Миллиардер Рыбаков: «С Миннихановым поел конины. Столько мяса на завтрак никогда не ел»

Первый челлендж для Абдулганиева: очереди на «рок-концерт» для бизнеса, вызов президенту Татарстана и народная любовь Аяза Шабутдинова

Фото: Максим Платонов

В Казани сегодня прошел большой предпринимательский форум «Перезагрузка». На трибуны «Баскет-холла» пригласили 6 тысяч представителей малого и среднего бизнеса, а на сцену — успешных представителей российского бизнеса из списка Forbes — Игоря Рыбакова, Игоря Манна, Алексея Васильчука и других. Предприниматели, ждавшие от выступающих каких-то конкретных советов, ошибались — на бесплатных тренингах, вероятно, секретами успеха делиться не принято. Происходящее больше напоминало собрание сектантов, школьную елку и концерт рок-звезды. Кстати, молодые предприниматели могут конкурировать с последними в плане популярности. Подробности — в материале «Реального времени».

Как Минниханов 18 раз отжался, но зал эстафету не принял

Очередь из желающих прокачаться в бизнесе растянулась на несколько сотен метров — змейка из людей опоясала «Баскет-холл» снаружи, все хотели получить экспресс-рецепт от приглашенных миллионеров как быстро стать богатым и знаменитым, но делиться секретами в планы большинства из них не входило. Поэтому, зайдя внутрь, многие предприниматели были, мягко говоря, разочарованы. Происходящее напоминало собрание секты, разогрев перед выступлением поп-звезды, а местами школьную елку: «Где ваши ручки?!», «Давайте вместе сделаем селфи!» (люди лениво вытаскивали телефоны), «А теперь давайте познакомимся, пусть каждый из вас крикнет громко свое имя!» (раздалось что-то вроде «абырвалг»), «А теперь повернитесь к соседу и ответьте на вопрос: «Кто я, чем я занимаюсь и чем могу быть полезен?». И тут, судя по выражению лиц, большинству захотелось фейспалмить и ответить на вопрос: «Боже, что я вообще тут делаю?!».



От этого ада участников предпринимательского форума спас Рустам Минниханов, он поднялся на сцену, теперь люди действительно радостно захлопали и стали фотографировать.

— Мы должны все сделать, чтобы развивать малый и средний бизнес и дать возможность нашей молодежи проявить себя. Те программы, которые мы сегодня реализуем, нацелены на создание инфраструктуры, особых экономических зон, технопарков, территорий опережающего развития. Но самое главное — это люди. Татарстану нужны способные предприимчивые люди, нужно дать им навыки, чтобы стать предпринимателями и создать условия, чтобы не было административных барьеров, — сказал Минниханов.

Поймать президента на слабо не удалось, он не смутился и не отшутился, а прямо в пиджаке и галстуке опустился в упор лежа и начал отжиматься



Он собрался было уходить, но ведущий остановил его и попросил расписаться на баскетбольном мяче (дело происходило в «Баскет-холле»), а потом, неизвестно было ли это заранее запланировано (но, судя по выражению лица Минниханова, все-таки нет), уже не в «Инстаграме», а прямо здесь на сцене поддержать эстафету #ВыборЧемпионов180318 и отжаться 18 раз. Поймать президента на слабо не удалось, он не смутился и не отшутился, а прямо в пиджаке и галстуке опустился в упор лежа и начал отжиматься. Сколько раз никто не считал, потому что все, не веря глазам, вскочили и побежали к сцене снимать это на видео.

— Я думаю, что здесь люди не 18, а три раза по 18 могут отжаться, — поднялся и передал эстафету залу Рустам Минниханов, но никто в зале почему-то поддержать ее не захотел.

«С Миннихановым поел конины. Столько мяса я никогда не ел на завтрак»

Первый коуч, вышедший на сцену, — Игорь Рыбаков, долларовый миллиардер, участник рейтинга богатейших людей по версии Forbes 2018, совладелец корпорации «Технониколь». Если вы от него ждали конкретных советов, то очень ошибались. Его выступление было больше похоже на шоу начинающего стендапера, как признался Рыбаков «Реальному времени», он приехал в Казань совершенствоваться в ораторском мастерстве.

