Тяжело играть, когда «дыра» в воротах «барсов»

Почему «Ак Барс» позволил «Амуру» «вернуться» в серию

Второй домашний матч обнажил проблемы «Ак Барса» на старте плей-офф. После 9-часового перелета в Хабаровск любопытно было посмотреть, какие изменения внесет тренерский штаб в действия команды, прежде всего в большинстве. Проблемы никуда не делись, Билл вернул Зарипова, но не поставил его в большинство, которое вновь было «нулевое», а Эмиль Гарипов доказал, что вратарская линия казанцев — одна из слабейших в плей-офф. Как «Ак Барс» проиграл (1:4) в матче, в котором был обязан выигрывать, — в материале «Реального времени.

Билл опять всех удивил — на сей раз в истории с Зариповым

Чтобы не лететь в Хабаровск второй раз, перед «Ак Барсом» стояла задача-минимум победить хотя бы в одном из двух матчей на Дальнем Востоке. Понятно, чтобы ответственность за результат не слишком давила, побеждать надо было уже сегодня, чтобы спокойно чувствовать себя в завтрашнем матче. Кроме того, общеизвестно, что акклиматизационные последствия случаются на второй-третий день. Поэтому в сегодняшней игре еще можно было рассчитывать на относительно свежий «Ак Барс».

В первых двух матчах у казанцев было 11 попыток реализации большинства — и все безуспешные. Причем среди них были две минуты игры в формате «5 на 3». Показалось даже, что у «барсов» зарождаются некие комплексы при реализации лишнего. Билялетдинов ради решения этой проблемы сделал вполне предсказуемый шаг — вернул в заявку Даниса Зарипова, но сделал это в ущерб балансу команды, поскольку возрастной ветеран занял место не в топ-6, а ослабил сдерживающее звено, заняв место Попова в третьем звене. Понятно, что Зарипов должен был усиливать бригады большинства, но кто заткнет «дыру» в обороне, поскольку еще по «регулярке» было очевидно, что Данис защите не помощник в силу падения скоростных данных 36-летнего форварда. Наставник «Ак Барса» опять всех удивил, дав Зарипову шанс сыграть в большинстве лишь в третьем периоде сегодняшнего матча. Других изменений в состав Зинэтула Билялетдинов не внес.

Показалось, что «Ак Барс» оказался не готов к маленькой энхээловской площадке, на которой в рамках эксперимента играет домашние матчи «Амур»



Ткачев забил, но не убедил

По первым двум матчам было очевидно, что звено Владимира Ткачева пока очень далеко по эффективности от легионерского первого звена. Только Станислав Галиев показывает результат в виде двух голов в двух матчах. Роб Клинкхаммер отчего-то не показывает того рвения в черновой работе, как это делал в регулярном сезоне. А Владимир Ткачев и вовсе выглядит бледной тенью самого себя после внезапного изгнания из российской олимпийской сборной. Оставалось надеяться, что многочасовой перелет что-то вопреки всему переключил в психологии Ткачева и Клинкхаммера. «Номер 55» свою шайбу, кстати, забросил, но вновь не убедил.

С первых минут «Амур» обрушил атаки на казанцев. И в одном эпизоде попросту спас Гарипов, отразив два броска Пикара и добивание Зогорны. Показалось, что «Ак Барс» оказался не готов к маленькой энхээловской площадке, на которой в рамках эксперимента играет домашние матчи «Амур». Казанцы ответили несколько нелогичной шайбой. Клинкхаммер отработал у борта, отдал на Галиева. Тот продрался к воротам и бросил с неудобной руки. Шайба от Метсолы отскочила так, что Ткачеву оставалось не промахнуться в пустой угол — 0:1. В этой шайбе весь «выхлоп» организовали ассистенты, но есть надежда, что этот гол придаст уверенности в себе и Владимиру Ткачеву.

В большинстве у «барсов» — страх

Пропущенная шайба остудила хозяев, а позже экс-«барс» Михал Йордан сыграл в колено Джастину Азеведо и отправился на 2 минуты в штрафной бокс. Очень удивило, что в большинстве не появился Данис Зарипов — стало не понятно, для чего его ставили на матч. Казанцы вновь не реализовали большинство, хотя гости были близки к взятию ворот. После броска Ландера шайба угодила в штангу, а Бурмистров угодил в перекладину. Так что можно было кивать на невезение.

