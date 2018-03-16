Сборная Германии
Участие в чемпионатах мира
Сборная Германии, если и пробивается в финальную часть чемпионатов мира, то неизменно выходит как минимум из своей группы. Максимум же, в виде победы на мундиале, они выдавали четырежды, причем первый из них пришелся на третий раз их участия в первенстве мира. Следующий титулов чемпионов пришлось ждать двадцать, в 1974-м году на домашнем турнире немцы одолели в финале Нидерланды с ее великолепным лидером Йоханом Круиффом. Самое свежее чемпионство Германия завоевала на предыдущем чемпионате мира, в финальном матче превзойдя Аргентину.
На пути в Россию у немецкой сборной проблем практически не возникло. В компании Чехии, Северной Ирландии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино дружина Йоахима Лева стала единственной европейской командой, которая не потеряла ни единого очка на групповом этапе. Все 10 матчей были выиграны с общим счетом 43:4 и с 30 очками напрямую отобралась на российский мундиаль.
|
Год
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
Итог
|
1934
|
4
|
3
|
0
|
1
|
11-8
3
|
1938
|
2
|
0
|
1
|
1
|
3-5
1/8
|
1954
|
6
|
5
|
0
|
1
|
25-14
1
|
1958
|
6
|
2
|
2
|
2
|
12-14
4
|
1962
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-2
1/4
|
1966
|
6
|
4
|
1
|
1
|
15-6
2
|
1970
|
6
|
5
|
0
|
1
|
17-10
3
|
1974
|
7
|
6
|
0
|
1
|
13-4
1
|
1978
|
6
|
1
|
4
|
1
|
10-5
2 раунд — 3 место в группе
|
1982
|
7
|
3
|
2
|
2
|
12-10
2
|
1986
|
7
|
3
|
2
|
2
|
8-7
2
|
1990
|
7
|
5
|
2
|
0
|
15-5
1
|
1994
|
5
|
3
|
1
|
1
|
9-7
1/4
|
1998
|
5
|
3
|
1
|
1
|
8-6
1/4
|
2002
|
7
|
5
|
1
|
1
|
14-3
2
|
2006
|
7
|
5
|
1
|
1
|
14-6
3
|
2010
|
7
|
5
|
0
|
2
|
16-5
3
|
2014
|
7
|
6
|
1
|
0
|
18-4
1
|
Итого
|
106
|
66
|
20
|
20
|
224-121
-
Главный тренер и лучший игрок
Возглавляет «немецкую машину» Йоахим Лев, находящийся у ее руля с 2006-го года. С тех пор Германия является безоговорочным фаворитом абсолютно всех соревнований, где принимает участие, а на чемпионатах мира и Европы непременно доходит до стадии полуфинала. Примечательно, что на клубном уровне у Йоахима имеется очень скупой тренерский опыт, но даже с учетом этого, в его активе имеется победа в чемпионате Австрии с «Тиролем», который сразу же после этого был расформирован.
Лидером сборной Германии можно назвать кого угодно, ведь главной движущей силой немецкой команды является не фигура одной отдельно взятой звезды, а ее командная игра. По персоналиям больше всех выделяется полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил. Не отстает от него Томас Мюллер, лучший бомбардир сборной на двух предыдущих чемпионатах мира. Добавить к ним уже сейчас можно восходящую звезду Джошуа Киммиха, который в свои 22 года показывает очень зрелый футбол.
Ориентировочные составы: Нойер – Хектор, Хуммельс, Боатенг, Киммих – Ройс, Хедира, Кроос, Озил — Мюллер, Вернер.
Где будут базироваться и в каких городах выступать
Местом пребывания на период прохождения турнира немецкая Федерация футбола выбрала спортивную базу ЦСКА в Ватутинках, что находится в столице России. Оттуда они будут выезжать в Сочи и Казань, для двух последних матчей групповой стадии против Швеции и Южной Кореи. А вот стартовать подопечные Лева будут в Москве, на реконструированных Лужниках, где сыграют матч с мексиканской сборной.
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