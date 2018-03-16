«В 2011 году каждый мог позволить себе вложить 600 тысяч в такой бизнес и преуспеть. Но получилось у нас»

Владельцы сети «Небеса» о своей истории успеха

Фото: Олег Тихонов

Первый банкетный ресторан «Небеса» открылся в Казани в 2011 году. Тогда друзья Алексей Ядринцев и Артур Лотфуллин, учившиеся азам ресторанного дела в легендарном «ДТК», придумали привнести на рынок формат, в котором гости получат шикарный сервис по демократичным ценам. Рынок этот формат воспринял с таким удовольствием, что «Небеса» еще надолго остались примером для десятков своих последователей.

— Алексей, Артур. Расскажите, пожалуйста, откуда взялась идея создать сеть банкетных ресторанов «Небеса». Вы оба из ресторанной сферы?

Артур: У нас обоих за плечами большой опыт работы в ресторане «Дом татарской кулинарии» («ДТК»), Алексей вообще работал там с 2004 года и вплоть до 2011-го. Как раз в 2011 году у нас появилась идея создать банкетный зал, но такой, в котором люди среднего класса чувствовали себя за небольшие деньги как в шикарном ресторане — с хорошим обслуживанием, сервировкой, меню. Мы бы продолжали долго обсуждать нашу идею, пока Алексей буквально случайно не обнаружил место, где и разместился наш первый банкетный зал — на улице Бондаренко.

Алексей: Все, из чего состоит ресторанный бизнес, мы видели изнутри, притом изнутри классического и одного из лучших ресторанов города. Все это нам очень помогло при открытии собственного заведения. Мы работали по высоким стандартам, которым были сами обучены. Все делали сами и всей семьей. Работали мы сами, наши жены, мамы, со стороны взяли только поваров. Этого было достаточно, чтобы запуститься. Сейчас у нас в штате около 50 человек!

«У нас появилась идея создать банкетный зал, но такой, в котором люди среднего класса чувствовали себя за небольшие деньги как в шикарном ресторане», — говорит Артур Лотфуллин, совладелец сети «Небеса». Фото Олега Тихонова.



Артур: Школа «ДТК» сработала. Мы делали все вкусно и красиво, люди сразу это оценили. В 2012 году мы решили открыть уже второй зал, где помещения больше, они вмещают 230 человек. А в 2013 году мы задумали уже гораздо более масштабный проект — открыли зал на 160 человек в поселке Мирный. Здесь мы серьезнее вложились в ремонт, привлекали дизайнеров, но от изначальной идеи не отошли: «Небеса» создают для среднего класса шикарное обслуживание, шикарную еду, шикарную подачу блюд. Наш новый зал можно сравнить с лучшими ресторанами города, только в них средний банкетный чек будет 3,5—4 тысячи рублей на персону. У нас средний чек — 2 тысячи рублей. Люди гордятся, что отмечают торжественные поводы в «Небесах», и это то, к чему мы стремились, мы мечтали, чтобы люди хвастались, что отметили свое торжественное событие у нас в «Небесах». Мы многое для этого сделали, мы на верном пути.

— Получается, ваша идея нашла понимание у людей?

Артур: Да. Мы принесли свою идею на рынок, и она прижилась. Как только мы открылись, все пятницы и субботы были забронированы. Ведь тогда предложения не было совсем! Мы были первыми. А потом залы стали появляться как грибы после дождя. 60—70% тех банкетных залов, которые появились вслед за нами, переняли наши идеи. Многие копировали даже меню и интерьер, наше позиционирование. Некоторое время назад мы стали называть себя сетью банкетных ресторанов, и последователи стали делать так же. Но у нас сейчас такой запас прочности и столько идей, что конкурентам за нами не угнаться. Уровень у нас гораздо выше, более умное продвижение. Мы планируем открыть направление кейтеринга, задумываемся о том, как ответить на запрос на банкетные залы малой вместимости.

Алексей Ядринцев, фото Олега Тихонова

Алексей: Мы относимся к этой работе ответственно, и люди это замечают. Мы очень требовательные к качеству, запустили систему стандартизации, у нас есть тайные гости, которые делают звонки, приходят в залы — менеджеры все должны делать по стандартам. Мы большое внимание уделяем тому, чтобы сгладить сезонность. Конечно, решить эту проблему на 100 процентов невозможно, но мы создаем специальные акции, условия, чтобы люди могли провести праздник с экономией, но на высшем уровне. Например, каждый квартал мы разыгрываем 50 тысяч рублей. Конечно, летом все заполнено, и уже сейчас забронировано на август, включая четверги и воскресенья — то есть традиционно менее банкетные дни и даже сентябрь. Сейчас люди приходят к тому, чтобы планировать торжество заранее, за полгода и даже за год. И 80—90 процентов наших гостей — постоянные клиенты. Иногда они выбирают другой банкетный зал, но не получают того сервиса, который обеспечиваем мы, и возвращаются к нам назад. Есть люди, которые стараются отметить у нас каждый значимый семейный повод.