А вот после этого «Ак Барс» целую минуту играл впятером против тройки соперника, но видно было, как казанцы боятся бросать в большинстве. Игроки передоверяют это право друг другу, и все это заканчивается потерями. А Зарипов вновь не вышел в большинстве. Умеет все-таки Билялетдинов удивлять. Если уж ставить в заявку 36-летнего Даниса, то только с прицелом на большинство. В итоге «Амур» практически полпериода провел в меньшинстве, но «Ак Барс» вторую шайбу так и не забросил.

По серии видно, что Метсола постоянно «тащит» «Амур», а Гарипов — нет. Более того, пропускает «свояки»



А в воротах — «дыра»

На старте второго периода казанцы дали судьям повод несколько уравнять штрафное время. И если удаление Романа Манухова было оправданным (защитник прерывал выход «2 в 1»), то Токранов довольно странно выбил у оппонента клюшку из рук. Напрашивается написать, что «Амур» показал «Ак Барсу», как реализовывать большинство, но язык не поворачивается. Потому что значительная «заслуга» в заброшенной хозяевами шайбе лежит на голкипере казанцев. Эмиль Гарипов пропустил в ближний угол со средней дистанции в ситуации, когда вратарю никто обзор не закрывал. Мы уже писали, что вратарская позиция — главный и, пожалуй, единственный козырь «Амура». И по серии видно, что Метсола постоянно «тащит» «Амур», а Гарипов — нет. Более того, пропускает «свояки». Если в серии с дальневосточниками критично это и не скажется, то на поздних стадиях с «дырой» в воротах будет трудно. Примечательно, что даже у восьмой команды Востока вратарская линия сильнее, чем у главного фаворита конференции. Парадокс.

Эта шайба что-то сломала в игре «Ак Барса». Пошли удаления и общий хаос в матче, что играло на руку «тиграм». В концовке периода Лямкин глупейшим образом отмахнулся от соперника, заработав 4 минуты меньшинства для «барсов». Невынужденные удаления также становятся проблемой для казанского клуба. И это в плей-офф. «Амур» успел реализовать первые две минуты до конца периода. Кондратьев щелкнул от синей линии. Бросок опасным не выглядел, но только не для казанского вратаря — 2:1. Через несколько секунд Эмиль Гарипов размахнулся клюшкой, чтобы выместить свою досаду на невинном льде. В итоге вратарь комично поскользнулся и упал на колени, но со второй попытки льду все же досталось. Маленькая победа достигнута. Ну а счет перед третьим периодом радовал болельщиков хозяев.

Завтра казанцы обязаны побеждать

А на 40-й секунде третьего периода Эмиль Гарипов запустил в ворота третью шайбу. Правда, на сей раз казанскому голкиперу загораживал обзор Литовченко — 3:1. Только в этой ситуации Зинэтула Билялетдинов словно дал подачку — позволил Зарипову откатать смену в большинстве. Правда, ветеран больше «тормозил» и терял шайбу, нежели обострял. Вполне вероятно, что в завтрашней встрече Зарипов вновь останется вне заявки.

Завтра «Ак Барс» обязан побеждать, если не хочет еще раз прилетать в Хабаровск

За семь минут до конца заключительного периода судьи подогнали «Ак Барсу» попросту мегашанс, оставив на две минуты хозяев втроем против пятерки казанцев. Лишь один (!) бросок Токранова за две минуты в этом формате у «Ак Барса». А в целом весь третий период Метсола крутился в воротах «Амура» как белка в колесе и удержал для своей команды столь нужную победу. А Гарипов на самом «флажке» успел пропустить и четвертую шайбу — 4:1.

Резюмируя: казанцы так и не смогли наладить большинство, выход Зарипова ничего не дал, Гарипов явно не выручил, и завтра «Ак Барс» обязан побеждать, если не хочет еще раз прилетать в Хабаровск.

Артур Халилуллов, фото hcamur.ru