— Чтобы под лупами камер и софитов увидеть все свои шероховатости, научиться доносить все свои мысли, структурировать их. Если это еще кому-то полезно и вставляет — это вообще супер, получается, что я выхожу на некий следующий уровень и те, кто меня смотрит выходит. Всем хорошо, и от этого кумулятивного эффекта я балдею, — сказал Рыбаков, попутно поделившись радостью от общения с Миннихановым за деловым завтраком: «на котором я поел конины, я столько мяса никогда не ел на завтраке».

Происходящее напоминало собрание секты, разогрев перед выступлением поп-звезды, а местами школьную елку



Казанские журналисты отметили необычайное сходство Игоря Рыбакова с Гекденизом Караденизом. «Вас с Караденизом часто путают?», — спросили его. «С чем?», — не понял Рыбаков. — «Игроком «Рубина». — «Нет пока, не путают, но, если вдруг скажут, я пойму, что это про футбол. Это про футбол да?». Про футбол в Татарстане и не только Рыбакову придется узнать больше в ближайшее время, потому что, по его словам, он планирует развивать здесь «Рыбаков Фонд» и завтра «детально договариваться» об этом с местными властями. Закончив рекламировать свои продукты, миллиардер все-таки поделился секретом как прийти к успеху.

— Я себе придумываю какую-то картинку, которая мне очень нравится. Мне очень хочется туда, а потом я у себя ее мысленно отбираю и говорю: «Все, Игорь, этого никогда не будет». И в этот момент мне становится очень страшно. «Как не будет? Я же только что ее придумал!». И этот страх настолько сильный, что по сравнению с ним, все другие страхи, которые меня посещают часто, становятся маленькими и ничтожными. И поэтому я совершаю эти действия, которые в обычной жизни не совершал бы. Ничего нам не надо для нашего собственного успеха, кроме одного: отправляться и делать это. Если я смог, то сможет каждый», — напутствовал Рыбаков.

«Сейчас люди хотят быть похожими не на рок-звезду, а на предпринимателя»

В нескольких метрах от пресс-волла, к которому подходили к журналистам все спикеры, стоял стол с книгой Рыбакова «Жажда». К столу тянулась змейка из людей, чтобы купить эту книгу. И никому не было жалко 800 рублей и времени, чтобы потом с этой книгой отстоять очередь на автограф-сессию к Рыбакову. Ведь тогда ценность этой книги становилась неизмеримо выше.

Но самое удивительное началось после выступления Аяза Шабутдинова, основателя холдинга Like. Тот вау-эффект, который произвел он на участников форума, а реакция участников форума на журналистов — это было невероятно.

В течение 20 минут Аяз, 26-летний парень из деревни Куеда Удмуртии, рассказывал как открыл свою первую кофейню Coffe Like, как они с командой строят стратегический план развития на год, запираясь на 4 дня в комнате, и как в марте его кофейни откроются в Лондоне, Париже, Стамбуле.…

Казанские журналисты отметили необычайное сходство Игоря Рыбакова с Гекденизом Караденизом



Когда Шабутдинов ушел со сцены, половина аудитории схлынула из зала. По дороге к пресс-воллу, где его ждали журналисты, Шабутдинова окружила толпа фанатов (сегодня он, похоже, узнал, что они у него есть), взяла его в плотное кольцо, делала селфи, просила автографы. Тот, кто не видел, что внутри толпы людей — Шабутдинов, мог бы подумать, что в Баскет-холл заглянул как минимум Сергей Шнуров. Организаторы форума только с применением физической силы смогли оттеснить от него людей и дать возможность ответить на вопросы журналистов. «Реальное время», конечно, спросило: «Почему с вами все хотят сфотографироваться?».

