Сборная Коста-Рики

Участие на чемпионатах мира

Любовь к футболу у костариканских функционеров, кажется, в крови. Особенно много этой любви стало после выступления национальной команды на чемпионате мира 2002-го года. С тех пор федерация футбола начала активно развиваться и все это привело к тому, что теперь Коста-Рика находится в числе ведущих стран по количеству официально зарегистрированных тренеров, а также по соотношению профессиональных футболистов к населению страны. Как итог революционных преобразований властей явилось выступление сборной на чемпионате мира в Бразилии. Костариканцам впервые удалось пройти в четвертьфинал турнира, где та уступила команде Голландии лишь по пенальти 5:3.

В Россию сборная под руководством Оскара Рамиреса пробилась сквозь сито двух отборочных раундов. Всему виной хитрая многоступенчатая схема отбора из зоны КОНКАКАФ. В самом решающем этапе костариканцы стали главным кошмаром сборной США, которая именно благодаря действиям своих «маленьких» соседей впервые за долгие годы не попали в финальную часть мундиаля. Вначале Коста-Рика одержала над американцами две победы, одна из которых оказалась разгромной. Потом же в последнем туре именно поражение в ничего не значащем для них матче избавило сборную США от надобности участвовать в «концертных» мероприятиях по бойкотированию российского турнира.

ГОД И В Н П М ИТОГ 1990 4 2 0 2 4-6 1/8 2002 3 1 1 1 5-6 3-е место в группе

2006 3 0 0 3 3-9 4-е место в группе 2014 5 2 3 0 5-2 1/4 Итого 15 5 4 6 17-23 -

Главный тренер и лучший игрок

Возглавляет костариканцев местный специалист Оскар Рамирес, который в бытность футболистом успел поиграть за обе конкурирующие между собой команды своей страны. Аналог Сергея Семака к тому же является пятикратным чемпионом Коста-Рики в качестве тренера, а до того как стать главным в сборной, он работал в роли помощника.

Лидером и самым ярким игроком национальной команды является Кейлор Навас. Вратарь мадридского «Реала» априори не может быть статистом в этой скромной сборной, но он свою значимость доказывает и своей великолепной игрой. Именно благодаря его действиям костариканцам удалось дойти до 1/4 финала предыдущего мундиаля. Повторить этот успех они смогут лишь при условии, что их главный лидер подойдет к турниру в идеальной физической форме. Иначе Коста-Рике можно даже не надеяться на хороший результат в России.

Ориентировочные составы: К.Навас — Дж.Гонсалес, Уостон, Дуарте – Гамбоа, Борхес, Гусман, Матаррита, Руис, Боланьос – Х.Кэмпбелл

Где будет базироваться и в каких городах выступать

Базироваться команда Коста-Рики будет в Санкт-Петербурге, где поселится в отеле Хилтон. Тренироваться сборная сможет неподалеку, на стадионе «Олимпиец», который специально для мундиаля был приведен в подобающий вид. Играть подопечным Рамиреса предстоит с бразильцами, швейцарцами и сербами. Для этого Коста-Рике придется выезжать в Самару и Нижний Новгород, где состоятся матчи первого и последнего туров в группе против Сербии и Швейцарии. С Бразилией североамериканцы встретятся в Петербурге, так что с базированием они подгадали очень даже хорошо.