львиной доли своих лидеров, а руководство клуба решило, что и без адекватной замены на одних традициях «Магнитка» «затащит». Не тут-то было. Долгое время уральцы шли вне зоны плей-офф, и Илья Воробьев (экс-главный тренер клуба) был уволен, доказав теорему, что все последние успехи «Магнитки» связаны по большей степени с грамотной селекционной работой и подбором игроков, нежели с мастерством тренеров. Сменивший его Виктор Козлов данный постулат лишь подтверждает, поскольку дела в Магнитогорске стали налаживаться лишь с возвращением части лидеров образца прошлого сезона — Криса Ли, Алексея Береглазова и Войтека Вольского. В итоге к серии с «Ак Барсом» мы видим привычно боеспособную «Магнитку», которая имеет весомые козыри на фоне «Ак Барса». Их всего два, но это условные туз и король — Кошечкин и Мозякин.

У казанцев главная сенсация серии с «Амуром» — даже не провальный уровень Даниса Зарипова, этого стоило ожидать, ведь возраст не обманешь. Больше удивляет абсолютное голевое и ассистентское молчание Владимира Ткачева. Гол+пас, из которых гол с добивания в пустые ворота, а пас — выигранное вбрасывание — это совсем не то, чего ждали от «номера 55» болельщики «Ак Барса». В итоге Владимир «доигрался» до четвертого номинального звена и вывода из бригад большинства. Впрочем, в четвертом звене у него компания более чем достойная — Свитов и Клинкхаммер. Первый — капитан и моральный лидер коллектива, а второй — канадский форвард, который почти все время своего пребывания в «Ак Барсе» играл в 1-2-м звеньях. По именам с этими ребятами могут поспорить разве что игроки легионерского первого звена. А во второе звено по итогам серии с «Амуром» поднялись Косов и Бурмистров, к которым добавился «горячий» Станислав Галиев.

Данис Зарипов в запасе — это ожидаемо

Очередное же «изгнание» Даниса Зарипова из заявки на матч предсказывалось заранее. 36-летний ветеран потерял скорость и остроту в действиях. Ноль очков по системе гол+пас в серии с «Амуром» и слабая отработка в обороне сделали решение Билялетдинова оправданным и предсказуемым.

Очередное «изгнание» Даниса Зарипова из заявки на матч предсказывалось заранее. Фото ak-bars.ru



Объяснения здесь два: реалистичное и «политкорректное». Первое — Зарипов уже не тянет перво-второе звенья «Ак Барса», а в сдерживающих звеньях использовать его смысла нет: отрабатывать в обороне Данис никогда особо не умел, а тут еще и возраст. А «политкорректная» может звучать так: Билялетдинов экономит силы своего «джокера» на финальные стадии. Чему верить — личное дело каждого.

Переезд «Ак Барса» в Альметьевск уже не актуален?

Вывеска «Ак Барс» — «Металлург» самая что ни на есть топовая для всего российского хоккея. Вечер пятницы, стартовый матч серии и удобное время, чтобы после работы/учебы добраться на игру. И вчера народу пришло заметно больше, чем на «Амур». Но аншлаги на матчах «Ак Барса» в этом году все же редкость. В целом же по сезону складывается такое ощущение, что небывалая маркетинговая активность «Ак Барса» в этом сезоне принесла обратный эффект. Возросшие расходы на эту самую «активность» пришлось отбивать повышением цен на билеты, в итоге клуб отпугнул от себя часть лояльной аудитории, которая не может выбрасывать значительные суммы семейного бюджета на хоккей. Самый дешевый билет вчера стоил 600 рублей, и это самый дорогой «кейс» для болельщицкого кошелька Казани среди «одноклассников» («Рубин», УНИКС, «Зенит»).

После стартового матча серии с «Амуром» президент «Ак Барса» и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов «пригрозил» фанатам «барсов» перевезти команду в Альметьевск и был предсказуемо осмеян в социальных сетях болельщиками. К тому же, в Альметьевске желающих ходить на хоккей по таким ценам будет еще меньше.

«Легкие шайбы» «Ак Барса»

Команды начали игру на высоких скоростях, но в довольно аккуратной манере — явных голевых моментов не было, пока Роб Клинкхаммер не схватил удаление на экваторе периода. Вот тут пришлось попотеть Гарипову, и с первым испытанием — Мозякиным и компанией — Эмиль справился. По такой игре, казалось, нужно невероятное усилие, чтобы забить. Тем неожиданней выглядел первый гол «барсов» в матче, когда Иржи Секач элементарно добил шайбу в пустые уже ворота после броска партнера — 1:0.

Иржи Секач элементарно добил шайбу в пустые уже ворота после броска партнера. Фото metallurg.ru

После перерыва казанцы сумели оперативно развить успех. Ярослав Косов взял игру на себя, прорвался в центр на дальний пятачок и хлестко бросил низом в угол. Кошечкин не слишком удачно отразил шайбу прямо на крюк клюшки Станислава Галиева, который забросил уже четвертую шайбу в этом плей-офф — 2:0. Что ж, тот же Косов уже этим действием доказал, что полезнее Даниса Зарипова во втором звене. Но скоро все перевернулось с ног на голову.

— Что случилось в тот момент, когда команда повела со счетом 2:0?

— Как я и сказал, мы допустили ошибки и не смогли реализовать свои моменты. Теперь нужно сыграть лучше и выигрывать второй матч, — отвечал на вопросы СМИ защитник казанцев Атте Охтамаа, — Была сложная игра. У нас был шанс сегодня выиграть, но несколько невынужденных ошибок помешали это сделать. Завтра нам нужно сохранять хладнокровие, быть лучше, не повторять сегодняшних ошибок.

— Все знают, что у соперника выделяется первая пятерка Мозякина и Коваржа. У вас было особое задание против них?

— Нет, у них очень сильная команда в целом, и мы не готовились играть против отдельных игроков. Мы готовились играть против любого звена «Магнитки».

У «барсов» нет большинства и вратаря

Но музыка играла недолго, ибо через пару минут Эмиль Гарипов потерял ворота и шайбу, распластался на льду, а Мэтт Эллисон, объехав рамку, завез шайбу за линию — 2:1. А ключевой момент случился в середине периода, когда Александр Бурмистров вынудил нарушить правила Оскара Осала, а через минуту гости и вовсе на 60 секунд остались втроем против пятерки «барсов». Однако казанцы за все время большинства кроме пары бросков от синей линии ничем не отметились. Таким образом, проблема реализации лишнего у команды Билла никуда не делась.

— Что с большинством? — спрашивали после игры журналисты форварда «Ак Барса» Станислава Галиева.

— Нормально все, не забили свои моменты. А так, розыгрыш. Вопросов нет. Вася попал в штангу. Не знаю, посмотрим. Теряли шайбу, много ошибок допустили. Завтра будем разбираться и готовиться к следующему матчу. С утра будет время.

— Насколько эмоционально тяжело упускать победу?

— Всегда неприятно, тем более дома, при такой поддержке. Но жизнь на этом не заканчивается, завтра новый день, будем работать.

«Внезапная смерть», как принято называть овертаймы в хоккее, пришла к «Ак Барсу» в середине периода. Фото ak-bars.ru



«Магнитка» зарядилась позитивом, отстояв меньшинство, а тут еще и Гарипов продолжил чудить. Мозякин щелкнул от синей линии, Эмиль отразил на дальний пятак, откуда Войтек Вольский тихонько, явно на удачу, катнул шайбу в сторону ворот, а она от конька Гарипова зашла в ворота — 2:2.

Овертайм как символ или анонс всей серии

Неизвестно, что именно сказал Билялетдинов своим подопечным перед заключительным периодом, но казанцы вышли на лед сверхзаряженными и обрушили вал атак на ворота Василия Кошечкина. Да так, что основной голкипер олимпийской сборной России дрогнул, пропустив не слишком сложный бросок Атте Охтамаа со средней дистанции — 3:2. «Барсы» продолжили давить и на исходе 8-й минуты заработали большинство, которое благополучно «слили».

Лишь к середине периода уральцам удалось выровнять игру. И в том, что к этому моменту преимущество казанцев исчислялось лишь одной шайбой, высока заслуга Василия Кошечкина. В итоге минутная расслабленность вышла казанцам боком: быструю контратаку уральцев с пятачка замкнул Евгений Тимкин — 3:3. Оборона «Ак Барса» в этом эпизоде была вспорота с пугающей простотой.

На 25-й секунде для гостей все могло закончиться, но Джастин Азеведо с выгодной позиции не переиграл Кошечкина. А «внезапная смерть», как принято называть овертаймы в хоккее, пришла к «Ак Барсу» в середине периода. Мозякин нашел на дальнем пятаке Вольского, который неотразимо бросил в угол — 3:4. Символично, что первый же матч непримиримых соперников дошел до овертайма. Возможно, это некий прообраз всей серии, которая должна стать украшением плей-офф Кубка Гагарина 10-го сезона КХЛ.

Артур Халилуллов, Эрик Добролюбов