— Но люди становятся все более и более требовательными к качеству. Какие новшества вслед за этими увеличивающимися требованиями вы вносите?

Алексей: Мы активно развиваем направление халяль. У нас на Даурской свадьбу для своих гостей проводил имам. Он искал место, где бы ему организовали прием по всем правилам, но не каждое заведение готово эти требования исполнять. Мы же готовы идти навстречу гостям.





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Артур: У нас очень хорошая обратная связь от гостей. Мы лично обзваниваем гостей после банкета, и мы всегда готовы отработать и негатив — без этого никуда. Но важна не ошибка, а реакция на нее. Так вот мы всегда учитываем моменты, которые нам нужно улучшить. Каждый год мы обновляем наши залы. Это дорогостоящий ремонт, потому что помещения большие. Мы смотрим на наших конкурентов, они годами ничего не меняют.

— Такие меры позволяют выиграть конкурентную борьбу?

Артур: Я бы сказал, что как таковой ее и нет, разве что по цене. Но я считаю, что мы нашли оптимальное соотношение цены, качества, сервиса. Тем, кому это важно, оценили.

— Кейтеринговые компании говорят, что в Казани большой дефицит мест, куда может зайти сторонний кейтеринг. Не было ли у вас идеи, что называется, не «заморачиваться» со своим сервисом и кухней, а пустить сюда подрядчиков?

Артур: Такую модель мы и задумывали изначально. Но так как мы сами из ресторанной сферы, нам было интересно реализовать себя как рестораторов. К тому же бар и кухня — это то, что приносит основную прибыль.





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— Но вы сказали, что планируете развивать и собственный кейтеринг. Когда планируете запуститься?

Артур: Мы уже давно над этим раздумываем, направление очень интересное. Но нам важно, если браться за какое-то дело, то делать это на максимальном уровне. Так что ждем момента, когда сможем вложить все усилия в этот проект.

— А планы по увеличению сети, по открытию четвертого зала у вас есть?

Артур: Изначально в наши планы входило открытие только трех залов. Мы думали, что после этого остановимся, продолжим вкладываться в развитие сервиса, интерьера, обучать персонал, чтобы каждый видел, что мы уделяем развитию наших сотрудников очень много внимания. Нам важно крепко стоять на ногах. Правда, сейчас появились и другие планы. Не хотелось бы раньше времени раскрывать их. Скажу только, что да, мы ищем помещение и будем рады предложениям на этот счет. У банкетных залов специфичные требования к залам, да и после зала в Мирном нам не хочется снижать планку. И если инвестиции на открытие первого ресторана были совсем небольшие, сейчас на открытие нужны совсем другие деньги.

— А сколько требовалось на открытие первого зала?

Артур: Да, это было 600 тысяч рублей, и окупили их сразу. Думаю, на тот момент, почти каждый мог выложить такие деньги и организовать подобный бизнес. Но сейчас уже нет. Конкуренция выросла очень сильно, выросли и требования со стороны клиентов. Получается, что мы сами себе создали преграду для развития бизнеса, ежегодно обновляясь, повышая планку сервиса. Мы развили потребителя, но не жалеем об этом.

— Это значит, что вы выходите в поле конкуренции с кафе и ресторанами?

Алексей: Бывает, что люди уходят из «Ривьеры» к нам, но все-таки мы конкурируем в разных полях. Хотя те, кто приходят к нам, остаются довольными, ведь за другие деньги они получают схожее качество и большие порции. Мы, кстати, изначально приняли такое решение — предлагать большие порции блюд. Нам не хочется отзывов, что люди заплатили много и остались голодными. Мы хорошо представляем нашего клиента.

— Корпоративные клиенты большую долю от всего объема составляют?

Алексей: Корпоративный сектор сейчас по-прежнему испытывает давление кризиса, праздников у компаний стало меньше, пожалуй, только Новый год — это то, на чем работодатели не экономят. На остальном, к сожалению, приходится. А вот семейные праздники — это то, что будет всегда.





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