— Потому что, может быть, Казань — это моя этническая родина и потому что, может быть, им понравилось мое выступление, — засмущался Аяз Шабутдинов. — И потому что, еще одно есть мнение — в современном обществе и, слава Богу, что это так, предприниматель — это как рок-звезда. Раньше были рок-концерты, сейчас такие мероприятия. И это круто, потому что сейчас люди хотят быть похожими не на звезду, а звезды разные бывают — среди них и те, кто разными вещами, глупостями увлекаются. А тут, если люди хотят сфоткаться с предпринимателем, то, наверное, они хотят быть ближе к нему или похожим на него. Это классно, — говорит Шабутдинов.

И не успели журналисты отойти, как вокруг предпринимателя-звезды снова образовалась воронка из людей, в которую засосало корреспондента «Реального времени». Пытаясь вырваться из нее, я зацепилась свитером за пряжку на чьей-то сумке, меня засасывало все глубже и глубже вслед за хозяйкой сумки и, пытаясь отцепиться, я просила ее хоть на секунду отойти в сторонку. Но вместо этого услышала: «Да возьмите вы уже сами эту чертову сумку!». Девушка всучила мне в руки свою сумку и полезла дальше к кумиру за селфи. И потом я еще несколько минут ждала пока толпа вместе с хозяйкой сумки проводит Шабутдинова до служебного выхода, пытаясь по дороге сделать с ним фотографию. А Шабутдинов будет торопливо идти по живому коридору, который создали для него организаторы и извиняться, что не может уделить всем внимания, потому что у него же самолет…

«Много эффективных бизнесов делают татары»

В это время ректор бизнес-школы «Синергия» Григорий Аветов, который выступал стратегическим партнером форума рассказывал, что в России только 2 процента жителей читают деловую литературу, а остальные смотрят «Дом 2». И что у них, как у школы предпринимательства, проблема, что же предложить той самой аудитории «Дома-2», и, наверное, этот форум — одно из решений. В интервью «Реальному времени» Аветов рассказал, что форум для аудитории бесплатный, но спикеры выступают платно, и для них как организаторов, с одной стороны, и Минэкономики Татарстана, с другой стороны, он стоит больших денег.

Прибыль от этого события в том, чтобы предприниматели стали образованнее, эффективнее и экономическое развитие Татарстана будет идти быстрее, — говорит Аветов

— Почему мы решили сделать его бесплатным для аудитории малого и среднего бизнеса, потому что мы таким образом смогли за 3 недели обеспечить максимальную посещаемость владельцев ИНН. Это очень важно, у нас было ограничение — владельцы ИНН. Если бы мы продавали билеты на это событие, то мы бы не обеспечили такую посещаемость — это раз. И два — было бы очень странно, если бы Министерство экономики Татарстана организовывало бы событие, на которые оно продает билеты. Это должно быть не маржинальное событие для Минэкономики. Прибыль от этого события в другом — в том, чтобы предприниматели стали образованнее, эффективнее и экономическое развитие Татарстана будет идти быстрее, — говорит Аветов.

Планируемый эффект — хотя бы 10 процентов от присутствующих применят знания, которые они получат. Это обеспечит рост экономических показателей. «Мы будем отслеживать растет ли оборот, меняется ли он, растет ли их маржинальная прибыль». Форум дважды проходил в Москве, в регионах России впервые. Почему решили прокачать предпринимателей Казани, Аветов ответил, как и подобает гостю, рассчитывающему на радушный прием и в будущем.

— Если абстрагироваться от рейтингов, в которых Татарстан на первых местах, то татарские предприниматели очень эффективные. На частном уровне мы видим огромное количество предпринимателей и менеджеров этнических татар. Смотрим на этническую составляющую российского бизнеса и видим, что много эффективных бизнесов делают татары. Форум будет проходить в крупных деловых мегаполисах, Москве, Казани, и я надеюсь, что нас будут приглашать, чтобы мы прокачивали предпринимательскую аудиторию регионов, — говорит Аветов.

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов