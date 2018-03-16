Сборная Германии

Участие в чемпионатах мира

Сборная Германии, если и пробивается в финальную часть чемпионатов мира, то неизменно выходит как минимум из своей группы. Максимум же, в виде победы на мундиале, они выдавали четырежды, причем первый из них пришелся на третий раз их участия в первенстве мира. Следующий титулов чемпионов пришлось ждать двадцать, в 1974-м году на домашнем турнире немцы одолели в финале Нидерланды с ее великолепным лидером Йоханом Круиффом. Самое свежее чемпионство Германия завоевала на предыдущем чемпионате мира, в финальном матче превзойдя Аргентину.

На пути в Россию у немецкой сборной проблем практически не возникло. В компании Чехии, Северной Ирландии, Норвегии, Азербайджана и Сан-Марино дружина Йоахима Лева стала единственной европейской командой, которая не потеряла ни единого очка на групповом этапе. Все 10 матчей были выиграны с общим счетом 43:4 и с 30 очками напрямую отобралась на российский мундиаль.

Год И В Н П М Итог 1934 4 3 0 1 11-8 3 1938 2 0 1 1 3-5 1/8 1954 6 5 0 1 25-14 1 1958 6 2 2 2 12-14 4 1962 4 2 1 1 4-2 1/4 1966 6 4 1 1 15-6 2 1970 6 5 0 1 17-10 3 1974 7 6 0 1 13-4 1 1978 6 1 4 1 10-5 2 раунд — 3 место в группе 1982 7 3 2 2 12-10 2 1986 7 3 2 2 8-7 2 1990 7 5 2 0 15-5 1 1994 5 3 1 1 9-7 1/4 1998 5 3 1 1 8-6 1/4 2002 7 5 1 1 14-3 2 2006 7 5 1 1 14-6 3 2010 7 5 0 2 16-5 3 2014 7 6 1 0 18-4 1 Итого 106 66 20 20 224-121 -

Главный тренер и лучший игрок



Возглавляет «немецкую машину» Йоахим Лев, находящийся у ее руля с 2006-го года. С тех пор Германия является безоговорочным фаворитом абсолютно всех соревнований, где принимает участие, а на чемпионатах мира и Европы непременно доходит до стадии полуфинала. Примечательно, что на клубном уровне у Йоахима имеется очень скупой тренерский опыт, но даже с учетом этого, в его активе имеется победа в чемпионате Австрии с «Тиролем», который сразу же после этого был расформирован.

Лидером сборной Германии можно назвать кого угодно, ведь главной движущей силой немецкой команды является не фигура одной отдельно взятой звезды, а ее командная игра. По персоналиям больше всех выделяется полузащитник английского «Арсенала» Месут Озил. Не отстает от него Томас Мюллер, лучший бомбардир сборной на двух предыдущих чемпионатах мира. Добавить к ним уже сейчас можно восходящую звезду Джошуа Киммиха, который в свои 22 года показывает очень зрелый футбол.

Ориентировочные составы: Нойер – Хектор, Хуммельс, Боатенг, Киммих – Ройс, Хедира, Кроос, Озил — Мюллер, Вернер.

Где будут базироваться и в каких городах выступать

Местом пребывания на период прохождения турнира немецкая Федерация футбола выбрала спортивную базу ЦСКА в Ватутинках, что находится в столице России. Оттуда они будут выезжать в Сочи и Казань, для двух последних матчей групповой стадии против Швеции и Южной Кореи. А вот стартовать подопечные Лева будут в Москве, на реконструированных Лужниках, где сыграют матч с мексиканской сборной.