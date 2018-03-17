Опрос предпринимателей: как бизнесмены Казани учат своих детей работать
Люди дела объяснили, зачем это нужно и как сами зарабатывали первые рубли
Зарабатывать, экономить и тратить деньги — важный навык взрослой жизни, которому бизнесмены Казани обучают своих детей со школьного возраста. Да и сами предприниматели с детства не чурались самого разного труда. Об этом они рассказали «Реальному времени».
Руководитель — сторонник того, чтобы приучать детей к труду с раннего детства. Сам он тоже заработал первые деньги будучи ребенком. Согласны ли вы с таким подходом? Привлекаете ли в работу своих детей?
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Айдар Исмагилов владелец сети автомоек «Мойдодыр»
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Я в школьном возрасте сам работал распространителем стоматологического оборудования, ходил по клиникам, предлагал купить товар. Я обошел все детские поликлиники в городе. Я считаю, что это хороший опыт, дети должны понимать, что в жизни не все просто так дается. Но, самое главное, нужно донести детям, что жизнь в их руках. Важно, чтобы они брали на себя ответственность и несли ее.
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Александр Фукс директор компании «Фатум»
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Первые деньги я сам заработал, будучи школьником, поэтому с руководителем из кейса я скорее согласен — ребенок должен понять цену денег. Но нельзя забывать и о другом аспекте. Я считаю, что настоящая учеба намного сложнее, чем работа. Например, собственные институтские годы я не вспоминаю как время отдыха. Учеба требует намного больше отдачи и самоотверженности от человека. Первые деньги, которые дались ребенку просто, особенно если с устройством помог папа, могут расслабить его. Куда бы я хотел устроить ребенка — так это к какому-нибудь «волшебнику-токарю» 14-го разряда, которых практически не осталось. Сам я в школьном возрасте работал оператором вычислительного центра, много бегал, выполнял простую физическую работу.
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Андрей Шумарин владелец ООО «Татконцерт»
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Согласен. Еще в советское время так воспитывали. Мы в летние каникулы в 6—7-м классе уже работали, кто в озеленении, кто еще где-то. Человек должен уметь зарабатывать деньги своим трудом. Старшую дочь я привлекал к работе, когда она была ученицей старших классов, она помогала мне на мероприятиях. Часто привлекал ее в качестве переводчика, когда работал с зарубежными исполнителями.
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Зуфар Исмагилов директор ООО «Компания «Йолдыз»
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Мой сын — а он уже сам отец двоих детей — с пятого класса работал то на мойке, то на стройке. Он сам изъявил желание, а мы не чинили ему препятствий, считали, что это нормальное желание. Я думаю, что труд с раннего детства сделал его самостоятельным человеком, особенно после поездки в Америку по системе Work & Travel. Оттуда он вернулся другим человеком. Я считаю, ранняя финансовая грамотность — это правильно. Я и моя супруга ничего не знали о доходах наших родителей, в собственной семье мы решили сделать по-другому. В итоге мы никогда не скрывали, сколько составляет семейный бюджет, сын всегда знал, какой у нас оклад, какие бонусы. И думаю, что это помогло ему и в собственной семье управлять семейным бюджетом.
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Сергей Шубин генеральный директор компании «Автолига»
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Согласен, дети с юности должны понимать, как зарабатывают деньги. Я эту идею приветствую. У нас с сыном прописаны цели. Например, ему надо получить второй разряд по шахматам — это долгоиграющая цель, либо заработать 50 пятерок, и он за эти достижения что-то получает, но не деньги. Мы заранее договариваемся о каком-то материальном предмете: телефоне или дорогой игрушке. Я не сторонник давать деньги за отметки. Сыну 9 лет, чтобы он понял, как зарабатывать, я отправил его на «Фабрику предпринимательства» (образовательный проект, —прим. ред.). Там он с командой решил создать телеграм-бот, который будет полезен ученикам, со временем на нем можно будет зарабатывать на размещении рекламы.
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Ирина Толмачева гендиректор ООО «Коттедж-центр»
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Важно с молодых лет научиться зарабатывать деньги. Благодаря этому навыку человек будет разносторонне развит. Со своими детьми я с удовольствием посещаю образовательные семинары, касающиеся деятельности моей компании. Дети с 16 лет получают навыки в области юриспруденции и строительства. Они понимают разницу между лекционными знаниями и практикой, между собой и однокурсниками, которые получают знания только в университетах.
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Артем Глебов основатель бренда одежды «Чукча»
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Считаю, что опыт коммерческой деятельности, полученный в раннем возрасте, пригодится в жизни. Своих детей у меня пока нет, поэтому к развитию бренда я приглашаю младших родственников. Они продвигают его в соцсетях, занимаются работой, не требующей владения фундаментальным образованием.
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Надежда Борисова директор по развитию web-сервиса
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К домашним делам, на мой взгляд, стоит приучать ребенка действительно с раннего возраста. Это могут быть совершенно несложные виды работ, согласно возрасту ребенка и его возможностям. При этом я бы еще учитывала и интерес ребенка к тем или иным занятиям. На этом этапе главное — не отбить желание. Вы помоете посуду быстрее и без потерь вместо него, но второй раз он уже не предложит. А это первые навыки получения удовольствия от результатов труда, наиболее важные в дальнейшем.
Для ребенка 13 лет важным становится реализовывать себя в работе, даже если она простая и малооплачиваемая. В 14 лет мой сын получил трудовую книжку, устроившись на работу на время летних каникул. Свою заработную плату за первый месяц ежедневной работы он потратил за первую же неделю. Так он узнал, что деньги не только тяжело достаются, но и быстро тратятся.
Мы можем помочь ребенку в формировании своей копилки и в планировании расходов, а также, что еще важнее, привить понимание того, что такое работа и как своим трудом можно зарабатывать деньги.
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