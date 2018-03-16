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Сборная Германии

13:31, 16.03.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России
Сборная Германии

Участие в чемпионатах мира

Сборная Германии, если и пробивается в финальную часть чемпионатов мира, то неизменно выходит как минимум из своей группы. Максимум же, в виде победы на мундиале, они выдавали четырежды, причем первый из них пришелся на третий раз их участия в первенстве мира. Следующий титулов чемпионов пришлось ждать двадцать, в 1974-м году на домашнем турнире немцы одолели в финале Нидерланды с ее великолепным лидером Йоханом Круиффом. Самое свежее чемпионство Германия завоевала на предыдущем чемпионате мира, в финальном матче превзойдя Аргентину.

На пути в Россию у немецкой сборной проблем практически не возникло. В компании Чехии, Северной Ирландии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино дружина Йоахима Лева стала единственной европейской командой, которая не потеряла ни единого очка на групповом этапе. Все 10 матчей были выиграны с общим счетом 43:4 и с 30 очками напрямую отобралась на российский мундиаль.

Год

И

В

Н

П

М

Итог

1934

4

3

0

1

11-8

3

1938

2

0

1

1

3-5

1/8

1954

6

5

0

1

25-14

1

1958

6

2

2

2

12-14

4

1962

4

2

1

1

4-2

1/4

1966

6

4

1

1

15-6

2

1970

6

5

0

1

17-10

3

1974

7

6

0

1

13-4

1

1978

6

1

4

1

10-5

2 раунд — 3 место в группе

1982

7

3

2

2

12-10

2

1986

7

3

2

2

8-7

2

1990

7

5

2

0

15-5

1

1994

5

3

1

1

9-7

1/4

1998

5

3

1

1

8-6

1/4

2002

7

5

1

1

14-3

2

2006

7

5

1

1

14-6

3

2010

7

5

0

2

16-5

3

2014

7

6

1

0

18-4

1

Итого

106

66

20

20

224-121

-

Главный тренер и лучший игрок

Возглавляет «немецкую машину» Йоахим Лев, находящийся у ее руля с 2006-го года. С тех пор Германия является безоговорочным фаворитом абсолютно всех соревнований, где принимает участие, а на чемпионатах мира и Европы непременно доходит до стадии полуфинала. Примечательно, что на клубном уровне у Йоахима имеется очень скупой тренерский опыт, но даже с учетом этого, в его активе имеется победа в чемпионате Австрии с «Тиролем», который сразу же после этого был расформирован.

Лидером сборной Германии можно назвать кого угодно, ведь главной движущей силой немецкой команды является не фигура одной отдельно взятой звезды, а ее командная игра. По персоналиям больше всех выделяется полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил. Не отстает от него Томас Мюллер, лучший бомбардир сборной на двух предыдущих чемпионатах мира. Добавить к ним уже сейчас можно восходящую звезду Джошуа Киммиха, который в свои 22 года показывает очень зрелый футбол.

Ориентировочные составы: Нойер – Хектор, Хуммельс, Боатенг, Киммих – Ройс, Хедира, Кроос, Озил — Мюллер, Вернер.

Где будут базироваться и в каких городах выступать

Местом пребывания на период прохождения турнира немецкая Федерация футбола выбрала спортивную базу ЦСКА в Ватутинках, что находится в столице России. Оттуда они будут выезжать в Сочи и Казань, для двух последних матчей групповой стадии против Швеции и Южной Кореи. А вот стартовать подопечные Лева будут в Москве, на реконструированных Лужниках, где сыграют матч с мексиканской сборной.

Зульфат Шафигуллин
СпортФутбол
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