Опрос предпринимателей: как бизнесмены Казани учат своих детей работать

К домашним делам, на мой взгляд, стоит приучать ребенка действительно с раннего возраста. Это могут быть совершенно несложные виды работ, согласно возрасту ребенка и его возможностям. При этом я бы еще учитывала и интерес ребенка к тем или иным занятиям. На этом этапе главное — не отбить желание. Вы помоете посуду быстрее и без потерь вместо него, но второй раз он уже не предложит. А это первые навыки получения удовольствия от результатов труда, наиболее важные в дальнейшем.

Для ребенка 13 лет важным становится реализовывать себя в работе, даже если она простая и малооплачиваемая. В 14 лет мой сын получил трудовую книжку, устроившись на работу на время летних каникул. Свою заработную плату за первый месяц ежедневной работы он потратил за первую же неделю. Так он узнал, что деньги не только тяжело достаются, но и быстро тратятся.

Мы можем помочь ребенку в формировании своей копилки и в планировании расходов, а также, что еще важнее, привить понимание того, что такое работа и как своим трудом можно зарабатывать деньги.